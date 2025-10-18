Ange Postecoglu, demis de la Nottingham Forest după un bilanț dezastruos: fără victorie în cele opt meciuri jucate
G4Media, 18 octombrie 2025 18:20
La puțin peste o lună de când a fost numit în funcția de antrenor pe banca celor de la Nottingham Forest, australianul Ange Postecoglu a...
Acum 10 minute
18:50
CSM Constanţa, al doilea eşec cu HC Dukla şi ratează turul 3 European Cup la handbal masculin # G4Media
Echipa CSM Constanţa a fost învinsă şi sâmbătă, în deplasare, de formaţia HC Dukla Praga, scor 33-31 (20-13), astfel că ratează calificarea în turul 3...
Acum 30 minute
18:40
VIDEO Conservarea pădurii de fag de 130 de ani și reconstrucția ecologică din Valea Tămașului, dar și reîntoarcerea zimbrilor în Sudul Carpaților – două povești în drumul spre declararea Parcului Național Munții Făgăraș # G4Media
La poalele Munților Făgăraș, în zona unde Valea Tămașului coboară spre râul Dâmbovița, o pădure naturală de fag veche de peste 130 de ani este...
Acum o oră
18:20
18:10
Astronomii descoperă o gaură neagră care „sfâşie” o stea aflată departe de centrul galaxiei # G4Media
O echipă internaţională de astronomi a observat în premieră o gaură neagră supermasivă care distruge o stea aflată departe de centrul galactic, punând sub semnul...
18:00
Cazul Salina Praid. Ministrul Economiei : Am cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare. Au refuzat. Am cerut convocarea unei şedinţe, au refuzat. I-am acţionat în instanţă / Răbdarea are o limită. Lucrăm la o soluție # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, declară, după concluziile raportului Corpului de Control al Primului Ministru privind dezastrul de la Salina Praid că a cerut conducerii Salrom...
18:00
Hamas acuză Israelul că a încălcat armistiţiul de 47 de ori cu atacuri care ar fi dus la moarta a 38 de palestinieni # G4Media
Guvernul Hamas din Fâşia Gaza a denunţat sâmbătă încălcarea de 47 de ori, de către Israel, a acordului de încetare a focului în vigoare din...
Acum 2 ore
17:50
VIDEO | Ce este și cum se prepară supa de fân, o delicatesă gătită în județul Harghita. Chef: „Fânul este de aici, de pe munte. Trebuie cosit cu mâna și greblat cu mâna. În acest fel, florile, frunzele, nu se scutură” # G4Media
Tot mai des pe harta turistică a României apar locuri care oferă vizitatorilor o ofertă experiență completă. Cazare în condiții deosebite, activități în aer liber...
17:50
În timp ce Veneția se luptă cu aglomerația și poluarea, orașul Treviso din apropiere demonstrează în liniște că sustenabilitatea și bunul gust pot merge mână...
17:40
Austria a anunţat sâmbătă că va susţine cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, renunţând la opoziţia exprimată anterior şi eliminând...
17:40
Scheletele găsite într-un mormânt comun aparțin unor soldați romani antici, potrivit unui studiu # G4Media
Oamenii de știință spun că cele șapte schelete găsite într-un mormânt comun din Croația aparțin, cel mai probabil, unor soldați romani care au trăit acum...
17:20
Explozia din Rahova / Poliția Capitalei: S-a reuşit intrarea în anumite locuinţe, pentru ca cetăţenii să-şi ia bunurile necesare # G4Media
Directorul general adjunct în cadrul Poliţiei Capitalei, chestor de poliţie Marius Andrei, a declarat că în cursul serii de vineri s-a reuşit intrarea în anumite...
17:20
FC Botoșani continuă să surprindă și rămâne lider cel puțin până în etapa viitoare după victoria la U Cluj, scor 2-0 # G4Media
Echipa FC Botoşani a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 13-a din Superligă și acest rezultat îi garantează poziția...
17:10
Două dintre victimele exploziei din Rahova vor fi identificate cu ajutorul expertizelor ADN, pentru a se stabili cu certitudine identitatea acestora / Şapte dintre cele 15 victime duse la spital au fost externate # G4Media
Toate cele trei victime care au murit în explozia produsă vineri în blocul din sectorul 5 al Capitalei sunt femei. Pentru una dintre acestea, identitatea...
