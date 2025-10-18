100 de locatari ai blocului din București afectat de explozie au acceptat cazarea la hotel| Prefectul Capitalei a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență la ora 18.00 | AUDIO
Europa FM, 18 octombrie 2025 16:50
Aproape 100 de locatari ai blocului afectat de explozia produsă, vineri, în București au acceptat să fie cazați la hotel, a spus primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. De luni, cu toții vor fi mutați în locuințe închiriate pe termen mediu și lung, iar costurile vor fi suportate de municipalitate. Stelian Bujduveanu i-a convocat la […]
• • •
Acum o oră
16:50
Acum 6 ore
12:50
Explozie în Capitală/Un grup de experţi va fi constituit la nivelul Prefecturii pentru a evalua starea imobilului # Europa FM
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat că la nivelul Prefecturii va fi format un grup de experţi care va evalua starea blocului de pe Calea Rahovei nr. 317, unde vineri dimineaţă s-a produs o explozie. “Mâine, la nivelul Prefecturii, intenţionăm să facem un grup restrâns, care implică Prefectura, Primăria Municipiului Bucureşti, ISU, ISC şi eventuali […]
12:50
Explozie Calea Rahovei | O persoană în stare gravă, transportată la un spital din Austria # Europa FM
O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, care se afla în stare critică și este intubată, este transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria, anunță Inspectoratul General de Aviaţie. Astfel, ca urmare a solicitării transmise de echipa medicală a Spitalului Universitar, Departamentul pentru Situații […]
12:50
Circulaţie restricţionată săptămâna viitoare pe DN 1, pe podul peste râul Prahova, anunță Centrul Infotrafic # Europa FM
Traficul va fi restricţionat săptămâna viitoare pe DN 1 Ploieşti – Braşov, pe podul peste râul Prahova, în zona localităţii Băneşti, pentru efectuarea de lucrări. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, în perioada 20 octombrie, ora 09.00 – 25 octombrie, ora 18.00, pe DN 1 Ploieşti – Braşov, la kilometrul 89+300 […]
12:50
Aproximativ 100 de jandarmi, împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne şi autorităţi locale, au rămas, pe timpul nopţii, în zona afectată de explozia de la blocul din Sectorul 5, pentru asigurarea măsurilor de ordine publică şi prevenirea accesului neautorizat, atât în imobilul afectat de deflagraţie, cât şi în perimetrul delimitat. “Zona din jurul blocurilor afectate […]
12:50
Femeia de 78 de ani rănită în explozia de pe Calea Rahovei, internată la Spitalul “Bagdasar-Arseni”, este intubată, stabilă hemodinamic, a anunțat, sâmbătă dimineața, unitatea medicală. ”Este stabilă hemodinamic, intubată. A fost pansată de dimineaţă”, anunţă sâmbătă unitatea medicală, citată de Agerpres. Pacienta prezenta arsuri pe o suprafaţă corporală de sub 15%. Trei dintre răniţii […]
Acum 24 ore
20:40
Sibiu: Începe Astra Film Festival, evenimentul în care vor fi prezentate zeci de pelicule, unele în premieră mondială. Vor avea loc dezbateri și concerte | AUDIO # Europa FM
Maratonul filmului documentar începe vineri, 17 octombrie, la Sibiu. Timp de zece zile aici vor fi prezentate 65 de pelicule în premieră mondială, europeană sau națională și vor avea loc dezbateri pe cele mai fierbinți teme din prezent. Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film din România și unul dintre cele mai […]
20:40
Cabinetul Bolojan a redus cu aproape 20% subvenția partidelor politice, dar fără să anunțe public. Măsura a fost luată la rectificarea bugetară, adică acum aproape două săptămâni. Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat tăierea fondurilor cu 52 de milioane de lei. La rectificarea bugetului, făcută la 1 octombrie, au fost reduse și sumele alocate de la […]
20:40
Gorj: Șapte ani de închisoare, pedeapsa primită de o asistentă medicală care a făcut vaccinuri fictive în pandemie și a eliberat certificate false contra cost | AUDIO # Europa FM
