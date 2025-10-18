Trei tineri ucraineni, blocaţi de trei zile pe Vârful Pop Ivan din Maramureş. Salvamontiștii au pornit în căutarea lor
StirileProtv.ro, 18 octombrie 2025 21:40
Salvamontişti şi poliţişti de frontieră din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru salvarea a trei tineri ucraineni, blocaţi într-o zonă greu accesibilă, în apropierea vârfului Pop Ivan. Cei trei se află de trei zile pe munte şi nu mai pot înainta.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 30 minute
21:40
Trei tineri ucraineni, blocaţi de trei zile pe Vârful Pop Ivan din Maramureş. Salvamontiștii au pornit în căutarea lor # StirileProtv.ro
Salvamontişti şi poliţişti de frontieră din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru salvarea a trei tineri ucraineni, blocaţi într-o zonă greu accesibilă, în apropierea vârfului Pop Ivan. Cei trei se află de trei zile pe munte şi nu mai pot înainta.
Acum o oră
21:20
Tragedie de proporții în Brazilia. Cel puţin 15 persoane au murit într-un accident de autobuz. FOTO # StirileProtv.ro
Cel puţin 15 persoane au murit într-un accident de autobuz în statul Pernambuco, din nord-estul Braziliei, după ce şoferul a pierdut controlul vehiculului, a anunţat Poliţia Federală Rutieră, potrivit Reuters.
Acum 2 ore
20:30
Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York după scandalul Jeffrey Epstein # StirileProtv.ro
Prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a anunțat că renunță la toate titlurile și onorurile regale, inclusiv cel de Duce de York, după scandalurile care au afectat imaginea Casei Regale britanice.
20:10
Paradă inedită în SUA. Câini și pisici îmbrăcați de Halloween au participat la o defilare în Michigan # StirileProtv.ro
În avanpremieră câini îmbrăcați în tot felul de costumații au mers la colindat într-o paradă de Halloween în capitala statului american Michigan.
Acum 4 ore
20:00
Dovlecii sunt la mare căutare înainte de sărbătoarea de Halloween. Comerciant: „Vorbim de tone, clienții cumpără chiar trei” # StirileProtv.ro
Mai e puțin până la Halloween, o sărbătoare importată și cu tot mai mare succes la noi. Așa că dovlecii sunt la mare căutare.
20:00
Tot mai mulți angajați români asociază jobul cu stresul și epuizarea. Ce spun specialiștii # StirileProtv.ro
Dacă odinioară locul de muncă era privit ca un simbol al stabilității, dar și ca o importantă resursă de împliniri personale, astăzi tot mai mulți angajați români îl asociază cu stresul, epuizarea și monotonia.
19:50
Raportul Corpului de Control la Salina Praid: Riscul de inundație a fost subevaluat constant. Guvernul ia în calcul demiteri # StirileProtv.ro
Corpul de control al premierului a transmis concluziile verificărilor făcute în cazul salinei Praid, la Societatea Națională a Sării și la Apele Române.
19:40
Peste 400 de persoane au rămasă fără locuință după explozia blocului din Rahova. Cât timp vor învăța elevii online # StirileProtv.ro
Într-o fracțiune de secundă cel puțin 400 de oameni din blocul distrus vineri de explozie au rămas pe drumuri. Unii dintre ei vor fi mutați de luni în apartamente puse la dispoziție de Primăria Capitalei.
19:40
Concesia făcută de UE pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta. Anunțul Kremlinului despre întâlnirea cu Donald Trump # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a plecat cu mâna goală de la întâlnirea cu Donald Trump de la Casa Albă. Liderul american a spus că nu e pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate.
19:30
Două victime din blocul din Rahova nu pot fi încă identificate. Anchetatorii cer teste ADN pentru confirmare # StirileProtv.ro
Identitatea a două dintre cele trei victime decedate în explozie trebuie confirmată cu ajutorul probelor ADN, spun anchetatorii.
19:30
Sfântul Apostol și Evanghelist Luca – ocrotitorul medicilor și al artiștilor, prăznuit pe 18 octombrie 2025. Mesaje și urări # StirileProtv.ro
În fiecare an, la data de 18 octombrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului primar.
