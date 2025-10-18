EXCLUSIV | Nume surpriză apărut pe lista înlocuitorilor lui Sabău la "U" Cluj!

Primasport.ro, 18 octombrie 2025 21:40

EXCLUSIV | Nume surpriză apărut pe lista înlocuitorilor lui Sabău la "U" Cluj!

Acum 5 minute
22:00
VIDEO | Torino - Napoli 1-0. Giovanni Simeone şi-a cerut scuze pentru că a marcat contra echipei de care aparţine
Acum 15 minute
21:50
VIDEO | Metaloglobus - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele preiau conducerea prin Huiban
Acum 30 minute
21:40
EXCLUSIV | Nume surpriză apărut pe lista înlocuitorilor lui Sabău la "U" Cluj!
Acum o oră
21:30
OFICIAL | Lovitura zilei în SuperLiga! Jucătorul dorit cu insistenţă de Costel Gâlcă la Rapid a semnat cu CFR Cluj: „Îţi dorim mult succes”
21:30
Max Verstappen a câştigat sprintul din SUA. Monoposturile McLaren s-au ciocnit în primul tur
21:10
VIDEO | Metaloglobus - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Tănase deschide scorul din penalty
Acum 2 ore
21:00
Reacţie fulger, după ce Ioan Ovidiu Sabău şi-a dat demisia de la „U” Cluj: „Mi se pare ceva absolut uluitor” | EXCLUSIV
21:00
CSM Oradea, victorie pe terenul lui CSO Voluntari, în derby-ul etapei din Liga Naţională
21:00
VIDEO | Metaloglobus - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au penalty anulat la VAR
20:40
EXCLUSIV | Două nume cu experienţă în Superliga sunt pe lista lui ”U” Cluj pentru a-l înlocui pe Sabău
20:30
VIDEO | Mirel Rădoi, o nouă reacţie despre Mircea Lucescu. ”Prefer să termin pe locul doi şi să fiu furat, decât ajutat de arbitri”
20:30
VIDEO | Metaloglobus - FCSB, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:20
O nouă controversă în SuperLiga! Verdict categoric, după Universitatea Craiova - Unirea Slobozia: „Dacă la aşa ceva găsim să dăm roşu, s-a terminat fotbalul! O porcărie” | VIDEO EXCLUSIV
20:10
HC Buzău – RK Leotar 46-21, în turul II al European Cup la handbal masculin
20:10
VIDEO | Jean Vlădoiu pleacă mulţumit de pe ”Ion Oblemenco”. ”Nu putem decât să felicităm băieţii”
Acum 4 ore
20:00
”U” Cluj a anunţat decizia finală cu privire la Ioan Ovidiu Sabău
19:50
VIDEO | Barcelona - Girona 2-1. Araujo decide partida în minutul 90+3!
19:40
Haaland, providenţial în succesul lui City cu Everton
19:40
Finală europeană pentru echipa feminină a României la tenis de masă. Succes la 0 cu Olanda!
19:40
VIDEO | Universitatea Craiova – Unirea Slobozia 3-1. Oltenii suferă serios cu un om în plus şi bifează 3 puncte de moral
19:30
VIDEO | Universitatea Craiova – Unirea Slobozia 3-1. Oltenii suferă serios şi cu un om în minus şi bifează 3 puncte de moral
19:20
VIDEO | Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mekvabishvili înscrie un gol superb
19:10
Ange Postecoglou a avut un mandat de doar 39 de zile la Nottingham Forest
19:00
Leverkusen a obţinut un succes spectaculos pe terenul celor de la Mainz
19:00
VIDEO | Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Papeau a marcat unul din cele mai frumoase goluri ale sezonului
18:50
CSM Constanţa bifează al doilea eşec cu HC Dukla şi ratează turul 3 European Cup
18:50
VIDEO | Ştefan Bairam a marcat după o pauză de 50 de zile şi s-a dus direct la fanii olteni! Gestul provocator făcut de vedeta Craiovei imediat după reuşita cu Unirea Slobozia
18:40
VIDEO | Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Baiaram deschide scorul! Oaspeţii au un jucător eliminat
18:30
VIDEO | Ştefan Bairam a marcat după o pauză de 50 de zile şi s-a dus direct la fanii olteni! Gestul provocator făcut de vedeta Craiovei imediat după golul marcat cu Unirea Slobozia
18:30
Paul Gascoigne se simte mai bine, dar spune că nu reuşeşte să scape de dependenţa de alcool
18:10
”Nu sunt pregătit să pot spune absolut”. Ioan Ovidiu Sabău, discurs fără menajamente despre situaţia din vestiar şi anunţ despre demisie
18:10
VIDEO | Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii au un jucător eliminat încă din minutul 34
Acum 6 ore
18:00
Daniel Popa, ofertat din Superliga. ”Aşa cred că e cel mai bine”
17:50
Leo Grozavu rămâne cu picioarele pe pământ după ce FC Botoşani a bătut-o şi pe „U” Cluj: „Să vorbim de Leicester e prea mult”
17:40
Decizia lui Ioan Ovidiu Sabău după eşecul cu FC Botoşani
17:30
Fostul fundaş francez Philippe Mexes nu are amintiri plăcute despre Raymond Domenech. ”Făcea echipa în funcţie de semnele zodiacale”
17:30
VIDEO | Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:20
Lovitura anului în fotbalul mondial! Leo Messi s-a decis şi pune cerneala pe contract! Răsturnare incredibilă de situaţie
17:10
Marian Barbu va arbitra derby-ul Dinamo – Rapid
17:00
VIDEO | ”U” Cluj - FC Botoşani 0-2. Liderul surpriză adânceşte şi mai tare criza ”şepcilor roşii”
16:50
Un campion mondial cu Brazilia îl critică dur pe Neymar. ”Nu mai are aceeaşi reacţie”
16:50
Zeljko Kopic a făcut anunţul despre Alexandru Musi, cu o zi înaintea derby-ului cu Rapid: „Sunt fericit că nu este nimic grav”
16:40
Graham Potter, în negocieri pentru a prelua naţionala Suediei
16:40
VIDEO | ”U” Cluj - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ongenda profită de o deviere nefericită
16:20
VIDEO | ”U” Cluj - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! EUROGOL semnat de Cîmpanu
Acum 8 ore
15:50
VIDEO | Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, sâmbătă, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oltenii caută prima victorie după patru meciuri
15:50
Campionatul Mondial din Indonezia debutează duminică. România este reprezentată doar în probele feminine
15:50
VIDEO | ”U” Cluj - FC Botoşani, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii lovesc bara
15:40
Lovitură în Superliga! Alin Fică a semnat pe 3 ani
15:30
Italianul Marco Bezzecchi a câştigat cursa sprint din Grand Prix-ul Australiei la MotoGP
