Israelul anunță că punctul de trecere Rafah rămâne închis până la o nouă notificare

15:20

Realizator: Alexandra Andon – Bună ziua şi bun găsit tuturor. Aşa cum colegii mei de la Radiojurnal v-au anunţat deja, avem o ediţie specială astăzi la Radio România Actualităţi, invitat este primul ministru, domnul Ilie Bolojan. Bună ziua şi vă mulţumesc că aţi acceptat invitaţia noastră! Ilie Bolojan: Bună ziua dvs. şi ascultătorilor! Realizator: Vom […]