19:20
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz # StirileProtv.ro
Au trecut 34 de ore de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară. Anchetatorii au început audierea martorilor.
19:20
Cum să îți menții greutatea după ce ai slăbit – strategii eficiente, obiceiuri sănătoase și plan alimentar sustenabil # StirileProtv.ro
Menținerea greutății după ce ai slăbit necesită echilibru, consecvență și alegeri inteligente.
19:20
Diferența dintre griș și pesmet – proprietăți, utilizări în bucătărie și sfaturi utile pentru rețete # StirileProtv.ro
Grișul și pesmetul sunt două ingrediente des întâlnite în bucătărie, dar adesea confundate între ele. Cele două alimente au utilizări în bucătărie.
19:20
Toamna aduce aer mai rece și mai umed în case, ceea ce favorizează apariția mucegaiului.
18:30
Ce se întâmplă cu conducerea Salrom după publicarea raportului despre salina Praid. Reacția Ministrului Economiei # StirileProtv.ro
Ministrul Economiei declară după concluziile raportul privind dezastrul de la Salina Praid că a cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare şi au refuzat, a cerut convocarea unei şedinţe, au refuzat şi i-a acţionat în instanţă.
18:20
Austria îşi schimbă poziţia şi susţine noul pachet de sancţiuni UE împotriva Rusiei # StirileProtv.ro
Austria a anunţat sâmbătă că va susţine noul pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei, renunţând la opoziţia anterioară şi facilitând aprobarea măsurii, transmite Reuters.
Acum 6 ore
18:00
Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Sectorul 5. „Se face identificarea lor pe bază de ADN” # StirileProtv.ro
Toate cele trei victime care au murit în explozia produsă vineri în blocul din sectorul 5 al Capitalei sunt femei. Pentru două se vor face expertize ADN care să le stabilească cu certitudine identitatea.
17:30
Ultimul tronson de pe A7, aproape de final. CNAIR promite circulaţie neîntreruptă Bucureşti–Focşani în noiembrie. VIDEO # StirileProtv.ro
Progresul fizic pe lotul 3 Pietroasele - Buzău al Autostrăzii Ploieşti - Buzău (A7) este de 85%, darea sa în trafic fiind estimată la sfârşitul lunii noiembrie.
17:30
Ministrul Sănătății, discuții cu vicepreședintele Băncii Mondiale despre un nou Spital de Arși pentru adulți în Capitală # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a discutat la Washington D.C. cu vicepreşedintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, subliniind necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru adulţi în Capitală, o investiţie majoră aflată în pregătire.
17:20
Un cutremur slab cu magnitudinea 3 pe Richter s-a produs sâmbătă, la ora locală 14:31, în zona seismică Făgăraș - Câmpulung, județul Vâlcea, potrivit datelor publicate de IINCDFP.
17:00
Mai mulți cetățeni străini au fost opriți la Giurgiu de polițiștii de frontieră. Ei au încercat să treacă ilegal granița # StirileProtv.ro
Mai mulţi cetăţeni ai Regatului Haşemit al Iordaniei au fost descoperiţi de poliţiştii de frontieră giurgiuveni fără drept de circulaţie în Spaţiul Schengen, în urma unui control la un microbuz care venea din Bulgaria.
17:00
Vlad Oprea anunță că revine la Primărie. Edilul a fost în arest, fiind anchetat pentru fapte de corupție # StirileProtv.ro
Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, care în ultimele luni a avut interdicţia de a-şi exercita funcţia şi a fost şi în arest preventiv într-un dosar în care este anchetat pentru fapte de corupţie, anunţă că revine la Primărie.
17:00
Anchetatorii nu pot intra în blocul distrus de explozie, în Rahova, din cauza riscului de prăbușire. Val de audieri # StirileProtv.ro
Poliţia Română foloseşte nacele şi drone pentru a documenta locul exploziei produse într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, anchetatorii neputând intra în imobil din cauza riscului de prăbuşire.
