Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”
Digi24.ro, 18 octombrie 2025 16:50
Criminaliștii care au cercetat locul exploziei de la blocul din Rahova au anunțat că cele trei persoane decedate în urma tragediei sunt femei. Două dintre ele urmează să fie identificate oficial cu ajutorul testelor ADN.
Acum 15 minute
17:10
Autoritățile audiază zeci de martori pentru stabilirea cauzelor exploziei din Rahova. „Zona afectată este foarte instabilă” # Digi24.ro
Echipe de criminaliști, dar și de specialiști de la INSEMEX Petroșani, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă, participă la cercetările de la faţa locului în cazul exploziei care a avut loc la blocul de locuinţe din Capitală, din cartierul Rahova. Locul a fost delimitat, pentru a fi protejat, precum și pentru crearea unui canal de transport pentru echipele de intervenție. Blocul în care s-a produs deflagrația rămâne sigilat, doar locatarii celorlalte scări au putut intra, însoțiți de Poliție, în unele locuințe, pentru a-și putea recupera bunuri personale, acte și animale de companie. Potrivit specialiștilor, zona afectată este foarte instabilă. Poliția foloseşte nacele şi drone pentru a realiza fotografii şi pentru a avea acces la imagini din interiorul imobilului în care s-a produs deflagraţia.
Acum o oră
16:50
16:40
Palatul Împăratului, vila renovată de RA-APPS cu aproximativ trei milioane de euro care urma să fie reședința unuia dintre foștii președinți ai României, a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire pentru imobilul situat pe bulevardul Aviatorilor nr. 86 este de 35.000 de euro pe lună, potrivit Profit.ro.
Acum 2 ore
16:10
Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3 pe scara Richter s-a produs sâmbătă, ora locală 14:31, în zona seismică Făgăraş - Câmpulung, judeţul Vâlcea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
16:00
Incendiu la o magazie aflată lângă un cămin de bătrâni din Cornetu. Pompierii au găsit o persoană moartă înăuntru # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după amiază, în localitatea Cornetu din judeţul Ilfov, focul manifestându-se la o construcţie învecinată cu un cămin pentru vârstnici. Conform autorităţilor, 30 de persoane au fost evacuate. În incinta magaziei a fost identificată o persoană decedată.
16:00
Mărturii ale locatarilor blocului din Rahova în care a fost explozia. „Am ieșit pe balcon și m-am uitat în sus, n-am mai văzut 2 etaje” # Digi24.ro
Locatarii blocului din Rahova unde a avut loc explozia de ieri s-au dus să stea pe unde a putut, la rude, la prieteni sau în cazările oferite de Primăria Capitalei. Oamenii mărturisesc că sunt în stare de șoc și se gândesc cu groază la ce urmează.
15:50
Ce variantă de traseu ar putea folosi Putin pentru a ajunge la Budapesta, fără probleme privind sancțiunile # Digi24.ro
Când Putin s-a deplasat în Alaska pentru summitul de la Anchorage din august, Statele Unite au acordat o autorizaţie specială pentru avionul prezidenţial al liderului de la Kremlin. Avioanele ruseşti au interdicţie de zbor în spaţiul aerian al SUA şi al UE. Aşadar, dacă Putin va zbura la Budapesta, va avea nevoie de o derogare dacă va decide să survoleze un stat membru al UE sau de un traseu anevoios, așa cum propune site-ul Air Live, care crede că a găsit soluția pentru acesta.
15:40
Agenta de turism, coafeza și războiul. Două rusoaice au trimis cubanezi să lupte în Ucraina, dar chiar ele au ajuns pe front # Digi24.ro
Publicația de investigații Sistema a publicat o anchetă despre modul în care cetățeni din Cuba și Sri Lanka au fost recrutați pentru a se alătura Armatei ruse și a lupta în Ucraina. Jurnaliștii au descoperit că două femei din Reazan, vestul Rusiei, se aflau în spatele schemei - o agentă de turism și o coafeză. Ambele au fost ulterior închise pentru furt și, în cele din urmă, trimise pe front.
