Modul inedit în care handbalistele României cheamă fanii în tribune » Duminică, la Craiova, tricolorele au meci în EHF Euro Cup
Gazeta Sporturilor, 18 octombrie 2025 18:20
Handbalistele României cheamă fanii la sală într-un mod inedit. Duminică, de la ora 19:00, în sala polivalentă din Craiova se va disputa meciul contra Poloniei, din runda secundă de EHF Euro Cup.România a debutat în EHF Euro Cup cu un eșec în Norvegia, scor 27-29. Prestația elevelor lui Ovidiu Mihăilă, aflat la rândul lui la primul meci în calitate de selecționer, a fost încurajatoare. Handbalistele tricolore vor să confirme cu o mică răzbunare. ...
Acum 10 minute
18:50
Real Madrid se așteaptă la o „avalanșă de oferte” pentru tânărul ei atacant » Ce spune Xabi Alonso despre viitorul jucătorului # Gazeta Sporturilor
Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, cei de la Real Madrid sunt convinși că vor primi multe oferte pentru jucătorul care a impresionat la Campionatul Mondial al Cluburilor. Clubul de pe „Santiago Bernabeu” rămâne însă pe poziții.Programul complet al etapei #9 din La LigaVicecampioana Spaniei dispune de foarte mulți jucători valoroși în compartimentul ofensiv, iar astfel, competiția pe fiecare post este una acerbă. ...
Acum 30 minute
18:40
Confuzie totală: 4 minute pentru decizia care a rupt echilibrul în Craiova - Slobozia! Arbitrul se uita în altă parte # Gazeta Sporturilor
În minutul 33 din Universitatea Craiova - Unirea Slobozia (în desfășurare, 1-0 la pauză) a fost luată decizia care a înclinat decisiv balanța în favoarea gazdelor: Paul Antoche a fost eliminat direct, ca urmare a unei lovituri pe care i-a aplicat-o lui Oleksandr Romanchuk.După 30 de minute de joc în Bănie, tabela arăta 0-0. Chiar în acel moment a avut loc faza care a rupt echilibrul. ...
18:30
De la interviu, Sabău a intrat direct în ședință: „S-au întâmplat multe lucruri” # Gazeta Sporturilor
Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul celor de la U Cluj, a reacționat după ce trupa sa a pierdut pe teren propriu în fața celor de la FC Botoșani, scor 0-2, într-un meci din etapa #13 din Superliga. Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre problemele din cadrul clubului, și-a criticat jucătorii și a dat de înțeles că ar putea pleca de la echipă, chiar dacă a fost reconfirmat în funcție în această pauză competițională. ...
Acum o oră
18:20
18:10
Eroul celor de la FC Botoșani a reacționat după golul fabulos de la Cluj: „E o vorbă” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Cîmpanu (25 de ani), jucătorul celor de la FC Botoșani, a reacționat după ce echipa sa a învins cu 2-0 Universitatea Cluj, într-un meci din etapa #13 din Superliga.Alexandru Cîmpanu a înscris un gol superb în confruntarea de la Cluj în minutul 53 al partidei. Ongenda a dribla frumos la mijlocul terenului, i-a pasat fostului fotbalist de la Universitatea Cluj, iar acesta a înscris cu o execuție de la mare distanță. ...
Acum 2 ore
17:50
Klopp sau Guardiola? Ilkay Gundogan și-a ales antrenorul favorit: „Cu el totul era mult mai clar” # Gazeta Sporturilor
Ilkay Gundogan (34 de ani), actualmente fotbalist al celor de la Galatasaray, a avut privilegiul de a colabora pe parcursul carierei sale cu doi dintre cei mai importanți antrenori din ultimul deceniu, Pep Guardiola și Jurgen Klopp, iar într-un interviu acordat pentru „The Athletic”, mijlocașul german și-a ales favoritul. ...
