Robert Niță, cuvinte uluitoare după plecarea lui Cristi Balaj de la CFR Cluj. „Mă bucur!”
Fanatik, 18 octombrie 2025 19:50
Robert Niță, reacție surprinzătoare în direct. Ce a spus despre plecarea lui Cristi Balaj de la CFR Cluj și cum i-a răspuns fostul președinte al ardelenilor.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
20:20
Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic nu va avea 4 din cele mai populate 5 țări ale lumii, doar americanii fiind în top și având asigurată prezența.
Acum o oră
19:50
Robert Niță, reacție surprinzătoare în direct. Ce a spus despre plecarea lui Cristi Balaj de la CFR Cluj și cum i-a răspuns fostul președinte al ardelenilor.
19:40
Fanatik SuperLiga, duminică, 19 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după Metaloglobus – FCSB și U Craiova – Unirea Slobozia # Fanatik
Fanatik SuperLiga se întoarce cu o super ediție, duminică, 19 octombrie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune specială după meciurile jucate de FCSB și U Craiova
Acum 2 ore
19:20
Jayson Papeau, revenire memorabilă în U Craiova – Unirea Slobozia! A marcat și a ratat ocazia campionatului în 3 minute. Video # Fanatik
Jayson Papeau s-a întors în SuperLiga la Unirea Slobozia și a fost în prim plan la meciul de debut cu Universitatea Craiova. În doar 3 minute, francezul a reușit să dea un gol și să rateze o ocazie rarisimă
19:00
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, s-a dus să vadă alt meci cu doar o zi înainte ca formația pe care o conduce să joace împotriva celor de la Rapid.
18:40
Leo Grozavu a dezvăluit secretul lui FC Botoșani după 2-0 cu Universitatea Cluj: „Jucătorii au înțeles”. Obiectivul incredibil al liderului din SuperLiga # Fanatik
Leo Grozavu a reacționat după ce FC Botoșani s-a impus cu 2-0 pe terenul Universității Cluj. Tehnicianul a numit secretul liderului din Superligă, dar și obiectivul pe care echipa îl are în acest sezon.
18:40
A încălcat Florin Andrei regulamentul la Universitatea Craiova – Unirea Slobozia?! A fluierat reluarea jocului, apoi l-a oprit şi s-a dus la VAR pentru un cartonaş roşu. Video # Fanatik
Ziua şi scandalul de arbitraj din SuperLiga. După controversele de la Csikszerda - CFR Cluj, au fost probleme şi la Universitatea Craiova - Unirea Slobozia, cu Florin Andrei la centru.
Acum 4 ore
18:20
Cristiano Ronaldo, milioane de aprecieri după ultima schimbare de look. Fotbalistul nu a mai fost văzut așa de ani buni. Foto # Fanatik
Cristiano Ronaldo a primit milioane de like-uri din partea fanilor, după ce s-a lăsat pe mâinile unui frizer. Cum arată acum jucătorul în vârstă de 40 de ani.
18:00
Fostul jucător de la FCSB, ofertat în SuperLiga! Decizie surpriză după ce a rămas liber de contract: „Asta îmi doresc!”. Exclusiv # Fanatik
Fostul atacant de la FCSB a rămas liber de contract în această toamnă. A avut oferte din SuperLiga şi din străinătate, dar a ales să aştepte următoarea fereastră de mercato pentru a semna.
17:40
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul stă în asta. E ceva fantastic!” # Fanatik
Mircea Lucescu a dezvăluit care este principalul motiv pentru care David Popovici și Simona Halep au făcut performanțe. Ce spune „Il Luce” despre rezultatele lui Ilie Năstase.
17:40
Ioan Ovidiu Sabău nu mai continuă în postura de antrenor al celor de la Universitatea Cluj, asta după ce echipa a pierdut meciul cu liderul FC Botoșani, 0-2.
17:20
”Fenta” cu repriza a doua! Andrei Vochin explică de ce succesul de la FC Botoșani nu e un miracol # Fanatik
Andrei Vochin a tras concluziile la cald după ce FC Botoșani a învins-o pe Universitatea Cluj (2-0). Cum transformă moldovenii jocul în repriza a doua
17:10
Ca la școală! Cum a reușit Enzo Maresca să comunice cu jucătorii lui Chelsea, deși se afla în tribune pentru că s-a bucurat prea mult. Foto # Fanatik
Cum a reușit Enzo Maresca, antrenorul de la Chelsea, să comunice cu jucătorii săi, deși a văzut meciul cu Nottingham Forest din tribune. Italianul a luat cartonaș roșu în derby-ul cu Liverpool.
