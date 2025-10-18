București – Autoritățile s-au reunit pentru a stabili viitoarele măsuri în legătură cu deflagrația de la blocul din cartierul Rahova
Rador, 18 octombrie 2025 23:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (18 octombrie) – Emisiunea: „Radiojurnal”- Realizator: Laurenţiu Văduva – Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență s-a reunit sâmbătă seară pentru a stabili următoarele măsuri în legătură cu explozia de la blocul din cartierul Rahova din București. Potrivit unui raport preliminar al Inspectoratului de Stat în Construcții, imobilul prezintă risc de prăbușire și […]
Acum 30 minute
23:20
23:20
Ordonanţa de urgenţă care îi împiedică pe primari să angajeze cheltuilei pentru reparaţii şi achiziţii va fi modificată # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 octombrie) – Autorităţile urmează să definitiveze până la începutul săptămânii viitoare modificările la Ordonanţa de Urgenţă 52, care îi împiedică pe primari să angajeze cheltuieli excesive pentru reparaţii şi achiziţii pe final de an. Forma finală a documentului va intra în circuitul de avizare şi va fi ulterior publicată în transparenţă […]
Acum 2 ore
22:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 octombrie) – Lotul 3 al Autostrăzii Ploieşti – Buzău este gata în proporţie de 85%, darea în trafic fiind estimată la sfârşitul lunii noiembrie, anunţă directorul general al Companiei de Drumuri Cristian Pistol. Investiţia de peste un miliard de lei, finanţată prin PNRR, include un pasaj peste calea ferată, două noduri […]
Acum 4 ore
21:00
Blocul din cartierul Rahova în care s-a produs explozia este serios afectat, arată datele preliminare ale autorităților # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (18 octombrie) – Realizator: Laurenţiu Văduva – Din datele preliminare ale Inspectoratului de Stat în Construcții, blocul în care s-a produs explozia de vineri este serios afectat, iar oamenii nu se mai pot întoarce la locuințele lor. Primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat cu puțin timp în urmă, în timpul […]
21:00
Milioane de americani participă la peste 2.500 de mitinguri şi demonstraţii împotriva administraţiei Trump # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 octombrie) – Peste 2.500 de demonstraţii au fost organizate sâmbătă sub titlul „No Kings” în oraşele din Statele Unite. Potrivit informaţiilor, mai multe milioane de demonstranţi participă la protestele „No Kings” împotriva administrației președintelui Donald Trump. Demonstranţii din Washington DC, New York, Chicago, Boston şi altele susţin că printre motivele organizării […]
19:50
Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat că punctul de trecere Rafah din Gaza va rămâne închis până la o nouă notificare. Comunicatul a fost transmis la scurt timp după ce Ambasada Palestinei în Egipt a anunțat că punctul de trecere Rafah se va redeschide luni. „Deschiderea punctului de trecere va fi luată în considerare […]
19:50
Ministrul francez al Economiei consideră că decizia S&P de a retrograda ratingul de țară este un apel la deșteptare # Rador
Ministrul francez al Economiei a etichetat decizia unei agenții de rating de a retrograda ratingul de țară al Franței drept un apel la deșteptare. Roland Lescure a declarat presei de stat franceze că decizia Agenției Standard & Poor’s de a retrograda ratingul de țară al Franței nu poate fi ignorată. Ministrul Lescure a cerut politicienilor […]
Acum 6 ore
18:10
Armata Națională a Republicii Moldova desfășoară exercițiul multinațional „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET), în perioada 20-31 octombrie. La activități vor participa și militari români, în cadrul unei tradiționale cooperări care are loc în contextul acestui exercițiu din anul 2009. Ministerul Apărării atenționează cetățenii că pe durata exercițiului, tehnica militară se va deplasa din unități către […]
Acum 8 ore
17:30
Marele compozitor și pianist de jazz Mircea Tiberian a încetat din viață la vârsta de 70 de ani și după cinci decenii de carieră, a anunțat, astăzi, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Mircea Tiberian a avut un rol esențial în pedagogia jazz-ului și a muzicii improvizate din România, fiind inițiatorul primei și cele mai […]
