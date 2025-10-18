Galaţi: Incendiu într-un imobil din Tecuci / Apelul iniţial anunţa producerea unei explozii, pompierii nu au găsit urme de deflagraţie / Opt persoane, evacuate
News.ro, 18 octombrie 2025 19:50
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seară, într-un imobil din municipiul Tecuci. Apelul iniţial dat la 112 anunţa producerea unei explozii, însă în urma primelor verificări pompierii nu au găsit semne care să arate că s-ar fi produs o deflagraţie. Opt persoane au fost evacuate din imobilul afectat.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Raport ISC: Imobilul afectat nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor # News.ro
Raportul Inspectoratului de Stat în Construcţii arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Bujduveanu: Locuitorii blocului au ca modalităţi de relocare chirie sau apartamente provizorii puse la dispoziţie / Primăria Capitalei va oferi un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană din locuinţe # News.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunţat că locatarii au trei modalităţi de relocare, fie să aleagă o chirie, un apartament puse la dispoziţie de ONG-uri sau apartamente ale Primăriei Capitalei sau ale primăriilor de sector. În plus, el a mai spus că Primăria generală va oferi un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană din locuinţele afectate.
Cel puţin 15 persoane au murit într-un accident de autobuz în statul Pernambuco, din nord-estul Braziliei, după ce şoferul a pierdut controlul vehiculului, a anunţat Poliţia Federală Rutieră, potrivit Reuters.
Echipa Universitatea Cluj a anunţat sâmbătă seara, printr-un comunicat postat pe pagina oficială de FB a grupării, că antrenorul Ioan Ovidiu Sabău şi-a reziliat contractul.
UPDATE - Galaţi: Incendiu într-un imobil din Tecuci / Apelul iniţial anunţa producerea unei explozii, pompierii nu au găsit urme de deflagraţie / Opt persoane, evacuate / Un bărbat a sărit de la etajul al doilea, speriat de fum # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seară, într-un imobil din municipiul Tecuci. Apelul iniţial dat la 112 anunţa producerea unei explozii, însă în urma primelor verificări pompierii nu au găsit semne care să arate că s-ar fi produs o deflagraţie. Opt persoane au fost evacuate din imobilul afectat. Un bărbat de 47 de ani a sărit de la etajul al doilea, speriat de fum. El a fost preluat de echipajul SMURD, conştient, şi transportat la Spitalul Municipal Tecuci. Incendiul a fost lichidat.
Vicecampioana CSM Raiffeisen Oradea a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia CSO Voluntari, scor 81-76 (47-39), în derby-ul etapei a V-a a Ligii Naţionale.
Dieta ketogenică ar putea proteja sănătatea creierului şi încetini declinul cognitiv, sugerează un nou studiu # News.ro
O alimentaţie echilibrată nu doar hrăneşte corpul, ci ar putea susţine şi funcţiile creierului. Un nou studiu, realizat de cercetători de la Universitatea din Missouri, Statele Unite, indică faptul că o dietă bogată în grăsimi şi săracă în carbohidraţi - cunoscută sub numele de dietă ketogenică - ar putea contribui la menţinerea sănătăţii cerebrale şi la prevenirea declinului cognitiv, mai ales la persoanele cu risc crescut de Alzheimer.
