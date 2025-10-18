Candidat-supriză la United Antrenorul care a scris istorie la Manchester City e gata de revenirea în Premier League

Golazo.ro, 18 octombrie 2025 23:10

Conform presei internaționale, Roberto Mancini (60 de ani) le-ar fi spus apropiaților că ar putea deveni antrenorul lui Manchester United, dacă gruparea de pe Old Trafford îl va demite pe Ruben Amorim (40 de ani).

Acum 5 minute
23:30
„Miștocăreală” Patronul FCSB face dezvăluiri după înfrângerea cu Metaloglobus: „Pintili mi-a zis «Poate e mai bine să plecăm»” Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după înfrângerea surprinzătoare a echipei sale.
Acum 15 minute
23:20
„Am fost o rușine!”  Tănase cere o analiză dură la FCSB: „Cine nu rezistă, la revedere!”. Olaru, șocat de rezultat Golazo.ro
Metaloglobus-FCSB 2-1. Florin Tănase susține că trebuie să se producă schimbări la echipa sa după rezultatele negative din campionat.
Acum 30 minute
23:10
I-au cerut demisia lui Charalambous  VIDEO Fanii celor de FCSB, extrem de nervoși după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: l-au înjurat pe Alibec Golazo.ro
Metaloglobus-FCSB 2-1. Fanii campioanei României i-au cerut demisia lui Elias Charalambous (45 de ani) la finalul partidei.
23:10
Acum 2 ore
22:20
Patru momente ratate de camerele TV Metaloglobus - FCSB: replici ironice, cum a fost peticit stadionul din Clinceni și fanul-surpriză al lui Metaloglobus Golazo.ro
Atmosferă tensionată și replici cu subînțeles la Clinceni, înaintea și meciului dintre Metaloglobus și FCSB.
22:20
Fică a semnat contractul  Unde va evolua până în 2028 jucătorul dorit de Rapid Golazo.ro
Alin Fică (24 de ani) și-a prelungit contractul cu CFR Cluj, după ce a fost aproape de Rapid în această vară.
22:00
Seară grea pentru Avram Arbitrul de la Metaloglobus - FCSB, urmărit de șeful CCA: un penalty anulat și alte 2 acordate Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB. Arbitrul Robert Avram (37 de ani) a acordat lovitură de la 11 metri pentru gazde, în minutul 19 al partidei.
21:50
„Prefer să fiu furat decât ajutat”  Mirel Rădoi, despre  tirada sa la adresa lui Lucescu: „Poate sunt nebun, dar asta am încercat să fac” Golazo.ro
U Craiova - Unirea Slobozia 3-1. Mirel Rădoi (44 de ani) a declarat că a încercat să profite de scandalul cu Mircea Lucescu (80 de ani) pentru a-și motiva jucătorii.
21:40
Calificare istorică Echipa masculină de tenis de masă, în premieră în finală la Europene! Golazo.ro
România va evolua pentru prima dată în finala masculină la Campionatele Europene de tenis de masă, după ce a trecut și de Slovenia, scor 3-0.
Acum 4 ore
21:20
Gesturi incredibile VIDEO și FOTO Cum a reacționat Giovanni Simeone după ce a marcat cu Napoli: și-a pus mâinile în cap și aproape a plâns Golazo.ro
Giovanni Simeone (30 de ani), atacantul celor de la Torino, a fost la un pas să izbucnească în lacrimi după ce a punctat decisiv în fața fostei sale echipe, Napoli
20:40
Lucescu, înjurat la Craiova Selecționerul României, apostrofat de fanii oltenilor în timpul meciului cu Unirea Slobozia Golazo.ro
U CRAIOVA - UNIREA SLOBOZIA 3-1. Fanii olteni au avut o reacție ostilă la adresa selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani).
20:30
Dobre, folosit ca motivație Florentin Petre, după ce jucătorul Rapidului a înjurat-o pe Dinamo  la galerie: „Omul ăsta are o frustrare, o problemă” Golazo.ro
Florentin Petre (49 de ani), legenda lui Dinamo și actual antrenor secund, a reacționat după ce Alex Dobre (27 de ani) a înjurat echipa antrenată de Zeljko Kopic.
20:20
U Cluj a rămas fără antrenor Ioan Ovidiu Sabău și-a reziliat contractul cu ardelenii! Anunțul clubului Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) și-a reziliat contractul cu U Cluj, după înfrângerea, 0-2, cu Botoșani.
