Daniel Jones, jurnalist „The New York Times“: „Tehnologia schimbă complet modul în care ne găsim partenerii romantici“
Adevarul.ro, 18 octombrie 2025 18:30
Aplicațiile de dating au înlocuit întâmplarea cu programarea. Într-o lume dominată de ecrane și algoritmi, modul în care oamenii se întâlnesc, flirtează și se îndrăgostesc nu mai seamănă deloc cu cel de acum un deceniu.
Acum 15 minute
18:45
Românii ale căror locuințe au fost distruse sau avariate în urma exploziei din Rahova pot beneficia de despăgubiri materiale și morale, ajutoare de urgență și sprijin juridic gratuit.
Acum 30 minute
18:30
18:30
Aproape 170 de angajați ai fabricii Bosch din Jucu, Cluj - adică peste 5% din personal - vor rămâne fără loc de muncă în pragul sărbătorilor de iarnă. Compania a anunțat pachete compensatorii și posibilități de relocare pentru cei afectați.
Acum o oră
18:15
„De luni, mă întorc”. Primarul din Sinaia își reia atribuțiile, deși e cercetat că a luat bani de la patronul Nordis # Adevarul.ro
Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, revine la conducerea Primăriei după luni de interdicție și chiar o perioadă de arest preventiv, într-un dosar de corupție care îl vizează pentru luare de mită, trafic de influență și abuz în serviciu.
18:00
Antrenorul român a declarat public că nu dorește să mai ocupe banca tehnică a ardelenilor.
18:00
O călugăriță a renunțat la viața din mănăstire pentru a preda yoga în bikini: „Am fost învățată că senzualitatea era un păcat” # Adevarul.ro
O tânără din Brazilia a decis să renunțe la viața din mănăstire, după cineva i-a spus „ești prea frumoasă ca să fii călugăriță”. În prezent, ea predă yoga pe plajă în bikini.
Acum 2 ore
17:45
Arta de a rezista, ep. 1. Cultura care ajunge unde nu ajunge nimeni: de la scena din șură la scena identității # Adevarul.ro
De la spectacole de teatru în sate fără scenă, la ateliere pentru tineri din comunități vulnerabile, două proiecte independente – „Artă în vatra satelor” și „Me sem sukar” – arată cum cultura devine educație, identitate și dreptul de a fi văzut.
17:45
Arta de a rezista, ep. 3. Casa care devine atelier: cum se construiește un laborator pentru noi forme de artă # Adevarul.ro
Într-o casă veche din satul Șona, Galeria ARTEP construiește un spațiu dedicat experimentului artistic. „Rezidența 110” reunește artiști, curatori și cercetători din România și din străinătate, într-un proiect care repune dialogul cultural în centrul creației.
17:45
Arta de a rezista, ep.2. Tradiții marginalizate și istorii invizibile. Un sat care dispare și identitățile care ies la lumină # Adevarul.ro
Pentru Refugiul de Creație, cultura înseamnă și recuperare – a tradițiilor rurale care se sting și a identităților queer ascunse din teama de a fi văzute.
17:15
Ancheta poliției privind explozia de la blocul din Rahova este îngreunată din cauza riscului major de prăbușire a etajelor superioare ale clădirii afectate. Deflagrația puternică a provocat moartea a trei femei și rănirea gravă a altor 15 persoane, internate în spital.
17:15
Profesoara italiană Sofia Corradi, supranumită „mamma Erasmus” pentru rolul ei esențial în crearea programului european de schimburi studențești, a murit sâmbătă dimineață, la Roma, la vârsta de 91 de ani.
17:15
Andrea Bocelli i-a cântat lui Trump „Time to Say Goodbye”, în Biroul Oval. Momentul a devenit viral # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a avut parte de o surpriză muzicală, în Biroul Oval: tenorul italian Andrea Bocelli i-a cântat live în Biroul Oval celebra piesă „Time to Say Goodbye”. Momentul a devenit viral.
17:00
Cine sunt cei 18 ofițeri anchetați alături de generalul Florentina Ioniță-Radu în dosarul de la Spitalul Militar „Dr. Carol Davila” # Adevarul.ro
Ancheta DNA care o vizează pe generalul Florentina Ioniță-Radu scoate la iveală o rețea extinsă de complicități în interiorul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, astfel că alţi 18 ofițeri sunt cercetați penal şi li s-a pus sechestru pe bunuri.
