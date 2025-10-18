A răpus-o pe FCSB, apoi a cerut în direct „o primă specială”: „Sperăm să ne facă patronul o surpriză”
Gazeta Sporturilor, 18 octombrie 2025 23:20
Dragoș Huiban, 35 de ani, marcatorul golului decisiv în Metaloglobus - FCSB 2-1, a venit la flash-interviu la finalul meciului și a profitat de ocazie pentru a-i solicita patronului „o primă specială”.Metaloglobus a obținut prima ei victorie la nivelul primei ligi. Succesul este cu atât mai mare având în vedere că a venit împotriva campioanei en-titre.Golul decisiv, de 2-1, l-a înscris Dragoș Huiban, din penalty. ...
• • •
Acum 5 minute
23:30
Mihai Teja, 47 de ani, antrenorul lui Metaloglobus, a comentat victoria contra campioanei FCSB, 2-1, primul succes pentru nou-promovată la nivelul eșalonului de elită.Metaloglobus a fost condusă de campioana ultimelor două sezoane, dar a întors scorul în partea secundă, apoi a gripat atacul roș-albastru. ...
Acum 15 minute
23:20
Basarab Panduru, fost internațional român și actual analist TV, a dat de pământ cu FCSB după ce campioana en-titre a pierdut surprinzător cu Metaloglobus, scor 1-2.Basarab Panduru a catalogat înfrângerea celor de la FCSB cu Metaloglobus „de neconceput”. Colegul său de platou de la emisiunea de la Prima Sport, Marius Baciu, a identificat problema campioanei en-titre: individualismul. ...
23:20
Acum 30 minute
23:10
Darius Olaru, descumpănit complet după umilința cu Metaloglobus: „Ne-am bătut joc de ultimele partide” # Gazeta Sporturilor
Darius Olaru, jucătorul celor de la FCSB, a reacționat după ce campioana en-titre a fost învinsă de Metaloglobus, ultima clastă din Superliga, scor 1-2.Mijlocașul celor de la FCSB a recunoscut că nu știe ce se întâmplă la echipa sa și nu găsește explicații pentru lipsa de concentrare din meciurile cu adversarii mai slab cotați. Darius Olaru a reacționat după Metaloglobus - FCSB 1-0: „Trebuie să băgăm capul în pământ”„Ne-am bătut joc de ultimele partide. ...
Acum o oră
23:00
Cine o poate prelua pe U Cluj: favoritul este o veche „cunoștință” a ardelenilor # Gazeta Sporturilor
Ioan Ovidiu Sabău, 57 de ani, a reziliat în această seară cu U Cluj, iar Cristiano Bergodi, 61 de ani, este favorit să preia formația „Șepcilor roșii”. Și Dorinel Munteanu, 57 de ani, rămâne o variantă pe care U o ia în considerareU Cluj s-a îndepărtat de play-off după 0-2 cu FC Botoșani, astăzi, acasă, rezultat ce i-a pus capac lui Ioan Ovidiu Sabău. ...
23:00
„Miștocăreală, miuță!” » Becali n-a iertat pe nimeni după umilința istorică, apoi a închis brusc telefonul: „Văd că-ți arde de glume!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, 67 de ani, patronul FCSB, a reacționat la doar câteva minute după înfrângerea-șoc cu Metaloglobus, nou-promovata care până astăzi nu câștigase niciodată în primul eșalon!Gigi Becali nu găsește explicații pentru dezastruoasa prestație de la Clinceni. ...
22:50
Scandal la finalul meciului dintre Metaloglobus și FCSB! Reporterii GSP au surprins toate imaginile # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus a câștigat primul meci din istorie în Superligă, 2-1 chiar împotriva lui FCSB. Fotbaliștii campioanei au avut de înfruntat furia galeriei la Clinceni. La finele partidei de la Clinceni dintre Metaloglobus și FCSB, la care au asistat 1630 de suporteri, dintre care aproximativ 600 de fani ai campioanei, jucătorii au fost apostrofați de suporteri: „Rușine, rușine să vă fie!”. ...
Acum 2 ore
22:30
22:30
Așa a obținut Metaloglobus PRIMA ei victorie în Superligă: video cu faza de fotbal-șampanie! # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus a obținut prima ei victorie la nivelul eșalonului de elită chiar împotriva campioanei en-titre, FCSB, scor 2-1, cu golul de 1-1 fiind rodul unei faze spectaculoase.FCSB a intrat în avantaj la pauza meciului de la Clinceni, grație golului înscris de Florin Tănase din penalty.După ieșirea de la cabine, gazdele au avut nevoie de numai 3 minute pentru a egala. ...