20:20
„Aveam nevoie de bani pentru spitalizare” Drama prin care a trecut Dani Coman și eforturile de a-și ajuta părinții: „Stăteam prin service-uri și apoi prin târguri” Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a vorbit despre greutățile prin care a trecut atunci când era adolescent.
19:50
„De ce trebuia să facă asta?” Gesturile lui Baiaram de după gol l-au nemulțumit pe Rădoi + „Decarul” oltenilor, scos cu targa de pe teren Golazo.ro
U CRAIOVA - UNIREA SLOBOZIA. Ștefan Baiaram (22 de ani) a deschis scorul pentru olteni, iar gesturile sale la adresa suporterilor l-au nemulțumit pe Mirel Rădoi (44 de ani).
19:40
„TASE”-mania FCSB, așteptată cu multă căldură la Clinceni: jucătorii campioanei asaltați de juniorii lui Metaloglobus pentru poze și autografe Golazo.ro
Autocarul echipei FCSB a fost primit cu mult interes la sosirea în Clinceni, acolo unde campioana întâlnește Metaloglobus.
Acum 6 ore
19:30
România, din nou în finală! Echipa feminină de tenis de masă va înfrunta Germania pentru aur la Europene: „Vrem revanșa” Golazo.ro
România va înfrunta Germania în finala feminină a Campionatelor Europene de tenis de masă de la Zadar, Croația.
19:20
Apare un nou stadion în România VIDEO. Va putea găzdui meciuri din preliminariile cupelor europene » Cât costă și când va fi inaugurat  Golazo.ro
Un nou stadion din România este foarte aproape de inaugurare. Este vorba despre noua arenă a celor de la CSM Alexandria, formație ce evoluează în Liga 3.
18:50
Demis după 39 de zile! Postecoglou, dat afară și de Nottingham. Nimeni ca el. A doua concediere în 5 luni: 17 minute de la eșec! Golazo.ro
Ange Postecoglou, 60 de ani, a rezistat puțin mai mult de o lună la Nottingham Forest. După opt meciuri, out! 0-3 cu Chelsea, ultima sa apariție pe „City Ground”
18:50
Record de asistență la derby  Câte bilete s-au vândut pentru Dinamo-Rapid, capul de afiș al etapei #13 Golazo.ro
Dinamo-Rapid. Derby-ul etapei #13 din Liga 1 va stabili noul record al actualului sezon privind asistența la un meci.
18:20
De ce nu joacă mai mult Dennis Politic Situația fotbalistului de la FCSB: „Ar fi trebuit să-i scoată din echipă pe Cisotti şi Miculescu!” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al FCSB, a vorbit despre situația lui Dennis Politic (25 de ani).
18:10
„Vă dați demisia?” Sabău e gata să renunțe! Ședință la U Cluj după eșecul cu Botoșani Golazo.ro
U Cluj - FC Botoșani 0-2. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), tehnicianul „șepcilor roșii”, e gata să demisioneze după un nou pas greșit.
18:00
Ce o îngrijorează pe FCSB  MM Stoica, Miculescu și Cisotti, înaintea partidei cu Metaloglobus: „Este o lipsă de respect” Golazo.ro
Metaloglobus-FCSB. David Miculescu (24 de ani) și Juri Cisotti (32 de ani) au prefațat partida cu echipa antrenată de Mihai Teja (47 de ani).
17:50
Protestul interzis la TV Ce se întâmplă la meciurile din La Liga și ce a stârnit revolta Golazo.ro
Asociația Fotbaliștilor Spanioli (AFE) a emis un comunicat în care a anunțat că jucătorii din La Liga vor refuza sa joace timp de 15 secunde, la startul fiecărei partide din runda #9.
Acum 8 ore
17:00
Revanșa lui Cîmpanu Atacantul celor de la Botoșani a reușit un GOLAZO împotriva fostei sale echipe Golazo.ro
U Cluj - Botoșani. Alexandru Cîmpanu (25 de ani), atacantul moldovenilor, a înscris un gol superb în etapa #13 din Liga 1.
16:20
„Nu prea ai ce căuta la sportul acesta” Eddy Gnahore, mesaj înainte de Dinamo - Rapid: „E nevoie de o pregătire mentală specială” Golazo.ro
Dinamo - Rapid. Eddy Gnahore (31 de ani), fundașul „câinilor”, vede derby-ul ca pe unul dintre motivele pentru care ales să joace fotbal.
