Începe mania Black Friday 2025. Românii sunt gata să vâneze reducerile
Gândul, 18 octombrie 2025 18:20
Mai este puțin până la Black Friday 2025, programat în noiembrie. Evenimentul va genera în România cel mai mare interes din istoria comerțului autohton, în special în mediul online. Se speculează că valoarea unei comenzi medii date de Black Friday va fi de 400-500 de lei, sub nivelul de anul trecut, reiese dintr-o analiză de […]
Acum 10 minute
18:50
FC Botoşani a învins sâmbătă după-amiază, în deplasare, scor 2-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 13-a din Superligă. Moldovenii și-au consolidat prima poziție în clasament, în schimb antrenorul gazdelor, Ioan Ovidiu Sabău, și-a prezentat a doua oară demisia în decurs de două săptămâni. Ovidiu Ioan Sabău demisionează din nou! FC Botoșani, lider detașat în […]
18:50
Diana Șoșoacă, invitată la postul TV susținut de Putin, la 20 de ani de emisie: „Voi spuneți adevărul, exact ca mine. Deci suntem ca frații” # Gândul
Senatoarea SOS, Diana Șoșoacă, a fost invitată la televiziunea Russia Today „RT”, un post internațional controlat de Kremlin, cu ocazia celebrării a 20 de ani de emisie. Șoșoacă a declarat că Uniunea Europeană a impus „o dictatură” împotriva televiziunii ruse și a salutat postul pentru „curajul” de a o invita în platou. Diana Iovanovici-Șoșoacă, liderul […]
Acum 30 minute
18:30
DERAPAJ la Casa Albă. Răspunsul dat de oficiali după ce au fost întrebați de ce Trump se va întâlni cu Putin la Budapesta: „Mama ta…” # Gândul
Casa Albă a atras atenția și a stârnit controverse după ce doi oficiali ai Președinției americane au răspuns cu o remarcă surprinzătoare atunci când au fost întrebați despre summitul președintelui american Donald Trump cu omologul său rus, Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc la Budapesta. Trump a anunțat că va avea o altă […]
Acum o oră
18:20
Rogobete a discutat cu vicepreşedintele Băncii Mondiale despre necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi în Capitală # Gândul
Ministrul Sǎnǎtǎţii, Alexandru Rogobete, a avut discuţii cu vicepreşedintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, în Washington D.C, el arătând că a punctat necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru Adulţi în Capitală, o investiţie majoră pe care o pregăteşte în perioada următoare. Alexandru Rogobete a participat, la sediul central al Băncii Mondiale din Washington […]
18:20
Mai este puțin până la Black Friday 2025, programat în noiembrie. Evenimentul va genera în România cel mai mare interes din istoria comerțului autohton, în special în mediul online. Se speculează că valoarea unei comenzi medii date de Black Friday va fi de 400-500 de lei, sub nivelul de anul trecut, reiese dintr-o analiză de […]
18:00
Vila din Aviatorilor, renovată cu 14 milioane de lei pentru Iohannis, scoasă la LICITAȚIE pentru închiriere # Gândul
Vila din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, renovată cu 14 milioane de lei din bani publice și despre care s-a speculat că ar fi fost pregătit pentru președintele Klaus Iohannis, a fost scos la închiriere de RA-APPS. Licitație cu garanție de participare Vila a fost scoasă la închiriere prin licitație publică cu strigare, notează Profit.ro. Imobilul […]
Acum 2 ore
17:50
Profesoara italiană Sofia Corradi, cunoscută drept „mamma Erasmus”, datorită rolului ei esențial în crearea programului european de schimburi studențești, a murit sâmbătă dimineață, la Roma, la vârsta de 91 de ani. Sofia Corradi era cunoscută pentru energia și generozitatea sa intelectuală, ea a fondat programul de burse Erasmus și a contribuit ca milioane de tineri […]
17:50
Un tânăr a intrat în blocul din Rahova, la o zi după dezastru, pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei sale soţii. „Emoție pură” # Gândul
