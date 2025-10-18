Ce arată raportul Inspectoratului de Stat pentru Construcții despre pagubele produse liceului Bolintineanu de explozia din Rahova
18 octombrie 2025
Raportul Inspectoratului de Stat pentru Construcţii (ISC) despre efectele exploziei de la blocul de apartamente din Rahova cuprinde şi concluziile privind pagubele provocate clădirii Liceului Bolintineanu, în urma deflagrației fiind afectat stâlpul de beton armat în care a fost proiectat panoul de perete provenit din bloc şi fiind produse avarii la ferestrele şi plafoanele suspendate, dar fără să existe risc de colaps, scrie News.ro.
Replică scandaloasă a purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, la întrebarea unui jurnalist. „Maică-ta a ales-o” # Digi24.ro
Budapesta, capitala Ungariei, stabilită ca loc de întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, a stârnit un întreg scandal în presa americană. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, este acuzată de un jurnalist de la Huff Post că i-a răspuns într-un mod obraznic când a întrebat cine a ales Budapesta ca loc de întâlnire.
Misterul statuilor Moai de pe Insula Paștelui, dezvăluit: cum au fost mutate capetele uriașe de piatră # Digi24.ro
Timp de mai mulți ani, cercetătorii s-au întrebat cum au reușit vechii locuitori ai insulei Rapa Nui să realizeze ceea ce părea imposibil și să mute statuile Moai, simbolul insulei. Utilizând o combinație de fizică, modelare 3D și experimente pe teren, o echipă formată din membri ai Universității Binghamton, Universitatea de Stat din New York, a confirmat că statuile au fost de fapt mutate, conform Binghamton University.
Primul raport al ISC legat de blocul din Rahova afectat de explozie: „Prezintă risc ridicat”. Bujduveanu: Demolarea, luată în calcul # Digi24.ro
Raportul preliminar al Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru locuitori.
Diana Șoșoacă a participat la un eveniment unde Putin a ținut un discurs. Dictatorul a vorbit despre promovarea Rusiei în alte țări # Digi24.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă se laudă că l-a întâlnit pe Vladimir Putin, la un eveniment dedicat aniversării a 20 de ani de când a fost lansat postul de propagandă rusească Russia Today. În imagini se vede că șefa SOS România este în public, la discursul ținut de președintele Rusiei, în cadrul evenimentului. Eurodeputata prorusă apare în fotografii alături de tatăl lui Elon Musk, dar și alături de personaje controversate, cum ar fi Chay Bowes, un jurnalist irlandez, cunoscut pentru opiniile sale pro-Kremlin.
Kremlinul apelează la „spioni ocazionali”, după ce Europa a expulzat sute de agenți ruși. Din România au plecat 52 # Digi24.ro
De la începutul războiului pe scară largă din Ucraina, rețeaua de informații a Rusiei a pierdut peste 700 de agenți în Europa. Drept urmare, Moscova recrutează acum în mod activ „spioni ocazionali”, susține Serviciul de Informații Externe al Ucrainei. Din februarie 2022, rețeaua de informații a Rusiei în Europa a fost în mare parte desființată. Serviciile de securitate europene au expulzat aproximativ 700 de spioni ruși, dintre care majoritatea operau sub acoperirea misiunilor diplomatice ruse, relatează BRC Ukraine.
Aventura incredibilă a lui Andrzej Bargiel. Cum a făcut polonezul istorie coborând pe schiuri de pe Everest, fără oxigen suplimentar # Digi24.ro
Imaginile cu Andrzej Bargiel din Polonia schiind pe un Everest singuratic și înzăpezit, la prima coborâre completă fără oxigen suplimentar, au făcut furori în întreaga lume. Cu toate acestea, până acum, se știau destul de puține despre strategia și munca depusă pentru această performanță incredibilă.
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei din Belarus # Digi24.ro
Gărzile de frontieră poloneze au descoperit un tunel folosit, se pare, de migranți pentru a intra în țară din Belarus, ocolind bariera de la suprafață. Descoperirea pasajului subteran, care se întindea pe aproximativ 20 de metri în teritoriul polonez, a fost confirmată vineri de către oficiali polonezi, relatează TVPWorld.