17:50
„Veți fi Leicester de România?” » Leo Grozavu, după un nou rezultat mare: „Nu-i slăbesc deloc” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu, 58 de ani, antrenorul liderului-surpriză al Superligii, FC Botoșani, a comentat succesul care le-a consolidat moldovenilor prima poziție, 2-0 cu U Cluj.Cu 28 de puncte acumulate în primele 13 runde, FC Botoșani, formație care anul trecut a scăpat in extremis de locurile retrogradabile, conduce acum campionatul intern. ...
17:00
Heung-Min Son (33 de ani) se poate întoarce în Europa în această iarnă, după încheierea sezonului din MLS. Sud-coreeanul vrea să fie în formă pentru Campionatul Mondial din 2026 și poate activa clauza „Beckham”, părăsind temporar echipa la care activează acum, Los Angeles FC.Potrivit Mundo Deportivo, Son se poate întoarce la Tottenham, echipa pentru care a evoluat timp de un deceniu. Pe fir se află și AC Milan. ...
Acum 4 ore
16:50
Cosmin Olăroiu și-a aflat posibilele adversare pentru calificarea la Mondial! Nigeria și Camerun își joacă calificarea la CM 2026 # Gazeta Sporturilor
Au fost stabilite duelurile din play-off-ul african pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. Nigeria va întâlni Gabonul, iar Camerun se va duela cu Republica Democrată Congo, conform clasamentului FIFA publicat vineri.Cele mai bune echipe de pe locul 2 merg mai departeCele patru națiuni s-au calificat în faza barajului ca cele mai bune echipe clasate pe locul secund în grupele preliminariilor africane. ...
16:00
Dan Șucu, misiune dificilă la Genoa » Datorii istorice de 150 de milioane de euro și o reconstrucție de amploare # Gazeta Sporturilor
Preluarea clubului italian Genoa de către Dan Șucu (62 de ani) a fost privită ca o mutare strategică și o lovitură de imagine, dar și ca o provocare uriașă din punct de vedere financiar. Omul de afaceri român, care deține și Rapid București, are acum în față una dintre cele mai complicate misiuni ale carierei sale: stabilizarea unui club împovărat de datorii istorice. ...
16:00
CFR Cluj și mijlocașul Alin Fică au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului. Fotbalistul va continua în Gruia pentru încă trei ani.Mijlocașul de 24 de ani, care în vară a fost la un pas de Rapid, e unul dintre cei mai importanți jucători de la CFR Cluj, bifând 19 partide în acest sezon, în toate competițiile. Fică intrase în ultimul an de contract cu CFR Cluj, însă va continua la formația din Ardeal. ...
16:00
Candidat surpriză la înlocuirea lui Ruben Amorim » Are trei trofee câștigate în Anglia și este șomer de un an! # Gazeta Sporturilor
Roberto Mancini le-ar fi dezvăluit unor prieteni apropiați că a fost contactat pentru posibila sa numire la Manchester United în locul lui Ruben Amorim. Italianul de 60 de ani a fost timp de trei sezoane și jumătate managerul rivalei City.Tabloidele britanice The Sun și Daily Mail au publicat informația că pe lista eventualilor succesori ai antrenorului portughez, al cărui scaun se clatină serios după rezultatele slabe din acest sezon. ...
16:00
Andrei Mărgăritescu, povești incredibile din Rusia alături de Pancu și Florentin Petre: „Mi-a zis «dacă nu ai bani, miroși a prost»” # Gazeta Sporturilor
Andrei Mărgăritescu (45 de ani), fost mijlocaș la Dinamo, a oferit un interviu pentru Gazeta Sporturilor, în care a dezvăluit mai multe lucruri din cariera sa. Printre altele, fostul „închizător” a vorbit și despre sezonul petrecut în Rusia, la Groznîi, unde a evoluat alături de Daniel Pancu și Florentin Petre, la clubul patronat Ramzan Kadîrov, de liderul Ceceniei din 2007, cunoscut pentru stilul său autoritar de conducere și imaginea de om puternic, loial Kremlinului. ...
