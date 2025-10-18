Se schimbă harta României. 150 de orașe ar putea deveni comune, iar Chiajna și Florești municipii
ObservatorNews, 18 octombrie 2025 19:50
Se schimbă harta României. Guvernul vrea reorganizare teritorială: apar oraşe noi, dispar oraşe vechi. Bragadiru, Chiajna, Popeşti Leordeni şi Floreşti devin municipii. Pe de altă parte, alte localităţi, aproape 150, cad în rang de la oraş la comună. Sunt localităţi care nu se mai încadrază în numărul de locuitori. Pentru oameni, se schimbă taxele. Proiectul Ministrului Dezvoltării ar putea fi inclus în Pachetul 3 de reforme.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
20:20
Incendiu într-un bloc din Tecuci. Opt persoane, evacuate, un bărbat a sărit de la etajul 2, speriat de fum # ObservatorNews
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seară, într-un imobil din municipiul Tecuci. Apelul iniţial dat la 112 anunţa producerea unei explozii, însă în urma primelor verificări pompierii nu au găsit semne care să arate că s-ar fi produs o deflagraţie. Opt persoane au fost evacuate din imobilul afectat. Un bărbat de 47 de ani a sărit de la etajul al doilea, speriat de fum. El a fost preluat de echipajul SMURD, conştient, şi transportat la Spitalul Municipal Tecuci. Incendiul a fost lichidat.
Acum 30 minute
20:10
Nodul rutier de pe A1, de lângă Timișoara, crează confuzie. Șoferii circulă pe contrasens # ObservatorNews
Noul drum de legătura pe A1, de lângă Timişoara, inaugurat la începutul săptămânii, pune în dificultate şoferii. Multitudinea de benzi şi sensuri giratorii îi bulversează atât de tare încât unii rămân blocaţi, dau cu spatele sau chiar conduc pe contrasens. Nici măcar aplicaţiile de trafic nu au reuşit să-i aducă pe calea cea bună pentru că noua porţiune nu apare încă pe radar.
20:00
Zeci de bolizi și sute de cai putere, adunați la Cluj. Pasiunea pentru mașini, dusă la perfecțiune # ObservatorNews
Atunci când pasiunea pentru automobile e mare, nu există nici limită de bani, nici de timp dedicat ei. Zeci de iubitori de maşini tunate s-au întâlnit la Cluj-Napoca într-un eveniment dedicat supercarurilor. Proprietarii au vrut să arate că, deşi au sute de cai putere, ştiu să îi ţină în frâu când circulă pe şosele.
20:00
Bucharest Fashion Week 2025. Capitala României, centrul internațional al modei timp de trei zile # ObservatorNews
Capitală a strălucit din nou pe podiumul internaţional la Bucharest Fashion Week! Cea de-a treia ediţie a celui mai important show de modă din România a reunit, timp de trei zile, designeri de prestigiu din ţară şi din străinătate, influenceri şi personalităţi importante din industrie în multiple locaţii emblematice pentru Bucureşti. Se poartă materialele simple, franjurile şi ţinutele contrastante: de la corsete la costume cu puternice accente masculine.
20:00
Şedinţă la Primăria Capitalei, după explozia din Rahova. Bujduveanu: "Luăm în calcul demolarea clădirii" # ObservatorNews
Pericolul nu a trecut, nici la 34 de ore de la explozia nimicitoare. Riscul este uriaş, iar plăci din apartamente se pot desprinde oricând. O şedinţă de urgenţă a avut loc, iar autorităţile iau în calcul demolarea blocului.
Acum o oră
19:50
Se schimbă harta României. 150 de orașe ar putea deveni comune, iar Chiajna și Florești municipii # ObservatorNews
Se schimbă harta României. Guvernul vrea reorganizare teritorială: apar oraşe noi, dispar oraşe vechi. Bragadiru, Chiajna, Popeşti Leordeni şi Floreşti devin municipii. Pe de altă parte, alte localităţi, aproape 150, cad în rang de la oraş la comună. Sunt localităţi care nu se mai încadrază în numărul de locuitori. Pentru oameni, se schimbă taxele. Proiectul Ministrului Dezvoltării ar putea fi inclus în Pachetul 3 de reforme.
