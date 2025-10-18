Bujduveanu, primarul interimar al Bucureștiului: Clădirea este grav afectată. Ne uităm inclusiv la opțiunea de demolare. Ajutor de 1.500 de lei pentru locatari
Economica.net, 18 octombrie 2025 19:50
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Bucureștiului, a declarat astăzi, 18 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă că se urmărește punerea în siguranță a blocului din cartierul Rahova afectat de explozia de ieri. Clădirea este grav afectată, iar autoritățile iau în calcul demolarea ei.
Acum o oră
19:50
Acum 4 ore
18:10
Ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete s-a întâlnit astăzi, 18 octombrie, la Washington D.C.cu Antonella Bassani, vicepreședintele Băncii Mondiale, alături de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
18:10
Un nou magazin cu articole pentru casă în București. Omer Susli a deschis primul Homelux din Capitală # Economica.net
Omul de afaceri Omer Susli, cunoscut pentru vânzarea rețelei de magazine Praktiker, a deschis primul magazin Homelux.ro în București, în centrul comercial Vitantis deținut tot de el.
17:30
Austria sprijină noul pachet de sancțiuni pe care UE vrea să-l impună Rusiei. Viena amenințase în trecut că-l blochează din cauza unui diferend privind Raiffeisen Bank # Economica.net
Austria a anunţat sâmbătă că va fi de acord cu cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, revenind asupra poziţiei anterioare şi eliminând astfel un obstacol cheie înaintea unui vot programat pentru începutul săptămânii viitoare, informează Reuters, relatează Agerpres.
17:10
Louis Vuitton, parte din cel mai mare grup de lux din lume, face angajări la București. Peste 100 de pesoane au aplicat deja # Economica.net
Louis Vuitton, parte din cel mai mare grup de lux din lume, prezent și în România cu un magazin, face angajări la București. Peste 100 de candidați au aplicat deja pentru post.
17:00
Explozia din Capitală. Primarul Stelian Bujduveanu anunță că a avut o discuție cu președintele ANRE și luni va avea o discuție aplicată cu Distrigaz despre sigilii # Economica.net
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că va avea, împreună cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), o discuţie aplicată cu Distrigaz privind sigiliile care se pun la contoare, care nu au rolul să salveze vieţi, ci doar să stopeze furtul de gaz.
17:00
Electrica vrea să construiască 15 parcuri de baterii de stocare. Compania a început demersurile de autorizare # Economica.net
Electrica a demarat în urmă cu câteva zile procedura de obţinere a autorizaţiilor necesare pentru construirea a 15 parcuri de baterii de stocare a energiei electrice, cu o capacitate de aproximativ 1 GWh, potrivit unui raport al companiei, transmis Bursei de Valori Bucureşti, relatează Agerpres.
17:00
Autostrada Ploiești – Buzău. Progresul fizic de pe lotul 3 (Pietroasele – Buzău) a ajuns la 85% # Economica.net
Progresul fizic pe lotul 3 Pietroasele - Buzău al Autostrăzii Ploieşti - Buzău (A7) este de 85%, darea sa în trafic fiind estimată la sfârşitul lunii noiembrie, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a directorului general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, relatează Agerpres.
Acum 6 ore
15:50
Distrigaz a prelungit măsura sistării alimentării cu gaze naturale a zonei în care se află blocul din Sectorul 5 afectat de explozia de vineri # Economica.net
Distrigaz Sud Reţele a anunțat că prelungeşte măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienţilor de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti, întrucât zona în care a avut loc explozia este încă securizată de autorităţi, relatează Agerpres.
15:50
AIEA anunță începerea lucrărilor de reparații pentru reluarea alimentării cu energie electrică a centralei de la Zaporojie, din estul Ucrainei # Economica.net
Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a anunţat sâmbătă pe platforma X că au început lucrările de reparaţii pentru reluarea alimentării cu energie electrică a centralei atomice de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, transmite AFP, relatează Agerpres.
15:50
S&P Global a retrogradat ratingul Franței, din cauza instabilității politice care afectează și creșterea economică # Economica.net
Agenția de evaluare financiară S&P Global a retrogradat cu o treaptă ratingul de țară al Franței, într-o actualizare surpriză a calificativelor acordate celei de-a doua economii a zonei euro, transmite Reuters, relatează Agerpres.
14:40
Iranul anunță că acordul internațional privind programul său nuclear a expirat astăzi și că nu mai acceptă nicio restricție. Înțelegrea oricum era anulată de facto din 28 septembrie # Economica.net
Ministerul de Externe de la Teheran a comunicat sâmbătă că Iranul nu se mai consideră obligat să respecte nicio restricţie din acordul internaţional privind programul său nuclear; înţelegerea cunoscută ca JCPOA expiră oficial sâmbătă, dar era anulată de facto de la sfârşitul lui septembrie, transmite AFP, relatează Agerpres.