15:30
Barcelona - Girona, derby catalan în etapa #9 din La Liga » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Barcelona și Girona, formațiile pregătite de Hansi Flick și Michel Sanchez, se vor întâlni în această după-amiază, de la ora 17:15, pe Estadi Olímpic Lluís Companys, într-un duel al rundei cu numărul #9 din La Liga. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2 și DigiSport 2. ...
15:30
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 51. Invitata de astăzi a emisiunii Health Talks by GSP este Cristina Lascu, antrenoare de fitness și practicantă de bodybuilding natural. Ea povestește cum a reușit să slăbească peste 40 de kilograme, cum și-a îmbunătățit viața pe toate planurile și cum a ajuns să practice culturismul.Această emisiune NU oferă sfaturi medicale de orice fel, ci doar prezintă experiența de viață și felul in care văd lucrurile invitații. ...
15:30
Dan Șucu, investiții de peste 80 de milioane de euro în Rapid și Genoa » „Fotbalul trebuie privit ca o afacere” # Gazeta Sporturilor
Dan Șucu (62 de ani), acționarul majoritar al Rapidului și co-proprietar la Genoa, a dezvăluit că a investit peste 80 de milioane de euro în fotbal: 40 de milioane la clubul giuleștean și încă 40 la echipa din Italia.Omul de afaceri anunță o strategie comună pentru cele două cluburi și spune că, pe termen mediu, ia în calcul listarea la bursă.Dan Șucu crede că fotbalul românesc nu este destul de apreciat: „Piața fotbalului românesc este subevaluată. ...
15:20
Și Xabi Alonso atacă „Planul Miami”: „Nici Real Madrid n-a fost consulată. Liga spaniolă viciază competiția!” # Gazeta Sporturilor
S-a amplificat în Spania revolta contra programării în SUA a partidei dintre Villarreal și Barcelona, pe 20 decembrie. Și după ce căpitanii celorlalte 18 echipe din La Liga s-au înțeles să întârzie cu 15 secunde startul partidelor din weekend, astăzi a luat o poziție critică și Xabi Alonso. ...
Acum 6 ore
14:40
Acuzații grave ale fostului selecționer: „Cu italienii am avut arbitri corupți!” » Ce spune despre eliminarea lui Zidane din finala CM 2006, dar și despre Jannick Sinner # Gazeta Sporturilor
Raymond Domenech (73 de ani), fostul selecționer al Franței în perioada 2004 - 2010, rememorează episodul cu capul în piept dat lui Marco Materazzi în finala Mondialului din 2006. „Am revăzut meciul abia după zece ani. Cunoscându-l bine pe Zidane, mă așteptam să se poată întâmpla. Dar mă întreb mereu de ce s-a comportat așa?”, spune acesta într-un interviu publicat de Gazzetta dello Sport. ...
14:40
Fostul atacant al FCSB, revenire surpriză » Se pregătește alături de o echipă cu pretenții la promovare! # Gazeta Sporturilor
Daniel Popa, fostul atacant al celor de la FCSB în perioada 2024-2025, este în prezent liber de contract și se antrenează alături de formația Chindia Târgoviște, echipa din orașul său natal. Pentru campioana României, Popa a bifat 30 de meciuri oficiale, marcând două goluri și oferind patru pase decisive. ...
14:30
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul de la Rapid, și-a stăpânit cu greu lacrimile la conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo, din runda 13 din Superliga. Costel Gâlcă și-a petrecut mare parte din copilărie în blocul în care o explozie de proporții a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, lăsând mai multe familii fără adăpost. O parte din familia antrenorului de la Rapid, printre care și tatăl său, încă locuia în imobilul respectiv. ...
14:20
Zeljko Kopic, ultimele detalii despre Alexandru Musi: „A trecut puțin timp de la accidentare” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare derby-ului cu Rapid din etapa 13 a Superligii.Dinamo - Rapid are loc duminică, 19 octombrie, de la ora 20:30. Reporterii Gazetei Sporturilor vor fi prezenți la Arena Națională și vor transmite în timp real toate informațiile importante. ...