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, afectat de explozia din Rahova: Am copilărit acolo. Tatăl și fraţii mei stau în cartier # Digi24.ro
Tehnicianul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat că a fost foarte afectat de explozia din cartierul Rahova, locul unde şi-a petrecut o parte din copilărie. Gâlcă a afirmat că tatăl său şi fraţii săi locuiesc încă în acest cartier.
De ce întâlnirea Trump-Putin e considerată de Orban o „justificare” pentru viziunea sa politică: „Nu e despre noi, e despre pace” # Digi24.ro
Găzduirea următoarei întâlniri a președintelui Donald Trump cu omologul său de la Moscova Vladimir Putin, la Budapesta, este considerată de premierul maghiar Viktor Orban o justificare atât a poziției sale „pro-pace” în calitate de cel mai apropiat prieten al președintelui rus în Uniunea Europeană, cât și a statutului său de susținător înfocat al liderului american, scrie The Times.
Oficialii administrației Trump discută în privat despre o posibilă întâlnire între Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul viitoarei vizite a președintelui american în Asia, a relatat sâmbătă CNN, citând surse familiarizate cu subiectul, informează Reuters.
Fluturii își pierd culorile pe măsură ce pădurile dispar: natura se estompează odată cu defrișările. Avertismentul cercetătorilor # Digi24.ro
Fluturii, considerați un simbol al diversității și frumuseții naturii, devin tot mai monocromatici. O cercetare realizată în Brazilia arată că distrugerea pădurilor tropicale și înlocuirea lor cu plantații uniforme, precum cele de eucalipt, determină pierderea culorilor strălucitoare ale acestor insecte. Pe măsură ce mediul devine mai sărac și mai uniform, fluturii se adaptează: aripile lor devin mai cenușii, iar ecosistemele își pierd vitalitatea. Oamenii de știință avertizează că „decolorarea naturii” ar putea fi un nou semnal al degradării accelerate a planetei.
Miruță, după concluziile privind dezastrul de la Praid: Am cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia. Au refuzat. I-am dat în judecată # Digi24.ro
Austria s-a răzgândit și nu va mai bloca al 19-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei # Digi24.ro
Austria a anunţat sâmbătă că va susţine cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, renunţând la opoziţia exprimată anterior şi eliminând astfel un obstacol important înaintea votului programat pentru începutul săptămânii viitoare, transmite Reuters.
Serviciile secrete ucrainene dezvăluie câți soldați ruși au dezertat în 2024. Unii soldați au fugit cu tot cu arme și echipament # Digi24.ro
Peste 25.000 de soldați și ofițeri au dezertat din armata rusă de la sfârșitul anului 2024, a declarat sâmbătă serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), potrivit TVPWorld.
Autoritățile audiază zeci de martori pentru stabilirea cauzelor exploziei din Rahova. „Zona afectată este foarte instabilă” # Digi24.ro
Echipe de criminaliști, dar și de specialiști de la INSEMEX Petroșani, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă, participă la cercetările de la faţa locului în cazul exploziei care a avut loc la blocul de locuinţe din Capitală, din cartierul Rahova. Locul a fost delimitat, pentru a fi protejat, precum și pentru crearea unui canal de transport pentru echipele de intervenție. Blocul în care s-a produs deflagrația rămâne sigilat, doar locatarii celorlalte scări au putut intra, însoțiți de Poliție, în unele locuințe, pentru a-și putea recupera bunuri personale, acte și animale de companie. Potrivit specialiștilor, zona afectată este foarte instabilă. Poliția foloseşte nacele şi drone pentru a realiza fotografii şi pentru a avea acces la imagini din interiorul imobilului în care s-a produs deflagraţia.
Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN” # Digi24.ro
Criminaliștii care au cercetat locul exploziei de la blocul din Rahova au anunțat că cele trei persoane decedate în urma tragediei sunt femei. Două dintre ele urmează să fie identificate oficial cu ajutorul testelor ADN.
Palatul Împăratului, vila renovată de RA-APPS cu aproximativ trei milioane de euro care urma să fie reședința unuia dintre foștii președinți ai României, a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire pentru imobilul situat pe bulevardul Aviatorilor nr. 86 este de 35.000 de euro pe lună, potrivit Profit.ro.
Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3 pe scara Richter s-a produs sâmbătă, ora locală 14:31, în zona seismică Făgăraş - Câmpulung, judeţul Vâlcea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Incendiu la o magazie aflată lângă un cămin de bătrâni din Cornetu. Pompierii au găsit o persoană moartă înăuntru # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după amiază, în localitatea Cornetu din judeţul Ilfov, focul manifestându-se la o construcţie învecinată cu un cămin pentru vârstnici. Conform autorităţilor, 30 de persoane au fost evacuate. În incinta magaziei a fost identificată o persoană decedată.
Mărturii ale locatarilor blocului din Rahova în care a fost explozia. „Am ieșit pe balcon și m-am uitat în sus, n-am mai văzut 2 etaje” # Digi24.ro
Locatarii blocului din Rahova unde a avut loc explozia de ieri s-au dus să stea pe unde a putut, la rude, la prieteni sau în cazările oferite de Primăria Capitalei. Oamenii mărturisesc că sunt în stare de șoc și se gândesc cu groază la ce urmează.
Ce variantă de traseu ar putea folosi Putin pentru a ajunge la Budapesta, fără probleme privind sancțiunile # Digi24.ro
Când Putin s-a deplasat în Alaska pentru summitul de la Anchorage din august, Statele Unite au acordat o autorizaţie specială pentru avionul prezidenţial al liderului de la Kremlin. Avioanele ruseşti au interdicţie de zbor în spaţiul aerian al SUA şi al UE. Aşadar, dacă Putin va zbura la Budapesta, va avea nevoie de o derogare dacă va decide să survoleze un stat membru al UE sau de un traseu anevoios, așa cum propune site-ul Air Live, care crede că a găsit soluția pentru acesta.
Agenta de turism, coafeza și războiul. Două rusoaice au trimis cubanezi să lupte în Ucraina, dar chiar ele au ajuns pe front # Digi24.ro
Publicația de investigații Sistema a publicat o anchetă despre modul în care cetățeni din Cuba și Sri Lanka au fost recrutați pentru a se alătura Armatei ruse și a lupta în Ucraina. Jurnaliștii au descoperit că două femei din Reazan, vestul Rusiei, se aflau în spatele schemei - o agentă de turism și o coafeză. Ambele au fost ulterior închise pentru furt și, în cele din urmă, trimise pe front.
Vlad Oprea își reia funcția de primar al orașului Sinaia. Liberalul a fost în arest, fiind anchetat pentru fapte de corupție # Digi24.ro
Primarul din Sinaia Vlad Oprea a anunțat că își reia atribuțiile, după ce în ultimele luni a avut interdicție să își exercite funcția și a fost arestat într-un dosar în care e anchetat pentru fapte de corupție. „Oraşul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunităţii”, a afirmat edilul.
Un chip uman sculptat pe un stâlp vechi de 12.000 de ani, descoperit în situl neolitic Karahan Tepe din Turcia # Digi24.ro
Un stâlp sub forma literei „T”, vechi de aproximativ 12.000 de ani, pe care este sculptat un chip uman, a fost descoperit în situl arheologic Karahan Tepe din sud-estul Turciei. Potrivit Ministerului Culturii, este pentru prima dată când o astfel de reprezentare apare direct pe un stâlp din perioada neolitică.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 18 octombrie
Oamenii de știință vor să creeze un medicament „anti-Ozempic” pentru a încetini declinul pacienților care au cancer. Cum ar funcționa # Digi24.ro
Cancer Research UK îl finanțează pe cercetătorul Tobias Janowitz pentru a explora căi biologice care ar putea stimula apetitul, pentru alimente și pentru viață, și ar putea ajuta oamenii care au cancer să trăiască mai mult, potrivit The Times.
Rogobete, anunț pentru persoanele evacuate din blocul distrus de explozie, care urmează tratamente medicale # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Digi24, că autoritățile medicale au organizat un flux pentru persoanele evacuate în urma exploziei din cartierul R, persoane care erau pe tratamente cronice sau dependente de insulină.
Un nou caz de scurgere de gaze. Locuitorii unui bloc din Târgu Mureș au chemat de urgență echipele de intervenție # Digi24.ro
Locuitorii unui bloc din municipiul Târgu Mureș au solicitat intervenția autorităților după ce au sesizat miros de gaz pe scara blocului, potrivit News.ro. Pompierii ajunși la fața locului au făcut măsurători și au constatat scurgeri de gaz „minore”, luând decizia de a sista alimentarea cu gaz din bloc. Totul vine la doar o zi după explozia produsă în blocul din Capitală.
