”Am cerut să-și dea demisia de onoare. Au refuzat. Lucrăm la o soluție” - Ministrul Economiei, după ce Corpul de control al lui Bolojan a recomandat demiterea conducerii Salrom

Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor de către Corpul de Control al Prim-Ministrului la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR), acțiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai 2025, riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și calificat constant de reprezentanții SNS SA ca nefiind un pericol iminent. Corpul de control recomandă inisterului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului i s-a recomandat exercitarea dreptului de revocare cu justă cauză a administratorilor salinei.