14:10
David Miculescu (24 de ani, aripă dreaptă) și Juri Cisotti (32, mijlocaș) au oferit declarații înaintea partidei cu Metaloglobus, care se va juca de la 20:30, în runda cu numărul 13 din Superliga.Miculescu și Cisotti se așteaptă ca terenul dificil de la Clinceni să fie principalul impediment al echipei campioane în vederea câștigării partidei. Totuși, internaționalul român are încredere că echipa lui Gigi Becali nu va avea probleme în a lua cele 3 puncte. VIDEO. ...
13:30
UEFA a ridicat în cursul serii de joi, 16 octombrie, interdicția la transferuri aplicată clubului UTA Arad din cauza unei datorii către jucătorul Ravy Tsouka.Arădenii aveau o datorie de 40.000 de euro către jucătorul congolez, suma a fost achitată pe data de 1 octombrie, iar „Bătrâna Doamnă” credea că a scăpat de interdicție, însă nu se plătise și dobânda de 2.000 de euro. ...
13:20
Fulham – Arsenal, în etapa #8 din Premier League » „Tunarii” își apără prima poziție în Premier League # Gazeta Sporturilor
Fulham primește vizita lui Arsenal, liderul din Premier League, astăzi, de la ora 19:30, pe Craven Cottage, în etapa #8 din Premier League. Partida poate fi urmărită în liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Voyo. ...
13:20
Claudiu Petrila a „stricat” prietenia cu vecinul de la Dinamo: „Nu am mai vorbit” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Petrila (24 de ani), aripa stângă de la Rapid, vrea să îi facă pe suporterii giuleșteni fericiți la finalul meciului cu Dinamo, care se va juca duminică, de la 20:30.Claudiu Petrila este vecin și prieten cu Stipe Perica, atacantul celor de la Dinamo. A glumit pe seama acestui lucru, spunând că cei doi au stricat prietenia înainte de derby. VIDEO. ...
13:10
U Cluj e pe zero la victorii acasă în acest sezon: „Mai mult calm”. Ce șanse își dau elevii lui Sabău la play-off # Gazeta Sporturilor
Andrej Fabry, slovacul de 28 de ani al Clujului, este de părere că U se poate califica în play-off, dar are nevoie de mai multă atenție la finalizare. Mijlocașul a explicat cum vede el revirimentulU Cluj a adunat doar două puncte în ultimele 4 etape, iar Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a dorit să-și dea demisia la finalul eșecului cu Csikszereda (1-2). ...
13:00
Costel Gâlcă a spus că are o armă secretă pentru meciul cu Dinamo: „Așa vrem să câștigăm” # Gazeta Sporturilor
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul de la Rapid, a susținut conferința de presă premergătoare derby-ului cu Dinamo, care va fi duminică, de la 20:30. Fanii Rapidului au achiziționat toate cele 7.000 de tichete care le-au fost oferite pentru acest meci, iar Costel Gâlcă vrea să îi facă pe aceștia să plece fericiți spre casele lor. Tehnicianul a spus că jocul de echipă este principala armă a giuleștenilor. ...
Acum 8 ore
12:50
La doar 6 minute după ce a dat startul în meciul din Euroliga, celebra actriță a aflat că a fost depistată pozitiv pentru consum de substanțe interzise # Gazeta Sporturilor
La doar 6 minute după ce a efectuat aruncarea de la începutul meciului din Euroliga din Efes - Panathinaikos, celebra actriță din Turcia Birce Akalay (41 de ani) a aflat că a fost depistată pozitiv pentru consum de substanțe interzise.Birce Akalay a fost implicată în cadrul unei anchete prinvind consumul de substanțe interzise, desfășurată de Parchetul General din Istanbul. +1 FOTOBirce Akalay neagă acuzațiilePotrivit sportal. ...
12:50
Adrian Mititelu (57 de ani), unul dintre cei mai cunoscuți conducători de club din România, a povestit cum plănuia să fugă din țară în perioada comunismului.Înainte de Revoluția din 1989, Mititelu voia să folosească un tub de oxigen pentru a trece Dunărea. Obiectivul acestuia era să ajungă în Statele Unite ale Americii, un vis alimentat de momentul în care Nadia Comăneci a fugit din țară. ...