O asistentă medical din Gorj a fost condamnată la 7 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită și neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Femeia, efectua vaccinarea la „chiuvetă” și elibera în schimb certificate de vaccinare anti-covid. Decizia este definitivă. Femeia, asistentă la cabinetul unui medic de familie din Ioneşti, primea între 500 şi 1.500 […]
20:40
Consiliul General al Capitalei a aprobat un sprijin de aproape trei milioane de lei pentru persoanele evacuate din blocul de pe Calea Rahovei, din cauza exploziei # Europa FM
Locatarii blocului în care a avut loc o puternică explozie vineri dimineață vor beneficia de aproape trei milioane de lei, ajutor acordat din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului General al Municipiului București (CGMB) pentru anul 2025. Banii vor fi utilizați pentru cazare, plata chiriilor pe o perioadă nedeterminată și asistență socială și umanitară […]
20:40
Lista datornicilor la ANAF. Fiscul cere mai multor instituții și autorități publice să își achite datoriile, în valoare totală de peste jumătate de miliard | AUDIO # Europa FM
Fiscul notifică instituțiile publice și autoritățile publice care au datorii fiscale neachitate și le cere să își plătească aceste obligații. Suma totală depășea 582 de milioane 900 de mii de lei la data de 31 august. (mai exact 582.901.355 lei). Cele mai mari datorii le au Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare și Institutul Național […]
20:40
Gorj: Romii protestează contra proiectului de lege care prevede pedeapsa cu închisoarea pentru cei care organizează căsătorii forțate între copii | AUDIO # Europa FM
Sute de romi din Gorj au organizat un protest în Târgu Jiu pentru a-și arăta nemulțumirea față de proiectul de lege care interzice căsătoriile forțate și care trebuie pedepsite cu închisoarea. Romii susțin că legalizarea acestor interdicții încalcă tradițiile lor. Câteva sute de romi au venit în fața Primăriei din Târgu Jiu și au strigat […]
20:40
Dolj: Muncă la negru pe șantierul Spitalului Regional de Urgență Craiova. Muncitorii au fugit la vederea inspectorilor ITM | AUDIO # Europa FM
Muncă la negru pe șantierul Spitalului Regional de Urgență Craiova! O firmă a fost amendată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj. Mai mulți munictori au fugit când au văzut echipa de control. Inspectorii de muncă au mers în control pe șantierul Spitalului Regional de Urgență din Craiova. Cum zona este mare, iar accesul nu este […]
20:40
Un tramvai a intrat într-un autobuz STB vineri seară, în Pasajul Victoriei din municipiul București. Cinci oameni au fost transportați la spital. Accidentul rutier a avut loc în jurul orei 17:45, când Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la faptul că în Pasajul Victoriei s-a produs un accident de circulație, în […]
20:40
SUA: Pentagonul a retras acreditările majorităţii jurnaliştilor, după ce aceștia au respins condiţiile care li s-au impus recent | AUDIO # Europa FM
Departamentul de Război al Statelor Unite a revocat acreditările și accesul majorității mass-media naționale și străine la sediul Pentagonului. Jurnaliștii își eliberează spațiul de lucru odată cu intrarea în vigoare a noilor restricții. Principalele instituții de presă din Statele Unite au respins noua politică a Pentagonului care interzice accesul jurnaliștilor în clădire, cu excepția cazului […]
20:40
„Nimeni nu rămâne pe străzi” asigură prefectul și primarul interimar după ce sute de oameni au fost evacuați în urma exploziei din Cartierul Rahova, București # Europa FM
Zeci de polițiști și pompieri încă sunt la locul exploziei, unde este închis complet accesul. Încă există pericolul ca blocul să se prăbușească pentru că structura de rezistență a fost grav afectată. Toți oamenii, inclusiv cei care au rămas fără locuință, vor dormi în următoarele seri la hoteluri, a anunțat prefectul Capitalei, Andrei Nistor: „Va […]
Ieri
16:40
De luni, 20 octombrie, Denis Ciulinaru pornește alături de Diana Enache la “Drum cu prioritate”. Cel mai ascultat program de drive time în orașele României va aduce zilnic pe frecvențele Europa FM știri, muzică, povești cu ritm, energie bună și dialogurile savuroase ale celor doi. Denis Ciulinaru conduce ascultătorii Europa FM pe “Drum cu prioritate” […]
16:40