Un tânăr a mers însoțit de echipa de intervenție în apartamentul său afectat de deflagrație pentru a recupera un singur bun prețios: rochia de mireasă a soției sale. La o zi de la dezastrul din Rahova, un astfel de moment a „rupt” un zâmbet pe chipurile îndurerate ale oamenilor. Astăzi, tânărul urma să ajungă în […]
17:40
A fost cutremur în România, în cursul după-amiezii de sâmbătă, 18 octombrie 2025. Potrivit INCDFP, seismul a avut loc în Vâlcea, la o adâncime de 4.2 kilometri. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul s-a produs în Vâlcea, la ora 14:31, având o magnitudine de 3 grade […]
17:40
Diana Şosoacă a fost la Moscova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce i-a spus liderul de la Kremlin # Gândul
Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, liderul SOS România, a participat la gala care a marcat 20 de ani de existență a canalului RT (fost Russia Today), eveniment la care a fost prezent și Vladimir Putin. Șoșoacă a menționat că liderul rus i-a transmis mulțumiri pentru participarea la eveniment. Diana Șoșoacă a publicat pe Facebook imagini video din sala […]
17:30
El País: Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta, un coșmar politic pentru Uniunea Europeană # Gândul
Organizarea unui summit între președintele SUA, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, la Budapesta, ar putea fi un „coșmar” din punct de vedere politic pentru Uniunea Europeană. Potrivit publicației El País, care citează mai multe surse din UE, însuși faptul că summitul va avea loc în capitala Ungariei reflectă „lipsa de respect față […]
17:30
Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înaintea exploziei devastatoare? SURSE: „O firmă de instalații gaze autorizată de ANRE și ISCIR” # Gândul
Explozia devastatoare care s-a produs vineri, 17 octombrie, la un bloc de pe Calea Rahovei din București a lăsat în urmă 3 morți și 15 răniți. Ancheta care va stabili, cu precizie, cauzele aceste deflagrații este în plină desfășurare. Cine sunt vinovații pentru această tragedie nu se știe încă, iar autoritățile au fost acuzate că […]
17:00
Scurgeri de gaz într-un bloc din Târgu Mureș. ISU a oprit imediat alimentarea pentru siguranța locuitorilor # Gândul
Locuitorii unui bloc din Târgu Mureș, situat pe strada Cugir au alertat autoritățile după ce au simțit un miros de gaz pe casa scării. Incidentul a făcut ca pompierii ISU Mureș să se deplaseze urgent la imobilul de locuințe, dar și echipele specializate ale companiei de gaze, aceștia au constatat existența unor scurgeri minore de […]
Acum 4 ore
16:40
Singurii pensionari care beneficiază de mai mulți bani la pensie, la finalul lui 2025. Anunțul făcut de CNPP # Gândul
Mai mulți pensionari ar putea beneficia de mai mulți bani la pensie, la finalul lui 2025. Potrivit datelor transmise de Casa Națională de Pensii (CNPP), sute de mii de cetățeni ar putea să primească pensii mai mari, la final de an, iar aceste decizii vin în urma soluționării cererilor de trecere la pensia de limită […]
16:40
Salvarea pentru marii arși vine tot din străinătate. După 10 ani de la Colectiv, în România nu reușim să tratăm pacienții la noi în spitale # Gândul
La 10 ani de la Colectiv, țara noastră nu poate asigura condiții de spitalizare și tratare pentru marii arși, astfel că de fiecare dată când avem situații de urgență, cum este cazul recent, de la explozia din blocul de pe Calea Rahovei, ministerul Sănătății a făcut demersuri pentru transferul unuia dintre pacienți în Graz, Austria. […]
16:30
Vești bune pentru cei care tranzitează Ploiești-Buzău. Directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a precizat faptul că ritmul de lucru este unul bun pentru lotul trei al autostrăzii. Se lucrează de zor pentru lotul trei (Buzău) al autostrăzii Ploiești-Buzău. Lotul 2 Mizil – Pietroasele a fost dat în circulație […]
16:20
Două victime, făcute scrum. Poliția a apelat la analize suplimentare: „Avem nevoie de confirmarea ADN” # Gândul