19:40
30 de persoane audiate în cazul deflagrației din Rahova. Anchetatorii au două piste # ObservatorNews
Ancheta în cazul exploziei este extrem de complexă. Până acum, 30 de persoane au fost audiate: martori, locatari şi reprezentanţi ai firmei care a făcut verificări cu o zi înainte de tragedie. Criminaliştii vor să ajungă în zona în care s-a produs deflagraţia însă momentan este imposibil. Blocul se poate prăbuşi în orice secundă, mai ales că este din plăci prefabricate, spun specialiştii. Procurorii merg deocamdată pe două piste: defecţiune tehnică sau culpă umană. Cercetările vizează infracţiunea de distrugere urmată de dezastru, pedepsită cu închisoare de la 7 la 15 ani.
19:40
Tinerii din România, tot mai afectați de stres și anxietate. Ce rol joacă rețelele sociale # ObservatorNews
Tot mai mulţi tineri ai Generației Z se plâng că sunt copleşiţi de stres. Un studiu recent arată că presiunea de la şcoală, locul de muncă sau aşteptările familiei îşi pun tot mai mult amprenta asupra vieţii de zi cu zi a celor născuţi între 1998 şi 2012. Şi reţelele sociale contribuie din plin la starea de epuizare şi anxietate. Psihologii atrag atenţia că, fără terapie, până la depresie e doar un pas.
19:30
Ziua de după dezastru. Cozi, incertitudine și oameni care aşteaptă să-și recupereze bunurile # ObservatorNews
Mai bine de 24 de ore au trecut de la explozia care a ucis trei oameni şi a distrus un bloc întreg, în Bucureşti. 24 de ore de când anchetatorii încearcă să afle cine se face vinovat. Sunt multe întrebări fără răspuns în aceste momente. Au fost audieri aseară. Vor fi audieri şi în orele următoare şi se reface filmul evenimentelor pas cu pas.
19:30
O fetiţă se afla în telefon cu mătuşa ei când a avut loc explozia din Rahova: "Sunt singură, cine mă salvează" # ObservatorNews
Apar detalii cutremurătoare după explozia devastatoare din Rahova. Sunt trei victime, toate femei, care şi-au pierdut viaţa, chiar patru pentru că tânăra gravidă era însărcinată în şapte luni şi urma să nască de sărbători. Fratele ei de 17 ani a fost externat astăzi din spital. Anchetatorii vor face teste ADN pentru a putea identifica victimele. În toată nenorocirea, mai există o urmă de speranţă. O femeie a fost salvată după 10 ore între dărâmături. Este cea care făcea cu mâna dintre ruine, când toată lumea credea că victimele sunt în siguranţă. Nu doar că a supravieţuit miraculos, dar nici nu a avut nevoie de internare.
Acum 2 ore
19:00
Persoana filmată cerând cu mâna ajutor de sub dărâmături, salvată. Tânăra de 28 de ani a refuzat internarea # ObservatorNews
O femeie de 28 de ani a fost salvată ca prin minune din ruinele blocului devastat de explozia din cartierul Rahova. Prăbușită de la un etaj superior și prinsă sub moloz la etajul 5, tânăra a reușit să le ceară ajutor salvatorilor prin semne, într-un moment filmat care a emoționat o țară întreagă. Deși a fost dusă la spital, femeia a refuzat internarea și a plecat acasă.
18:40
"Lista rușinii" ANAF: Cancelaria premierului și Curtea de Conturi, datoare la bugetul statului # ObservatorNews
Cancelaria premierului Ilie Bolojan, Curtea de Conturi, dar și mai multe instanțe și parchete se află pe lista cu instituții și companii publice care înregistrează datorii la bugetul de stat, transmite Mediafax.
18:30
Motocicletă semnată de Papa Leon al XIV-lea, vândută cu 130.000 de euro la licitație caritabilă # ObservatorNews
O motocicletă cu semnătura papei Leon al XIV-lea a fost vândută la licitaţie cu suma de 130.000 de euro, plus taxe şi impozite, transmite Agerpres.
Acum 4 ore
18:10
Hamas acuză Israelul de crime în timpul armistițiului. 38 de palestinieni ar fi fost uciși # ObservatorNews
Guvernul Hamas din Fâşia Gaza a denunţat sâmbătă încălcarea de 47 de ori, de către Israel, a acordului de încetare a focului în vigoare din 10 octombrie. Atacurile armatei israeliene ar fi dus la moartea a 38 de palestinieni, informează Agerpres.
18:00
Vremea de mâine 19 octombrie. Aer rece peste România, maxime modeste și ninsori pe creste # ObservatorNews
România intră sub influența unui val de aer rece, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe în mai multe zone ale țării, iar la munte vor apărea și precipitații mixte.