Acum 8 ore
14:10
Fostul ministru al Muncii Marius Budăi (PSD) consideră înghețarea salariului minim o greșeală enormă din punct de vedere politic și economic # Economica.net
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, consideră că îngheţarea salariului minim este o ''greşeală enormă'' atât în plan politic, cât şi economic, relatează Agerpres.
14:10
Generali a achitat deja prima daună după explozia din blocul din Sectorul 5. Compania anunță că a luat legătura cu toți asigurații săi din bloc și din zonă # Economica.net
Compania de asigurări Genrali România a anunțat că a plătit deja prima despăgubire, pe care a soluționat-o electronic, pentru unul dintre asigurații din blocul din cartierul bucureștean Rahova une s-a produs vineri dimineață o explozie din cauza unei acumulării de gaze.
14:10
Sorin Grindeanu, la Congresul Partidului Socialiştilor Europeni: Bugetul UE trebuie să fie în folosul cetățenilor, nu al birocrației. Susținem investițiile, nu austeritatea # Economica.net
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, tema discuţiilor constituind-o viitorul buget al UE, relatează Agerpres.
14:10
Premieră: A fost inaugurat primul parc fotovoltaic plutitor cu panouri verticale din lume # Economica.net
O centrală solară plutitoare cu panouri instalate vertical a fost pusă în funcțiune în Germania, potrivit presei de specialitate. Compania Sinn Power, care a dezvoltat această tehnologie, susține că este prima instalație de acest tip la scară utilitară din lume.
12:30
Blocul din Rahova s-a comportat bine la explozie, ceea ce a redus numărul victimelor, consideră Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri # Economica.net
Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri consideră că blocul din cartierul Rahova unde s-a produs ieri dimineață o explozie din cauza unei acumulări de gaze a rezistat bine la deflagrație.
12:30
CNPP: 4.692.810 de pensionari erau înregistrați în luna septembrie 2025 în România. Pensia medie a fost de 2.773 de lei # Economica.net
Un număr de 4.692.810 de pensionari era înregistrat în septembrie 2025 în România, cu 3.548 mai mulţi comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.773 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres.
12:30
Incendiu la un centru spa de pe Calea Plevnei din București. 45 de persoane au fost evacuate # Economica.net
Incendiul izbucnit sâmbătă la subsolul unei clădiri, unde funcţionează un centru spa, de pe Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei, a fost localizat, o persoană suferind arsuri.
12:30
Ce a dus la dezastrul de la Praid? Corpul de control al premierului a găsit că Salrom a subevaluat constant pericolul inundării salinei # Economica.net
Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA şi Administraţia Naţională "Apele Române", acţiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai.
Acum 12 ore
11:20
Traficul va fi restricţionat săptămâna viitoare pe DN 1 Ploieşti - Braşov, pe podul peste râul Prahova, în zona localităţii Băneşti, pentru efectuarea de lucrări
11:20
Compania chineză de vehicule autonome Pony.ai a anunţat vineri că va colabora cu grupul auto Stellantis pentru testarea taxiurilor fără şofer în Europa, marcând un pas important în extinderea globală a tehnologiei robotaxi, transmite CNBC, citată de agenția de presă News.ro
11:20
Guvernele și factorii de decizie trebuie să acorde mai multă atenție energiei hidroelectrice ca sursă majoră de producție flexibilă de energie cu emisii reduse, în contextul creșterii accelerate a cererii de electricitate, a declarat vineri Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA).
11:20
Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de DPA, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.
11:20
Când riști să iei amendă dacă circuli cu trotineta electrică. Ce sancțiuni se aplică în 2025 – Digi24 # Economica.net
Tot mai mulți români aleg trotineta electrică drept mijloc de transport pentru deplasările zilnice, datorită rapidității și ușurinței în utilizare. Cu toate acestea, puține persoane știu că, în cazul nerespectării regulilor de circulație, pot fi aplicate amenzi de până la 1.600 de lei în 2025.
11:20
Explozie în cartierul Rahova. Primăria Capitalei a pus la dispoziția persoanelor afectate o linie telefonică permanentă pentru ajutor. 411 de locuri de cazare sunt disponibile # Economica.net
Primarul general interimar Stelian Bujduveanu a anunțat că echipele Primăriei Capitalei și ale Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) sunt în continuare în teren și că oferă sprijin direct persoanelor afectate de explozia din cartierul Rahova.
11:20
Accident grav în Serbia. Trei persoane au murit și câteva zeci au fost rănite după ce un autubuz care transporta muncitorii unei fabrici s-a răsturnat # Economica.net
Trei oameni au murit şi câteva zeci au fost răniţi, mulţi dintre ei grav, vineri, într-un accident în care a fost implicat un autobuz care transporta angajaţi ai unei fabrici din nord-vestul Serbiei, au anunţat autorităţile locale citate de AFP, transmite Agerpres.