15:50
Cristian Geambașu Rapidistul Golazo.ro
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre povestea unui rapidist, înainte de Dinamo - Rapid.
15:50
Arbitru lovit! Joc oprit! Incidente grave la un meci încins în Belgia. „Arbitrii sunt vedete. Să fluieri finalul pentru atât?” Golazo.ro
Standard - Antwerp a fost suspendat definitiv spre final, după ce arbitrul Lothar D’Hondt a fost lovit în spate cu un obiect lansat din tribune. Ce se întâmplă acum!
Acum 12 ore
15:30
Kopic, răspuns pentru Gâlcă Tehnicianul lui Dinamo, înainte de derby: „E normal să fie optimiști. Rapid are calități, dar și defecte” Golazo.ro
Dinamo - Rapid. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor” a vorbit despre derby-ul care va avea loc pe 19 octombrie, de la 20:30. Meciul Dinamo - Rapid se joacă pe Arena Națională, va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
15:10
„Asta voia Ramzan Kadyrov”  Cum și-a schimbat Mărgăritescu părerea despre dictatorul cecen. De la „m-am speriat, am vrut să plec” la „a fost super” Golazo.ro
Andrei Mărgăritescu (45 de ani) a rememorat primele sale întâlniri cu liderul cecen Ramzan Kadyrov, din perioada în care românul juca la Terek Grozny.
15:10
Scandal cu Israel în Europa Fanii lui Maccabi, interziși în Anglia. Protest la Tel Aviv: „Lașitate”. Reacția premierului britanic: „E greșit” Golazo.ro
Aston Villa a anunțat că suporterii lui Maccabi Tel Aviv nu pot veni la meciul de la Birmingham, pe 6 noiembrie, în Europa League
15:00
Metaloglobus - FCSB LIVE de la 20:30 , în etapa #13 din Liga 1 » Nevoie disperată de puncte pentru ambele echipe Golazo.ro
Metaloglobus și FCSB se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, într-un meci din Liga 1, etapa #13. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
14:50
Mesaje după tragedia din Rahova Gâlcă și Kopic, despre explozia care a ucis 3 persoane și a rănit alte 20: „Nu ar trebui să se întâmple în România” Golazo.ro
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul de la Rapid, și Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, au transmis câte un mesaj după tragedia care a avut loc în Rahova.
13:20
„Ne dorim un meci perfect” Costel Gâlcă a prefațat derby-ul Dinamo - Rapid: „Adversarii se preocupă de jocul nostru, nu invers” Golazo.ro
Dinamo - Rapid. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a vorbit despre derby-ul care va avea loc pe 19 octombrie, de la 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
13:10
De la cine a luat Șucu Genoa Fostul patron al clubului,  acuzat și arestat în SUA: fraudă!  Americanii contestă încă preluarea „Grifonului” Golazo.ro
Dan Șucu este proprietar de aproape un an la Genoa, dar tribunalul civil genovez va lua o hotărâre definitivă în dosarul preluării clubului de-abia în februarie 2026.
12:40
Profeția veche de 50 de ani s-a adeverit Un fost campion mondial anunța încă din 1975: „Acesta e viitorul fotbalului” Golazo.ro
Carlos Salvador Bilardo (87 de ani), fost campion mondial cu Argentina, a intuit încă de acum jumătate de secol: „Acesta este viitorul fotbalului”.
12:10
Lotul României pentru Billie Jean King Cup Dulgheru debutează în calitate de căpitan » Test greu împotriva Poloniei lui Iga Swiatek Golazo.ro
Federația Română de Tenis (FRT) a anunțat componența echipei naționale care va reprezenta România în play-off-ul pentru calificarea la turneul final al Cupei Billie Jean King 2026.
11:30
Vlad Dragomir, impact instant Internaționalul român a marcat un gol superb la doar patru minute după ce a fost introdus Golazo.ro
Vlad Dragomir (26 de ani) a contribuit cu un gol în meciul Pafos - Ethnikos Achnas, scor 4-0, în etapa #7 a campionatului cipriot.
11:10
Turul Franței, efect neașteptat asupra extremismului Localitățile prin care a trecut Turul Franței au înregistrat scăderi ale sprijinului pentru extrema dreaptă la ultimele alegeri Golazo.ro
Un eveniment sportiv precum Turul Franței oferă orașelor recunoaștere la scară națională și internațională.