12:30
Veste bună pentru Mircea Lucescu » Internaționalul român a reluat antrenamentele # Gazeta Sporturilor
Atacantul român Denis Drăguș (26 de ani) a început antrenamentele alături de turcii de la Eyupspor.Denis Dărguș a fost accidentat în ultimele aproximativ 3 săptămâni și nu a putut face parte din lotul naționalei României la meciurile cu Moldova (2-1) și Austria (1-0). Denis Drăguș a reluat antrenamentele alături de EyupsporÎntr-o postare pe rețelele de socializare, turcii de la Eyupspor au distribuit mai multe fotografii de la ultimul antrenament. ...
12:20
Cristi Chivu și Inter vor fi copleșiți astăzi de ostilitate la revenirea pe Olimpico: „Roma l-a iubit, dar îl va fluiera!” # Gazeta Sporturilor
Ca jucător, Cristi Chivu nu a câștigat decât o singură dată pe Olimpico în Serie A în postura de adversar al lui AS Roma. S-a întâmplat fix acum 17 ani, tot în etapa a 7-a, în care fundașul lui Inter își surclasa fosta echipă (4-0). Astăzi, revine în Capitală pe banca tehnică a nerazzurrilor, iar românul va avea parte de fluierături, cum scrie La Gazzetta dello Sport.Sunt 4.651 de zile de la precedenta înfruntare a lui Cristi Chivu cu AS Roma pe Stadio Olimpico. ...
12:10
Zeljko Kopic a dat răspunsul mult așteptat de „câini”: „Titlul? Acestea sunt așteptările” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, 48 de ani, vrea să se lupte pentru trofee cu Dinamo, dar nu dorește să ardă etapele ascensiunii. A explicat fanilor cum vede el traseul echipei.Dinamo - Rapid este un derby al orgoliilor și, de această dată, o confruntare în partea superioară a clasamentului. Cele două rivale sunt printre echipele foarte bune ale sezonului, de aceea se estimează un duel de excepție mâine, duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională. ...
12:00
Eduard Ionescu după întâlnirea dramatică împotriva Suediei: „Am demonstrat că putem realiza lucruri mari” + Fetele și băieții luptă sâmbătă pentru o medalie mai strălucitoare # Gazeta Sporturilor
Reprezentativa masculină a României a învins cu 3-2 Suedia în sferturi de finală la Campionatul European pe echipe și a urcat pe podiumul continental după o secetă de șaisprezece ani. Sâmbătă, de la ora 20:00, în semifinale, caută să schimbe culoarea medaliei împotriva Sloveniei. „Tricolorele” înfruntă Țările de Jos, de la ora 17:00, pentru a juca a șasea finală consecutivă. ...
11:50
Căpitanul lui Crystal Palace Marc Guehi (25 de ani) a anunțat clubul că va pleca la finalul acestui sezon, când îi va expira contractul.Internaționalul englez ajunsese la un acord cu Liverpool în această vară, însă transferul a picat în ultimul moment, după ce „vulturii” au oprit mutarea, motivul fiind că nu i se găsise un înlocuitor. ...
11:40
După Gigi Becali, Mircea Lucescu l-a sunat și pe un antrenor din Superliga: „Mulțumiri” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui U Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, a povestit că a fost apelat telefonic de către mentorul său, Mircea Lucescu, selecționerul primei reprezentative, care l-a lăudat pe Alexandru Chipciu, veteranul de 36 de ani al alb-negrilor, cu o partidă de excepție contra Austriei (1-0).Alexandru Chipciu, 36 de ani, a fost unul dintre remarcații victoriei României cu Austria, scor 1-0. ...