Autoritățile au transmis în cadrul unei conferințe de presă privind intervenția autorităților în urma exploziei produse pe Calea Rahovei, Sector 5, București, că toate cele trei victime decedate sunt de sex femin. Pentru identificarea a două dintre trupurile carbonizate, este nevoie de analize ADN. Poliția a declarat că pentru două dintre cele trei femei decedate […]
16:10
Concert pentru Donald Trump în Biroul Oval. Muzica lui Andrea Bocelli a răsunat la Casa Albă # Gândul
Tenorul italian Andrea Bocelli a cântat pentru Donald Trump în Biroul Oval, vineri, înainte de întâlnirea președintelui american cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Prezența cântărețului italian a fost în contrast puternic cu un eveniment din 2017, când Bocelli nu a venit la ceremonia de învestire a lui Trump după ce ar fi primit amenințări […]
16:00
Poliția oferă DETALII oficiale despre ancheta, referitoare la explozia din Rahova, într-o conferință de presă, la ora 16:00 # Gândul
Poliția a organizat o conferință de presă, sâmbătă la ora 16:00, chiar în apropiere de locul tragediei din București, în cadrul căreia va răspunde întrebărilor jurnaliștilor și va oferi detalii despre anchetă. „Declarații de presă privind intervenția autorităților în urma exploziei produse pe Calea Rahovei, Sector 5, București. Vă invităm să participați astăzi, 18 octombrie […]
16:00
Singura zodie care pentru care anul 2025 se încheie pe plus, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu. Nativii se îmbogățesc și își găsesc „jumătatea” # Gândul
O singură zodie va străluci până la finalul anului 2025. Va încheia anul pe plus, conform faimoasei Cristina Demetrescu, iar nativul are șansa să găsească stabilitate financiară și chiar să se îndrăgostească. Iată mai jos zodia norocoasă. Există o zodie care, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu, va fi favorizată în următoarea perioadă. Anul 2025 poate să […]
15:50
Comitetul pentru situații de URGENȚĂ se reunește azi la Primăria Capitalei pentru a discuta despre explozia din Rahova # Gândul
Prefectura Capitalei a anunțat că azi, la ora 18:00, va avea loc ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, la sediul Primăriei Municipiului București, din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, în vederea gestionării urmărilor exploziei din cartierul Rahova. La întâlnire vor participa instituțiile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență. „Astăzi, la ora 18:00, va avea […]
15:40
Alexandru Rogobete anunță semnarea contractului pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat semnarea contractului de lucrări pentru Spitalul Regional de Urgență Iași, marcând începutul efectiv al construcției. „S-a semnat contractul de lucrări pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași! La sediul Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, a fost semnat contractul de lucrări – faza a doua […]
15:30
Al doilea INCENDIU, în mai puțin de 48 de ore de la explozia din Rahova. O persoană a MURIT, după ce o magazie din Ilfov a luat foc # Gândul
Al doilea incendiu a avut loc în zona Capitalei, la nici 48 de ore de la explozia din cartierul Rahova. O magazie din Ilfov a luat foc și a afectat și un cămin de bătrâni din apropiere, de unde au fost evacuate 30 de persoane. UPDATE: „În urma acțiunilor de stingere a incendiului, în magazia […]
15:30
Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Iată cum va fi vremea în România până pe 17 noiembrie 2025. Au fost emise estimările meteo pentru intervalul 20 octombrie – 17 noiembrie 2025. Potrivit meteorologilor, în anumite perioade, regimul pluviometric va fi excedentar. De altfel, în următoarea săptămână, între 20 și 27 octombrie 2025, se […]
15:10
Eliberează-te în mod conștient de îngrijorări și preocupări. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 19 octombrie 2025. Berbec Nava ta intră în sfârșit în port după ce a navigat atât de mult timp pe mări agitate. E timpul să acostezi pentru o vreme. Relaxează-te și explorează zona. Nu e nimic rău în […]