Echipa Universitatea Craiova a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Unirea Slobozia, în etapa a 13-a din Superliga.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Ministrul Energiei anunţă că va cere modificări legislative, dacă va fi cazul: Nu putem să vedem cum mor oamenii în case din cauza erorii unui Dorel care nu şi-a făcut treaba sau care a spus că merge şi aşa # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că, în funcţie de rezultatul anchetei privind explozia produsă în blocul din cartierul Rahova, Ministerul Energiei va propune modificări de legislaţie, pentru ca firmele sau entităţile care trebuie să intervină în caz de sesizări privind scurgerile de gaz natural să nu mai dea vina una pe alta. „Nu putem să vedem cum mor oamenii în case, fără să fie vinovaţi, din cauza erorii unui Dorel care nu şi-au făcut treaba la timp sau care a fost indolent şi a spus că merge şi aşa”, afirmă Bogdan Ivan.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Bujduveanu: Primăria îşi va asuma punerea în siguranţă a imobilului, imediat ce se finalizează ancheta Poliţiei. Ne uităm inclusiv la opţiunea de demolare / Locatarii vor intra să îşi ia bunurile de valoare, nu vor putea locui # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat sâmbătă că Primăria Capitalei îşi va asuma punerea în siguranţă a imobilului, imediat ce se finalizează ancheta Poliţiei dar din raport reiese că este foarte grav afectată clădirea, ceea ce înseamnă că se uită inclusiv la opţiunea de demolare a imobilului. Primarul a mai spus că locatarii vor intra să îşi ia bunurile de valoare, dar nu vor putea locui acolo.
Echipa engleză Manchester City a dispus sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia Everton, în etapa a opt din Premier League.
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia catalană Girona, în etapa a 9-a din La Liga.
Echipa HC Buzău a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia bosniacă RK Leotar, scor 46-21 (25-10), formaţia RK Leotar, în prima manşă din turul 2 al European Cup. HC Buzău joacă pentru prima dată în cupele europene.
Finală europeană pentru echipa feminină a României la tenis de masă. Tricolorele luptă duminică pentru aurul continental # News.ro
Echipa feminină a României ţinteşte titlul continental, după o nouă evoluţie la înălţime din partea tricolorelor, sâmbătă, în sala din Zadar, Croaţia. În semifinala Campionatului European, tricolorele au învins selecţionata Olandei, scor 3-0.
Handbal masculin: CSM Constanţa, al doilea eşec cu HC Dukla şi ratează turul 3 European Cup # News.ro
Echipa CSM Constanţa a fost învinsă şi sâmbătă, în deplasare, de formaţia HC Dukla Praga, scor 33-31 (20-13), astfel că ratează calificarea în turul 3 al European Cup.
David Attenborough a devenit cel mai în vârstă câştigător al unui Daytime Emmy. Britanicul are 99 de ani # News.ro
Sir David Attenborough a doborât recordul pentru cel mai în vârstă câştigător al unui premiu Daytime Emmy pentru activitatea sa la documentarul Secret Lives of Orangutans, relatează BBC.
Echipa germană Bayer Leverkusen a învins sâmbătă, în deplasare, scor 4-3, formaţia FSV Mainz, în etapa a 7-a din Bundesliga.
Paul Gascoigne se simte mai bine, dar spune că nu reuşeşte să scape de dependenţa de alcool # News.ro
Spitalizat în această vară, Paul Gascoigne se simte mai bine. Într-un interviu acordat ziarului Mirror, fostul mijlocaş a mărturisit însă că nu reuşeşte să scape de dependenţa de alcool. De aceea, acum trăieşte „de pe o zi pe alta”.
Nicio victorie în opt meciuri: Ange Postecoglou a fost demis din funcţia de antrenor al echipei Nottingham Forest la doar 39 de zile de la preluarea postului # News.ro
După noua înfrângere suferită de Nottingham Forest, sâmbătă, în faţa echipei Chelsea, scor 0-3, tehnicianul Ange Postecoglou a fost demis. Australianul fusese numit la Forest cu doar 39 de zile în urmă.
Punctul de trecere a frontierei Rafah dintre Gaza şi Egipt se va redeschide luni, anunţă ambasada palestiniană la Cairo # News.ro
Punctul de frontieră Rafah, care leagă Fâşia Gaza de Egipt, se va redeschide luni, a anunţat sâmbătă ambasada palestiniană din Egipt într-un comunicat citat de Reuters.
