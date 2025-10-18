Diana Șoșoacă, în vizită la Moscova. Europarlamentarul a dat un interviu pentru Russia Today, post interzis în UE
HotNews.ro, 18 octombrie 2025 18:20
Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă a participat la Moscova la gala organizată de canalul Russia Today (RT) cu ocazia împlinirii a 20 de ani de existență, potrivit imaginilor publicate de ea pe Facebook. Pe scenă la eveniment…
• • •