11:40
La 41 de ani, Thiago Silva încă decide meciuri! » Căpitanul lui Fluminense a marcat un gol fabulos în minutul 98 # Gazeta Sporturilor
La 41 de ani, Thiago Silva, fundașul central al lui Fluminense a reușit un să marcheze spetaculos dintr-un voleu fabulos în minutul 98, care a adus victoria cu 1-0 în fața celor de la Juventude, în campionatul Braziliei.Veteranul brazilian a adus victoria echipei sale cu un voleu spectaculos în prelungirile partidei cu Juventude. Este al treilea gol pe care îl înscrie fundașul central în sezonul competițional curent. ...
11:20
AS Roma - Inter, capul de afiș al etapei #7 din Serie A » Cristi Chivu, față în față cu echipa la care a debutat în fotbalul italian # Gazeta Sporturilor
AS Roma și Inter Milano, formațiile pregătite de Gian Piero Gasperini și Cristi Chivu, se vor întâlni în această seară, de la ora 21:45, pe Stadio Olimpico, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #7 din Serie A. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2, respectiv DigiSport 2. ...
11:20
Îți mai aduci aminte de fostul fotbalist al lui Liverpool și AC Milan? Dorit de Șucu la Rapid, a ajuns să joace în Liga a 4-a # Gazeta Sporturilor
Fabio Borini (34 de ani), fotbalist dorit în iarna acestui an de Dan Șucu la Rapid, a semnat cu Salford, formație din League Two, al patrulea eșalon din Anglia.Atacantul a evoluat în precedentele două stagiuni pentru Sampdoria, în Serie B, iar din vară era liber de contract. Potrivit presei din Italia, Dan Șucu l-a ofertat pe atacant în luna februarie a acestui an, însă Borini a refuzat propunerea. ...
11:10
A jucat pentru Dinamo, Rapid și Steaua, și a dat verdictul înainte de derby: „Merg pe mâna ei” # Gazeta Sporturilor
Fostul atacant Sabin Ilie (50 de ani) a dat verdictul înainte de derby-ul Dinamo - Rapid, care se va juca duminică, 19 octombrie, de la 20:30, în runda 13 din Superliga. Sabin Ilie se numără printre puținii care se pot lăuda că au jucat pentru toate cele 3 mari rivale bucureștene. A îmbrăcat tricoul roș-albastru în două perioade diferite (1995-1997, 1999). Au urmat apoi două aventuri la Dinamo (2001) și Rapid (2003-2005). ...
Acum 12 ore
10:50
Arma letală a lui Hansi Flick nu mai face diferența » Cum contracarează adversarii strategia Barcelonei # Gazeta Sporturilor
Era o vreme în care Barcelona punea mari probleme cu defensiva sa ultraavansată și jocul la ofsaid. Dar, față de primul sezon cu Hansi Flick, los blaugranas nu se mai apără la fel de bine și capcana întinsă de antrenorul german și-a pierdut mult din eficiență.Statisticile vorbesc de la sine despre cum s-a schimbat abordarea rivalilor campioanei Spaniei în actuala stagiune. ...
10:40
Coșmarul continuă pentru fotbalistul de la Real Madrid » O nouă accidentare îl va ține departe de teren # Gazeta Sporturilor
Dani Ceballos (29 de ani) își oprește din nou avântul exact când părea că va avea un nou început, scrie Marca într-o analiză a problemelor recurente ale talentatului mijlocaș de la Real Madrid.„Încă o accidentare într-un moment cheie, încă o întrerupere într-un proces care a devenit o realitate constantă de când mijlocașul a ajuns la Real Madrid în 2017”, scrie cotidianul spaniol. ...
10:40
Orlando Nicoară, directorul general al firmei eAD, compania care deține drepturile de televizare pentru Superliga, spune că „fotbalul românesc ar trebui să-i fie recunoscător lui Arpad Paszkany”, fostul patron al CFR-ului. Și explică de ce.Invitat la podcastul GSP „2 la 1”, Nicoară a relatat că Paszkany a pierdut o sumă semnificativă de bani din afacerea drepturilor TV, din cauza unei greșeli la negocieri. ...
