Calificare istorică Echipa masculină de tenis de masă, în premieră în finală la Europene!

Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul FCSB-ului, a anunțat că unul dintre fundașii echipei va reveni și ar putea juca în Europa League, cu Bologna. Tehnicianul a vorbit și despre accidentarea fundașului Mihai Popescu (32 de ani), care ar putea să-l țină pe acesta departe de teren pentru tot sezonul.