17:10
11 palestinieni au fost uciși, vineri seară, în Gaza City, după ce au trecut așa-numita „linie galbenă” # Rador
Agenția de apărare civilă din Gaza, condusă de gruparea Hamas, a anunțat că 11 persoane din cadrul aceleiași familii au fost ucise, vineri noaptea, când un obuz de tanc israelian a lovit un autobuz. Autobuzul care transporta familia respectivă a fost lovit într-o suburbie a orașului Gaza. Potrivit Agenției de apărare civilă din Gaza, aceștia […]
17:00
Sfatul dat de Papa Leon romilor: „Fiți protagonişti, dărâmați zidurile neîncrederii și fricii”. # Rador
Sâmbătă, la Vatican, în prezenţa Papei Leon a avut loc spectacolul de muzică şi dans „Speranța este itinerantă”, care face parte din „Jubileului Romilor, Sintilor și Itineranţilor”, organizat de Dicasterul pentru Dezvoltare Umană Integrală în colaborare cu Fundația Migrantes (CEI), Comunitatea Sant’Egidio și Vicariatul Diecezei de Roma. Pelerinii i-au dedicat un cântec special Papei, care […]
16:50
O persoană a murit în urma unui incendiu la o magazie din comuna Cornetu, în județul Giurgiu # Rador
O persoană a murit în urma unui incendiu produs în această după-amiază la o magazie din comuna Cornetu, în județul Giurgiu, aflată în apropierea unui azil de bătrâni. Focul a fost lichidat, dar ca măsură preventivă, 34 de persoane, dintre care 31 sunt pacienți cu probleme psihice, au fost evacuate, transmite reporterul RRA, Alex Buzică./denisse/amirea […]
15:50
Deputatul PSD, Marius Budăi, fost ministru al Muncii, consideră că înghețarea salariului minim reprezintă, „o greșeală enormă” atât în plan politic, cât și economic. Într-o postare pe o rețea de socializare, el a anunțat că îi va prezenta premierului consecințele unei asemenea decizii, care ar încălca o directivă europeană în domeniu. În opinia sa, menținerea […]
Acum 12 ore
15:30
A fost aleasă ruta de zbor pentru aeronava prezidenţială la bordul căreia se va afla Putin, în drum spre Ungaria (AirLive şi MAE turc) # Rador
Pe ce rută o să zboare preşedintele rus, Vladimir Putin, în drumul spre Ungaria? Cu detalii şi precizări vin portalul AirLive, citând Ministerul turc de Externe. Potrivit estimărilor experilor a fost aleasă ruta de zbor pentru aeronava prezidenţială la bordul căreia se va afla preşedintele rus, Vladimir Putin, în drum spre Ungaria, unde va participa […]
15:20
Unul dintre cei doi copii răniți în urma exploziei de la blocul din sectorul 5 al Capitalei a fost externat # Rador
Unul dintre cei doi copii răniți în urma exploziei de ieri, de la blocul din sectorul 5 al Capitalei, a fost externat, anunță Ministerul Sănătății. Celălalt pacient, o fată de 17 ani, se află în secția ATI, în stare stabilă însă. Potrivit medicilor, ea s-a trezit după intervenția chirurgicală și poate vorbi. Cu puțin timp […]
15:20
Oficiali ai Administrației Trump discută despre o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un, luna viitoare, în Asia (CNN) # Rador
Oficiali din cadrul Administrației Trump au discutat în privat despre stabilirea unei întâlniri între președintele Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong Un, în cadrul vizitei pe care președintele Donald Trump o va efectua în Asia, luna viitoare, a relatat sâmbătă CNN. Reuters nu a putut verifica imediat informația./cstoica/amirea (REUTERS – 18 octombrie)
14:30
Administraţia Prezidenţială a Bulgariei rămâne fără transport, din cauza modificărilor adoptate de Parlament privind activitatea Serviciului Naţional de Pază (NSO). Legea pentru modificarea Legii privind Serviciul Naţional de Pază, adoptată pe 3 octombrie de deputaţii din cel de-al 51-lea Parlament al Bulgariei, a fost publicată în Monitorul Oficial, pe 17 octombrie, prin decretul nr. 180. […]
14:20
În Bucureşti, a fost lichidat incendiul care izbucnise astăzi într-un centru spa, aflat la subsolul unei clădiri de pe Calea Plevnei. Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, o persoană a fost asistată medical la faţa locului, dar a refuzat transportul la spital. 45 de oameni au fost evacuaţi din clădirea aflată într-un ansamblu de blocuri cu zece etaje. […]
14:20
Marşul „Împreună pentru Siguranţa Femeilor” are loc mâine în 11 oraşe, inclusiv la Bucureşti, dar şi în comuna Valea Seacă din judeţul Bacău. Manifestarea de anul acesta vine în contextul în care întreaga societate a fost zguduită de crimele comise împotriva femeilor, de violenţa extremă a agresorilor, de multe ori chiar în spaţiul public şi […]