17:10
Cantitatea de fitoplancton – algele microscopice care constituie baza lanţului trofic din oceane – a scăzut la nivel global în ultimele două decenii, conform unui...
Acum 4 ore
16:50
Anchetatorii nu pot intra în zona în care s-a produs explozia blocului din Rahova, din cauza riscului de prăbuşire şi folosesc nacele şi drone pentru a obţine imagini. Zeci de persoane, audiate # G4Media
Poliţia Română, care face cercetarea la locul exploziei în dosarul aflat în coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, foloseşte nacele şi drone...
16:50
Neymar nu este un exemplu pentru nimeni, spune Emerson Leao, campion mondial cu Brazilia în 1970 # G4Media
Cu câteva luni înainte de Cupa Mondială din 2026, cazul Neymar continuă să animeze dezbaterile din Brazilia. Emerson Leao, campion mondial în 1970 cu Seleçao,...
16:50
Ministrul Sǎnǎtǎţii, discuţii cu vicepreşedintele Băncii Mondiale: Am punctat necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru Adulţi în Capitală, investiţie majoră pe care o pregătim în perioada următoare # G4Media
Ministrul Sǎnǎtǎţii, Alexandru Rogobete, a avut discuţii cu vicepreşedintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, în Washington D.C, el arătând că a punctat necesitatea construirii unui nou...
16:40
REPORTAJ VIDEO Pe cine preferă muncitorii de la combinatul siderurgic din Galați în bătălia giganților Umbrărescu și Ahmetov / Lider de sindicat: „Simțim că suntem abandonați. Ne pierdem competențele și o parte din colegi au plecat” # G4Media
G4Media a stat de vorbă cu muncitorii de pe platforma siderurgică Liberty de la Galați într-un moment de criză profundă a colosului siderurgic, marcată de...
16:30
Paradoxul planetei Marte / Cum focul a adus gheața în regiuni unde, în mod normal, ea nu ar putea exista # G4Media
Între 4,1 și 3 miliarde de ani în urmă, Marte era o lume extrem de activă din punct de vedere al vulcanismul. Activitatea vulcanică era...
16:30
Primarul Capitalei: Maşinile din jurul blocului afectat de explozie vor fi relocate / Le vom duce în autobaze în Giurgiului şi Alexandriei # G4Media
Maşinile din jurul blocului din Sectorul 5, unde a avut loc vineri explozia, vor fi relocate, ele urmând a fi duse în autobaze în Giurgiului...
16:00
Fotbaliștii din LaLiga, grevă simbolică împotriva desfășurării meciului Villarreal – Barcelona la Miami: primele 15 secunde ale meciului jucătorii vor sta nemișcați # G4Media
Asociația Fotbaliștilor Spanioli (AFE) i-a invitat pe jucători să intre în grevă simbolică în primele 15 secunde ale meciurilor din etapa a 9-a din La...
15:50
Președintele Donald Trump are o misiune extrem de dificilă de a pune capăt conflictului dintre Kiev și Moscova, în condițiile în care cele două tabere...
15:50
Explozia blocului din Rahova: Un adolescent, externat, o tânără care a suferit intervenţii chirurgicale, s-a trezit şi are „status medical pozitiv” / Persoanele evacuate primesc îngrijiri medicale în ambulatoriu şi medicaţie, în cazul bolnavilor cronici # G4Media
Un adolescent rănit în explozia din cartierul Rahovei a fost externat, iar o adolescentă, care a fost supusă unei intervenţii chirurgicale, s-a trezit, este conştientă...
15:50
Israelul a predat Crucii Roşii pentru a returna în Fâşia Gaza cadavrele a 15 palestinieni în schimbul trupului neînsufleţit al unui ostatic israelian predat noaptea...
15:40
A murit marele pianist și compozitor de jazz Mircea Tiberian / Uniunea Compozitorilor: Cinci decenii de activitate remarcabilă # G4Media
Marele compozitor şi pianist de jazz Mircea Tiberian a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani, a anunţat sâmbătă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor...
15:40
De la „pe cale de dispariție” la „cel mai puțin amenințate”: Cum au reușit broaștele țestoase verzi să evite extincția # G4Media
Numărul broaștelor țestoase verzi, odată pe cale de dispariție, a crescut cu 28% din anii 1970, în ciuda „amenințărilor persistente" la adresa populației lor, transmite...