22:20
Pe cine dă vina șeful McLaren pentru incidentul de la startul sprintului din SUA: „Este suprinzător” # Gazeta Sporturilor
Șeful echipei McLaren, Andrea Stella, a aruncat indirect vina pentru incidentul din primul viraj al cursei sprint de la Austin asupra lui Fernando Alonso și Nico Hulkenberg, care au abordat o traicetorie interioară în prima curbă a Circuitului Americilor.În acest incident au fost implicați și ambii piloți McLaren, Oscar Piastri și Lando Norris, care au abandonat cursa sprint din Texas. ...
21:50
Fost selecționer, radiografie dezarmantă a fotbalului și societății de azi: „Nimeni de la națională n-are vocație de lider!” Traumatizat de drama din Rahova: „Nu mai ai aer când vezi așa ceva” # Gazeta Sporturilor
Seniorul Mircea Rădulescu, 84 de ani, fost conducător al Școlii de Antrenori, ex-selecționer al României la începutul anilor '90, face o retrospectivă nefardată a ultimelor evenimente observate în fotbalul românesc. ...
21:50
PSV și Go Ahead Eagels s-au întâlnit astăzi, în etapa 9 din Eredivise, iar echipa românului a reușit să obțină victoria, 2-1.Programul complet al etapei #9 din EredivisieDennis Man a fost titular, dar a părăsit terenul în minutul 81.După ce a evoluat pentru naționala României în campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026, atacantul a revenit la echipa de club.Cu această victorie, PSV o egalează la puncte pe liderul din Olanda, Feyenoord. ...
21:40
Echipa masculină a României luptă și ea pentru aur la Campionatul European de tenis de masă » Victorie cu 3-0 în fața Sloveniei # Gazeta Sporturilor
Iulian Chiriță, Eduard Ionescu și Ovidiu Ionescu au învins Slovenia cu 3-0 la Campionatul European pe echipe și duminică luptă pentru aur cu Franța, a doua favorită a competiției. Fetele se duelează cu Germania, duminică, de la ora 14:00.România - Franța, finala Campionatului European, va avea loc duminică, 19 octombrie, la ora 18:00, în direct pe AntenaPlay. ...
21:40
Huiduieli și înjurături în Metaloglobus - FCSB, după ce arbitrul a dat, apoi anulat un penalty # Gazeta Sporturilor
O succesiune de hotărâri ale arbitrului din Metaloglobus - FCSB, care le-a acordat gazdelor penalty, apoi a revenit asupra decizie, i-a iritat la culme pe susținătorii nou-promovatei.Era minutul 19 în Metaloglobus - FCSB când gazdele au scăpat pe contraatac. Ajuns în posesia balonului, Ely Fernandes a prelungit pentru Moses Abbey, care a căutat culoarul de șut. ...
Acum 4 ore
21:30
Un prim „Der Klassiker” de coșmar pentru Jobe Bellingham » Bayern continuă șirul victoriilor + recordul istoric stabilit de Manuel Neuer # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen s-a impus pe teren propriu în fața Borussiei Dortmund, scor 2-1, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #7 din Bundesliga. Astfel, campioana Germaniei a ajuns la 11 victorii în tot atâtea meciuri oficiale disputate în acest sezon și și-a mărit avantajul din fruntea clasamentului. ...
21:30
David Irimia (19 ani), jucătorul lui Dinamo împrumutat la Metaloglobus, a avut un gest greu de neînțeles în partida cu FCSB. O ținere evidentă l-a determinat pe „centralul” Robert Avram să dicteze penalty.Lovitura de la 11 metri a fost transformată de Florin Tănase în minutul 34.VIDEO CU FAZA. ...
21:20
Baiaram, gol pentru Craiova pentru prima dată din august: „A fost o perioadă dificilă” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova s-a impus în fața Unirii Slobozia, scor 3-1, într-un meci din cadrul etapei #13 din Superligă, iar Ștefan Baiaram (22 de ani) a înscris un nou gol pentru olteni. Atacantul Universității Craiova a vorbit despre perioada în care nu a reușit să ajute cu gol echipa din „Bănie”, dar și despre confruntarea care urmează în UEFA Conference League. ...