15:00
Al doilea INCENDIU, în mai puțin de 48 de ore de la explozia din Rahova. O magazie din Ilfov a luat foc # Gândul
Al doilea incendiu a avut loc în zona Capitalei, la nici 48 de ore de la explozia din cartierul Rahova. O magazie din Ilfov a luat foc și a afectat și un cămin de bătrâni din apropiere, de unde au fost evacuate 30 de persoane. O magazie din localitatea Cornetu, județul Ilfov a luat foc, […]
15:00
China anunță că doi înalți oficiali au fost EXCLUȘI din Partidul Comunist și din Armată. Cei doi sunt acuzați de corupție # Gândul
Doi dintre cei mai înalți ofițeri ai Armatei Poporului din China și alți șapte oficiali militari de rang înalt au fost excluși din Partidul Comunist și din Armată, sub suspiciunea de corupție, potrivit Ministerului Apărării de la Beijing. He Weidong, al doilea general cu cel mai înalt rang din China, dar și amiralul Miao Hua, […]
15:00
IMAGINI cu noua flotă auto a Guvernului. Cum arată cele 17 mașini Dacia Duster, model Pick-up # Gândul
Cele 17 mașini noi au ajuns în curtea Guvernului. Este vorba despre Dacia Duster, model Pick-up pe care Executivul le va folosi pe o perioadă de trei luni și despre care spunea premierul Ilie Bolojan că se fac economii la buget, însă angajații Executivului au avut o serie de reacții negative cu privire la această […]
15:00
Cum să îți menții casa călduroasă în timpul sezonului rece, fără să plătești în plus la facturi. La ce să fii atent # Gândul
Există câteva aspecte cărora le poți acorda atenție, pentru a-ți menține casa călduroasă în timpul sezonului rece. Unele dintre recomandări sunt oferite de specialiștii în domeniu, atât pentru propria siguranță, cât și pentru a nu plăti în plus la facturi. Pentru a-ți menține casa călduroasă în timpul sezonului rece, ar fi ideal să ai o […]
Acum 6 ore
14:30
Grindeanu, MARATON de întâniri importante cu Antonio Costa, premierul Spaniei și ministrul de Finanțe al Germaniei # Gândul
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, tema discuțiilor constituind-o viitorul buget al UE. Tot sâmbătă, președintele interimar al PSD a avut un schimb de ideicu premierul Spaniei, Pedro Sanchez, dar și cu ministrul de Finanțe al Germaniei. ”O întâlnire excelentă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, pe tema […]
14:30
Despărțire în showbizul românesc. Daniel Nuță și actrița Cezara Petredeanu s-au separat, după 4 ani de relație # Gândul
Daniel Nuță, actorul din serialul „Groapa” de la Pro TV, și actrița Cezara Petredeanu s-au despărțit, după 4 ani de relație. Deși multe persoane se așteptau ca bărbatul să ajungă în fața altarului cu „jumătatea” lui, iată că vestea pe care însuși actorul a anunțat-o a lăsat în urmă uimire în ochii celor care au […]
14:20
Studiu: Mașinile hibrid poluează aproape la fel de mult ca cele pe motor. Marea MINCIUNĂ a producătorilor afectează portofelul șoferilor # Gândul
Potrivit unui nou raport al organizației non-profit Transport and Environment, mașinile electrice hibride poluează aproape la fel de mult ca mașinile pe benzină, arată un nou raport. În cadrul unui studiu, cuprins între 2021 și 2023, experții au analizat 800.000 de mașini hibrid europene și au constatat că hibridele de tip plug-in emit de aproape […]
14:10
Le Monde: AGRESIVITATEA îngrijorătoare a Statelor Unite. Deși înlăturarea regimului din Venezuela este dezirabilă, Trump nu are mandat # Gândul
Sfârșitul regimului Nicolas Maduro este dezirabil, dar președintele SUA, Donald Trump, nu are niciun mandat pentru atingerea acestui obiectiv prin utilizarea forței militare, comentează cotidianul francez Le Monde. Într-o zi, președintele Nicolas Maduro va trebui să răspundă în fața poporului Venezuelei pentru abuz de putere, pe fondul acuzațiilor privind fraude electorale și în contextul situației […]
14:10
