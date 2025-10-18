Austria îşi schimbă poziţia şi susţine noul pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei
Austria a anunţat sâmbătă că va susţine noul pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei, renunţând la opoziţia anterioară şi facilitând aprobarea măsurii, transmite Reuters.
Ce se întâmplă cu conducerea Salrom după publicarea raportului despre salina Praid. Reacția Ministrului Economiei # StirileProtv.ro
Ministrul Economiei declară după concluziile raportul privind dezastrul de la Salina Praid că a cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare şi au refuzat, a cerut convocarea unei şedinţe, au refuzat şi i-a acţionat în instanţă.
Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Sectorul 5. „Se face identificarea lor pe bază de ADN” # StirileProtv.ro
Toate cele trei victime care au murit în explozia produsă vineri în blocul din sectorul 5 al Capitalei sunt femei. Pentru două se vor face expertize ADN care să le stabilească cu certitudine identitatea.
Ultimul tronson de pe A7, aproape de final. CNAIR promite circulaţie neîntreruptă Bucureşti–Focşani în noiembrie. VIDEO # StirileProtv.ro
Progresul fizic pe lotul 3 Pietroasele - Buzău al Autostrăzii Ploieşti - Buzău (A7) este de 85%, darea sa în trafic fiind estimată la sfârşitul lunii noiembrie.
Ministrul Sănătății, discuții cu vicepreședintele Băncii Mondiale despre un nou Spital de Arși pentru adulți în Capitală # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a discutat la Washington D.C. cu vicepreşedintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, subliniind necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru adulţi în Capitală, o investiţie majoră aflată în pregătire.
Un cutremur slab cu magnitudinea 3 pe Richter s-a produs sâmbătă, la ora locală 14:31, în zona seismică Făgăraș - Câmpulung, județul Vâlcea, potrivit datelor publicate de IINCDFP.
Mai mulți cetățeni străini au fost opriți la Giurgiu de polițiștii de frontieră. Ei au încercat să treacă ilegal granița # StirileProtv.ro
Mai mulţi cetăţeni ai Regatului Haşemit al Iordaniei au fost descoperiţi de poliţiştii de frontieră giurgiuveni fără drept de circulaţie în Spaţiul Schengen, în urma unui control la un microbuz care venea din Bulgaria.
Vlad Oprea anunță că revine la Primărie. Edilul a fost în arest, fiind anchetat pentru fapte de corupție # StirileProtv.ro
Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, care în ultimele luni a avut interdicţia de a-şi exercita funcţia şi a fost şi în arest preventiv într-un dosar în care este anchetat pentru fapte de corupţie, anunţă că revine la Primărie.
Anchetatorii nu pot intra în blocul distrus de explozie, în Rahova, din cauza riscului de prăbușire. Val de audieri # StirileProtv.ro
Poliţia Română foloseşte nacele şi drone pentru a documenta locul exploziei produse într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, anchetatorii neputând intra în imobil din cauza riscului de prăbuşire.
Oamenii de știință caută un „anti-Ozempic” pentru a opri scăderea în greutate extremă la pacienții cu cancer # StirileProtv.ro
În timp ce medicamente precum Ozempic pot suprima pofta de mâncare, cercetătorul Tobias Janowitz face parte dintr-un proiect de cercetare care analizează căile biologice ce pot stimula pofta de mâncare — pentru hrană și pentru viață.
După Vladimir Putin, Donald Trump vrea să se întâlnească și cu Kim Jong-un. Planurile secrete ale Casei Albe - CNN # StirileProtv.ro
Oficialii administraţiei Trump poartă discuţii neoficiale privind organizarea unei întâlniri Donald Trump-Kim Jong Un, în timpul turneului asiatic al liderului american programat pentru luna viitoare, potrivit unor surse citate de CNN.
