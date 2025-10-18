Transalpina bicicliștilor, pista-fantomă devenită o atracție turistică stranie, fără bicicliști

Două sate ascunse în munți care numără împreună mai puțin de 100 de locuitori sunt legate printr-o pistă de biciclete, care ar pune la grea încercare chiar și pe cicliștii antrenați. De doi ani, cea mai înaltă pistă din vestul României este folosită ca drum și stârnește uimirea călătorilor.