21:20
Clinceni Arena 2.0 » Au modernizat stadionul înainte să vină FCSB: iată cum arată acum # Gazeta Sporturilor
În ultimele zile, la stadionul din Clinceni au avut loc lucrări de modernizare, vizate fiind vestiarele, grupurile sanitare, sala de conferințe. Noua față a arenei a putut fi văzută în premieră cu ocazia meciului dintre Metaloglobus și FCSB.Starea stadionului din Clinceni - și suprafeței de joc - au produs dezbateri aprinse în acest sezon, mai multe nume din fotbal întrebându-se dacă acestea îndeplinesc condițiile minime pentru a găzdui meciuri de prima ligă. ...
21:20
21:10
Verstappen a triumfat în sprintul din Austin, Piastri și Norris au abandonat la start # Gazeta Sporturilor
Max Verstappen a câștigat al treilea său sprint consecutiv pe COTA, profitând de abandonul dublu al piloților McLaren, Oscar Piastri și Lando Norris.Cei doi piloți McLaren au părăsit cursa încă din primul viraj, după ce au fost implicați într-un incident de cursă, la care au participat și Fernando Alonso și Nico Hulkenberg. ...
21:00
Ce au spus româncele după calificarea în a șasea finală europeană consecutivă: „Cred că putem aduce aurul acasă” # Gazeta Sporturilor
Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au trecut cu 3-0 de Țările de Jos, iar duminică, de la ora 14:00, întâlnesc Germania în finala pentru aur.România - Germania, finala Campionatului European, va avea loc duminică, 19 octombrie, la ora 14:00, în direct pe AntenaPlay. ...
21:00
Ce au făcut ultrașii FCSB după modificarea de pe site-ul UEFA » Reacție categorică la meciul cu Metaloglobus # Gazeta Sporturilor
La primul meci după ce UEFA a scos de pe site-ul oficial că FCSB a câștigat Cupa Campionilor 1986, ultrașii echipei din prima ligă au avut o reacție de orgoliu la duelul cu Metaloglobus.Galeria celor de la FCSB a avut o reacție puternică la prima apariție după modificarea apărută în mediul online, exprimându-și vocal opinia.FOTO. ...
20:40
Fostul selecționer al României, înaintea meciului cu Israel: „Va fi dificil să jucăm împotriva unei țări care nu respectă niciun drept al omului” # Gazeta Sporturilor
Ambros Martin (57 de ani), tehnicianul naționalei feminine de handbal a Spaniei și fostul antrenor al României, a prefațat, în cuvinte dure, confruntarea cu Israel din preliminariile Campionatului European de Handbal din 2026, acuzând statul Israel de nerespectarea drepturilor umane.Duminică, 19 octombrie, Spania se va duela cu Israel în preliminariile Campionatului European de handbal feminin din 2026. ...
20:40
Mirel Rădoi i-a dat replica lui Mircea Lucescu: „Am vorbit de o situație de principiu” # Gazeta Sporturilor
Mirel Rădoi, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a reacționat imediat după victoria elevilor săi în fața celor de la Unirea Slobozia, scor 3-1. Mirel Rădoi a vorbit despre prestația echipei sale, despre Ștefan Baiaram și i-a oferit un răspuns selecționerului Mircea Lucescu în contextul scandalului iscat între cei doi. ...
20:30
Start la Campionatele Mondiale de la Jakarta » România participă cu patru gimnaste, iar Sabrina Voinea este printre favoritele de la sol # Gazeta Sporturilor
Sabrina Maneca-Voinea (18 ani), Denisa Golgotă (23 de ani), Ella Oprea (18 ani) și Ana Maria Mihăescu (16 ani) sunt româncele care intră marți în calificările Campionatelor Mondiale de la Jakarta, competiție ce debutează duminică dimineață.Campionatele Mondiale de la Jakarta sunt prima întrecere majoră după Jocurile Olimpice de la Paris. Este o competiție individuală, astfel că se vor desfășura doar concursuri la individual compus și pe aparate. ...
