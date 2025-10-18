Codleancă dispărută, căutată de familie. Dacă o vedeți, sunați la 112!

13:30

Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Brașov au fost sesizați, de către o femeie de 42 de ani, cu privire la faptul că soțul ei ar fi amenințat-o cu acte de violență. „După ce au întocmit formularul de evaluare a riscului, din care a rezultat că există un risc iminent de violență, polițiștii au emis [...]