Momente de groază la bordul unui avion: O baterie din bagaje a luat foc în timpul zborului # Digi24.ro
O baterie cu litiu a luat foc în mod spontan, sâmbătă, la bordul unui avion care zbura de la Hangzhou, în estul Chinei, către Seul, Coreea de Sud. Echipajul a gestionat imediat situaţia şi nu au fost raportate victime.
Brigitte Bardot, în spital de trei săptămâni. Actrița a fost operată pentru o boală gravă # Digi24.ro
Actrița Brigitte Bardot este în spital de 3 săptămâni. Vedeta în vârstă de 91 de ani ar fi fost internată într-un spital din Toulon și a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru o boală gravă, a cărei natură nu a fost precizată.
Bujduveanu se va întâlni cu Distrigaz după explozia din Rahova: Sigiliile decorative nu salvează vieți # Digi24.ro
Primarul Capitalei anunță o întâlnire cu reprezentanții Distrigaz după explozia care a lăsat în strada sute de bucureșteni. Stelian Bujduveanu susține că sigiile decorative nu au rolul de a salva vieți, ci doar stopează furtul de gaz. Asta în contextul în care explozia din Capitală a avut loc după ce sigiliul unui astfel de contor a fost rupt.
Primăria închiriază apartamente pentru oamenii rămași pe drumuri după explozia din Rahova. „Vom decide dacă blocul trebuie consolidat” # Digi24.ro
Primăria Capitalei va închiria apartamente pentru cei rămași fără case în urma exploziei din Rahova. În prima noapte peste 80 de persoane au fost cazate în patru hoteluri din Capitală, iar de luni toate persoanele care au nevoie de o locuință vor fi mutate în apartamente închiriate. Perioada în care aceștia vor fi relocați este incertă, având în vedere că expertiza imobilului nu a fost încă finalizată. Edilul susține că în funcție de rezultatul verificărilor se va decide dacă blocul va fi reconstruist sau consolidat.
Un albanez a vrut să aducă în România 22 kg de canabis în trollerul din cala avionului. Cum a ambalat drogurile ca să scape # Digi24.ro
Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președintele Consiliului European. Ce teme au fost abordate # Digi24.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu preşedintele Consiliului European Antonio Costa și au discutat despre viitorul buget al UE. Liderul PSD a avut o întrevedere și cu Iratxe Garcia Perez, preşedinta Grupului Socialiştilor şi Democraţilor (S&D) din Parlamentul European.
Deflagrația care a avut loc la blocul din Rahova s-a produs după ce într-un spațiu închis s-a acumulat o concentrație foarte mare de gaze, mai exact între 5 și 10% din volumul aerului, ceea ce reprezintă pragul de explozie.
Incendiu la subsolul unui bloc din sectorul 6, unde funcționează un centru spa. Zeci de oameni evacuați # Digi24.ro
Un incendiu s-a produs, sâmbătă dimineață, la un bloc cu 10 etaje aflat în sectorul 6 al Capitalei. Flăcările au izbucnit la subsolul clădirii, acolo unde unde functioneaza un centru spa. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor cu 10 autospeciale de stingere, una de salvare la înălțime, o autospecială de descarcerare și 3 ambulanțe. De asemenea, a fost trimis un mesaj RO Alert pentru cetățenii din zonă.
O locatară din blocul care a sărit în aer acuză: Angajatul Distrigaz a zis că a închis gazele și că e o aberație că miroase # Digi24.ro
O nouă mărturie a unei locatare din Rahova, în blocul în care a avut loc explozia. O femeie care locuia la etajul șase al imobilului povestește cum angajatul Distrigaz nu a luat în considerare plângerile vecinilor. În scara și în apartamente mirosea puternic a gaz, susține femeia. Ba mai mult, cu o zi înainte de tragedie, mai mulți vecini ar fi contactat în zadar compania.
Raportul Corpului de Control: riscul de inundație la Salina Praid a fost subevaluat constant # Digi24.ro
Corpul de Control al premierului a finalizat verificările la SALROM și Apele Române efectuate în urma inundării salinei în această vară. Concluziile arată că riscul de inundare a spațiilor subterane a fost subevaluat și considerat, în mod constant, ca nefiind un pericol iminent de către autorități.. Mai mult decât atât, în urma verificărilor s-a ajuns la concluzia că măsurile luate anterior au fost unele mici, fără intervenții care să prevină o inundație, iar programele anuale de exploatarea erau aprobate formal, fără să se baze pe reguli clare.