17:40
O rudă a avocatei care a pierit în explozia din Rahova susţine că din apartamentul ei s-a produs deflagraţia # ObservatorNews
Tragedia din sectorul 5 al Capitalei capătă noi dimensiuni, pe măsură ce ies la iveală detalii despre victimele exploziei devastatoare din Rahova. Printre cei care și-au pierdut viața se află și o avocată pensionată a Baroului București, o femeie cu peste 25 de ani de experiență în domeniu, care locuia și lucra în același apartament distrus complet de deflagrație.
17:30
Tenis de masă: România - Olanda e ACUM live pe AntenaPLAY. Tricolorele luptă pentru finală # ObservatorNews
Tricolorele şi tricolorii luptă în semifinale la Campionatul European de tenis de masă de la Zadar (Croaţia). Meciul tricolorelor cu Olanda e în direct în AntenaPLAY, de la ora 17:00. Băiieţii o înfruntă pe Slovenia, de la ora 20:00, tot în direct în AntenaPLAY.
16:30
Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, anchetat pentru corupţie din ianuarie, revine la muncă. "Adevărul e simplu" # ObservatorNews
Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, care în ultimele luni a avut interdicţia de a-şi exercita funcţia şi a fost şi în arest preventiv într-un dosar în care este anchetat pentru fapte de corupţie, anunţă că revine la Primărie. "Adevărul e simplu, oraşul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunităţii", scrie Vlad Oprea în mesajul de pe reţelele de socializare în care anunţă că îşi reia atribuţiile.
Acum 6 ore
16:10
Ultimele imagini cu copiii morți în iazul din Vaslui. Autopsia confirmă: șoc hipotermic și înec # ObservatorNews
Au apărut ultimele imagini cu cei doi copii găsiţi morţi într-un iaz din Vaslui. Primele rezultate ale autopsiei arată că băiețelul de 4 ani a murit din cauza șocului hipotermic, iar fetița de 8 ani s-a înecat.
15:50
Femeie de 81 de ani, găsit moară în râul Sebeşel. Poliţiştii încearcă să afle cauza decesului # ObservatorNews
O femeie în vârstă de 81 de ani, din Săsciori, judeţul Alba, fost găsită decedată în albia râului Sebeșel, după ce a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors, anunță IPJ Alba, potrivit Mediafax.
15:40
Incendiu lângă un cămin de bătrâni din Ilfov. O persoană a murit, iar alte 30 au fost evacuate # ObservatorNews
O persoană a murit în urma unui incendiu care a izbucnit, sâmbătă după amiază, în localitatea Cornetu din judeţul Ilfov, la o clădire învecinată cu un cămin pentru vârstnici. Conform autorităţilor, 30 de persoane au fost evacuate.
15:40
Un tânăr a intrat în blocul afectat de explozie pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei sale soţii # ObservatorNews
În mijlocul durerii și haosului provocat de explozia din Rahova, o poveste de dragoste a adus o rază de speranță pentru un cuplu. Un tânăr și-a riscat siguranța pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei soții, rochie rămasă într-unul dintre apartamentele imobilului devastat de deflagraţie. Tinerii urmau să aibă nunta astăzi, sâmbătă.
15:30
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după amiază, în localitatea Cornetu din judeţul Ilfov, la o clădire învecinată cu un cămin pentru vârstnici. Conform autorităţilor, 30 de persoane au fost evacuate şi nu există victime, transmite News.ro.
15:10
Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă se reuneşte în şedinţă la PMB, la ora 18:00, după explozia din Rahova # ObservatorNews
Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă se reuneşte sâmbătă, de la ora 18:00, în şedinţă, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47. La întâlnire vor participa instituţiile cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă.
14:30
200 de câini au sărbătorit Halloween-ul mai devreme. Un patruped costumat în Elvis Presley, atracţia zilei # ObservatorNews
Câinele Elvis Presley şi căţelul tanchist au fost atracţia zilei la festivalul HOWloween, o petrecere veselă destinată patrupezilor. 200 de câini au purtat cele mai haioase ţinute şi au colindat restaurantele şi magazinele din capitala statului Michigan.
Acum 8 ore
14:20
Noul drum de legătură între Timişoara şi A1, testul răbdării pentru șoferi. Nici GPS-ul nu-i mai ajută # ObservatorNews
Noul drum național care face legătura între autostrada A1 și Timișoara e un drum-labirint. Şoferii se pierd în multitudinea de benzi a sensurilor giratorii și ajung să rămână blocați sau să conducă pe contrasens. Nici măcar aplicațiile GPS nu reuşesc să îi ducă pe calea cea bună.
