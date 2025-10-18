Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, OUT de la FCSB?! Gigi Becali, anunţul momentului după catastrofa de la Clinceni: „Eu hotărăsc tot” | VIDEO EXCLUSIV
Primasport.ro, 18 octombrie 2025 23:10
Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, OUT de la FCSB?! Gigi Becali, anunţul momentului după catastrofa de la Clinceni: „Eu hotărăsc tot" | VIDEO EXCLUSIV
Acum 15 minute
23:20
VIDEO | "Ne-am bătut joc". Darius Olaru, nemilos! De ce se bucură că vin meciuri mai grele
VIDEO | "Ne-am bătut joc". Darius Olaru, nemilos! De ce se bucură că vin meciuri mai grele
Acum 30 minute
23:10
Acum o oră
23:00
23:00
22:50
22:50
22:40
Acum 2 ore
22:30
22:20
Fulham – Arsenal 0-1. ”Tunarii” revin pe primul loc în Premier League
22:10
”Lupii” au cedat şi în al doilea meci din Rugby Europe Super Cup
22:00
21:50
21:40
EXCLUSIV | Nume surpriză apărut pe lista înlocuitorilor lui Sabău la "U" Cluj!
Acum 4 ore
21:30
21:30
21:10
21:00
21:00
21:00
20:40
20:30
20:30
20:20
20:10
HC Buzău – RK Leotar 46-21, în turul II al European Cup la handbal masculin
20:10
20:00
”U” Cluj a anunţat decizia finală cu privire la Ioan Ovidiu Sabău
19:50
VIDEO | Barcelona - Girona 2-1. Araujo decide partida în minutul 90+3!
19:40
Haaland, providenţial în succesul lui City cu Everton
19:40
19:40
Acum 6 ore
19:30
19:20
19:10
Ange Postecoglou a avut un mandat de doar 39 de zile la Nottingham Forest
19:00
Leverkusen a obţinut un succes spectaculos pe terenul celor de la Mainz
19:00
18:50
CSM Constanţa bifează al doilea eşec cu HC Dukla şi ratează turul 3 European Cup
18:50
18:40
18:30
18:30
18:10
18:10
18:00
Daniel Popa, ofertat din Superliga. ”Aşa cred că e cel mai bine”
17:50
17:40
Decizia lui Ioan Ovidiu Sabău după eşecul cu FC Botoşani
Acum 8 ore
17:30
17:30
17:20
17:10
Marian Barbu va arbitra derby-ul Dinamo – Rapid
17:00