Diana Buzoianu, după raportul de la Salina Praid: „Demiterea fostului director al Apelor Române a fost corectă” # StirileProtv.ro
Ministrul Mediului, a transmis sâmbătă, după publicarea raportului Corpului de Control al premierului privind Salina Praid, că documentul confirmă că demiterea fostului director al Apelor Române și asumarea unor reforme profunde au fost decizii corecte.
Blocajul guvernamental lasă fără fonduri instanțele federale din SUA. Ce se întâmplă cu angajații # StirileProtv.ro
Sistemul federal de justiţie al SUA va reduce de luni activităţile neesenţiale şi va trimite în concediu fără plată o parte dintre angajaţi, după epuizarea fondurilor disponibile, potrivit unui memo intern obţinut de Reuters.
Şedinţă de urgenţă la Primăria Capitalei, după explozia din Rahova. Comitetul ISU va decide dacă clădirea va fi demolată # StirileProtv.ro
Sâmbătă are loc ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, la sediul Primăriei Municipiului București după explozia blocului de 8 etaje din Rahova.
A fost organizat un flux medical special pentru locatarii evacuaţi după explozie şi care au nevoie de tratamente cronice # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a fost organizat un flux medical pentru persoanele evacuate în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă în Sectorul 5
Incendiu în Ilfov. Flăcările au cuprins o magazie, iar 30 de persoane dintr-un cămin de bătrâni din apropiere, evacuate # StirileProtv.ro
Un incendiu a izbucnit sâmbătă la o construcție situată pe strada Răsăritului din localitatea Cornetu, județul Ilfov. Flăcările au cuprins o magazie, pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, potrivit ISU B-IF.
Mircea Tiberian, celebrul pianist, a murit la vârsta de 70 de ani. Artistul a avut un concert în Galați cu o seară înainte # StirileProtv.ro
Pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani, la Galaţi, unde vineri seară a susţinut un concert.
Papa Leon apără modelul căsătoriei creștine în fața „contra-modelelor false” ale societății moderne # StirileProtv.ro
Suveranul Pontif a avertizat că uniunile „trecătoare și egoiste” promovate astăzi pot face ca familia tradițională să pară ”demodată și plictisitoare”.
Când vor fi relocate în apartamente persoanele afectate de explozia din Rahova. „Acești oameni nu vor rămâne pe străzi” # StirileProtv.ro
Oamenii afectaţi de explozia care a avut loc, vineri, în blocul din Rahova, care sunt găzduiţi în weekend în hoteluri, vor fi relocaţi de luni în apartamente, pe cheltuiala Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), a anunţat Stelian Bujduveanu.
Adolescent exclus din echipa de baschet a băieților, pentru că era trecut „fată” în certificatul de naștere # StirileProtv.ro
Un băiat de 14 ani din Arizona a fost exclus din echipa de baschet a liceului său, dar i s-a spus că poate să se alăture echipei fetelor. Totul, din cauza unei erori în certificatul de naștere.
Alertă într-un bloc din Târg Mureș. Locatarii au cerut intervenția pompierilor după ce au simțit miros pe casa scării # StirileProtv.ro
Un bloc din Târgu Mureş a rămas sâmbătă fără gaz, după ce locatarii au cerut pompierilor să intervină în urma semnalării unui miros pe casa scării.
Negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră dintre Afganistan şi Pakistan # StirileProtv.ro
O delegaţie de rang înalt din Afganistan a plecat sâmbătă spre Doha pentru negocieri de pace cu Pakistanul, după ce cele două state au convenit prelungirea încetării focului în urma confruntărilor violente de la graniţă.
Marius Budăi avertizează că înghețarea salariului minim este o eroare gravă. ”Îmi fac datoria de a arăta premierului” # StirileProtv.ro
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, consideră că îngheţarea salariului minim este o „greşeală enormă'' atât în plan politic, cât şi economic.