Ministrul Sănătății a prezentat un ultim bilanț privind starea pacienților de la explozia care a avut loc vineri dimineața într-un bloc de pe Calea Rahovei din sectorul 5 al Capitalei. Astfel, din cei doi copii internați ieri la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu ” un pacient a fost externat astăzi după […]
14:00
Grindeanu, discuții pe tema bugetului UE cu Antonio Costa și schimb de idei cu premierul Spaniei # Gândul
Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, tema discuțiilor constituind-o viitorul buget al UE. Tot sâmbătă, președintele interimar al PSD a avut un schimb de idei și cu premierul Spaniei, Pedro Sanchez. ”O întâlnire excelentă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, pe tema viitorului buget al UE. Bugetul Europei […]
13:50
IMAGINI INEDITE. Luxul în care trăia familia Ceaușescu, impresionant și după 35 de ani. Fotografii cu “Robinetele de aur”, vedetele Revoluției # Gândul
Palatul Primăverii a fost pregătit inițial pentru Gheorghe Gheorghiu Dej. Clădirea urma să fie folosită de acesta, la începutul anilor 1960, ca una dintre reședințele de protocol. Ulterior, după ascensiunea politică a lui Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, palatul a devenit locuința personală a familiei Ceaușescu pentru 25 de […]
13:40
Cetățean albanez, ARESTAT, în timp ce transporta 22 de kilograme de droguri, pe aeroportul Otopeni. Unde a ascuns substanțele # Gândul
Procurorii DIICOT au arestat un cetățean albanez, în vârstă de 35 de ani, după ce a fost prins în timp ce încerca să introducă pe teritoriul României 22 de kilograme de cannabis, pe la punctul de trecere de pe Aeroportul Otopeni. „Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura […]
13:40
Se adâncește MISTERUL sigiliului rupt de la locul exploziei. Primarul interimar al Capitalei: „Sigilii decorative, nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze” # Gândul
Primarul general interimar al Capitalei – Stelian Bujduveanu – a precizat, sâmbătă, că sigiliul care a fost rupt înainte de explozia tragică de pe Calea Rahovei, nu ar fi avut rol de a salva vieți, ci doar de a stopa furtul de gaze. Stelian Bujduveanu, a anunțat că, începând de luni, va avea o discuție […]
13:40
Mircea Tiberian a murit la 70 de ani, într-un hotel din Galați. Pianistul de jazz susținuse un recital, în urmă cu o seară # Gândul
Mircea Tiberian a murit la vârsta de 70 de ani, într-un hotel din Galați. Vineri seara, 17 octombrie 2025, bărbatul susținuse un recital în oraș, apoi s-a retras la cazare. Potrivit primelor informații, celebrul pianist de jazz ar fi făcut infarct. Vineri seara, 17 octombrie, acesta susținuse un concert alături de „Nicolas Simion Quartet”. În […]
13:30
Scandal în Familia Regală. Prințul Andrew a RENUNȚAT la toate titlurile nobiliare „după o discuție cu regele” # Gândul
Prințul Andrew al Marii Britanii a fost de acord să renunțe la utilizarea titlului de Duce de York, a anunțat acesta într-un comunicat transmis prin intermediul Palatului Buckingham. De asemenea, el va renunța la utilizarea onorurilor sale de Cavaler al Ordinului Regal Victorian (GCVO) și Cavaler Regal Companion al Preasfințitului Ordin al Jartierei, ceea ce […]
13:20
Târgul de Crăciun de la Craiova se deschide pe 14 noiembrie și vrea să atingă un nou record de vizitatori # Gândul
„Cea mai frumoasă poveste de iarnă se scrie, și anul acesta, la Craiova, având ca temă principală „Spărgătorul de nuci”, este mesajul transmis de organizatorii celui mai votat târg de Crăciun, nu doar din țara noastră și din Europa. Milioane de turiști sunt așteptați și anul acesta să ajungă la Craiova, astfel că pregătirile sunt […]
13:10
ÎPS Aurel Percă, mesaj de compasiune și solidaritate pentru victimele exploziei din Rahova: „Vom înălţa rugăciuni speciale” # Gândul
Arhiepiscopul mitropolit de Bucureşti, ÎPS Aurel Percă, a declarat că vor fi făcute rugăciuni pentru oamenii afectaţi de explozia care s-a produs vineri într-un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5. Rugăciunile vor fi făcute duminică, în Capitală, la procesiunea dedicată Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea. „Vom înălţa rugăciuni speciale mâine, în cadrul […]