15:30
Vlad Oprea își reia funcția de primar al orașului Sinaia. Liberalul a fost în arest, fiind anchetat pentru fapte de corupție # Digi24.ro
Primarul din Sinaia Vlad Oprea a anunțat că își reia atribuțiile, după ce în ultimele luni a avut interdicție să își exercite funcția și a fost arestat într-un dosar în care e anchetat pentru fapte de corupție. „Oraşul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunităţii”, a afirmat edilul.
15:30
Un chip uman sculptat pe un stâlp vechi de 12.000 de ani, descoperit în situl neolitic Karahan Tepe din Turcia # Digi24.ro
Un stâlp sub forma literei „T”, vechi de aproximativ 12.000 de ani, pe care este sculptat un chip uman, a fost descoperit în situl arheologic Karahan Tepe din sud-estul Turciei. Potrivit Ministerului Culturii, este pentru prima dată când o astfel de reprezentare apare direct pe un stâlp din perioada neolitică.
Acum 4 ore
15:20
Cele mai importante evenimente petrecute pe 18 octombrie
15:20
Oamenii de știință vor să creeze un medicament „anti-Ozempic” pentru a încetini declinul pacienților care au cancer. Cum ar funcționa # Digi24.ro
Cancer Research UK îl finanțează pe cercetătorul Tobias Janowitz pentru a explora căi biologice care ar putea stimula apetitul, pentru alimente și pentru viață, și ar putea ajuta oamenii care au cancer să trăiască mai mult, potrivit The Times.
15:10
Rogobete, anunț pentru persoanele evacuate din blocul distrus de explozie, care urmează tratamente medicale # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Digi24, că autoritățile medicale au organizat un flux pentru persoanele evacuate în urma exploziei din cartierul R, persoane care erau pe tratamente cronice sau dependente de insulină.
15:00
Un nou caz de scurgere de gaze. Locuitorii unui bloc din Târgu Mureș au chemat de urgență echipele de intervenție # Digi24.ro
Locuitorii unui bloc din municipiul Târgu Mureș au solicitat intervenția autorităților după ce au sesizat miros de gaz pe scara blocului, potrivit News.ro. Pompierii ajunși la fața locului au făcut măsurători și au constatat scurgeri de gaz „minore”, luând decizia de a sista alimentarea cu gaz din bloc. Totul vine la doar o zi după explozia produsă în blocul din Capitală.
14:50
Momente de groază la bordul unui avion: O baterie din bagaje a luat foc în timpul zborului # Digi24.ro
O baterie cu litiu a luat foc în mod spontan, sâmbătă, la bordul unui avion care zbura de la Hangzhou, în estul Chinei, către Seul, Coreea de Sud. Echipajul a gestionat imediat situaţia şi nu au fost raportate victime.
14:00
Brigitte Bardot, în spital de trei săptămâni. Actrița a fost operată pentru o boală gravă # Digi24.ro
Actrița Brigitte Bardot este în spital de 3 săptămâni. Vedeta în vârstă de 91 de ani ar fi fost internată într-un spital din Toulon și a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru o boală gravă, a cărei natură nu a fost precizată.
14:00
Bujduveanu se va întâlni cu Distrigaz după explozia din Rahova: Sigiliile decorative nu salvează vieți # Digi24.ro
Primarul Capitalei anunță o întâlnire cu reprezentanții Distrigaz după explozia care a lăsat în strada sute de bucureșteni. Stelian Bujduveanu susține că sigiile decorative nu au rolul de a salva vieți, ci doar stopează furtul de gaz. Asta în contextul în care explozia din Capitală a avut loc după ce sigiliul unui astfel de contor a fost rupt.