17:10
Demitere-șoc în Premier League! Antrenorul a fost dat afară la 19 minute după ce s-a terminat meciul # Fanatik
Șoc total în Premier League! Antrenorul a fost dat afară după doar 39 de zile. Înfrângerea din ultima etapă i-a fost fatală. Decizia luată de conducere.
16:50
Starul Rapidului s-a întors nemulțumit de la naționala României. Anunțul lui Costel Gâlcă înaintea derby-ului cu Dinamo # Fanatik
Unul dintre jucătorii de la Rapid, convocat de Mircea Lucescu la națională, a revenit supărat în Giulești. Ce dezvăluire a făcut Costel Gâlcă.
16:30
Ce decizie a luat jucătoarea de tenis care anunța public că își caută iubit. A primit o mulțime de propuneri, însă a stat ceva pe gânduri # Fanatik
Jucătoarea de tenis care anunța că își caută iubit a primit o avalanșă de propuneri. Aceasta s-a gândit de două ori însă înainte să accepte una dintre ele.
Acum 6 ore
16:10
Cum au ajuns la Rapid Dan Petrescu antrenor și Ioan Becali președinte. Dezvăluiri în premieră # Fanatik
Tot adevărul din spatele mutării lui Dan Petrescu ca antrenor la Rapid și a lui Giovanni Becali ca președinte al giuleștenilor. Ce s-a întâmplat, de fapt.
16:00
Înainte de Metaloglobus – FCSB, Miculescu a spus care e cea mai mare temere a roș-albaștrilor: „O să ne pună probleme” # Fanatik
David Miculescu și Juri Cisotti au avut un mesaj clar înainte de duelul pe care FCSB îl joacă în SuperLiga, contra celor de la Metaloglobus, în etapa cu numărul 13.
15:40
Lamine Yamal este unul dintre cei mai în vogă fotbaliști ai momentului. Vedeta Barcelonei încearcă să profite din plin de acest lucru și a decis să nu mai acorde autografe.
15:30
Florin Cernat, dezvăluiri terifiante despre lupta cu cancerul: „Mi s-a spus că am ajuns prea târziu!” # Fanatik
Florin Cernat a povestit în direct care a fost cel mai greu moment din viața sa. În ce moment al vieții a aflat fostul fotbalist că are cancer și cum a reușit să depășească boala
15:10
Înainte să vorbească de Dinamo – Rapid, Zeljko Kopic a ținut să transmită un mesaj: „Am auzit de familia lui Gâlcă” # Fanatik
Zeljko Kopic a prefațat confruntarea Dinamo - Rapid, capul de afiș al etapei a 13-a din SuperLiga. Ce mesaj a avut antrenorul croat la conferința de presă.
14:50
Fostul mare fotbalist din Ștefan cel Mare prefațează derby-ul Dinamo - Rapid. Care este marele avantaj al celor două echipe. Ce spune despre situația lui Mircea Lucescu
Acum 8 ore
14:20
Derby-ul dintre Dinamo și Rapid, programat duminică, de la ora 20:30, va umple Arena Națională și va reprezenta un meci al confirmării sezonului excelent prin care trec echipele lui Zeljko Kopic și Constantin Gâlcă. Live […]
14:20
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. Se iubește cu un jucător de tenis de care foarte puțini au auzit # Fanatik
Ajunsă la vârsta de 33 de ani, fosta adversară a Simonei Halep uimește din nou. Are o relație cu un jucător de tenis care nu este foarte cunoscut în sport.
14:10
Care a fost, de fapt, relația Nadiei Comăneci cu familia Ceaușescu si de ce a ajuns Elena Ceaușescu să o urască pe marea campioană # Fanatik
Ce legătură a existat între Nadia Comăneci și familia Ceaușescu. De ce a detestat-o Elena Ceaușescu pe marea gimnastă română intrată în istorie.