Verificările Corpului de Control la Salina Praid, finalizate. Riscul de inundare și afectare a zăcământului, ignorat # StirileProtv.ro
Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA şi Administraţia Naţională "Apele Române", acţiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai.
Eurodeputatul PSD Vasile Dîncu exclude o alianță PSD-AUR în următorii trei ani, dar nu închide complet această posibilitate după alegerile parlamentare din 2028, considerând că evoluția AUR ca partid va fi decisivă.
Momentul în care o femeie din Turcia a pășit în fața tramvaiului. A fost distrasă de muzica din căști # StirileProtv.ro
O femeie din Turcia a fost la un pas de moarte, într-o stație de tramvai, pentru că... purta căști. A avut noroc cu prezența de spirit a unui agent de securitate.
Un studiu recent publicat în revista științifică JAMA indică faptul că utilizarea intensă a rețelelor sociale este asociată cu rezultate mai slabe la testele de citire, vocabular și memorie în rândul adolescenților.
Foametea se adâncește în nordul Gazei, în ciuda armistițiului. Convoaiele ONU nu pot ajunge. „Extrem de dificil” # StirileProtv.ro
Convoaiele umanitare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite se confruntă cu dificultăţi serioase în a ajunge în zonele din nordul Fâşiei Gaza afectate de foamete.
„Vocea României”, lider absolut de audiență, cu emoție, pasiune și momente spectaculoase # StirileProtv.ro
Scena Vocea României a fost vineri seară plină de emoție, pasiune și momente spectaculoase.
Explozie puternică la o fabrică de explozibili din Rusia. Bilanțul morților | VIDEO # StirileProtv.ro
Trei persoane au murit şi alte cinci au fost rănite în urma unei explozii produse vineri seară la fabrica de explozibili Avangard din oraşul Sterlitamak, în regiunea Bashkortostan, a anunţat guvernatorul regional Radi Habirov pe canalul său de Telegram.
Câți pensionari mai are România în septembrie 2025: Pensia medie a ajuns la 2.773 de lei # StirileProtv.ro
Un număr de 4.692.810 pensionari era înregistrat în septembrie 2025 în România, cu 3.548 mai mulți comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.773 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
Incendiu la subsolul unui centru spa de pe Calea Plevnei. O persoană a suferit arsuri, iar alte 45 au fost evacuate # StirileProtv.ro
Incendiul izbucnit sâmbătă la subsolul unei clădiri, unde funcţionează un centru spa, de pe Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei, a fost localizat, o persoană suferind arsuri.
iLikeIT. Emisiunea integrală din 18 octombrie 2025
Nisa, Riviera Franceză – cele mai frumoase obiective turistice, plaje, promenadă. Cum să ai experiențe de neuitat în Franța # StirileProtv.ro
Nisa, bijuteria Rivierei Franceze, îmbină farmecul mediteranean cu eleganța franțuzească. Plajele spectaculoase, promenada și atmosfera vibrantă fac din acest oraș una dintre cele mai memorabile destinații din sudul Franței.
Hamas intenţionează să îşi menţină controlul asupra securităţii din Fâşia Gaza pe durata unei perioade de tranziţie.
Parcul Național Retezat – ghid complet: trasee, lacuri glaciare și sfaturi pentru turiști # StirileProtv.ro
Frumusețea Parcului Național Retezat atrage turiști din întreaga lume prin peisajele sale sălbatice, delimitate de păduri, lacuri glaciare, pășuni alpine și vârfuri înalte, dar și prin flora și fauna care pot fi întâlnite aici.
Cele mai noi ceasuri inteligente de pe piață, la iLikeIT. Punctul-cheie este monitorizarea sănătății # StirileProtv.ro
Alături de Alex Stănescu, de la Mobilissimo, ne uităm și la cele mai noi ceasuri inteligente de pe piață. Avem modele interesante, foarte atente la monitorizarea sănătății noastre.
Jocul săptămânii este Kirby and the Land of the Forgotten, cu o poveste nouă Star-Crossed World.