10:20
Metaloglobus - FCSB, partidă contând pentru runda #13 din Superligă, se va disputa astăzi, de la ora 20:30. Duelul de la Clinceni va fi transmis în format liveTEXT de GSP.ro, cu cele mai importante informații de la fața locului, fiind televizat de PrimaSport 1 și DigiSport 1.Trupa din Pantelimon, „Cenușăreasa” acestui sezon de Superligă, are doar 3 puncte după 12 etape, obținute din tot atâtea remize. ...
10:20
Nottingham Forest - Chelsea, în etapa #8 din Premier League » Meci decisiv pentru Ange Postecoglou?! # Gazeta Sporturilor
Nottingham Forest și Chelsea se întâlnesc astăzi, de la ora 14:30, pe City Ground, într-un duel al etapei #8 din Premier League. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Voyo.Înfrângerea poate fi vitală pentre Ange PostecoglouAntrenorul greco-australian al lui Nottingham Forest, Ange Postecoglou (60 de ani), încă nu a obținut prima victorie pe banca „pădurarilor”. ...
10:10
Mihai Stoica nu-l vrea plecat de la FCSB: „I-aș propune lui Gigi Becali să rămână” # Gazeta Sporturilor
După ce Gigi Becali (67 de ani) a anunțat plecările mai multor jucători de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al clubului, a anunțat că și pentru Valentin Crețu (36 de ani) poate fi ultimul sezon la campioana en-titre din Superliga.În mod cert, Malcom Edjouma va pleca de la FCSB în această iarnă, când îi expiră contractul. ...
10:00
Manchester City - Everton, în etapa #8 din Premier League » „Cetățenii” vor să-și prelungească seria de invincibilitate # Gazeta Sporturilor
Manchester City și Everton se întâlnesc astăzi, de la ora 17:00, pe Etihad Stadium, într-un duel al etapei #8 din Premier League. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Voyo.Manchester City, în revenire de formă după startul ezitantEchipa pregătită de Pep Guardiola (54 de ani) a început modest sezonul, cu doar 3 puncte după primele trei etape, în urma înfrângerilor cu Tottenham și Brighton. ...
10:00
Bayern Munchen - Borussia Dortmund, în primul „Der Klassiker” din acest sezon » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen și Borussia Dortmund, formațiile pregătite de Vincent Kompany și Niko Kovac, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:30, pe Allianz Arena, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #7 din Bundesliga. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2, respectiv DigiSport 2. ...
09:40
Cel mai mare trișor din istoria fotbalului? Și-a privat țara de două Campionate Mondiale # Gazeta Sporturilor
„Mâna lui Dumnezeu” a lui Diego Maradona rămâne una dintre cele mai cunoscute înșelăciuni din istoria fotbalului. Boemului argentinian i-a trecut nepedepsită și mai degrabă i-a completat moștenirea controversată, decât să-i facă rău. Cazul portarului chilian Roberto Rojas nu este la fel de cunoscut, dar este cu atât mai bizar. Și cu consecințe mult mai fatale. ...
09:30
Max Verstappen a învins duo-ul McLaren și va pleca din pole position în cursa de sprint # Gazeta Sporturilor
Max Verstappen a confirmat din nou în Formula 1. Pilotul Red Bull a obținut pole position-ul pentru cursa sprint de la Austin, Texas, învingându-i pe Lando Norris și Oscar Piastri, piloții McLaren, într-o sesiune intensă de calificări.Campionul mondial de patru ori consecutiv a stabilit un timp de 1:32.143, cu care l-a devansat pe Norris cu doar 0.071 secunde. Australianul Oscar Piastri a fost al treilea, la 0. ...
09:30
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor # Gazeta Sporturilor
Dacia a anunțat că noile modele de Sandero, Logan și Jogger au primit un design mai modern, noi opțiuni de motorizare hibridă și GPL și tehnologie îmbunătățită.Logan și Sandero au fost lansate în 2020, iar Jogger a urmat în anul 2021. În 2022, întreaga gamă a primit noul logo de brand, iar în 2024 au fost introduse noi sisteme de siguranță eficiente. ...