20:30
Marius Antoche, eliminat în Craiova - Slobozia: „Arbitrul a spus că a fost o lovitură involuntară. Nu știu ce s-a întâmplat apoi” # Gazeta Sporturilor
Marius Antoche, 33 de ani, s-a arătat consternat de eliminarea din Universitatea Craiova - Unirea Slobozia 3-1. Era minutul 34 când stoperul oaspeților a văzut cartonașul roșu.Unirea Slobozia a rezistat mai bine de jumătate de oră fără gol primit în Bănie. Reușita de 1-0 a venit la un minut după ce Marius Antoche a fost eliminat de „centralul” Florin Andrei. ...
20:20
Continuă criticile la adresa lui Wirtz! Un campion mondial și-a exprimat clar părerea despre prestațiile germanului: „Nu-și merită banii” # Gazeta Sporturilor
Florian Wirtz (22 de ani) continuă să plătească pentru lipsa de eficiență de care da dovadă în tricoul lui Liverpool în acest start de sezon. Fotbalistul german a fost pus la zid în repetate rânduri de presa britanică, dar și de foști mari fotbaliști din Premier League și nu numai, iar aceste critici nu par să se oprească prea curând. ...
20:20
Jayson Papeau a explicat ratarea monumentală din meciul cu Universitatea Craiova: „Am vrut să mai fac o fentă” # Gazeta Sporturilor
Jayson Papeau, jucătorul celor de la Unirea Slobozia, a explicat ratarea monumentală din înfrângerea ialomițenilor în fața celor de la Universitatea Craiova, scor 1-3, într-un meci din etapa #13 din Superliga.Jayson Papeau, jucător revenit de curând în campionatul intern, a ratat în minutul 64 singur cu Isenko, după ce s-a trezit cu mingea la picior în careu. Acesta a declarat că a mai vrut să mai facă un dribling. ...
20:20
Învins în Bănie, Jean Vlădoiu și-a scos pălăria: „Am pierdut un meci, dar am câștigat un jucător FABULOS!” # Gazeta Sporturilor
Jean Vlădoiu, 56 de ani, antrenorul din acte al Unirii Slobozia, a comentat înfrângerea din Bănie, 1-3 cu Universitatea Craiova, vorbind la superlativ despre nou-venitul Jayson Papeau.Unirea Slobozia a rezistat fără gol primit în prima jumătate de oră a meciului din Bănie, dar cartonașul roșu primit de Paul Antoche a pus-o într-o situație delicată. ...
20:00
Carlos Alcaraz – Jannik Sinner, finală de 4,5 milioane de dolari » A 6-a întâlnire din acest an între cei 2 rivali # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și Jannik Sinner (24 de ani, 2 ATP) se vor întâlni pentru a 6-a oară în acest an, în finala Six Kings Slam, un turneu demonstrativ organizat în Riad, capitala Arabiei Saudite. Meciul va începe la ora 21:00 și va putea fi urmărit, liveTEXT, pe GSP.ro și, în direct, pe Netflix.În finala mică, Taylor Fritz (27 de ani, 4 ATP) se duelează cu Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP). ...
19:50
PSV și Go Ahead Eagels se întâlnesc astăzi, în etapa 9 din Eredivise. Partida este live ACUM, iar Dennis Man este titular. Meciul poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro.Programul complet al etapei #9 din EredivisieLIVE PSV - Go Ahead Eagles 0-0Pentru live și statistici, click AICIPSV-Go Ahead Eagles, echipele de startPSV (4-3-3): Kovar - Dest, Schouten, Yarek, Salah-Eddine - Mauro Jr. ...
19:40
A marcat într-un Dinamo - Rapid epocal, acum pariază pe un altfel de derby! Comparație haioasă: „Zici că erau vaca aia care dă cu piciorul în găleata umplută” # Gazeta Sporturilor
Florin Bătrânu, fost fundaș central cu peste 100 de meciuri și 20 de goluri în tricoul lui Dinamo, a prefațat, într-un dialog purtat cu Gazeta Sporturilor, derby-ul pe care „câinii” îl dispută duminică seara în compania Rapidului. Acum în vârstă de 54 de ani, Bătrânu puncta, în urmă cu 27 de ani, într-un meci de pomină din rivalitatea Dinamo - Rapid, celebrul 4-1 din Giulești, cu Cornel Dinu și celebrarea sa intrată în istorie. ...