11:20
Trump se va întâlni cu Putin fără Zelenski, dar va menține contactul cu președintele ucrainean. Președintele amaerican se așteaptă ca cel rus să încerce să tragă de timp # Economica.net
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus, Vladimir Putin, în Ungaria, într-o discuţie care va fi probabil bilaterală, adică fără participarea directă a Ucrainei, relatează DPA, transmite Agerpres.
11:20
Explozia din Capitală. O persoană rănită a fost transportată în Austria. Situația pacienților internați la Floreasca este stabilă. O femeie în vârstă internată la Bagdasar-Arseni a fost intubată # Economica.net
O persoană rănită în explozia care s-a produs vineri la blocul din cartierul Rahova, cu arsuri extinse şi multiple traumatisme, este transportată la o clinică din Austria.
11:20
VIDEO Autostrada Unirii A8: Care mai este stadiul lucrărilor pe șantierul turcilor de la Nurol, Tg Mureș – Miercurea Nirajului # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini cu șantierul deschis de turcii de la Nurol pe Autostrada Unirii A8, respectiv lotul Târgul Mureș - Miercurea Nirajului. Aceștia par să avanseze cu lucrările, în ciuda vremii nefavorabile, dar și a incertitudinii privind finanțarea proiectului.
09:00
Explozie în cartierul Rahova. Nicușor Dan: Cei care au ştiut şi nu au acţionat, cei care au permis, prin inacţiune sau neglijenţă, ca acest lanţ de greşeli să culmineze cu moarte şi distrugere, trebuie să răspundă # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a cerut, vineri seara, asumarea responsabilităţii de către toţi cei implicaţi, relatează Agerpres.
09:00
OMV Petrom, care este și un important producător de energie electrică, a cumpărat în această săptămână energie electrică de la concurentul său Romgaz, potrivit datelor din piață.
Acum 24 ore
22:20
80% dintre angajaţii care gestionează stocul de arme nucleare americane ar putea fi concediați dacă se va mai prelungi blocajul bugetar din SUA # Economica.net
Paralizia bugetară din SUA riscă să conducă la concedierea a 80% dintre angajaţii care gestionează stocul de arme nucleare americane, a declarat vineri congresmanul republican Mike Rogers, care prezidează în Camera Reprezentanţilor comisia parlamentară pentru forţele armate, relatează AFP, transmite Agerpres.
22:20
Explozie în cartierul Rahova. 100 de jandarmi vor rămâne în această noapte în zonă pentru a securiza perimetrul # Economica.net
Aproximativ 100 de jandarmi, împreună cu structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi autorităţi locale, vor rămâne pe timpul nopţii în zona afectată de explozia de la blocul din Sectorul 5, pentru asigurarea măsurilor de ordine publică şi prevenirea accesului neautorizat, atât în imobilul afectat de deflagraţie, cât şi în perimetrul delimitat.
22:20
Explozia din cartierul Rahova. Cine a rupt sigiliul pus de Distrigaz Sud? Un locatar susține că a muncitorii de la o firmă recomandată chiar de Distrigaz # Economica.net
Ghiță Găinaru, un locatar al blocului din Rahova, în care a avut loc explozia de vineri, a participat la toate demersurile făcute de oameni pentru a se rezolva problema scurgerilor de gaz și mirosului care se simțea pe casa scării. Acesta a povestit, în exclusivitate, că o firmă recomandată de Distrigaz a venit joi seara și a rupt sililiul, a dat drumul la robinetul de gaze fără să verifice apartamentele, apoi echipa a cerut 1.500 de lei, cu promisiunea că vor verifica astăzi.
22:20
Bilanț al tragediei din cartierul Rahova. Trei morți, 20 de răniți, dintre care 15 au fost spitalizați # Economica.net
Trei persoane au decedat în urma exploziei din Capitală, 20 au fost rănite, dintre care 15 au fost transportate la spital, iar alte şapte persoane aflate în Centrul de asistenţă constituit în incinta Liceului Bolintineanu au fost asistate de către echipajele medicale pentru atac de panică.
22:20
AFIR anunță că au fost deblocate plățile pentru solicitările depuse de fermieri pentru PNDR 2014 – 2020 și PAC 2023 – 2027 # Economica.net
Plăţile către beneficiarii Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) au fost deblocate, a anunţat vineri Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).
22:20
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis mixt ultima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, iar schimburile au depăşit 91,56 de milioane de lei (17,99 de milioane de euro), relatează Agerpres.