Medicul Flavia Groşan, care a promovat mai multe tratamente controversate în timpul pandemiei COVID-19, este internată în stare foarte gravă la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Bihor, au anunțat medicii bihoreni. Ea a făcut un stop cardio-respirator, fiind resuscitată, iar în prezent este intubată şi ventilată mecanic.
Cadavrul unui ostatic israelian a fost identificat de Israel. Elyahu Margalit avea 75 de ani și era crescător de cai # Digi24.ro
Biroul primului ministru israelian a identificat cadavrul lui Eliyahu Margalit, un ostatic israelian mort în captivitate şi restituit cu o zi înainte de Hamas. Bărbatul era crescător de cai și a fost răpit din kibbutzul Nir Oz împreună cu fiica sa, potrivit News.ro. Acesta a fost ucis și răpit în prima zi în care Hamas a intrat în Israel.
Explozia din Rahova. 66 de persoane au fost cazate în hoteluri și peste 280 de oameni, consiliați de psihologi # Digi24.ro
Stelian Bujduveanu a prezentat, sâmbătă dimineață, situația în urma exploziei din Rahova, 66 de persoane fiind cazate în hoteluri, fiind disponibile 411 locuri de cazare pentru oricine are nevoie de sprijin. Un număr de 286 de persoane au fost evaluate și consiliate pshihologic, având loc 200 de ședințe de consiliere, iar 3 familii au primit ajutor să își refacă documentele pierdute, a mai spus primarul interimar al Capitalei.
Trump îi refuză lui Zelenski rachetele Tomahawk. „Trebuie să mai lucrăm la asta” (presă) # Digi24.ro
Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a anunțat vineri seara târziu presa americană, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri # Digi24.ro
O înregistrare făcută la câteva minute după explozia din Rahova arată discuțiile între pompieri și reprezentanții Distrigaz. Potrivit imaginilor, reprezentantul companiei îi spune pompierului că alimentarea cu gaz fusese oprită încă de joi, în urma unor pierderi semnalate.
Trei victime ale exploziei din cartierul Rahova, internate la Spitalul de Urgenţă Floreasca, se află în stare stabilă, iar două dintre ele au fost operate, au anunțat medicii sâmbătă dimineață. Explozia de vineri s-a soldat cu trei morți și 15 răniți.
Giorgia Meloni, jignită incalificabil. Cum a fost numită prim-ministra Italiei pentru relația ei cu Donald Trump # Digi24.ro
Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, l-a condamnat pe liderul celui mai mare sindicat din țară după ce acesta s-a referit la ea drept „curtezana” lui Donald Trump.
Preşedintele american Donald Trump a avut cuvinte apreciative la adresa ţinutei cu care omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a mers vineri la întâlnirea de la Casa Albă. Vestimentația purtată de Zelenski la întâlnirile cu Trump a devenit subiect de știri, după ce liderul de la Casa Albă i-a transmis acestuia să poarte costum la prima lor întrevedere, rugăminte ignorată de liderul de la Kiev.
Doi copii în vârstă de 4 şi 8 ani au fost găsiţi înecaţi într-o baltă din satul Docăneasa, comuna Vinderei, au informat reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Vaslui.
Ce vrea Trump să obțină cu adevărat în Venezuela? Cele trei scenarii principale prin care s-ar putea încheia conflictul cu Maduro # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a confirmat rapoartele potrivit cărora administrația sa a autorizat CIA să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela și a dat de înțeles că ar putea extinde campania navală din Caraibe contra traficanților de droguri pentru a include atacuri pe teritoriul țării conduse de Nicolas Maduro. Dar care este scopul final al operațiunii lansate de SUA? Există trei scenarii principale cu privire la felul în care această criză s-ar putea încheia, potrivit unei analize Foreign Policy.
Budapesta ar putea fi diferită față de Alaska dacă Trump își folosește influența. Depinde de el cum va combina „bățul cu morcovul” # Digi24.ro
Ultima întâlnire a lui Donald Trump cu Vladimir Putin, în Alaska, în august, nu a adus nimic Ucrainei, ci doar mai multe atacuri rusești. Două luni mai târziu, Trump se pregătește să plece la Budapesta cu instrumente pe care nu le avea atunci.