19:40
A făcut 29 de ore până la Craiova, a pierdut de două ori avionul, dar tot a înscris! # Gazeta Sporturilor
Carlos Mora, 24 de ani, a stabilit scorul final în Universitatea Craiova - Unirea Slobozia (3-1), marcând la 30 de minute după intrarea pe teren.Convocat la echipa națională din Costa Rica pentru meciurile din această lună, Carlos Mora a avut parte de un drum anevoios înapoi la echipa de club. ...
Acum 6 ore
19:20
Scandări reproșabile la adresa lui Mircea Lucescu în timpul meciului Universitatea Craiova - Unirea Slobozia # Gazeta Sporturilor
Mai mulți fani ai Universității Craiova au scandat împotriva lui Mircea Lucescu în timpul meciului cu Unirea Slobozia, programat acasă, pe arena „Ion Oblemenco”. Scandările au legătură cu scandalul de ieri, atunci când antrenorul Craiovei, Mirel Rădoi, l-a criticat pe selecționerul României cu privire la faptul că l-a sunat pe Gigi Becali înaintea partidei FCSB - Universitatea. Finanțatorul Mihai Rotaru a intervenit și el în forță și l-a atacat pe Lucescu. ...
19:20
Echipa feminină a României, din nou în finala Campionatului European de tenis de masă » Victorie cu 3-0 în fața Țărilor de Jos # Gazeta Sporturilor
Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat în finala Campionatului European pe echipe din Zadar, Croația, după o victorie cu 3-0 în fața Țărilor de Jos. Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au adus punctele României, care se va duela cu Germania în lupta pentru aur, duminică, de la ora 14:00.România - Germania, finala Campionatului European, va avea loc duminică, 19 octombrie, la ora 14:00, în direct pe AntenaPlay. ...
19:20
19:00
18:50
Real Madrid se așteaptă la o „avalanșă de oferte” pentru tânărul ei atacant » Ce spune Xabi Alonso despre viitorul jucătorului # Gazeta Sporturilor
Potrivit informațiilor apărute în presa spaniolă, cei de la Real Madrid sunt convinși că vor primi multe oferte pentru jucătorul care a impresionat la Campionatul Mondial al Cluburilor. Clubul de pe „Santiago Bernabeu” rămâne însă pe poziții.Programul complet al etapei #9 din La LigaVicecampioana Spaniei dispune de foarte mulți jucători valoroși în compartimentul ofensiv, iar astfel, competiția pe fiecare post este una acerbă. ...
18:40
Confuzie totală: 4 minute pentru decizia care a rupt echilibrul în Craiova - Slobozia! Arbitrul se uita în altă parte # Gazeta Sporturilor
În minutul 33 din Universitatea Craiova - Unirea Slobozia (în desfășurare, 1-0 la pauză) a fost luată decizia care a înclinat decisiv balanța în favoarea gazdelor: Paul Antoche a fost eliminat direct, ca urmare a unei lovituri pe care i-a aplicat-o lui Oleksandr Romanchuk.După 30 de minute de joc în Bănie, tabela arăta 0-0. Chiar în acel moment a avut loc faza care a rupt echilibrul. ...
18:30
De la interviu, Sabău a intrat direct în ședință: „S-au întâmplat multe lucruri” # Gazeta Sporturilor
Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul celor de la U Cluj, a reacționat după ce trupa sa a pierdut pe teren propriu în fața celor de la FC Botoșani, scor 0-2, într-un meci din etapa #13 din Superliga. Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre problemele din cadrul clubului, și-a criticat jucătorii și a dat de înțeles că ar putea pleca de la echipă, chiar dacă a fost reconfirmat în funcție în această pauză competițională. ...
18:20
Modul inedit în care handbalistele României cheamă fanii în tribune » Duminică, la Craiova, tricolorele au meci în EHF Euro Cup # Gazeta Sporturilor
Handbalistele României cheamă fanii la sală într-un mod inedit. Duminică, de la ora 19:00, în sala polivalentă din Craiova se va disputa meciul contra Poloniei, din runda secundă de EHF Euro Cup.România a debutat în EHF Euro Cup cu un eșec în Norvegia, scor 27-29. Prestația elevelor lui Ovidiu Mihăilă, aflat la rândul lui la primul meci în calitate de selecționer, a fost încurajatoare. Handbalistele tricolore vor să confirme cu o mică răzbunare. ...