13:10
Peste 170 dintre locuințele aflate în zona afectată de explozia produsă în cartierul Rahova din capitală sunt protejate de o asigurare facultativă # Rador
Peste 170 dintre locuințele aflate în zona afectată de explozia produsă ieri în cartierul Rahova din capitală sunt protejate de o asigurare facultativă, spune Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, după ce a adunat date de la companiile membre. Într-un comunicat, organizația precizează că explozia este unul dintre riscurile de bază […]
13:00
45 de oameni au fost evacuați după ce un incendiu a izbucnuit în această dimineață la subsolul unei clădiri dintr-un ansamblu de blocuri cu 10 etaje de pe Calea Plevnei din București. O persoană cu arsuri se află în grija echipajelor medicale de la fața locului, transmite ISU București Ilfov. Forțe importante au fost trimise […]
12:00
Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, și preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-au întâlnit, vineri, 17 octombrie, la Casa Albă. Cei doi lideri nu au anunțat nimic despre decizia cu privire la furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Potrivit președintelui ucrainean, SUA nu doresc o escaladare. Sursa: publicaţia Meduza. Pe 17 octombrie, președintele american, Donald […]
11:50
Aproape 300 de oameni au fost evaluați și consiliați psihologic după explozia care s-a produs într-un bloc de pe Calea Rahovei # Rador
Aproape 300 de oameni au fost evaluați și consiliați psihologic după explozia care s-a produs ieri într-un bloc de pe Calea Rahovei, în care 3 oameni au murit. 66 de locatari au fost cazați în noaptea care a trecut în unități hoteliere. Primarul general interimar ale capitalei, Stelian Bujduveanu, a mai scris pe Facebook în […]
10:50
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a sunat pe liderii europeni, după întâlnirea sa de la Washington cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a declarat o sursă din delegația ucraineană pentru BBC. Potrivit sursei, a fost un apel de grup, fără ca sursa respectivă să facă publică lista participanților la această convorbire telefonică. BBC SERVICIUL […]
10:40
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat că această problemă este cea mai sensibilă în momentul de faţă. ‘Rușii ar dori într-adevăr să ocupe întregul teritoriu. Dar înainte de un armistițiu, trebuie să se ajungă la unele acorduri privind teritoriile și alte aspecte… Consider că este important să se facă primul pas – un armistițiu’, a […]
Acum 24 ore
09:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a relatat pe scurt despre rezultatele discuțiilor sale purtate la Washington cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump, pe conturile sale de pe socializare și a distribuit, de asemenea, imagini de la Casa Albă. ‘Mai mult de două ore de convorbiri substanțiale cu președintele SUA, Donald Trump, care poate cu […]
08:50
Un simplu test de sânge poate detecta peste 50 de tipuri de cancer în stadiu incipient (studiu nord-american) # Rador
Un nou studiu efectuat în America de Nord relevă că o simplă analiză de sânge poate identifica peste 50 de tipuri de cancer în stadiu incipient, când acestea sunt mai uşor de tratat. Testul Galleri poate detecta fragmente de ADN canceros care s-au desprins din tumoare şi circulă în sânge. Studiul a urmărit 25 de […]
08:40
Donald Trump afirmă că preşedintele Venezuelei a oferit concesii majore pentru a atenua tensiunile cu SUA # Rador
Preşedintele american, Donald Trump, a declarat că preşedintele Venezuelean, Nicolas Maduro, a oferit concesii majore pentru a atenua tensiunile cu Washingtonul. De asemenea, domnul Trump a confirmat că a avut loc un nou raid american asupra unui „submarin care transporta droguri” în Marea Caraibelor. Statele Unite îl acuză pe domnul Maduro de coordonarea unui cartel […]
08:40
Ambasadorul Bulgariei în România, Radko Vlaikov, şi-a exprimat solidaritatea cu poporul român, după explozia de la Bucureşti, soldată cu victime. „Exprim solidaritatea statului şi poporului bulgar cu statul şi poporul român, şi în special cu locuitorii din Bucureşti, afectaţi de incidentul petrecut vineri dimineaţă, în urma căruia au fost înregistrate victime şi numeroşi răniţi într-un […]