22:20
Producătorul francez de material rulant Alstom anunță vineri că a șaptea ramă Coradia Stream, fabricată în Germania pentru România, a ajuns în depoul companiei din Grivița, București.
20:40
Ilie Bolojan anunță că nu e de acord cu mărirea salariului minim. Premierul spune că o decizie va fi luată în două săptămâni # Economica.net
Premierul Bolojan a declarat astăzi că subiectul majorării salariului minim se închide probabil în două săptămâni, el nefiind de acord cu creșterea.
Ieri
20:10
Explozie în cartierul Rahova. Primăria Sectorului 5 acordă ajutoare în valoare de 6 milioane de lei persoanelor afectate # Economica.net
Primăria Sectorului 5 alocă 6 milioane de lei pentru acoperirea nevoilor persoanelor afectate de explozia din cartierul Rahova, după ce Consiliul Local a adoptat, în şedinţa de vineri, un proiect de hotărâre în acest sens, relatează Agerpres.
19:40
Accident între un tramvai și un autubuz STB în apropierea Pieței Victoria. Cinci persoane au fost rănite # Economica.net
Cinci persoane au fost rănite şi transportate la spital în urma unui accident produs între un tramvai şi un autobuz în Piaţa Victoriei din Capitală, a informat, vineri, Brigada Rutieră, prin intermediul unui comunicat, relatează Agerpres.
19:20
ANPC a dat amenzi de peste 6,14 milioane de lei în urma controalelor realizate la nivel național în perioada 13 – 17 octombrie # Economica.net
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a controlat activitatea a peste 2.000 de operatori economici, la nivelul întregii ţări, în perioada 13 - 17 octombrie, şi a dat amenzi de peste 6,14 milioane de lei în urma neregulilor constatate.
19:20
La Cocoș, primul lanț de magazine fondat de români care a ajuns la un 1 miliard de lei, deschide al șaselea magazin al rețelei # Economica.net
La Cocoș deschide oficial, pe 30 octombrie, cel de-al saselea hypermarket, la Craiova, în locul fostului magazin PIC, situat pe Calea Severinului, Nr 129, potrivit unui comunicat de presă al companiei
19:20
Justiția poloneză respinge cererea de extrădare în Germania a unui ucrainean suspectat de implicare în exploziile de la conductele Nord Stream # Economica.net
O instanţă din Polonia a decis vineri că un ucrainean identificat doar ca Volodimir Z., suspectat în legătură cu exploziile care au dezafectat gazoductul Nord Stream, nu va fi extrădat în Germania, transmite Reuters, relatează Agerpres.
19:20
Allianz-Țiriac anunță că a activat planul de intervenție rapidă după explozia din cartierul Rahova. Ce compensații vor primii persoanele asigurate # Economica.net
Allianz-Țiriac, una dintre cele mai mari companii de asigurări din România, anunță că este alături de familiile afectate de explozia de vineri, 17 octombrie, din blocul 32 situat în cartierul bucureștean Rahova.
19:20
Locuitorii municipiului Constanța, fără apă caldă începând din 27 octombrie. Societatea locală de termoficare realizează lucrări de modernizare a rețelei # Economica.net
Locuitorii municipiului Constanţa vor rămâne fără apă caldă la robinete începând cu 27 octombrie, pentru executarea lucrărilor în cadrul unui proiect de modernizare a reţelei termice, dar şi pentru pregătirile dinaintea sezonului rece, a anunţat, vineri, societatea Termoficare Constanţa.
19:20
Primăria Municipiului București va suporta plata chiriilor pentru familiile afectate de explozia blocului din cartierul Rahova. 2,9 milioane de lei sunt alocați din Fondul de rezervă # Economica.net
Familiile ale căror locuinţe au devenit inutilizabile în urma exploziei din Sectorul 5 vor beneficia de un ajutor financiar pentru plata chiriei, relatează Agerpres.
19:20
Explozia din Rahova, comunicat nou Distrigaz: “Am fost obligați să oprim alimentarea cu gaz, până la remedierea de către o firmă autorizată”. Ce obligații au clienții # Economica.net
Distrigaz Sud Rețele a revenit cu precizări în ceea ce privește deflagrația din cartierul Rahova de azi, care s-a soldat cu trei morți și cu un bloc distrus care va fi probabil demolat.
19:20
Guvernul japonez ia în considerare creșterea taxelor de intrare în țară pentru vizitatorii externi, pe care le consideră prea mici față de cele aplicate de SUA și țările europene # Economica.net
Ministrul de Externe japonez Takeshi Iwaya a anunţat vineri că Executivul ia în considerare majorarea taxelor de viză pentru vizitatorii străini, apreciind că actualele taxe sunt scăzute comparativ cu cele din SUA şi ţările europene, transmite Kyodo, relatează Agerpres.