18:10
Eroul celor de la FC Botoșani a reacționat după golul fabulos de la Cluj: „E o vorbă” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Cîmpanu (25 de ani), jucătorul celor de la FC Botoșani, a reacționat după ce echipa sa a învins cu 2-0 Universitatea Cluj, într-un meci din etapa #13 din Superliga.Alexandru Cîmpanu a înscris un gol superb în confruntarea de la Cluj în minutul 53 al partidei. Ongenda a dribla frumos la mijlocul terenului, i-a pasat fostului fotbalist de la Universitatea Cluj, iar acesta a înscris cu o execuție de la mare distanță. ...
17:50
Klopp sau Guardiola? Ilkay Gundogan și-a ales antrenorul favorit: „Cu el totul era mult mai clar” # Gazeta Sporturilor
Ilkay Gundogan (34 de ani), actualmente fotbalist al celor de la Galatasaray, a avut privilegiul de a colabora pe parcursul carierei sale cu doi dintre cei mai importanți antrenori din ultimul deceniu, Pep Guardiola și Jurgen Klopp, iar într-un interviu acordat pentru „The Athletic”, mijlocașul german și-a ales favoritul. ...
17:50
„Veți fi Leicester de România?” » Leo Grozavu, după un nou rezultat mare: „Nu-i slăbesc deloc” # Gazeta Sporturilor
Leo Grozavu, 58 de ani, antrenorul liderului-surpriză al Superligii, FC Botoșani, a comentat succesul care le-a consolidat moldovenilor prima poziție, 2-0 cu U Cluj.Cu 28 de puncte acumulate în primele 13 runde, FC Botoșani, formație care anul trecut a scăpat in extremis de locurile retrogradabile, conduce acum campionatul intern. ...
Acum 8 ore
17:00
Heung-Min Son (33 de ani) se poate întoarce în Europa în această iarnă, după încheierea sezonului din MLS. Sud-coreeanul vrea să fie în formă pentru Campionatul Mondial din 2026 și poate activa clauza „Beckham”, părăsind temporar echipa la care activează acum, Los Angeles FC.Potrivit Mundo Deportivo, Son se poate întoarce la Tottenham, echipa pentru care a evoluat timp de un deceniu. Pe fir se află și AC Milan. ...
16:50
Cosmin Olăroiu și-a aflat posibilele adversare pentru calificarea la Mondial! Nigeria și Camerun își joacă calificarea la CM 2026 # Gazeta Sporturilor
Au fost stabilite duelurile din play-off-ul african pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026. Nigeria va întâlni Gabonul, iar Camerun se va duela cu Republica Democrată Congo, conform clasamentului FIFA publicat vineri.Cele mai bune echipe de pe locul 2 merg mai departeCele patru națiuni s-au calificat în faza barajului ca cele mai bune echipe clasate pe locul secund în grupele preliminariilor africane. ...
16:00
Dan Șucu, misiune dificilă la Genoa » Datorii istorice de 150 de milioane de euro și o reconstrucție de amploare # Gazeta Sporturilor
Preluarea clubului italian Genoa de către Dan Șucu (62 de ani) a fost privită ca o mutare strategică și o lovitură de imagine, dar și ca o provocare uriașă din punct de vedere financiar. Omul de afaceri român, care deține și Rapid București, are acum în față una dintre cele mai complicate misiuni ale carierei sale: stabilizarea unui club împovărat de datorii istorice. ...
16:00
CFR Cluj și mijlocașul Alin Fică au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului. Fotbalistul va continua în Gruia pentru încă trei ani.Mijlocașul de 24 de ani, care în vară a fost la un pas de Rapid, e unul dintre cei mai importanți jucători de la CFR Cluj, bifând 19 partide în acest sezon, în toate competițiile. Fică intrase în ultimul an de contract cu CFR Cluj, însă va continua la formația din Ardeal. ...
16:00
Candidat surpriză la înlocuirea lui Ruben Amorim » Are trei trofee câștigate în Anglia și este șomer de un an! # Gazeta Sporturilor
Roberto Mancini le-ar fi dezvăluit unor prieteni apropiați că a fost contactat pentru posibila sa numire la Manchester United în locul lui Ruben Amorim. Italianul de 60 de ani a fost timp de trei sezoane și jumătate managerul rivalei City.Tabloidele britanice The Sun și Daily Mail au publicat informația că pe lista eventualilor succesori ai antrenorului portughez, al cărui scaun se clatină serios după rezultatele slabe din acest sezon. ...