De ce refuză Trump să înarmeze Ucraina cu rachete Tomahawk. Dialogul său cu Zelenski de la Casa Albă „nu a fost uşor” # StirileProtv.ro
Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de dpa, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.
Piatra de temelie la clinica de psihiatrie pediatrică „Obregia” a fost pusă. Proiect din donații, prin Fundația „Metropolis” # StirileProtv.ro
A fost pusă piatra de temelie a clinicii de psihiatrie pediatrică „Profesor Alexandru Obregia”. Construcția unității medicale face parte din campania „Spitale Publice din Bani Privați”, a fundației Metropolis.
Horoscop săptămâna 20 - 26 octombrie 2025. Noi începuturi, decizii, claritate emoțională și surprize astrale # StirileProtv.ro
Horoscopul săptămânal vine cu energii puternice și momente de introspecție pentru fiecare zodie.
Cât de „Pro" e, de fapt, camera de pe iPhone 17 Pro la filmarea unor scene de film. Experiment iLikeIT cu cu Denis Hanganu # StirileProtv.ro
În fiecare an, Apple spune că iPhone-ul devine o cameră de film. Așa că ne-am pus o întrebare simplă: cât de "Pro" e, de fapt, camera de pe iPhone 17 Pro? Am adus un actor, un DoP și trei scene care nu iartă nicio greșeală.
Peste 280 de oameni au primit consiliere psihologică după explozia din Rahova. 66 sunt cazați temporar în hoteluri # StirileProtv.ro
Un număr de 286 de oameni au fost evaluați și consiliați psihologic după explozia care s-a produs vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5.
Ambasadorul Marii Britanii, despre expulzările românilor din UK. Ce se întâmplă cu cei care locuiesc acolo fără statut # StirileProtv.ro
Ambasadorul Marii Britanii în România. Giles Portman, a vorbit, sâmbătă, în platoul Știrilor PRO TV, despre cazul recent în care mai mulți români au fost expulzați din Regatul Unit.
O mamă din Arad a fost înjunghiată chiar de fiul ei. Calm, a sunat la 112 și a mărturisit ce a făcut # StirileProtv.ro
O femeie de 52 de ani din Arad a murit înjunghiată de propriul fiu. Între victimă și individul de 25 de ani ar fi izbucnit un conflict, care l-a făcut pe tânăr să-și atace mama cu un cuțit.
Câțiva elevi de la „Bolintineanu” au fost răniți ușor în explozia din Rahova. „Când am ieşit pe geam mi s-a oprit respirația” # StirileProtv.ro
La mică distanță de blocul distrus este Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” - plin, la acea oră, cu sute de copii și adolescenți. Au resimțit deflagrația ca pe un cutremur.
Donald Trump l-a eliberat pe George Santos din închisoare. Fostul congresman republican a primit comutarea pedepsei # StirileProtv.ro
Fostul congresman George Santos, condamnat la şapte ani de închisoare pentru mai multe infracţiuni financiare, a beneficiat, vineri,de o comutare a pedepsei din partea lui Donald Trump, care a anunţat că acesta va ieşi din închisoare.
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă # StirileProtv.ro
De anchetă se ocupă procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care trebuie să lămurească din vina cui a fost posibil acest incident îngrozitor.
Pacient cu arsuri extinse, transferat în Austria după explozia de pe Calea Rahovei. Două dintre victime, operate la Floreasca # StirileProtv.ro
O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, se află în stare critică și este intubată, fiind transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria.
SUA și China pregătesc noi negocieri economice. Liderii caută să evite o escaladare a tarifelor comerciale # StirileProtv.ro
Beijingul şi Washingtonul au convenit să pregătească noi negocieri între liderii celor două mari economii mondiale şi să evite o nouă escaladare distructivă a tarifelor vamale, relatează AFP, preluat de News.ro.