Explozia din Rahova. Oamenii povestesc că suflul acesteia s-a auzit ca o bombă: „A zburat ușa de la intrare”. Locatarii spun că gazele au fost închise încă de ieri în bloc | AUDIO # Europa FM
Explozie puternică produsă, în această dimineață, în București, într-un bloc cu 8 etaje, situat pe Calea Rahovei. Trei oameni au murit și 13 au fost răniți. Echipele de salvatori au intervenit – inclusiv cu câini, pentru a găsi alte eventuale victime. Acolo se află reporterul EuropaFM Ștefan Ciucă: Sunt în cartierul Rahova, lângă locul unde […]
16:40
Explozia din Rahova. Sigiliul pus cu o zi în urmă pe robinet de pompieri și echipajele de intervenție ale Distrigaz a fost găsit rupt în ziua producerii exploziei # Europa FM
Cum a fost posibilă explozia din blocul situat în cartierul Rahova, din București. Distrigaz precizează că a sigilat robinetul de brașament joi dimineață, când locatarii au chemat echipajele de intervenție după ce au simțit miros de gaz în bloc. Astăzi, Distrigaz a fost din nou solicitat la respectivul bloc. Echipajele au ajuns chiar în momentul […]
16:40
Distrigaz a întrerupt temporar alimentarea cu gaze pe mai multe străzi din sectorul 3, după ce a sesizat un defect la rețeaua de pe Bulevardul Carol # Europa FM
Alimentarea cu gaze a fost întreruptă temporar pe mai multe străzi din sectorul 3 al Capitalei. Distrigaz face verificări după sesizarea unui defect și anunță că alimentarea va fi reluată în cursul zilei de astăzi. Peste 1100 de consumatori sunt afectați de întreruperea temporară a alimentării cu gaz. Distrigaz Sud Rețele a sistat alimentarea vineri […]
16:40
Trupul unei femei a fost găsit îngropat în Pădurea Cernica. Prietenul fiicei sale adolescente, suspectat de crimă | AUDIO # Europa FM
Trupul unei femei dispărute a fost găsit îngropat în Pădurea Cernica. Femeia era dată dispărută în Sectorul 4 al Capitalei. Surse judiciare spun că principalul suspect este chiar prietenul fiicei sale adoptive de 15 ani, care ar fi acționat la îndemnul adolescentei. Polițiștii de la Serviciul Omoruri au deschis o anchetă după ce o rudă […]
16:40
Guvernul va acorda ajutoare de urgenţă pentru persoanele afectate de explozia din Rahova | AUDIO # Europa FM
Doi dintre răniții în explozia produsă astăzi la un bloc din București vor fi transferați în străinătate, a anunțat premierul. Ilie Bolojan a spus la postul public de radio că este vorba despre persoane cu arsuri serioase și că ministrul Sănătății i-a confirmat că aceștia vor primi îngrijiri medicale în străinătate. Prim-ministrul a vorbit și […]
16:40
Locatarii blocului unde a avut loc o explozie vor fi cazați la hoteluri și locuințe sociale. Bujduveanu a anunțat un plan pe etape: „Nicio familie nu va fi lăsată pe stradă” # Europa FM
Nimeni nu va rămâne pe străzi după explozia produsă vineri dimineață într-un bloc din sectorul 5 al Bucureștiului, a declarat primarul general. Oamenii evacuați din blocul în care vineri dimineață a avut loc o explozie puternică, soldată cu moartea a trei oameni și rănirea gravă a 13, vor fi cazați în acest weekend la hoteluri, […]
16:40
Procurorii au deschis un dosar penal in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, în legătură cu explozia care a avut loc vineri dimineață într-un bloc din Cartierul Rahova, soldat cu trei morți. Dosarul a fost deschis inițial de Parchetul de […]
16:40
44 de apeluri la 112 au anunțat, vineri, explozia produsă la blocul din Rahova. Locatarii imobilului au anunțat încă de joi dimineață scurgerile de gaz, confirmă STS # Europa FM
Serviciul de Telecomunicații Speciale confirmă că locatarii blocului afectat de explozia de azi au anunțat scurgerile de gaz la numărul de urgență 112. Primul apel a fost efectuat joi, 16 octombrie, transmit reprezentanții STS într-un răspuns oficial pentru Europa FM. Primul apel prin care se semnalau scurgeri și miros de gaze la blocul de pe […]
12:40
București: Trei oameni au murit și 13 au fost transportați la șase spitale, după o explozie puternică la un bloc din cartierul Rahova | LIVE UPDATE | VIDEO # Europa FM
Trei oameni și-au pierdut viața, iar alte 13 persoane au ajuns la spitale din București după o explozie puternică produsă vineri dimineață într-un bloc cu opt etaje din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei. La fața locului, echipele de salvatori au ridicat o dronă și intervin cu câini, pentru a găsi supraviețuitori ori victime. Explozia […]