Acum 4 ore
16:45
Ce se ascunde în spatele refuzului lui Trump de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk. Veștile bune pentru Kiev # Adevarul.ro
Vizita lui Volodimir Zelenski la Washington, vineri, nu i-a adus lucrul cel mai preț pentru care a venit, dar există totuși unele vești bune pentru Ucraina în urma acestei întrevederi, scrie analistul CNN Nick Paton Walsh.
16:30
Val de revoltă după tragedia din Rahova. Instituțiile, acuzate că au ignorat semnalele de pericol: „Punem sigiliu și plecăm?” # Adevarul.ro
Explozia din Rahova a stârnit un val de indignare în rândul românilor, care acuză statul că nu face nimic concret pentru a-și proteja cetățenii.
16:30
De la menajeră la milionară: femeile care l-au cucerit pe Putin. Cine a fost cea mai vizibilă figură feminină din jurul liderului rus # Adevarul.ro
Viața privată a lui Vladimir Putin rămâne un subiect misterios în Rusia, iar încercarea unui jurnalist de a o investiga a dus la intimidări directe din partea serviciilor secrete.
16:00
Brahiterapia, o formă avansată de radioterapie internă, acționează direct asupra tumorii maligne, din imediata apropiere a acesteia, reducând considerabil expunerea la radiații a țesuturilor sănătoase din jur.
16:00
Prima fabrică de ouă lichide a fost deschisă în România. De ce este importantă pasteurizarea # Adevarul.ro
Prima fabrică de ouă lichide pasteurizate a fost deschisă în România, în urma unei investiții de 5 milioane de euro, a anunțat ministrul Agriculturii Florin Barbu, precizând că fabrica se află în Costeștii din Vale, județul Dâmbovița.
16:00
Vila din Aviatorilor, care ar fi fost pregătită pentru Iohannis şi în care s-au băgat 14 milioane de lei, scoasă la închiriat # Adevarul.ro
Imobilul de protocol din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, renovat cu milioane de euro din fonduri publice și despre care s-a speculat că ar fi fost pregătit pentru președintele Klaus Iohannis, a fost scos la închiriere de RA-APPS.
15:30
Flăcări și panică în avionul Air China: zbor deviat după ce o baterie aflată în bagajele de mână a luat foc # Adevarul.ro
Un zbor Air China a fost deviat sâmbătă, 18 octombrie, după ce o baterie aflată în bagajul de mână al unui pasager a luat foc, au transmis autoritățile și compania aeriană.
15:00
Un incendiu a izbucnit sâmbătă la o construcție din localitatea Cornetu, în județul Ilfov. Focul s-a manifestat la o magazie pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați.
15:00
SUA au arestat un imigrant din Gaza care ar fi luat parte la atacul Hamas asupra Israelului # Adevarul.ro
Un bărbat despre care se crede că a luat parte la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului a fost reținut în SUA, unde ar fi intrat ilegal, relatează Free Bacon.
Acum 6 ore
14:45
Cine sunt victimele exploziei din Rahova: o avocată, o tânără gravidă și un bărbat de 60 de ani # Adevarul.ro
Tragedia din Sectorul 5 al Capitalei a curmat viețile a trei persoane: o avocată cu peste 25 de ani de experiență în Baroul București, o tânără de 24 de ani însărcinată și un bărbat de aproximativ 60 de ani, proiectat de suflul deflagrației într-un bloc vecin.
14:45
Începe construcția Spitalului Regional de Urgență Iași, după ani de amânări. Cum va arăta cea mai mare unitate medicală din Moldova # Adevarul.ro
După ani de întârzieri și planuri rămase doar pe hârtie, Ministerul Sănătății a semnat contractul de lucrări pentru Spitalul Regional de Urgență Iași.
14:45
Panică într-un bloc din Târgu Mureș: locatarii s-au speriat după ce au simțit miros de gaz pe casa scării # Adevarul.ro
Locatarii unui bloc de pe strada Cugir, Târgu Mureș, au intrat în panică sâmbătă, 18 octombrie, după ce au simțit miros de gaz pe casa scării. Autoritățile au intervenit prompt, oprind alimentarea cu gaz.