15:30
Prefectul Capitalei anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00: Blocul rămâne sigilat, locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe # G4Media
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00, el arătând că a invitat şi locatarii...
15:20
FOTO Incendiu la anexa unui cămin de bătrâni din Ilfov: O persoană a fost găsită carbonizată / 34 de persoane au fost evacuate # G4Media
Un incendiu a izbucnit la anexa unui cămin de bătrâni din localitatea Cornetu din județul Ilfov. O persoană a fost găsită carbonizată și până acum...
15:20
Ministra mediului, Diana Buzoianu: Raportul Corpului de Control al Prim-ministrului după dezastrul de la Salina Praid este public / Constatările sunt clare: la Salina Praid, riscul de inundare a fost subevaluat / Decizia de demitere a fostului director de la Apele Române a fost corectă # G4Media
Ministra mediului Diana Buzoianu anunță într-o postare pe Facebook că raportul Corpului de Control al Prim-ministrului după dezastrul de la Salina Praid este public. "Constatările...
15:10
VIDEO | Secretul celor mai bune crêpes Suzette, dezvăluit de un specialist în ospitalitate: „Cel mai important este să ai un pic de pasiune” # G4Media
Crêpes Suzette, celebrele clătite franțuzești cu sos de portocale, unt și caramel, pot fi preparate și acasă, dacă urmezi câțiva pași simpli – dar mai...
Acum 6 ore
14:50
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică anunţă începerea reparaţiilor pentru reluarea alimentării cu energie electrică a centralei atomice de la Zaporojie # G4Media
Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a anunţat sâmbătă pe platforma X că au început lucrările de reparaţii pentru reluarea...
14:50
Verstappen are nevoie de ajutorul McLaren pentru a obține titlul mondial, care „nu este imposibil”, spune consilierul Red Bull, Helmut Marko # G4Media
Consilierul celor de la Red Bull, Helmut Marko, crede că Max Verstappen „are nevoie de puțin ajutor din partea McLaren" pentru a mai avea o...
14:40
Sagrada Família se apropie de finalizarea turnului central și va deveni cea mai înaltă biserică creștină din Europa # G4Media
Bazilica Sagrada Familia din Barcelona va atinge 172 de metri odată cu finalizarea turnului lui Iisus Hristos, prevăzută pentru sfârșitul anului 2025 sau începutul anului...
14:40
Instanţele federale din SUA rămân fără fonduri şi încep concedierile, pe fondul blocajului guvernamental # G4Media
Sistemul federal de justiţie al Statelor Unite va începe de luni reducerea activităţilor neesenţiale şi trimiterea în concediu fără plată a unor angajaţi, după ce...
14:30
VIDEO Cum a instigat Makaveli la revoltă oamenii aflați la locul exploziei din Rahova, cu conspirații și informații false / Susținătorul pro-rușilor Georgescu și Șoșoacă și-a șters postarea agresivă de pe TikTok și a publicat o alta, de ”ajutor” și ”înmormântări gratis” pentru victime # G4Media
Virgil Zidaru, cunoscut pe TikTok drept "Makaveli", susținător al pro-rușilor Călin Georgescu și Diana Șoșoacă, le-a instigat vineri la revoltă pe victimele exploziei din Rahova. Mai...
14:10
Un distrugător american a preluat supravieţuitorii unui atac cu rachetă asupra unei nave suspecte de trafic de droguri din Caraibe # G4Media
Marina Statelor Unite deţine doi supravieţuitori la bordul unei nave de război, după ce i-a salvat dintr-o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri care a...
14:10
Cercetătorii au descoperit că emisfera nordică a Pământului se întunecă mai repede decât cea sudică. # G4Media
Oamenii de știință spun că jumătatea nordică a Pământului se întunecă mai repede decât cea sudică, reflectând mai puțină lumină solară înapoi în spațiu și...
14:00
Papa Leon al XIV-lea apără căsătoria creştină în faţa modelelor de uniuni „trecătoare şi egoiste”, care pot face ca modelul familiei să pară „demodat şi plictisitor” # G4Media
Papa Leon al XIV-lea a apărat sâmbătă căsătoria creştină în faţa modelelor de uniuni „adesea trecătoare şi egoiste", care, a avertizat el, sunt prezentate tinerilor...