Industria globală de film ignoră ameninţarea lui Donald Trump privind taxele vamale pentru producţiile din afara SUA # News.ro
În timp ce filmul ”Star Wars: Starfighter” se filmează în Marea Britanie, studiourile din Ungaria sunt pline, iar post-producţia merge intens în Australia, industria globală de film îşi continuă activitatea aproape nestingherită, în pofida ameninţării reînnoite a preşedintelui american Donald Trump de a impune taxe vamale de 100% pentru filmele produse în afara Statelor Unite, relatează Reuters.
Ministrul Economiei: Am cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare. Au refuzat. Am cerut convocarea unei şedinţe, au refuzat. I-am acţionat în instanţă / Răbdarea are o limită. Lucrăm la o soluţie ca bunul-simţ să devină în sfârşit faptǎ # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, declară, după concluziile raportului Corpului de Control al Primului Ministru privind dezastrul de la Salina Praid că a cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare şi au refuzat, a cerut convocarea unei şedinţe, au refuzat şi i-a acţionat în instanţă. Ministrul subliniază că răbdarea are o limită şi că lucrează deja la o soluţie ca bunul-simţ să devină, în sfârşit, faptǎ.
Fostul fundaş Philippe Mexès nu are amintiri plăcute despre Raymond Domenech: Făcea echipa în funcţie de semnele zodiacale # News.ro
Philippe Mexès nu are amintiri plăcute despre Raymond Domenech. Într-un interviu acordat jurnalistului Smaïl Bouabdellah pe YouTube, în cadrul emisiunii Kampo, fostul fundaş a vorbit despre relaţia sa specială cu fostul selecţioner al echipei Franţei (2004-2010).
O instanţă americană interzice companiei israeliene NSO să mai acceseze ilegal WhatsApp, dar îi reduce semnificativ despăgubirile # News.ro
O instanţă federală din Statele Unite a ordonat companiei israeliene NSO Group să înceteze definitiv orice încercare de a accesa ilegal serviciul de mesagerie WhatsApp al Meta Platforms, decizie despre care firma a avertizat că ar putea-o scoate din afaceri, transmite Reuters.
Austria a anunţat sâmbătă că va susţine cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, renunţând la opoziţia exprimată anterior şi eliminând astfel un obstacol important înaintea votului programat pentru începutul săptămânii viitoare, transmite Reuters.
Un incendiu a avariat două locuinţe din municipiul Galaţi. Pompierii au stabilit că, cel mai probabil focul a pornit de un coş de fum neizolat corespunzător # News.ro
Un incendiu care a izbucnit, sâmbătă, la o casă din municipiul Galaţi, s-a extins şi la o a doua locuinţă. Pompierii au intervenit timp de mai multe ore pentru stingerea flăcărilor, la finalul acţiunii stabilind că, cel mai probabil focul a pornit de un coş de fum neizolat corespunzător.
Echipa FC Botoşani a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 13-a din Superligă.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Două dintre victimele exploziei vor fi identificate cu ajutorul expertizelor ADN, pentru a se stabili cu certitudine identitatea acestora / Şapte dintre cele 15 victime duse la spital au fost externate # News.ro
Toate cele trei victime care au murit în explozia produsă vineri în blocul din sectorul 5 al Capitalei sunt femei. Pentru una dintre acestea, identitatea a fost stabilită cu exactitate, însă în cazul celorlalte două, deşi se ştie cine erau, se vor face expertize ADN care să le stabilească cu certitudine identitatea, în condiţiile în care identificarea vizuală nu este posibilă. În ceea ce priveşte răniţii, şapte dintre cele 15 victime duse la spital au fost externate.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Anchetatorii nu pot intra în zona în care s-a produs explozia, din cauza riscului de prăbuşire şi folosesc nacele şi drone pentru a obţine imagini. Zeci de persoane, audiate # News.ro
Poliţia Română, care face cercetarea la locul exploziei în dosarul aflat în coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, foloseşte nacele şi drone pentru a realiza fotografii şi pentru a avea acces la imagini din interiorul imobilului în care s-a produs deflagraţia. S-a recurs la aceste mijloace în condiţiile în care accesul anchetatorilor în blocul în care s-a produs explozia nu este posibil, existând riscul ca acesta să se prăbuşească, mai ales în partea superioară a clădirii. De asemenea, oficialii Poliţiei anunţă că peste 20 de persoane au fost audiate în dosar, printre acestea numărându-se locatari şi martori.
