A răpus-o pe FCSB, apoi a cerut în direct „o primă specială”: „Sperăm să ne facă patronul o surpriză”

Heung-Min Son (33 de ani) se poate întoarce în Europa în această iarnă, după încheierea sezonului din MLS. Sud-coreeanul vrea să fie în formă pentru Campionatul Mondial din 2026 și poate activa clauza „Beckham”, părăsind temporar echipa la care activează acum, Los Angeles FC.Potrivit Mundo Deportivo, Son se poate întoarce la Tottenham, echipa pentru care a evoluat timp de un deceniu. Pe fir se află și AC Milan. ...