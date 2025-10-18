Candidat-supriză la United Antrenorul care a scris istorie la Manchester City e gata de revenirea în Premier League

22:50

Gabriel Lazany, primarul Bistriței, a anunțat că se fac ultimele teste tehnice pentru a verifica dacă totul funcționează corect pe stadionul „Jean Pădureanu”, înainte de partida Gloria Bistrița - FCSB, în Cupa României. Fanii au reacționat ironic și au atenționat că stadionul și echipa au nevoie de alte îmbunătățiri mult mai urgente.