Acum 6 ore
13:10
Primăria închiriază apartamente pentru oamenii rămași pe drumuri după explozia din Rahova. „Vom decide dacă blocul trebuie consolidat” # Digi24.ro
Primăria Capitalei va închiria apartamente pentru cei rămași fără case în urma exploziei din Rahova. În prima noapte peste 80 de persoane au fost cazate în patru hoteluri din Capitală, iar de luni toate persoanele care au nevoie de o locuință vor fi mutate în apartamente închiriate. Perioada în care aceștia vor fi relocați este incertă, având în vedere că expertiza imobilului nu a fost încă finalizată. Edilul susține că în funcție de rezultatul verificărilor se va decide dacă blocul va fi reconstruist sau consolidat.
12:50
Un albanez a vrut să aducă în România 22 kg de canabis în trollerul din cala avionului. Cum a ambalat drogurile ca să scape # Digi24.ro
12:40
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Consiliului European. Ce teme au fost abordate # Digi24.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu preşedintele Consiliului European Antonio Costa și au discutat despre viitorul buget al UE. Liderul PSD a avut o întrevedere și cu Iratxe Garcia Perez, preşedinta Grupului Socialiştilor şi Democraţilor (S&D) din Parlamentul European.
12:30
Deflagrația care a avut loc la blocul din Rahova s-a produs după ce într-un spațiu închis s-a acumulat o concentrație foarte mare de gaze, mai exact între 5 și 10% din volumul aerului, ceea ce reprezintă pragul de explozie.
11:40
Incendiu la subsolul unui bloc din sectorul 6, unde funcționează un centru spa. Zeci de oameni evacuați # Digi24.ro
Un incendiu s-a produs, sâmbătă dimineață, la un bloc cu 10 etaje aflat în sectorul 6 al Capitalei. Flăcările au izbucnit la subsolul clădirii, acolo unde unde functioneaza un centru spa. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor cu 10 autospeciale de stingere, una de salvare la înălțime, o autospecială de descarcerare și 3 ambulanțe. De asemenea, a fost trimis un mesaj RO Alert pentru cetățenii din zonă.
Acum 8 ore
11:20
O locatară din blocul care a sărit în aer acuză: Angajatul Distrigaz a zis că a închis gazele și că e o aberație că miroase # Digi24.ro
O nouă mărturie a unei locatare din Rahova, în blocul în care a avut loc explozia. O femeie care locuia la etajul șase al imobilului povestește cum angajatul Distrigaz nu a luat în considerare plângerile vecinilor. În scara și în apartamente mirosea puternic a gaz, susține femeia. Ba mai mult, cu o zi înainte de tragedie, mai mulți vecini ar fi contactat în zadar compania.
10:50
Raportul Corpului de Control: riscul de inundație la Salina Praid a fost subevaluat constant # Digi24.ro
Corpul de Control al premierului a finalizat verificările la SALROM și Apele Române efectuate în urma inundării salinei în această vară. Concluziile arată că riscul de inundare a spațiilor subterane a fost subevaluat și considerat, în mod constant, ca nefiind un pericol iminent de către autorități.. Mai mult decât atât, în urma verificărilor s-a ajuns la concluzia că măsurile luate anterior au fost unele mici, fără intervenții care să prevină o inundație, iar programele anuale de exploatarea erau aprobate formal, fără să se baze pe reguli clare.
10:30
Medicul Flavia Groşan, care a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei COVID-19, este internată în stare foarte gravă la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Bihor, au anunțat medicii bihoreni. Ea a făcut un stop cardio-respirator, fiind resuscitată, iar în prezent este intubată şi ventilată mecanic.
10:00
Cadavrul unui ostatic israelian a fost identificat de Israel. Elyahu Margalit avea 75 de ani și era crescător de cai # Digi24.ro
Biroul primului ministru israelian a identificat cadavrul lui Eliyahu Margalit, un ostatic israelian mort în captivitate şi restituit cu o zi înainte de Hamas. Bărbatul era crescător de cai și a fost răpit din kibbutzul Nir Oz împreună cu fiica sa, potrivit News.ro. Acesta a fost ucis și răpit în prima zi în care Hamas a intrat în Israel.