13:50
Primarul interimar al Capitalei, despre locatarii blocului afectat de explozie: Oamenii cazaţi în weekend în hoteluri vor fi relocaţi de luni în apartamente # G4Media
Oamenii afectaţi de explozia care a avut loc, vineri, în blocul din Rahova, care sunt găzduiţi în weekend în hoteluri, vor fi relocaţi de luni...
13:40
Campionatul Mondial de gimnastică artistică din Indonezia debutează duminică: România este reprezentată în probele feminine # G4Media
Campionatul Mondial de gimnastică artistică, aflat la ediţia a 53-a, va debuta, duminică, în Indonezia, cu calificările masculine. România va participa doar în probele feminine,...
13:20
Inteligența artificială de la Hollywood e mai mult PR decât revoluție / De ce AI-ul nu va înlocui prea curând scenariștii și regizorii # G4Media
În ultimele luni, Hollywood pare bântuit de spectrul inteligenței artificiale. Directorii de studiouri și marile publicații americane vorbesc despre o „revoluție inevitabilă". AI-ul ar fi...
13:20
Poveste încheiată pentru românce la Osaka: După Sorana Cîrstea, și Jaqueline Cristian a fost eliminată în semifinale # G4Media
Este capăt de linie pentru sportivele românce la Osaka. După Sorana Cîrstea (locul 51 WTA), și Jaqueline Cristian (locul 47 WTA) a fost eliminată, sâmbătă,...
13:20
VIDEO Știrile săptămânii pentru tineri ocupați/ Trump & Macron, biblioteca din metrou și scandalul Bie & Alin # G4Media
Bine ai revenit la Știri fără Bullshit #66 – ediția în care politica, cultura urbană și absurdul online se ciocnesc direct, fără filtre. Trump vs....
13:20
UPDATE Medicul anti-vaccinist Flavia Groșan, în comă profundă, cu cancer la plămâni și metastaze cerebrale, anunță medicii / Săptămâna trecută vorbea despre ”dureri atroce” la plămâni și cum a stat în fotoliu în loc să meargă la medic / Televiziunile o numeau în pandemie ”doctorița-minune” # G4Media
Medicul pneumolog conspiraționist și anti-vaccinist Flavia Groșan s-ar afla în stare gravă la spital, a transmis vineri seară, în exclusivitate, publicația locală Bihoreanul.ro. Jurnaliștii, care citează...
13:20
Vlad Oprea a anunțat pe Facebook că de luni revine la primăria Sinaia / Edilul fusese plasat în arest la domiciliu pentru că încălcase interdicțiile impuse în cadrul controlului judiciar # G4Media
Primarul staţiunii Sinaia, Vlad Oprea, a anunţat pe Facebook că luni se întoarce la primărie, în condiţiile în care acesta a scăpat de arestul la...
13:20
Weekendul a început de vineri seară, iar zilele acestea sunt marcate de a treia ediție a Enigma Festival, desfășurată la Romaero pa 17 și 18...
13:20
Afganistanul şi Pakistanul încep negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră # G4Media
O delegaţie de rang înalt din Afganistan a plecat sâmbătă spre Doha pentru negocieri de pace cu Pakistanul, după ce cele două state au convenit...
13:10
Studenții de la Universitatea din Staffordshire cer ca magazinul de artă să fie scutit de reduceri # G4Media
Închiderea propusă a unui magazin de artă universitar ar fi „extrem de dăunătoare", au afirmat studenții, scrie BBC. Universitatea din Staffordshire și-a dezvăluit planurile de...
13:00
VIDEO | Vinul de gheață, un vin memorabil cu arome de caise, gutui și migdale, născut din răbdare și frig / Legenda, gheața și știința din spatele unui elixir unic # G4Media
Puține vinuri din lume poartă o poveste la fel de spectaculoasă ca vinul de gheață. Un vin rar, născut din frig și din răbdarea oamenilor...
13:00
Astra Film Festival începe în forță. Ziua a doua continuă cu documentare spectaculoase și un DocTalk despre „înotul împotriva sistemului”(Parteneriat) # G4Media
Gala de deschidere Astra Film Festival 2025, desfășurată vineri seară la Sala Thalia a Filarmonicii de Stat Sibiu, a avut un preambul muzical în acorduri...