13:10
Statul în care marile corporații își încurajează angajații să aibă copii. Aceștia pot primi un bonus de 75.000 de dolari # Gândul
Un bonus de 75.000 de dolari ar putea fi acordat angajaților din marile corporații din Coreea de Sud, în condițiile în care aceștia decid să devină părinți. O astfel de decizie vine pe fondul dorinței de a inversa tendința care poate să conducă la reducerea cu 50% a forței de muncă din țară în următoarea […]
13:00
ACCESUL în „blocul groazei”, permis pentru unii locatari, la o zi după explozie. Primarul Capitalei: „Riscul de colaps e iminent” # Gândul
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a făcut o serie de declarații în fața presei, sâmbătă, chiar de la locul exploziei din cartierul Rahova, care a ucis trei persoane și a lăsat sute de oameni fără locuințe. Acesta a precizat că „riscul de colaps” al clădirii, unde a avut loc deflagrația, este „iminent”, însă locatarii […]
Acum 8 ore
12:50
Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, l-a apărat pe Mirel Rădoi și l-a jignit pe Mircea Lucescu. Între antrenorul clubului alb-albastru și selecționerul României a fost un schimb dur de replici. Rădoi a tunat după ce Mircea Lucescu l-a sunat pe Gigi Becali înaintea partidei dintre FCSB și Universitatea Craiova, 1-0. La rândul […]
12:50
A plătit peste 17.000 de dolari pentru un implant de păr, dar rezultatul a fost total neașteptat. Ce a pățit acest tânăr după operație # Gândul
Alex Finken, un tânăr de 27 de ani din Denver, SUA, a vrut să aibă podoaba capilară perfectă. De aceea, el a plătit suma de 17.500 de dolari pentru un implant de păr. Numai că, la o zi după operație, el s-a trezit cu o reacție total neașteptată: fața i s-a umflat așa de tare, […]
12:40
Viktor Orban, poziție TRANȘANTĂ: „Nu avem nevoie de mai multe genuri, ci de mai mulți rangeri”. Donald Trump: „Am decis că vom merge să fim alături de Viktor Orban și cred că va fi o gazdă foarte bună” # Gândul
Donald Trump, președintele SUA, a declarat – joi, 16 octombrie 2025 – că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în Ungaria. Marea miză este încercarea de a rezolva conflictul din Ucraina. Viktor Orban, premierul Ungariei, a reușit să îl convingă pe Trump să se întâlnească cu Vladimir Putin în Ungaria, ceea ce a […]
12:40
Secretul celor mai gustoase murături pentru iarnă, potrivit bunicii Gherghina. Rețeta autentică transmisă de la o generație la alta # Gândul
Bunica Gherghina relata pe internet cum pregătește cele mai gustoase murături pentru iarnă. Bunicuța celebră pe Tik Tok nu folosește ingrediente sofisticate, însă respectă o rețetă autentică transmisă de la o generație la alta. Bunica Gherghina este foarte populară pe internet, îndeosebi pe platforma Tik Tok, acolo unde este urmărită de peste 749.000 de urmăritori. […]
12:30
Viktor Orban dezvăluie cum l-a convins pe Donald TRUMP să se vadă cu Vladimir Putin la Budapesta. „Mulți au încercat să ghicească” # Gândul
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a postat sâmbătă un mesaj prin care a încercat să lămurească motivul pentru care viitoarea întâlnire dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, va avea loc la Budapesta. Potrivit lui Orban, alegerea capitalei Ungariei drept loc de întâlnire pentru cei doi lideri nu a fost înțeleasă pe […]
12:20
Imagini incredibile în Columbia. Mai mulți protestatari au tras cu ARCUL în Ambasada americană de la Bogota # Gândul
Patru ofițeri de poliție din capitala Columbiei au fost răniți vineri, după ce protestatarii din fața ambasadei SUA au tras cu săgeți și au aruncat dispozitive incendiare în timpul unui miting împotriva politicilor președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Protestele au fost organizate de un grup autointitulat „Congresul poporului”, care reunește persoane care se declară nemulțumite […]