Neymar nu este un exemplu pentru nimeni, spune Emerson Leao, campion mondial cu Brazilia în 1970 # News.ro
Cu câteva luni înainte de Cupa Mondială din 2026, cazul Neymar continuă să animeze dezbaterile din Brazilia. Emerson Leao, campion mondial în 1970 cu Seleçao, are o părere foarte clară în această privinţă.
Ministrul Sǎnǎtǎţii, discuţii cu vicepreşedintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, în Washington D.C: Am punctat necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru Adulţi în Capitală, investiţie majoră pe care o pregătim în perioada următoare # News.ro
Ministrul Sǎnǎtǎţii, Alexandru Rogobete, a avut discuţii cu vicepreşedintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, în Washington D.C, el arătând că a punctat necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru Adulţi în Capitală, o investiţie majoră pe care o pregăteşte în perioada următoare. O parte importantă a dialogului a vizat proiectele deja derulate împreună cu Banca Mondială, printre care Centrul de Arşi de la Timişoara, care va fi finalizat la finalul acestui an, Centrul de Arşi de la Târgu Mureş, programat pentru începutul anului viitor şi Centrul pentru copii cu arsuri grave de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti, care va fi finalizat anul viitor.
Proteste masive ”No Kings” împotriva administraţiei Trump, organizate sâmbătă în toate statele SUA # News.ro
Milioane de americani sunt aşteptaţi să participe sâmbătă la peste 2.500 de manifestaţii planificate în toate cele 50 de state, în cadrul celei de-a doua serii de proteste ”No Kings”, menite să denunţe ceea ce organizatorii numesc tendinţele autoritare ale administraţiei preşedintelui Donald Trump, relatează CNN.
Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru partida Dinamo – Rapid, care se va disputa duminică, de la ora 20.30, în etapa a 13-a a Superligii. Tot duminică, Horaţiu Feşnic va arbitra meciul UTA Arad – Oţelul Galaţi.
Au început reparaţiile la liniile electrice ale centralei nucleare Zaporojie, după instituirea zonelor de încetare a focului, anunţă AIEA # News.ro
Lucrările de reparaţie la liniile externe de alimentare ale centralei nucleare Zaporojie din Ucraina au început sâmbătă, după o întrerupere de patru săptămâni, a declarat directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, citat de Reuters.
Cetăţeni ai Regatului Haşemit al Iordaniei, descoperiţi de poliţiştii de frontieră giurgiuveni fără drept de circulaţie în Spaţiul Schengen # News.ro
Mai mulţi cetăţeni ai Regatului Haşemit al Iordaniei au fost descoperiţi de poliţiştii de frontieră giurgiuveni fără drept de circulaţie în Spaţiul Schengen, în urma unui control la un microbuz care venea din Bulgaria. Aceştia se aflau în posesia unor vize cu valabilitate teritorială limitată, eliberate de autorităţile bulgare.