13:50
La doar 26 de ani, atacantul român de națională trăiește un adevărat coșmar! Grav afectat și de o dramă personală, nu a mai înscris de doi și ani și jumătate # Fanatik
Unul dintre cei mai promițători atacanți români a ajuns într-o situație ingrată deși are numai 26 de ani și părea pe o traiectorie ascendentă în cariera sa
13:40
Mircea Lucescu a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe antrenorul din SuperLiga: „Ar trebui să fim mai atenți la ceea ce spunem” # Fanatik
Mircea Lucescu nu a stat pe gânduri și l-a sunat pe antrenorul din SuperLiga României pentru a-i adresa mulțumiri. Ce a spus tehnicianul despre ultimele conflicte din spațiul public
13:30
Blocurile inteligente construite de Mitică Dragomir: „Pac, comanzi să se încălzească de pe drum!” # Fanatik
Dumitru Dragomir are un proiect imobiliar cum nu s-a mai văzut în România. El a dezvăluit o parte din dotările pe care le vor avea blocurile inteligente pe care le va construi.
13:10
„Tatăl și frații mei stau acolo”. Costel Gâlcă aproape a izbucnit în lacrimi la conferință după explozia blocului din Rahova. Video # Fanatik
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a vorbit despre evenimentul nefericit petrecut în Rahova, acolo unde un bloc a explodat din cauza unor scurgeri de gaze.
13:00
Nadia Comăneci, vizită într-un oraș în care nu a mai fost de ani buni: ”Sunt extrem de impresionată de această priveliște fantastică” # Fanatik
Nadia Comăneci a făcut o deplasare într-o localitate pe care a revăzut-o după o perioadă extrem de lungă. Ce a dezvăluit fosta gimnastă, în vârstă de 63 de ani.
12:40
Neluțu Varga i-a pregătit întăriri lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj! Fotbalistul a semnat pe 3 ani cu echipa din Gruia după o întreagă „telenovelă”.
Acum 12 ore
12:20
Italienii au dezvăluit ce va păți Cristi Chivu sâmbătă seară pe Olimpico în Roma – Inter: „Știe deja ce îl așteaptă” # Fanatik
Fanii capitolinilor nu au uitat condițiile în care fostul internațional român a părăsit echipa. Cristi Chivu va fi huiduit pe Olimpico în derby-ul dintre Roma și Inter
12:10
La 47 de ani, fostul jucător al Rapidului are o meserie surprinzătoare din care face bani mulți. „Reușesc să schimb viața oamenilor în bine” # Fanatik
Un fost jucător de la Rapid a ajuns să aibă o meserie surprinzătoare care îi aduce mulți bani. Are 47 de ani și recunoaște că a schimbat viața multor persoane.
11:50
Meme Stoica l-a mustrat pe Bîrligea: „Mi-aș dori și la FCSB să fac același efort ca la națională!” # Fanatik
Mihai Stoica s-a luat de Daniel Bîrligea după meciul România - Austria 1-0. Președintele C.A. al roș-albaștrilor e deranjat de faptul că atacantul nu face aceeași risipă de efort și la FCSB
11:40
Liviu Bocciu’ Ungurean, în uniformă militară: liderul de galerie din Giulești a răspuns apelului MApN. Ratează Dinamo – Rapid? Exclusiv # Fanatik
Exercițiul de mobilizare al rezerviștilor din București îl vizează și pe Liviu Ungurean, supranumit Bocciu. Șeful Peluzei Nord din Giulești s-a prezentat la unitatea militară din cauza războiului din Ucraina.
11:20
“Îl doare-n pălărie pe George Găman de Universitatea Craiova!”. Declarația care dă foc Băniei # Fanatik
George Găman a fost protagonistul unor decizii controversate în meciul Csikszereda - CFR Cluj 2-2. Ce a spus un oficial al Universității Craiova despre arbitrul oltean.
11:10
”Locul din altă lume” pe care Sorana Cîrstea l-a vizitat. Turiștii din toate țările vin aici pentru vietățile considerate sacre # Fanatik
Destinația inedită în care a ajuns jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea. Vizitatorii din toate colțurile lumii o admiră pentru creaturile văzute drept sacre.