14:20
Pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian a murit la 70 de ani, la câteva ore după ultimul concert din Galaţi # ObservatorNews
Pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani, la Galaţi, unde vineri seară a susţinut un concert.
14:10
Bărbat prins după ce a făcut praf o maşină cu ranga în miez de noapte. Ce le-a spus jandarmilor # ObservatorNews
Un bărbat din Bacău a fost reţinut de un echipaj de jandarmi care l-a observat în timp ce, în miez de noapte, lovea o maşină cu o rangă.
14:10
"Golden Gate"-ul României, podul dezamăgirilor. Constructorul trebuie să plătească despăgubiri de 16 mil. euro # ObservatorNews
Podul de peste Dunăre de la Brăila, supranumit "Golden Gate"-ul României, este cu siguranță una dintre cele mai spectaculoase construcții din țară pentru ochii oricărui privitor, însă calitatea lucrării lasă de dorit. Statul a sancționat constructorul și a încasat 16 milioane de euro, sumă reținută din garanția de bună execuție, din cauza unei liste lungi de lucrări neconforme și întârzieri de sute de zile.
14:00
Clipe de panică într-un bloc din Târgu Mureş, unde locatarii au simţit miros de gaz. Ce au găsit pompierii # ObservatorNews
Locuitorii unui bloc din municipiul Târgu Mureş au solicitat, sâmbătă, intervenţia autorităţilor după ce au sesizat miros de gaz pe scara imobilului. Pompierii care au făcut măsurători au constatat că se produc scurgeri de gaz "minore", alimentarea în bloc fiind sistată.
14:00
Andrea Bocelli, recital surpriză pentru Donald Trump. Tenorul a cântat în Biroul Oval; momentul, filmat # ObservatorNews
Donald Trump a avut parte de un mini concert live la Casa Albă. Bunul său prieten Andrea Bocelli i-a cântat una dintre celebrele sale melodii chiar în Biroul Oval. Imaginile de colecţie cu Donald Trump şi Andrea Bocelli au fost distribuite pe reţelele sociale chiar de asistenta preşedintelui american, Margo Martin. Celebrul tenor a cântat o variantă în italiană şi engleză a celebrei sale melodii "Con te partiro". Trump le-a spus apoi reporterilor că tenorul italian se va întoarce la Casa Albă pentru un concert, pe 5 decembrie.
13:30
A doua victimă a exploziei din Rahova, o avocată cu 25 de ani de experiență. Blocul i-a fost și birou, și casă # ObservatorNews
Tragedia din sectorul 5 al Capitalei capătă noi dimensiuni. A fost identificată cea de-a doua victimă a exploziei devastatoare din blocul 32 de pe strada Vicina. Este vorba despre Vasilica Enache, o avocată a Baroului București, cu peste 25 de ani de experiență, care locuia într-un apartament complet distrus de deflagrație. Femeia lucra chiar în același spațiu, biroul ei fiind înregistrat la adresa imobilului care a explodat.
13:30
Ziua de după dezastru. Cozi, incertitudine și oameni care aşteaptă să-și recupereze bunurile # ObservatorNews
Mai bine de 24 de ore au trecut de la explozia care a ucis trei oameni şi a distrus un bloc întreg, în Bucureşti. 24 de ore de când anchetatorii încearcă să afle cine se face vinovat. Sunt multe întrebări fără răspuns în aceste momente. Au fost audieri aseară. Vor fi audieri şi în orele următoare şi se reface filmul evenimentelor pas cu pas.
13:20
Clara, orfană de tată din pântecul mamei şi născută cu o tumoră uriaşă. Şansa la o viaţă normală costă 30000 € # ObservatorNews
Normalul nostru diferă, în unele cazuri, de normalul altor oameni. De exemplu, pentru o copilă de 10 ani, normalul este boala, statul prin spitale și un lung șir de intervenții chirurgicale, unele greșite. Clara s-a născut cu o tumoră uriașă, care i-a furat copilăria și care chiar și azi o împiedică să fie un copil sănătos. A fost operată de mai multe ori și spitalul i-a fost mai casă decât casa. Acum, Clara are nevoie de câteva operații salvatoare iar singurul lucru care o poate ajuta să le facă este să o susținem donând doi euro prin SMS la 8848, număr fără recurență.
12:50
Locatarii blocului distrus de explozie, însoţiţi pentru a-şi recupera bunurile. "Urmează etapa cea mai grea" # ObservatorNews
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a afirmat că poliția a început să permită accesul locatarilor în clădirea avariată de explozia de vineri, pentru a-și recupera bunurile personale.