Acum 24 ore
10:30
Larie, nemulțumit de arbitraj Căpitanul Farului cere ca arbitrii să dea explicații: „Ar trebui să fie chemați și ei la interviuri” Golazo.ro
Farul - Argeș 0-0. Ionuț Larie (38 de ani),căpitanul „marinarilor” a fost nemulțumit de decizia arbitrului Radu Petrescu (42 de ani). Experimentatul fundaș consideră că și arbitrii ar trebui chemați la interviurile de după meci.
10:10
Sorana Cîrstea, atât de aproape Românca a avut un avantaj important în setul decisiv , dar n-a reușit să ajungă în finala WTA Osaka Golazo.ro
Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului de la Osaka, după ce a fost învinsă în trei seturi de Leylah Fernandez.
09:40
„Unul dintre cei mai buni din Liga 1” Antrenorul care l-a impresionat pe Mihai Stoica: „Pe noi ne-a făcut zob”  Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, l-a lăudat pe antrenorul celor de la FC Argeș, Bogdan Andone (50 de ani).
09:10
Inconstanți Ovidiu Herea despre duelul Dinamo - Rapid: „Te lasă cu un gust amar! Echipa are nevoie de 3-4 jucători și un număr 10” Golazo.ro
Ovidiu Herea a acordat un interviu pentru GOLAZO înaintea meciului Dinamo - Rapid. Fostul rapidist a analizat cele două rivale, vede un echilibru la nivel de valoare și știe ce-i lipsește fostei echipe pentru a trage la titlu.
Ieri
23:30
Nereguli la legitimații Ovidiu Herea își prezintă academia de fotbal și atrage atenția asupra problemelor de la juniori: „Se schimbă pozele! Se fac și compromisuri” Golazo.ro
Ovidiu Herea și-a deschis propria academie de fotbal. Fostul internațional vorbește deschis despre neregulile sesizate la turnee și speră ca FRF să umble atent la acest capitol.
22:50
„Becuri aveți, mai trebuie jucători” Bistrița a instalat nocturna pentru meciul cu FCSB » Fanii au reacționat ironic: „Vine și domnul Becali cu elicopterul” Golazo.ro
Gabriel Lazany, primarul Bistriței, a anunțat că se fac ultimele teste tehnice pentru a verifica dacă totul funcționează corect pe stadionul „Jean Pădureanu”, înainte de partida Gloria Bistrița - FCSB, în Cupa României. Fanii au reacționat ironic și au atenționat că stadionul și echipa au nevoie de alte îmbunătățiri mult mai urgente.
22:20
„Proiect fabulos” Nadia Comăneci a vizitat arena de peste 70 de milioane de euro de la Brașov: imagini de la fața locului Golazo.ro
Nadia Comăneci (63 de ani), legenda gimnasticii românești, a fost recent în Brașov, unde a fost impresionată de viitoarea Sală Polivalentă. Fosta sportivă s-a întâlnit cu primarul George Scripcaru (59 de ani), cu care a discutat despre proiectul ambițios, estimat la aproximativ 70 de milioane de euro.
21:40
„Rotaru exagerează”  Balint i-a luat apărarea lui Lucescu, după atacul lui Rădoi » Cu ce crede că greșește selecționerul: „Ne jignește dinadins” Golazo.ro
Gabi Balint (62 de ani), fost internațional român, a vorbit atacul lui Mirel Rădoi (44 de ani) la adresa selecționerului României.
21:00
Becali l-a sunat pe Rădoi Ce a vorbit patronul FCSB-ului cu finul său, după atacul la adresa selecționerului: „I-am spus asta lui Mirel azi” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB-ului, a vorbit cu Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova după atacul la adresa selecționerului României.
20:20
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc” Golazo.ro
Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, a reacționat dur după atacul lui Mirel Rădoi (44 de ani) la adresa selecționerului României. Rotaru a afirmat că suspectează că meciul FCSB – Craiova (1-0) ar fi fost aranjat pentru ca jucătorii campioanei să ajungă la națională cu moralul ridicat.
19:50
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site »  Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!” Golazo.ro
UEFA a actualizat istoricul competițiilor sale și a separat Steaua București de FCSB. Trofeul Ligii Campionilor din 1986 apare acum exclusiv în dreptul Stelei, fără legătură cu FCSB. În schimb, site-ul nu este complet actualizat, iar jucătorii care au evoluat pentru formația roș-albastră înainte de 2003 sunt în continuare atribuiți FCSB-ului.