08:30
Explozia puternică din cartierul Rahova a fost înregistrată de două stații seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului # Rador
Explozia puternică din cartierul bucureștean Rahova a fost înregistrată de două stații seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului – una instalată în cartierul Ferentari și cealaltă aflată la observatorul seismologic Cuțitul de Argint. Explozia a mișcat pământul la fel ca un cutremur cu magnitudinea de 1,2. Institutul atrage atenția într-un mesaj online […]
07:10
Orice femeie a simțit, cel puțin o dată în viață, că nu are ce să poarte, chiar și atunci când stătea „dezamăgită” în fața unui dulap plin cu haine. Există multe motive pentru care ne confruntăm cu această problemă, însă puține dintre noi ne dăm seama cât de simple sunt aceste motive. Unele femei fac […]
Ieri
23:10
Președintele Donald Trump îl găzduieşte la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, care speră să obțină un sprijin american sporit în războiul cu Rusia. Ucraina dorește să achiziționeze rachete de croazieră americane Tomahawk cu rază lungă de acțiune, însă Trump a evitat până acum să-și asume un angajament clar. Înaintea discuțiilor, președintele Trump […]
19:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 octombrie) – În această după-amiază a fost dat în folosință încă un segment al autostrăzii A7, autostrada Moldovei. Este vorba despre lotul al doilea de pe sectorul Ploiești-Buzău, cei 28 de km dintre Mizil și Pietroasele, care se adaugă altor 21 de km deschiși deja dinspre A3. Secretarul de stat în […]
19:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 octombrie) – Salariul minim nu va fi majorat, dă de înțeles premierul Ilie Bolojan. El spune că a avut loc o discuție de principiu pentru a păstra și la anul actuala valoare, iar în aproape două săptămâni chestiunea va fi tranșată. Premierul amintește că pentru 2026 s-a decis plafonarea de salarii […]
19:20
La microfon, Angelica Dan
18:40
Premierul Ilie Bolojan estimează că până la finalul acestei luni se va ajunge la acord privind reforma din administrație # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (17 octombrie) – „Radiojurnal” – Realizatori: Cristina Dumitrescu – Premierul Ilie Bolojan estimează că până la finalul acestei luni se va ajunge la acord privind reforma din administrație. Într-un amplu interviu la Radio România Actualități, premierul a subliniat că reducerile de costuri în sectorul public sunt necesare, întrucât deficitul estimat pentru finalul […]
18:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (17 octombrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – Elevii Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, din vecinătatea imobilului unde s-a produs explozia, nu vor merge la școală săptămâna viitoare, deoarece clădirea unității de învățământ a fost de asemenea afectată de deflagrație. Mai multe săli de clasă au fost avariate, transmite reporterul Felicia Mocanu. […]
18:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 octombrie) – Începe în această seară Festivalul Național de Teatru, ediția a 35-a. În deschiderea oficială va fi un spectacol semnat de Radu Afrim la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București, de la ora 21:00. Până pe 26 octombrie, vor fi programate nu doar piese de […]
17:30
Explozia din cartierul Rahova a fost înregistrată de două stații seismice ale Institutului Național pentru Fizica Pământului # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 octombrie) – Explozia puternică din cartierul bucureștean Rahova a fost înregistrată de două stații seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului – una instalată în cartierul Ferentari și una aflată la observatorul seismologic Cuțitul de Argint. Mișcarea solului generată de explozie a avut o amplitudine comparabilă cu cea produsă […]
17:30
Premierul Ilie Bolojan spune că alegerile pentru primăria capitalei trebuie organizate cât mai repede # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (17 octombrie) – Premierul Ilie Bolojan spune că alegerile pentru primăria capitalei trebuie organizate cât mai repede pentru a fi în spiritul legii și în interesul bucureștenilor. El estimează că acestea ar putea avea loc în ultima săptămână din luna noiembrie sau în prima din decembrie. Șeful guvernului a afirmat în cadrul […]