12:40
Activitate reluată pe Aeroportul Internațional din Chișinău, după o alertă falsă cu explozivi # Europa FM
Pasagerii și personalul din Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău au fost evacuați vineri dimineață, 17 octombrie, după ce într-un bagaj a fost depistată o substanță posibil explozivă. În urma controlului, autoritățile au constatat că bagajul suspect nu conținea substanțe explozive. Activitatea aeroportului a fost reluată în decurs de o oră de la alarmă în […]
12:40
Șeful DSU, Raed Arafat, după explozia din Rahova: Cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții au dat primul verdict: blocul este cu risc de colaps. Zona din jur a fost evacuată # Europa FM
Blocul din cartierul bucureștean Rahova în care a avut loc o explozie puternică, soldată cu moartea a trei oameni și rănirea a 13 se află în risc de colaps, au concluzionat reprezentanții Institutul de Stat în Construcții (ISC), a declarat vineri șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat. „Cei de la ISC care […]
12:40
Familiile afectate de explozia din cartierul Rahova vor primi bani pentru chirie, hrană și îmbrăcăminte. Oamenii evacuați vor fi relocați, anunță Primăria Generală # Europa FM
Familiile ale căror locuințe au fost distruse de explozia din blocul situat în cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei, vor primi bani pentru chirie, dar și alte ajutoare de bază, a anunțat, vineri, primarul general interimar Stelian Bujduveanu. Trei oameni au murit, iar 13 persoane, care au suferit diverse traumatisme, iar unele arsuri, au fost […]
12:40
Explozia din București. Respectăm regulile sau „merge și așa”? Trei oameni au murit și șaptesprezece sunt răniți în explozia din cartierul bucureștean Rahova. Cel mai probabil explozia este de la o acumulare de gaze. Cu o seară înainte de explozie, gazele ar fi fost oprite, iar locatarii sesizaseră o defecțiune. Blocul a fost complet evacuat […]
00:40
Şefa Spitalului Militar, plasată sub control judiciar cu o cauţiune de un milion de lei | AUDIO # Europa FM
Nereguli la vârful Armatei Române: Șefa Spitalului Militar din București, Florentina Ioniță, a fost acuzată de DNA de abuz în serviciu și de uzurpare de calități oficiale. Prejudiciul se ridică la 8,2 milioane de lei, după ce generalul de trei stele ar fi semnat documente asupra cărora nu avea autoritate. Florentina Ioniță a fost audiată […]
00:40
Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, a fost reținută pentru 24 de ore. Este acuzată de înșelăciuni în valoare de 1,3 milioane de euro # Europa FM
Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, și o altă femeie au fost reținute în această seară. Cele două ar fi înșelat mai multe persoane cu peste un milion de euro: le-ar fi vândut locuințe și autoturisme care nu le aparțineau. Mâine, cele două vor fi prezentate magistraților cu propunere legală. Se dădeau drept persoane […]
16 octombrie 2025
20:40
Sondaj: 70% dintre patronii de firme spun că nivelul actual de taxare este prea ridicat, iar 60% consideră climatul general de afaceri nefavorabil | AUDIO # Europa FM
70% dintre patronii de firme consideră nivelul actual de taxare prea ridicat, iar 60% consideră climatul general de afaceri nefavorabil. Sunt concluziile unui sondaj realizat de „Concordia”, cea mai importantă confederație patronală. Au răspuns unui chestionar peste 540 de patroni de companii mici, medii și mari, cu capital românesc și străin. 70% dintre participanții la […]
20:40
Începe programul național FIV 2025. Cuplurile pot obține ajutor din partea statului de până la 15 mii de lei | AUDIO # Europa FM
„Programul național de fertilizare în vitro” începe luni, 20 octombrie. Cuplurile pot obține ajutor din partea statului pentru procedurile de fertilizare în vitro de până la 15 mii de lei. Înscrierile în programul național de fertilizare în vitro încep pe data de 20 octombrie și se fac exclusiv online, pe site-ul Ministerului Muncii. Persoanele eligibile […]
20:40