14:30
Încrederea mediului de afaceri privat în economia românească este în scădere, arată un sondaj realizat de Confederația Patronală Concordia în rândul angajaților și angajatorilor români, în luna septembrie 2025.
14:00
De ce a ajuns PSD la sub 20% și spre ce partid au migrat votanții. Dîncu: „O parte s-a pierdut în mod biologic” # Adevarul.ro
Partidul Social Democrat se confruntă cu o pierdere importantă a bazei sale electorale tradiționale. Sociologul și eurodeputatul PSD Vasile Dîncu explică de ce PSD şi-a pierdut susţinerea şi către ce partid s-au orientat mulţi dintre votanţii tradiţionali.
13:45
A murit cunoscutul pianist Mircea Tiberian. Artistul a fost găsit fără suflare în camera sa de hotel, după un concert la Galați # Adevarul.ro
Cunoscutul pianist și compozitor român Mircea Tiberian a încetat din viață astăzi, la Galați, la vârsta de 70 de ani.
13:45
Suma de la care pornește licitația pentru o vilă din Corbeanca executată silit de ANAF # Adevarul.ro
ANAF vinde la licitație o vilă din Corbeanca, în baza unei decizii de executare silită emisă de instanță.
13:45
Ion Țiriac nu a crezut în copilul Popovici. Între timp, tânărul a scris istorie pentru România. „L-am cunoscut din întâmplare” # Adevarul.ro
Ion Țiriac și-a schimbat părerea despre David Popovici.
13:45
Comoară auto într-un hotel părăsit: doi vloggeri au descoperit limuzine Hummer și Rolls Royce-uri în stare perfectă # Adevarul.ro
Doi youtuberi au făcut o descoperire spectaculoasă în Macau. Într-un fost hotel de lux, părăsit de ani de zile, au găsit mai multe mașini exclusiviste, printre care trei exemplare Rolls-Royce Phantom, o limuzină Hummer și un Mercedes S-Class.
13:30
Un candidat al opoziției din Argentina a făcut infarct în direct, cu câteva zile înainte de alegeri # Adevarul.ro
Hernan Damiani, un politician din opoziția argentiniană în vârstă de 64 de ani, a suferit un atac de cord în timpul unei transmisiuni direct, cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare din Argentina.
13:30
Explozia din Rahova. Ce s-a întâmplat cu victima a cărei mână a fost văzută de sub dărâmăturile blocului # Adevarul.ro
O femeie prinsă sub dărâmăturile blocului din Rahova a fost salvată după ce un martor a observat mișcarea mâinii sale și a alertat echipele de salvare. Imaginile dramatice surprinse în acel moment au devenit virale pe internet şi au stârnit un val de emoţie generală.
13:15
Cine are voie să intre în blocul afectat de explozia din Rahova. Bujduveanu: „Sigiliile sunt decorative, nu salvează vieți” # Adevarul.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, cere conducerii Distrigaz o intervenție mai concretă după explozia din Sectorul 5. Potrivit acestuia, accesul în bloc va fi permis doar în scara cea mai îndepărtată de zona incidentului, sub coordonarea poliției.
Acum 8 ore
12:45
Trump l-a grațiat pe fostul congresman republican George Santos, ce ispășea o pedeapsă de șapte ani de închisoare # Adevarul.ro
Fostul congresman republican George Santos, condamnat la şapte ani de închisoare pentru fraudă și furt de identitate, a beneficiat, vineri, de o comutare a pedepsei. Donald Trump a anunţat că acesta va fi eliberat din închisoare, relatează AFP.
12:30
Albanez reținut după ce a fost prins cu 22 de kilograme de canabis pe Aeroportul Otopeni. Unde le ținea # Adevarul.ro
Un cetățean albanez în vârstă de 35 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT, după ce a fost prins pe Aeroportul Otopeni cu aproximativ 22 de kilograme de canabis.
12:15
Chen Ning Yang, laureat al Premiului Nobel și unul dintre cei mai influenți fizicieni din lume, a murit la vârsta de 103 ani.
