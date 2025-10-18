Galaţi: Incendiu într-un imobil din Tecuci / Apelul iniţial anunţa producerea unei explozii, pompierii nu au găsit urme de deflagraţie / Opt persoane, evacuate

15:00

Primarul general interimar al municipiului Bucureşti, Stelian Bujduveanu, anunţă că toate autovehiculele parcate în zona unde a avut loc explozia, în blocul din sectorul 5, sunt ridicate în condiţiile în care blocul construit din plăci care s-au distanţat una de cealaltă în momentul deflagraţiei riscă să se prăbuşească. Potrivit edilului, aproape 100 dintre locuitorii blocului au fost cazaţi la hoteluri, aproximativ 300 au primit consiliere psihologică şi câtorva zeci li s-au făcut acte de identitate, în condiţiile în care cele pe care le au se află în blocul în care nu se poate intra, din cauza riscului de prăbuşire.