Ministrul Apărării, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar Central: În iunie, am decis să nu mai prelungesc mandatul managerului Florentina Ioniță, după ce am fost informat de Corpul de Control despre existenţa unor suspiciuni de corupţie # Europa FM
Ministrul Apărării reacționează după ce procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat, joi, percheziții la Spitalul Militar Central, într-un dosar în care ar fi vizată directoarea unităţii medicale, generalul Florentina Ioniță-Radu. Ionuț Moșteanu a transmis că, în luna iunie, a decis să nu îi prelungească mandatul managerului Florentina Ioniță de la Spitalul Militar Central, după ce a […]
20:40
Copiii sub 16 ani nu vor mai avea acces pe rețele sociale și platforme AI fără acordul părinților, potrivit unui raport al deputaților europeni | AUDIO # Europa FM
Vârstă minimă de 16 ani pentru accesul la rețele sociale și platforme AI fără acordul părinților în Uniunea Europeană. Peste 30 de deputați europeni au adoptat un raport prin care cer reguli mai stricte pentru protejarea minorilor în mediul online. 32 de deputați europeni propun introducerea unei vârste minime digitale de 16 ani la nivelul […]
20:40
Toamna târzie și începutul iernii aduc temperaturi mai scăzute, dar și dorința de a ne reinventa garderoba. Este perioada perfectă în care să renunți la piesele fluide și să le înlocuiești cu materiale călduroase, texturi bogate și culori care inspiră confort. Dar o garderobă de sezon nu înseamnă doar haine groase, ci și alegeri inteligente, […]
20:40
Donald Trump: Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni la Budapesta, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război „rușinos” dintre Rusia și Ucraina # Europa FM
Președintele american, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, au purtat o convorbire telefonică, înaintea întâlnirii dintre președintele SUA și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care va avea loc vineri la Casa Albă. Donald Trump a anunțat că discuția telefonică cu omologul său rus, Vladimir Putin, a fost „foarte productivă” și a generat progrese care […]
20:40
Cătălin Drulă, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Vor avea loc în acest an. Dacă nu se organizează pe 23 noiembrie, există posibilitatea să aibă loc și în decembrie | VIDEO # Europa FM
Încă nu a fost stabilită data alegerilor pentru Primăria Capitalei, deși au trecut aproape șase luni de când Nicușor Dan a părăsit fotoliul de primar general. PSD a cerut ca fiecare partid din coaliție să vină cu propriul candidat, în timp ce PNL și USR ar fi dorit un candidat comun al dreptei. În final, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Brașov: O femeie de 30 de ani a fost ucisă de concubin. Bărbatul a înjunghiat-o de mai multe ori | AUDIO # Europa FM
Un nou caz de femicid. O femeie de 30 de ani din comuna brașoveană Vulcan a fost înjunghiată mortal de concubin. Bărbatul, care avea antecedente penale, a fost arestat preventiv de polițiști. Tragedia a avut loc marți noapte. Femeia și bărbatul se aflau în casa lor din comuna brașoveană Vulcan, când între cei doi a […]
16:40
Naționala de handbal feminin a României a cedat la două goluri în fața Norvegiei, în debutul Euro Cup, pe terenul campioanei olimpice | AUDIO # Europa FM
Meci extraordinar al naționalei de handbal feminin. Româncele au ținut piept campioanei olimpice, Norvegia, în debutul Euro Cup. Scorul final a fost decis în ultimele minute de joc. România a cedat partida cu doar două goluri diferență. Fetele antrenate de Ovidiu Mihăilă se pregătesc acum de partida de duminică, împotriva Poloniei, care se va juca […]
16:40
Autostrada A7 Buzău–Mizil se va deschide mâine, dar șoferii vor putea circula doar pe sensul spre București. Asociația Pro Infrastructura: „Este absolut inacceptabil” | AUDIO # Europa FM
Autostrada A7 Buzău–Mizil se va deschide mâine, dar șoferii vor putea circula doar pe sensul spre București. Pe celălalt sens, vor fi nevoiți să iasă de pe autostradă și să circule prin localități, avertizează Asociația Pro Infrastructura. Lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploiești–Buzău, adică tronsonul cuprins între Mizil și Pietroasele, măsoară 28,35 kilometri și va […]
16:40