12:15
Kremlinul vrea construirea unui tunel „Putin–Trump” care să lege Rusia și SUA. Reacția lui Zelenski # Adevarul.ro
Kremlinul ar dori construirea unui tunel feroviar „Putin–Trump” care să lege Rusia de Statele Unite prin Strâmtoarea Bering. Propunerea, lansată de emisarul de investiții al lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a stârnit, însă, scepticism și amuzament la Washington.
12:15
Jaqueline Cristian, atât de aproape. Românca a ratat calificarea în finala de la Osaka, în fața unei jucătoare de 18 ani # Adevarul.ro
În decursul zilei de astăzi, atât Jaqueline Cristian, cât și Sorana Cîrstea, au fost eliminate în semifinale.
12:00
Detalii despre starea medicului Flavia Groșan, diagnosticată cu tumoare pulmonară cu metastaze. „Este intubată și ventilată mecanic” # Adevarul.ro
Medicul pneumolog Flavia Groșan, cunoscută pentru pozițiile sale controversate din timpul pandemiei de COVID-19, se află în stare foarte gravă la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean Bihor.
12:00
Mesajul lui Călin Georgescu după explozia din Rahova: „Să nu uităm că răul nu vine doar din întâmplare” # Adevarul.ro
Călin Georgescu a reacționat la tragedia produsă vineri, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova din sectorul 5 al Capitalei, printr-un mesaj pe reţelele sociale.
12:00
Rețea internațională de meciuri trucate: trei foști jucători de tenis, reținuți în Bulgaria. Acuzați de spălare de bani # Adevarul.ro
Se estimează că în săptămânile următoare instanțele din Bulgaria vor hotărî dacă cei patru vor fi extrădați către autoritățile franceze.
12:00
Președintele american Donald Trump i-a spus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, într-o întâlnire tensionată, vineri, că nu intenționează să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, cel puțin nu deocamdată, au declarat pentru Axios două surse informate.
11:45
Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești și sârbe, pe o rută de 5.000 de km # Adevarul.ro
Avionul președintelui rus Vladimir Putin, care se va deplasa spre capitala Ungariei pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump, ar putea fi însoțit de avioane de luptă turcești și sârbe.
11:30
Alertă în Capitală: incendiu la un centru SPA de la subsolul unui bloc cu 10 etaje de pe Calea Plevnei. S-a emis Ro-Alert # Adevarul.ro
Pomierii intervin sâmbătă, 18 octombrie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc cu zece etaje din Sectorul 6. Pentru informarea populației din zonă a fost emis un mesaj Ro-Alert.
11:15
Peste 60 de persoane rămase fără locuință după explozia din Rahova au dormit la hotel. Ce soluţii are Primăria Capitalei # Adevarul.ro
După explozia devastatoare din cartierul Rahova, Primăria Capitalei a găsit soluții temporare pentru zecile de persoane rămase fără locuință, oferindu-le cazare, hrană și consiliere psihologică.
11:00
Țara din Europa în care elevii de liceu învață să piloteze drone militare, în cadrul programelor școlare # Adevarul.ro
Un liceu militar a introdus în programa elevilor un curs de pilotare a dronelor, parte a unui program pilot coordonat de Ministerul Apărării.
11:00
Festivalul Național de Teatru, cel mai mare eveniment de acest fel dedicat iubitorilor de artă dramatică din România, are loc la București, între 17 și 26 de octombrie.
Acum 12 ore
10:45
Scandal politic în Italia, după ce Giorgia Meloni a fost numită „curtezana lui Trump”. Reacţia premierului # Adevarul.ro
Italia este zguduită de un scandal politic uriaş, după ce liderul celui mai mare sindicat, Maurizio Landini, a calificat-o pe Giorgia Meloni drept „curtezana lui Trump”, stârnind dezbateri despre sexism și respectul față de femei în politică.
10:30
Raport după verificările la Salina Praid: Conducerea a ignorat riscul major de inundații subterane # Adevarul.ro
Riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și calificat constant de reprezentanții SN a Sării SA ca nefiind un pericol iminent, a informat Corpul de Control al Prim-Ministrului în urma verificărilor făcute la Salina Praid.