16:50
Oamenii de știință caută un „anti-Ozempic” pentru a opri scăderea în greutate extremă la pacienții cu cancer # StirileProtv.ro
În timp ce medicamente precum Ozempic pot suprima pofta de mâncare, cercetătorul Tobias Janowitz face parte dintr-un proiect de cercetare care analizează căile biologice ce pot stimula pofta de mâncare — pentru hrană și pentru viață.
16:20
După Vladimir Putin, Donald Trump vrea să se întâlnească și cu Kim Jong-un. Planurile secrete ale Casei Albe - CNN # StirileProtv.ro
Oficialii administraţiei Trump poartă discuţii neoficiale privind organizarea unei întâlniri Donald Trump-Kim Jong Un, în timpul turneului asiatic al liderului american programat pentru luna viitoare, potrivit unor surse citate de CNN.
Acum 8 ore
15:50
Diana Buzoianu, după raportul de la Salina Praid: „Demiterea fostului director al Apelor Române a fost corectă” # StirileProtv.ro
Ministrul Mediului, a transmis sâmbătă, după publicarea raportului Corpului de Control al premierului privind Salina Praid, că documentul confirmă că demiterea fostului director al Apelor Române și asumarea unor reforme profunde au fost decizii corecte.
15:30
Blocajul guvernamental lasă fără fonduri instanțele federale din SUA. Ce se întâmplă cu angajații # StirileProtv.ro
Sistemul federal de justiţie al SUA va reduce de luni activităţile neesenţiale şi va trimite în concediu fără plată o parte dintre angajaţi, după epuizarea fondurilor disponibile, potrivit unui memo intern obţinut de Reuters.
15:30
Şedinţă de urgenţă la Primăria Capitalei, după explozia din Rahova. Comitetul ISU va decide dacă clădirea va fi demolată # StirileProtv.ro
Sâmbătă are loc ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, la sediul Primăriei Municipiului București după explozia blocului de 8 etaje din Rahova.
15:20
A fost organizat un flux medical special pentru locatarii evacuaţi după explozie şi care au nevoie de tratamente cronice # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a fost organizat un flux medical pentru persoanele evacuate în urma exploziei care a avut loc vineri dimineaţă în Sectorul 5
15:10
Incendiu în Ilfov. Flăcările au cuprins o magazie, iar 30 de persoane dintr-un cămin de bătrâni din apropiere, evacuate # StirileProtv.ro
Un incendiu a izbucnit sâmbătă la o construcție situată pe strada Răsăritului din localitatea Cornetu, județul Ilfov. Flăcările au cuprins o magazie, pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, potrivit ISU B-IF.
15:00
Mircea Tiberian, celebrul pianist, a murit la vârsta de 70 de ani. Artistul a avut un concert în Galați cu o seară înainte # StirileProtv.ro
Pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani, la Galaţi, unde vineri seară a susţinut un concert.
14:30
Papa Leon apără modelul căsătoriei creștine în fața „contra-modelelor false” ale societății moderne # StirileProtv.ro
Suveranul Pontif a avertizat că uniunile „trecătoare și egoiste” promovate astăzi pot face ca familia tradițională să pară ”demodată și plictisitoare”.
14:20
Când vor fi relocate în apartamente persoanele afectate de explozia din Rahova. „Acești oameni nu vor rămâne pe străzi” # StirileProtv.ro
Oamenii afectaţi de explozia care a avut loc, vineri, în blocul din Rahova, care sunt găzduiţi în weekend în hoteluri, vor fi relocaţi de luni în apartamente, pe cheltuiala Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), a anunţat Stelian Bujduveanu.
Acum 12 ore
14:00
Adolescent exclus din echipa de baschet a băieților, pentru că era trecut „fată” în certificatul de naștere # StirileProtv.ro
Un băiat de 14 ani din Arizona a fost exclus din echipa de baschet a liceului său, dar i s-a spus că poate să se alăture echipei fetelor. Totul, din cauza unei erori în certificatul de naștere.