09:40
Explozia din Rahova. 66 de persoane au fost cazate în hoteluri și peste 280 de oameni, consiliați de psihologi # Digi24.ro
Stelian Bujduveanu a prezentat, sâmbătă dimineață, situația în urma exploziei din Rahova, 66 de persoane fiind cazate în hoteluri, fiind disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin. Un număr de 286 de persoane au fost evaluate și consiliate pshihologic, având loc 200 de ședințe de consiliere, iar 3 familii au primit ajutor să își refacă documentele pierdute, a mai spus primarul interimar al Capitalei.
09:40
Trump îi refuză lui Zelenski rachetele Tomahawk. „Trebuie să mai lucrăm la asta” (presă) # Digi24.ro
Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a anunțat vineri seara târziu presa americană, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.
Acum 12 ore
09:00
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri # Digi24.ro
O înregistrare făcută la câteva minute după explozia din Rahova arată discuțiile între pompieri și reprezentanții Distrigaz. Potrivit imaginilor, reprezentantul companiei îi spune pompierului că alimentarea cu gaz fusese oprită încă de joi, în urma unor pierderi semnalate.
08:50
Trei victime ale exploziei din cartierul Rahova, internate la Spitalul de Urgenţă Floreasca, se află în stare stabilă, iar două dintre ele au fost operate, au anunțat medicii sâmbătă dimineață. Explozia de vineri s-a soldat cu trei morți și 15 răniți.
08:20
Giorgia Meloni, jignită incalificabil. Cum a fost numită prim-ministra Italiei pentru relația ei cu Donald Trump # Digi24.ro
Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din țară după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump.
07:50
Preşedintele american Donald Trump a avut cuvinte apreciative la adresa ţinutei cu care omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a mers vineri la întâlnirea de la Casa Albă. Vestimentația purtată de Zelenski la întâlnirile cu Trump a devenit subiect de știri, după ce liderul de la Casa Albă i-a transmis acestuia să poarte costum la prima lor întrevedere, rugăminte ignorată de liderul de la Kiev.
07:40
Doi copii în vârstă de 4 şi 8 ani au fost găsiţi înecaţi într-o baltă din satul Docăneasa, comuna Vinderei, au informat reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Vaslui.
07:10
Ce vrea Trump să obțină cu adevărat în Venezuela? Cele trei scenarii principale prin care s-ar putea încheia conflictul cu Maduro # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a confirmat rapoartele potrivit cărora administrația sa a autorizat CIA să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela și a dat de înțeles că ar putea extinde campania navală din Caraibe contra traficanților de droguri pentru a include atacuri pe teritoriul țării conduse de Nicolas Maduro. Dar care este scopul final al operațiunii lansate de SUA? Există trei scenarii principale cu privire la felul în care această criză s-ar putea încheia, potrivit unei analize Foreign Policy.
07:10
Budapesta ar putea fi diferită față de Alaska dacă Trump își folosește influența. Depinde de el cum va combina „bățul cu morcovul” # Digi24.ro
Ultima întâlnire a lui Donald Trump cu Vladimir Putin, în Alaska, în august, nu a adus nimic Ucrainei, ci doar mai multe atacuri rusești. Două luni mai târziu, Trump se pregătește să plece la Budapesta cu instrumente pe care nu le avea atunci.
07:10
Topul orașelor cu cele mai scumpe locuințe. Cât costă, în medie, un apartament de 65 mp în marile orașe: „Mi se pare inadmisibil” # Digi24.ro
Casele sunt tot mai scumpe, iar piața imobiliară începe să scadă. La nivel național, prețul mediu pe metrul pătrat a ajuns în septembrie la 1.900 de euro, cu 15% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, și cumpărătorii au ajuns să fie tot mai pretențioși, dar și atenți la detalii precum cartierul, anul construcției și materialele folosite. Într-un top realizat recent de o platformă de imobiliare, Cluj-Napoca conduce detașat, cu un preț mediu de 3.150€ pe metru pătrat, la vânzarea de locuințe.