Șeful ANAF avertizează că averile care nu pot fi justificate vor fi confiscate în proporție de 70%: „Nu numai domnul Iohannis va fi analizat și controlat” | AUDIO # Europa FM
„Bombardierii” cu mașini scumpe, în vizorul Fiscului. Șeful ANAF, Adrian Nica, avertizează că toți cei care dețin mașini de lux și nu pot justifica cu ce bani au fost achiziționate riscă să rămână fără aceste autoturisme. Și, în cazul averii nejustificate, va fi confiscată 70 la sută din sumă, a avertizat președintele ANAF, Adrian Nica, […]
16:40
SONDAJ: Principalele surse de informare ale românilor. Cei mai mulți aleg posturile TV și motoarele de căutare. Pe social media, majoritatea intervievaților folosesc Facebook ca sursă de informare | GALERIE FOTO # Europa FM
Cei mai mulți dintre români își iau informațiile de la posturile de televiziune și peste jumătate dintr-un eșantion de peste 1000 de persoane se informează de pe motoarele de căutare, cum ar fi Google sau Bing și aproape jumătate de pe social media. Aproape 40% dintre ei se informează ascultând radioul. Peste 20% dintre respondenți […]
16:40
Fosta ministră de Interne, Carmen Dan, audiată la poliție, într-un dosar în care sora sa e acuzată de înșelăciune. Femeia ar fi înșelat stomatologi cărora le-ar fi vândut mașini și locuințe | AUDIO # Europa FM
Fosta ministră de Interne, Carmen Dan, a fost audiată astăzi, la poliție, ca martor într-un dosar în care sora sa e acuzată de înșelăciune. De altfel, și aceasta dă explicații în fața anchetatorilor, după ce alături de o altă femeie, ar fi înșelat cu peste un milion de euro mai multe persoane: le-ar fi vândut […]
16:40
Șeful ANAF: Gemul pe care îl face acasă bunica e calculat astăzi la Gap-ul de TVA. Așa a evaluat Comisia Europeană | AUDIO # Europa FM
Șeful ANAF susține că gemul făcut acasă de bunica afectează sumele colectate din TVA. Practic, gemul făcut în gospodărie e contabilizat drept impozit neîncasat de statul român. Într-o emisiune la Antena 3, președintele ANAF, Adrian Nica, a făcut referire la Comisia Europeană, care consideră că produsele realizate pentru consum propriu afectează colectarea taxei pe valoare […]
16:40
Hunedoara: Un bărbat de 27 de ani a fost reținut, după ce a primit la el o minoră dată dispărută de familie. Este cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal și viol asupra unei minore | AUDIO # Europa FM
Polițiștii hunedoreni au reținut un tânăr de 27 de ani din Uricani, bănuit de lipsire de libertate în mod ilegal și viol asupra unei minore din municipiul Lupeni. Faptele au ieșit la iveală în urma extinderii cercetărilor într-un caz de plecare voluntară de la domiciliu, semnalat la începutul acestei săptămâni. Sesizarea privind dispariția fetei a […]
16:40
Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat CCR cu privire la Legea pensiilor private | AUDIO # Europa FM
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a sesizat Curtea Constituțională cu privire la Legea pensiilor private – pilonul II. Tot azi, AUR a anunțat că va ataca această lege la CCR. Documentul, care a primit ieri vot final în Camera Deputaților, încălcă dreptul la proprietate privată explică Înalta Curte. Legea prevede că la ieșirea la […]
16:40
Diana Buzoianu: Absolut toate proiectele care aveau la data de 19 august peste 30% implementare rămân în PNRR. Cele între 0 și 30%, care pot salva comunități întregi, vor fi mutate pe AFM | AUDIO # Europa FM
România a pierdut aproape două miliarde de euro din PNRR pentru că proiectele înscrise nu erau nici măcar 1% finalizate, anunță ministra Mediului, Diana Buzoianu. Totuși, din totalul de 3,6 miliarde de euro alocate prin PNRR, țara noastră va păstra proiectele care au peste 30% progres, a declarat la Guvern Diana Buzoianu. Diana Buzoianu, ministrul […]
16:40
Purtătorul de cuvânt al Guvernului: În 2026, salariul minim, în principiu, nu va crește | AUDIO # Europa FM
„În principiu” nu crește salariul minim brut de la 1 ianuarie, este reacția Guvernului, după ce liderii PSD au spus că va fi majorat, eventual chiar și până la 4.800 de lei brut, față de 4.050 lei, cât este în prezent. Întrebată de jurnaliști la Palatul Victoria, purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Ene Dogioiu, […]