14:00
Alertă într-un bloc din Târg Mureș. Locatarii au cerut intervenția pompierilor după ce au simțit miros pe casa scării # StirileProtv.ro
Un bloc din Târgu Mureş a rămas sâmbătă fără gaz, după ce locatarii au cerut pompierilor să intervină în urma semnalării unui miros pe casa scării.
13:50
Negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră dintre Afganistan şi Pakistan # StirileProtv.ro
O delegaţie de rang înalt din Afganistan a plecat sâmbătă spre Doha pentru negocieri de pace cu Pakistanul, după ce cele două state au convenit prelungirea încetării focului în urma confruntărilor violente de la graniţă.
13:20
Marius Budăi avertizează că înghețarea salariului minim este o eroare gravă. ”Îmi fac datoria de a arăta premierului” # StirileProtv.ro
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, consideră că îngheţarea salariului minim este o „greşeală enormă'' atât în plan politic, cât şi economic.
13:10
Verificările Corpului de Control la Salina Praid, finalizate. Riscul de inundare și afectare a zăcământului, ignorat # StirileProtv.ro
Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA şi Administraţia Naţională "Apele Române", acţiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai.
13:10
Eurodeputatul PSD Vasile Dîncu exclude o alianță PSD-AUR în următorii trei ani, dar nu închide complet această posibilitate după alegerile parlamentare din 2028, considerând că evoluția AUR ca partid va fi decisivă.
13:10
Momentul în care o femeie din Turcia a pășit în fața tramvaiului. A fost distrasă de muzica din căști # StirileProtv.ro
O femeie din Turcia a fost la un pas de moarte, într-o stație de tramvai, pentru că... purta căști. A avut noroc cu prezența de spirit a unui agent de securitate.
12:50
Un studiu recent publicat în revista științifică JAMA indică faptul că utilizarea intensă a rețelelor sociale este asociată cu rezultate mai slabe la testele de citire, vocabular și memorie în rândul adolescenților.
12:40
Foametea se adâncește în nordul Gazei, în ciuda armistițiului. Convoaiele ONU nu pot ajunge. „Extrem de dificil” # StirileProtv.ro
Convoaiele umanitare ale Organizaţiei Naţiunilor Unite se confruntă cu dificultăţi serioase în a ajunge în zonele din nordul Fâşiei Gaza afectate de foamete.
12:30
„Vocea României”, lider absolut de audiență, cu emoție, pasiune și momente spectaculoase # StirileProtv.ro
Scena Vocea României a fost vineri seară plină de emoție, pasiune și momente spectaculoase.
12:20
Explozie puternică la o fabrică de explozibili din Rusia. Bilanțul morților | VIDEO # StirileProtv.ro
Trei persoane au murit şi alte cinci au fost rănite în urma unei explozii produse vineri seară la fabrica de explozibili Avangard din oraşul Sterlitamak, în regiunea Bashkortostan, a anunţat guvernatorul regional Radi Habirov pe canalul său de Telegram.
11:50
Câți pensionari mai are România în septembrie 2025: Pensia medie a ajuns la 2.773 de lei # StirileProtv.ro
Un număr de 4.692.810 pensionari era înregistrat în septembrie 2025 în România, cu 3.548 mai mulți comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.773 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).
11:50
Incendiu la subsolul unui centru spa de pe Calea Plevnei. O persoană a suferit arsuri, iar alte 45 au fost evacuate # StirileProtv.ro
Incendiul izbucnit sâmbătă la subsolul unei clădiri, unde funcţionează un centru spa, de pe Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei, a fost localizat, o persoană suferind arsuri.
11:20
iLikeIT. Emisiunea integrală din 18 octombrie 2025
11:20
Nisa, Riviera Franceză – cele mai frumoase obiective turistice, plaje, promenadă. Cum să ai experiențe de neuitat în Franța # StirileProtv.ro
Nisa, bijuteria Rivierei Franceze, îmbină farmecul mediteranean cu eleganța franțuzească. Plajele spectaculoase, promenada și atmosfera vibrantă fac din acest oraș una dintre cele mai memorabile destinații din sudul Franței.
11:20
Hamas intenţionează să îşi menţină controlul asupra securităţii din Fâşia Gaza pe durata unei perioade de tranziţie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.