07:10
Sărăcia lovește copiii din România. Povestea lui Dani, băiatul care ajunge cu căruța în sat și își face temele la lumina lumânării # Digi24.ro
Peste o treime dintre copiii din România trăiesc în sărăcie, arată datele unui raport al organizației Salvați Copiii, care plasează țara noastră pe locul trei în Europa. Este și cazul lui Dani, un băiat de clasa a a IV-a, care locuiește într-o casă izolată, la nici 20 de kilometri de Buzău. Ca să ajungă la școală, tatăl îl duce cu căruța sau cu bicicleta în sat, iar temele se grăbește să și le facă înainte de lăsarea serii, întrucât locuința de două camere nu este racordată la curent. Ca el sunt sute de mii de copii, cei mai mulți în mediul rural.
07:10
Cum arată viața deținuților pe una dintre ultimele insule-închisoare din Europa. „Timpul zboară aici” # Digi24.ro
Italia se confruntă cu condiții precare în închisori. Printre probleme se numără lipsa personalului, igiena deficitară și, mai presus de toate, supraaglomerarea. Numărul deținuților este unul dintre cele mai mari din Europa, lucru ce a contribuit și la un număr-record de sinucideri în ultimul an. Dar viața în închisoare este foarte diferită pentru Piero, chiar dacă ispășește o pedeapsă lungă. Asta pentru că penitenciarul este pe o insulă la 30 de kilometri de continent, similară celebrei Alcatraz. Iar deținuții spun că preferă să fie aici.
07:10
Când riști să iei amendă dacă circuli cu trotineta electrică. Ce sancțiuni se aplică în 2025 # Digi24.ro
Tot mai mulți români aleg trotineta electrică drept mijloc de transport pentru deplasările zilnice, datorită rapidității și ușurinței în utilizare. Cu toate acestea, puține persoane știu că, în cazul nerespectării regulilor de circulație, pot fi aplicate amenzi de până la 1.600 de lei în 2025.
07:10
„Vânzările de alcool au scăzut cu 25%”. Tinerii beau mai puțin decât părinții lor. Cum explică psihologii fenomenul # Digi24.ro
Tinerii europeni consumă mai puțin alcool decât generațiile precedente, arată un studiu recent. Patronii și angajații barurilor confirmă această schimbare semnificativă în comportamentul de consum. „Vânzările de alcool au scăzut cu 25%”, recunoaște managerul unui restaurant din Cluj-Napoca. Dacă psihologii o pun pe seama identității sociale, tinerii recunosc că și scumpirile din ultima vreme reprezintă unul dintre motive.
07:10
Kremlinul propune construirea unui „tunel Putin-Trump” care să lege Rusia de SUA. Ce rol ar putea juca Elon Musk # Digi24.ro
Rusia și Statele Unite ar trebui să construiască un tunel feroviar „Putin-Trump” pe sub strâmtoarea Bering care să lege cele două țări, să deblocheze explorarea comună a resurselor naturale și care să simbolizeze „unitatea”, a sugerat un emisar al Kremlinului, citat de Reuters.
07:10
De la închisoare la palatul prezidențial: Cine este colonelul Michael Randrianirina, noul conducător militar al Madagascarului # Digi24.ro
Înainte de weekendul trecut, dacă ai fi întrebat pe cineva despre colonelul Michael Randrianirina pe insula Madagascar, ai fi primit multe priviri nedumerite. În doar câteva zile, însă, el a devenit cea mai puternică persoană din țară și a fost investit în funcția de președinte, informează BBC.
