Modul inedit în care handbalistele României cheamă fanii în tribune » Duminică, la Craiova, tricolorele au meci în EHF Euro Cup

Zeljko Kopic, 48 de ani, vrea să se lupte pentru trofee cu Dinamo, dar nu dorește să ardă etapele ascensiunii. A explicat fanilor cum vede el traseul echipei.Dinamo - Rapid este un derby al orgoliilor și, de această dată, o confruntare în partea superioară a clasamentului. Cele două rivale sunt printre echipele foarte bune ale sezonului, de aceea se estimează un duel de excepție mâine, duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională. ...