12:40
Beijingul şi Washingtonul reiau dialogul după valul de taxe şi ameninţări. Întâlnire săptămâna viitoare # ObservatorNews
După luni de tensiuni economice și taxe vamale impuse reciproc, Beijingul și Washingtonul au ajuns la un acord pentru reluarea negocierilor comerciale. Cele două mari economii ale lumii vor încerca să evite o nouă escaladare care ar putea zgudui piețele globale. Întâlnirea dintre reprezentanții Statelor Unite și Chinei este programată pentru săptămâna viitoare, relatează AFP, citat de News.ro.
Acum 12 ore
12:20
Horoscop săptămânal Berbec 20-24 octombrie 2025. Luna Nouă te împinge către schimbări importante în parteneriate și în modul în care te raportezi la ceilalți.
12:20
Horoscop săptămânal Taur 20-24 octombrie 2025. Luna Nouă îți activează zona muncii și a sănătății, semnalând începutul unei perioade mai organizate.
12:20
Horoscop săptămânal Gemeni 20-24 octombrie 2025. E o săptămână dinamică și imprevizibilă. Luna Nouă deschide un capitol legat de creativitate, proiecte personale și exprimare liberă.
12:20
Horoscop săptămânal Rac 20-24 octombrie 2025. Pentru tine, Luna Nouă aduce schimbări în mediul familial: reamenajări, decizii despre locuință sau reconectarea cu o rudă.
12:20
Horoscop săptămânal Leu 20-24 octombrie 2025. Săptămâna aduce mișcare și comunicare intensă. Luna Nouă favorizează deciziile rapide legate de călătorii, acte sau examene.
12:20
Horoscop săptămânal Fecioară 20-24 octombrie 2025. Luna Nouă marchează un moment important în plan material: decizii legate de bani, siguranță și priorități.
12:20
Horoscop săptămânal Balanţă 20-24 octombrie 2025. Este o perioadă excelentă pentru a-ți redefini identitatea, a-ți seta obiective și a relua controlul asupra direcției tale de viață.
12:20
Horoscop săptămânal Scorpion 20-24 octombrie 2025. Soarele intră în semnul tău, aducând vitalitate și claritate. Simți că îți revine controlul asupra propriei vieți, dar și responsabilitatea de a acționa coerent.
12:20
Horoscop săptămânal Săgetător 20-24 octombrie 2025. Luna Nouă aduce schimbări în cercul tău de prieteni și în proiectele comune. Poți decide să te implici într-o activitate de grup sau să renunți la o colaborare care nu te mai reprezintă.
12:20
Horoscop săptămânal Capricorn 20-24 octombrie 2025. Luna Nouă deschide un capitol profesional important. Poți primi o responsabilitate nouă, o ofertă sau o confirmare oficială.
12:20
Horoscop săptămânal Vărsător 20-24 octombrie 2025. Mercur și Marte în conjuncție în semnul tău te fac liderul perioadei. Ai o minte ageră, reacții rapide și capacitatea de a prelua controlul asupra situațiilor complicate.
12:20
Horoscop săptămânal Peşti 20-24 octombrie 2025. Neptun revine retrograd în semnul tău, ceea ce te face mai introspectiv și mai atent la diferența dintre vis și realitate.
12:20
Ce s-a întâmplat după ce un paznic şi-a pierdut arma şi muniţia, care au ajuns în mâinile a doi tineri # ObservatorNews
Un paznic de vânătoare din judeţul Dâmboviţa a pierdut pistolul de serviciu şi muniţia, arma fiind găsită de doi tineri care nu au anunţat autorităţile. În cele din urmă, după ce bărbatul a anunţat Poliţia, pistolul şi muniţia au fost găsite, paznicul fiind amendat cu 10.000 de lei şi ridicându-i-se dreptul de a purta armă.
12:00
Autobuz plin cu muncitori, răsturnat în Serbia. Trei oameni au murit, peste 80 sunt răniţi # ObservatorNews
Tragedie în Serbia. Trei persoane au murit şi alte peste 80 au fost rănite, multe dintre ele grav, ieri dimineaţă, după ce un autobuz care transporta angajaţi ai unei fabrici a ieşit de pe carosabil şi s-a răsturnat în nord-vestul ţării, din motive încă necunoscute. Şoferul a fost reţinut de poliţişti. Ancheta este în desfăşurare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.