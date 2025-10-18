Echipa masculină a României luptă și ea pentru aur la Campionatul European de tenis de masă » Victorie cu 3-0 în fața Sloveniei

14:10

David Miculescu (24 de ani, aripă dreaptă) și Juri Cisotti (32, mijlocaș) au oferit declarații înaintea partidei cu Metaloglobus, care se va juca de la 20:30, în runda cu numărul 13 din Superliga.Miculescu și Cisotti se așteaptă ca terenul dificil de la Clinceni să fie principalul impediment al echipei campioane în vederea câștigării partidei. Totuși, internaționalul român are încredere că echipa lui Gigi Becali nu va avea probleme în a lua cele 3 puncte. VIDEO. ...