10:50
Veste mare pentru FCSB! A fost recuperat după operație și va fi în lot pentru meciul cu Metaloglobus # Fanatik
FCSB primește o veste bună înainte de meciul cu Metaloglobus! S-a recuperat după operația făcută în străinătate și va fi în lot la primul meci al campioanei după pauza internațională
10:40
Gică Hagi, mural de senzație pentru Columbia la cererea expresă a ambasadorului: “De Crăciun e gata!”. Unde va fi realizată pictura artistică # Fanatik
Gică Hagi şi Carlos Valderrama vor avea un mural de senzaţie. Iniţiativa este a ambasadorului Columbiei la Bucureşti. Când va fi gata și unde va fi realizată pictura artistică.
10:20
Meci abandonat înainte de final! Conduceau cu 1-0 în inferioritate, însă decizia arbitrului le-a provocat lacrimi pe teren: fosta echipă a lui Mircea Rednic, în prim-plan. Video # Fanatik
Fosta echipă a lui Mircea Rednic a fost în centrul unui moment extrem de controversat în Belgia. Arbitrul a fost lovit cu obiecte din tribună în minutul 88, iar decizia luată a provocat lacrimi jucătorilor
10:10
Se construiește un nou stadion în România. Costă 10 milioane de euro și, deși este micuț, cu doar 5000 de locuri, poate să găzduiască meciuri din preliminariile cupelor europene # Fanatik
România va avea un nou stadion. Acesta va costa în jur de 10 milioane de euro și ar urma să aibă peste 5.000 de locuri. Unde va fi însă amplasat și când va fi gata?
09:50
“Dezamăgire mare!” Cât de afectat este, de fapt, Ştefan Târnovanu pentru că a fost rezervă la echipa naţională # Fanatik
Ştefan Târnovanu a fost lăsat, din nou, pe banca de rezerve de Mircea Lucescu. Mihai Stoica a dezvăluit cât de afectat este portarul FCSB de situaţia de la naţionala României.
09:40
„Unii latră pe lângă mine și Gigi Becali”. Patronul liderului SuperLigii, reacție dură pentru Giovanni Becali # Fanatik
Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, i-a dat o replică acidă lui Giovanni Becali. Finanțatorul liderului SuperLigii a luat foc după ce reputatul agent FIFA a declarat că poziția de lider a Botoșaniului e o rușine
09:20
Absență importantă din derby-ul Liverpool – Manchester United! Fabrizio Romano a confirmat # Fanatik
Arne Slot a avut o veste proastă pentru fanii lui Liverpool, înainte de derby-ul pe care "cormoranii' îl joacă în Premier League, cu Manchester United.
09:10
Ce s-a ales de Sandra Izbașa, campioana olimpică adorată de milioane de români. Ce face astăzi, la 13 ani de când a câștigat două medalii de aur la JO # Fanatik
Ce se mai știe de Sandra Izbașa, campioana olimpică care a cucerit milioane de români după ce a câștigat două medalii de aur la Jocurile Olimpice. Cu ce se ocupă în prezent.
09:00
Explicația dezastrului de la naționala care a jucat în semifinalele CM 1994, ajunsă acum ciuca bătăilor în Europa: “Suntem singura țară din Uniunea Europeană care nu a făcut asta!” # Fanatik
Naționala care a fost la un pas să joace finala Campionatului Mondial din 1994 nu găsește drumul spre ieșirea din mediocritatea în care se zbate de peste două decenii
08:40
Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid și de la Genoa, a fost întrebat direct cât mai vrea să investească la formația bucureșteană, asta după ce a spus că până acum a băgat 40 de milioane de euro.
08:10
Afacerea de mare succes cu care Alex Pițurcă câștigă bani mulți în fiecare lună. A investit cu cap într-un domeniu care a luat mare amploare în România # Fanatik
Alex Pițurcă câștigă bani dintr-o afacere de mare succes. Acesta a decis să își pună încrederea într-un domeniu care a tot luat amploare în România.
07:50
Au apărut pirații Europei! Cine sunt fotbaliștii de top care se antrenează cu un ochi acoperit # Fanatik
Antrenamentele cu un ochi acoperit au rolul de a stimula creierul și ajută la îmbunătățirea timpului de reacție în timpul meciurilor, fiind împrumutate din box
07:40
Neconvocat la echipa națională, din cauza unor probleme medicale, Nicolae Stanciu a primit noi vești proaste de la antrenorul său de la Genoa, Patrick Vieira.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.