07:10
Orionidele 2025: Stele căzătoare din octombrie. Când se observă și cum explică specialiștii fenomenul astronomic # Digi24.ro
În fiecare an, în luna octombrie, cerul este traversat de meteori proveniți din curentul cunoscut sub numele de Orionide. În 2025, punctul maxim al fenomenului va avea loc între 21 și 22 octombrie, oferind observatorilor oportunitatea de a vedea până la 15 meteori pe oră.
07:10
Milioane de americani, așteptați să iasă în stradă în cadrul celui de-al doilea protest „Fără Regi”, programat sâmbătă # Digi24.ro
La 18 octombrie, milioane de oameni din America sunt așteptați să participe la protestele „No Kings” („Fără Regi”) împotriva politicilor lui Donald Trump și a blocării prelungite a activității guvernului. Cea mai recentă rundă de proteste are loc pe fondul frustrării crescânde față de blocarea finanțării guvernului în curs și a opoziției pe scară largă față de represiunea militară a președintelui Trump asupra orașelor conduse de democrați din America, relatează publicația americană Axios.
Acum 24 ore
23:50
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei # Digi24.ro
Investigația anchetatorilor privind explozia devastatoare din cartierul bucureștean Rahova pornește, în principiu, de la două ipoteze și părerea experților este că tragedia putea fi evitată.
23:50
Tensiuni tot mai mari între SUA și Venezuela. Donald Trump, avertisment pentru Nicolas Maduro: „Nu te joci cu Statele Unite” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a transmis un nou avertisment liderului venezuelean Nicolás Maduro, după ce acesta ar fi încercat să obțină o înțelegere cu Washingtonul oferind „totul, inclusiv resursele naturale” ale țării sale. Declarația a venit pe fondul intensificării operațiunilor militare americane în Marea Caraibilor, unde un atac al SUA asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri s-a soldat cu doi morți. Trump a sugerat că regimul de la Caracas se teme de o confruntare directă cu Washingtonul, în timp ce administrația Maduro respinge acuzațiile privind traficul de droguri și denunță loviturile americane.
23:40
Urs observat în curtea unei școli din județul Alba. Este al doilea incident de acest fel în decurs de o săptămână # Digi24.ro
Un urs a fost observat vineri seara în curtea şcolii din satul Biia, în apropiere de Blaj. Cu doar câteva zile în urmă, un alt exemplar a fost văzut dând târcoale unei unități de învățământ, în centrul localităţii Sântimbru. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru a avertiza populația asupra pericolului.
23:30
Pete Hegseth, surprins purtând o cravată în culorile steagului rus la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin # Digi24.ro
La întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a participat și secretarul american al Apărării, Pete Hegseth. Un accesoriu din ținuta șefului Pentagonului a atras atenția: cravata, conform UNN.
23:10
„Kremlinul zburător” și zidul sancțiunilor: poate UE deschide cerul pentru Vladimir Putin? Drum riscant al liderului rus către Ungaria # Digi24.ro
O nouă demonstrație de forță diplomatică este așteptată în următoarele două săptămâni: summitul Trump-Putin, de la Budapesta, unde ar putea fi schițate detaliile păcii în Ucraina. Pentru liderul de la Kremlin însă, călătoria către capitala Ungariei nu va fi una simplă. Cu spațiul aerian al Uniunii Europene închis pentru avioanele rusești, orice zbor prezidențial ar necesita o derogare specială - o excepție diplomatică rară, ce transforma simpla deplasare într-un gest geopolitic de proporții, scriu jurnaliștii BBC. Traiectoria avionului prezidențial rus ar putea include și spațiul aerian al României.
23:00
Momentul în care dronele ucrainene atacă un depozit de petrol din Crimeea. Urmează un incendiu de proporții # Digi24.ro
Forțele de operațiuni speciale ale Ucrainei au confirmat că, în noaptea de 17 octombrie, un atac cu drone a vizat un depozit de petrol și o instalație industrială situate în apropierea bazei aeriene ruse Gvardeiskoie din Crimeea ocupată.