UPDATE - Ilfov: Incendiu la o construcţie învecinată cu un cămin pentru vârstnici / În incinta magaziei a fost identificată o persoană decedată - FOTO # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după amiază, în localitatea Cornetu din judeţul Ilfov, focul manifestându-se la o construcţie învecinată cu un cămin pentru vârstnici. Conform autorităţilor, 30 de persoane au fost evacuate. În incinta magaziei a fost identificată o persoană decedată. Incendiul a fost lichidat.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Prefectul Capitalei a convocat Comitetul Municipiului pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00: Blocul rămâne sigilat, locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale # News.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă că a convocat Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, la ora 18.00, el arătând că a invitat şi locatarii scării unde s-a produs explozia, pentru a discuta şi a le oferi cele mai recente informaţii, în urma exploziei blocului din Rahova. Prefectul mai anunţă că tot blocul rămâne sigilat, însă locuitorii celorlalte scări pot intra, însoţiţi de Poliţie, pentru a-şi recupera bunuri personale din locuinţe.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Un adolescent, externat, o tânără care a suferit intervenţii chirurgicale, s-a trezit şi are „status medical pozitiv”. Persoanele evacuate primesc îngrijiri medicale în ambulatoriu şi medicaţie, în cazul bolnavilor cronici # News.ro
Un adolescent rănit în explozia din cartierul Rahovei a fost externat, iar o adolescentă, care a fost supusă unei intervenţii chirurgicale, s-a trezit, este conştientă şi are „un status medical pozitiv”, afirmă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Pacientul transferat la un spital din Austria a ajuns acolo în siguranţă.
Ministrul Mediului, după publicarea raportului de la Salina Praid al Corpului de control al premierului: Confirmă, încă o dată, că decizia de demitere a fostului director al Apelor Române şi de asumare a unor reforme profunde a fost corectă # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a transmis sâmbătă, după publicarea raportului de la Salina Praid al Corpului de control al premierului, că documentul confirmă, încă o dată, că decizia de demitere a fostului director al Apelor Române şi de asumare a unor reforme profunde a fost o decizie corectă.
Fostul antrenor al echipei West Ham, Graham Potter, este în negocieri pentru a deveni următorul selecţioner al Suediei.
Oficiali ai administraţiei Trump discută în secret o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un în timpul viitoarei vizite în Asia # News.ro
Oficialii administraţiei Trump poartă discuţii neoficiale privind organizarea unei întâlniri între preşedintele Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul turneului asiatic al liderului american programat pentru luna viitoare, potrivit unor surse citate de CNN.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Autovehiculele parcate în zona blocului afectat de explozie, mutate din cauza „pericolului iminent” ca imobilul să se prăbuşească # News.ro
Primarul general interimar al municipiului Bucureşti, Stelian Bujduveanu, anunţă că toate autovehiculele parcate în zona unde a avut loc explozia, în blocul din sectorul 5, sunt ridicate în condiţiile în care blocul construit din plăci care s-au distanţat una de cealaltă în momentul deflagraţiei riscă să se prăbuşească. Potrivit edilului, aproape 100 dintre locuitorii blocului au fost cazaţi la hoteluri, aproximativ 300 au primit consiliere psihologică şi câtorva zeci li s-au făcut acte de identitate, în condiţiile în care cele pe care le au se află în blocul în care nu se poate intra, din cauza riscului de prăbuşire.
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după amiază, în localitatea Cornetu din judeţul Ilfov, focul manifestându-se la o construcţie învecinată cu un cămin pentru vârstnici. Conform autorităţilor, 30 de persoane au fost evacuate şi nu există victime.
Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a X-a a Ligii a II-a.
Instanţele federale din SUA rămân fără fonduri şi încep concedierile, pe fondul blocajului guvernamental # News.ro
Sistemul federal de justiţie al Statelor Unite va începe de luni reducerea activităţilor neesenţiale şi trimiterea în concediu fără plată a unor angajaţi, după ce fondurile disponibile pentru menţinerea operaţiunilor plătite s-au epuizat, potrivit unui memo intern obţinut de Reuters.
Pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani, la Galaţi, unde vineri seară a susţinut un concert.
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ: Constantin Gâlcă: O parte din copilăria mea a fost în Rahova. Tatăl meu şi fraţii mei stau încă acolo # News.ro
Tehnicianul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat că a fost foarte afectat de explozia din cartierul Rahova, locul unde şi-a petrecut o parte din copilărie. Gâlcă a afirmat că tatăl său şi fraţii săi locuiesc încă în acest cartier.