16:40
Procurorii au deschis un dosar penal in rem în cazul deflagrației într-un bloc de locuințe din Rahova # Rador
Procurorii au deschis un dosar penal in rem, adică față de fapte, în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă. Dosarul a fost deschis inițial de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, însă a fost preluat între timp de Parchetul de la Curtea de Apel București. La solicitarea procurorilor, în […]
16:20
Agenția Națională de Administrare Fiscală cere instituțiilor și autorităților publice cu datorii fiscale neachitate până la 31 august să-și plătească aceste obligații. Potrivit unui comunicat al Fiscului, este vorba despre aproape 583.000 de lei. Pentru a încuraja achitarea acestor sume, la începutul lunii viitoare, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care […]
16:20
Noul Parlament al Republicii Moldova rezultat după alegerile legislative din 28 septembrie va fi convocat într-o primă ședință săptămâna viitoare, miercuri, pe 22 octombrie. Radio Chișinău transmite că președinta Maia Sandu a semnat vineri decretul prin care convoacă noul legislativ, după ce joi Curtea Constituțională de la Chișinău a validat scrutinul de la sfârșitul lunii […]
16:20
Trei persoane au murit și 14 au fost rănite în urma exploziei produse într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova # Rador
Trei persoane au murit și 14 au fost rănite – este bilanțul exploziei produse în această dimineață într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, din sectorul 5 al capitalei. Două etaje ale clădirii au fost afectate, cel mai avariate fiind apartamentele de pe colțul clădirii. Deflagrația a afectat și fațada unui alt bloc din apropiere, […]
16:10
Şeful cancelariei prezidenţiale ucrainene, Andri Iermak, a declarat că președintele Volodimir Zelenski intenționează să obțină, în timpul întâlnirii de vineri cu liderul american, Donald Trump, acordul de principiu pentru vânzarea fără restricţii a oricărui tip de arme americane. Potrivit lui Iermak, citat de Axios, prioritatea pentru Ucraina o reprezintă rachetele de croazieră cu rază lungă […]
16:10
Consulatul Onorific al României a fost inaugurat, la Ruse. Acesta este al patrulea consulat de acest fel, după cele ale Republicii Moldova, Mongoliei şi Ucrainei, şi primul al unei ţări membre a UE. Consulul onorific al României este Viktor Guguşev, preşedintele Consiliului de Administraţie al Camerei de Comerţ Bulgaro-Române şi partener senior într-un cabinet de […]
16:00
Distrigaz Sud precizează că fusese anterior sesizată cu privire la miros de gaze în blocul afectat de explozie # Rador
Realizator: Cristina Dumitrescu – Compania de distribuție a gazelor naturale Distrigaz Sud precizează că fusese anterior sesizată cu privire la miros de gaze în blocul grav afectat de explozia din sectorul 5 al capitalei, iar echipele sale s-au deplasat ieri dimineață la imobilul din Calea Rahovei. Întrucât cele semnalate s-au confirmat, s-a luat măsura de […]
15:50
Festivalul Național de Teatru 2025 începe vineri, 17 octombrie, la București. Tema actualei ediții este un îndemn: „FNT 2025. Te privește!”, în jurul căreia vor fi prezentate 40 de spectacole și mai multe evenimente ce țin de arta teatrală sub diversele ei forme. Festivalul Național de Teatru – ediția cu numărul 35 – este produs […]
15:30
TNR la FNT 2025 – Trei premiere și audiție cu public în cadrul Festivalului Național de Teatru 2025 – selecțiuni din Trilogia Labdacizilor: „Oedip rege”, „Oedip la Colonos” și „Antigona” de Sofocle # Rador
Miercuri, 22 octombrie, de la ora 12.00, la sediul UNITER, de pe Strada George Enescu nr. 2-4 din București, va avea loc audiţia în avanpremieră, cu selecţiuni din Trilogia Labdacizilor: „Oedip rege”, „Oedip la Colonos” şi „Antigona” de Sofocle. Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Gavriil Pinte. Audiţia se va desfăşura în cadrul evenimentelor Festivalului Naţional […]
15:20
Realizator: Alexandra Andon – Bună ziua şi bun găsit tuturor. Aşa cum colegii mei de la Radiojurnal v-au anunţat deja, avem o ediţie specială astăzi la Radio România Actualităţi, invitat este primul ministru, domnul Ilie Bolojan. Bună ziua şi vă mulţumesc că aţi acceptat invitaţia noastră! Ilie Bolojan: Bună ziua dvs. şi ascultătorilor! Realizator: Vom […]
