VIDEO Emisarul SUA pentru Orientul Mijlociu s-a simțit „trădat” după atacul Israelului asupra Qatarului
HotNews.ro, 18 octombrie 2025 23:20
Emisarul SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, a declarat într-un interviu că s-a simțit „trădat” după atacul Israelului de luna trecută asupra Qatarului, aliat al Washingtonului și mediator în războiul din Gaza, transmite France Presse,…
• • •
Acum 30 minute
23:20
Acum o oră
22:50
Trump „are nevoie de povești de succes”. Liderul opoziției din Belarus, apel către președintele SUA # HotNews.ro
Svetlana Tihanovskaia, aflată în exil, l-a îndemnat pe președintele american Donald Trump să intensifice eforturile de susținere a democrației în Belarus, spunând că este în interesul Washingtonului să fie liberă țara ei. Într-un interviu pentru…
22:40
Trump nu vrea prizonieri de război. Supraviețuitorii unui atac asupra unei ambarcațiuni care transporta droguri în Caraibe urmează să fie trimiși în Columbia și Ecuador # HotNews.ro
Administrația președintelui Donald Trump intenționează să trimită în străinătate cei doi supraviețuitori ai atacului de joi din zona Caraibelor, în loc să îi rețină pe termen lung într-o facilitate militară, au declarat pentru Reuters patru…
Acum 2 ore
22:20
SuperLiga: Universitatea Craiova a învins Unirea Slobozia, dar Mirel Rădoi nu e mulțumit: „Am făcut exact ce nu trebuia” # HotNews.ro
Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, s-a declarat nemulțumit de prestația jucătorilor săi din repriza secundă a partidei cu Unirea Slobozia, scor 3-1, din etapa cu numărul 13 a SuperLigii. Gruparea din Bănie a jucat…
22:10
Alin Fică (24 de ani) și-a prelungit contractul cu CFR Cluj. Antrenorul Constantin Gâlcă insistase în această vară pentru transferul mijlocașului la Rapid București. Fică mai avea contract cu gruparea patronată de Ioan Varga până…
22:10
„M-am dus puțin aricit” – experiența unui antreprenor IT luat de Armată la exercițiul de mobilizare # HotNews.ro
Antreprenorul Eduard Alexandrian, fondator al unei apreciate platforme online de contabilitate, a fost și el chemat la exercițiul MOBEX-B-IF-25, organizat recent de Armata Română, și a povestit că, deși s-a dus „puțin aricit”, a înțeles nevoia…
22:10
SURPRIZĂ VIDEO&FOTO Fostul fotbalist Răzvan Raț a preluat controlul unuia dintre principalii producători de beton din zona Oltului # HotNews.ro
Fostul fotbalist Răzvan Raț a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al companiei Nifron, unul dintre principalii producători de beton din Olt, zonă în care s-a și născut în urmă cu 44 de ani, relevă date…
22:00
„Până la 7 zile de cazare la hotel” pentru locatarii afectați de explozia din Rahova. Primarul și prefectul Capitalei, detalii despre situația clădirii și ce urmează # HotNews.ro
Primarul general interimar Stelian Bujduveanu și prefectul Andrei Nistor au discutat sâmbătă seară cu locatarii scării afectate de explozia care a avut loc vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, prezentându-le „concluziile preliminare și soluțiile…
Acum 4 ore
21:30
Raportul Inspectoratului de Stat în Construcții după explozia din Rahova: Porțiuni din bloc trebuie demolate imediat. „Utilizarea în continuare a clădirii nu este posibilă” # HotNews.ro
Concluziile raportului Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) arată că scara a 2-a a blocului 32 din Rahova, unde s-a produs explozia vineri dimineață, nu mai poate fi utilizată în nicio formă și trebuie dezafectată…
21:20
Guvernatorul Băncii Angliei spune că efectele Brexit oferă lumii un avertisment despre barierele comerciale # HotNews.ro
Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană va continua probabil să afecteze creșterea economică a țării în următorii ani, oferind un avertisment lumii cu privire la daunele cauzate de crearea de bariere comerciale, a declarat guvernatorul…
20:30
Israelul, acuzat că a încălcat armistițiul de zeci de ori și a omorât 38 de palestinieni. Oficialii din Gaza cer o intervenție internațională # HotNews.ro
Biroul de presă din Gaza susține că Israelul a încălcat acordul de încetare a focului cu Hamas de 47 de ori de când a intrat în vigoare, omorând 38 de palestinieni și rănind alți 143,…
20:10
INTERVIU „Nu percepția este pericolul mare”. Cine alimentează nostalgia românilor pentru trecutul comunist? # HotNews.ro
Nu doar că ne refugiem în idealismul trecutului, ci chiar considerăm că acel trecut ar trebui repus pe picioare astăzi, într-o formă instituţională, iar „aici este pericolul”, spune Daniel Şandru, preşedintele Institutului de Investigare a…
20:10
Ioan Ovidiu Sabău nu mai este antrenorul echipei Universitatea Cluj. Despărțirea s-a produs la cererea tehnicianului, după înfrângerea suferită sâmbătă, 0-2 cu FC Botoșani. U Cluj a adunat doar 14 puncte în primele 13 etape…
20:00
Noul lider al principalului partid de opoziție din Taiwan vrea pace cu China / Acuzații de ingerință chineză în timpul campaniei # HotNews.ro
Kuomintang (KMT), principalul partid de opoziție din Taiwan, și-a ales sâmbătă un lider nou, care se opune creșterii cheltuielilor pentru apărare, dar s-a angajat să asigure pacea cu China vecină, transmite Reuters. Fosta parlamentară Cheng…
19:40
Punctul de trecere a frontierei Rafah, blocat de aproape un an, urmează să fie redeschis luni # HotNews.ro
Punctul de trecere Rafah dintre Fâșia Gaza și Egipt va fi redeschis luni, a anunțat sâmbătă ambasada palestiniană din Egipt, la aproape o săptămână după acordul de încetare a focului și eliberare de ostatici negociat…
Acum 6 ore
19:20
Assange vrea 20 de ani de închisoare pentru spaniolul care l-a spionat pentru SUA. Metoda folosită de David Morales # HotNews.ro
Julian Assange a solicitat justiției spaniole să pronunțe o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru directorul unei firme de securitate, care l-a spionat pe fondatorul Wikileaks pentru SUA, relatează AFP. Avocații lui Assange…
19:00
Câți militari ruși susține spionajul ucrainean că au dezertat în nici un an. „Unii își părăsesc pozițiile direct de pe câmpul de luptă” # HotNews.ro
Serviciul ucrainean de informații militare (HUR) a declarat sâmbătă că unii dintre militarii ruși care dezertează „își părăsesc pozițiile direct de pe câmpul de luptă, alții dispar din punctele de desfășurare permanente, iar o parte…
18:40
VIDEO Anchetă în cazul exploziei din Rahova. Peste 30 de martori audiați. Anchetatorii caută epicentrul deflagrației: „Trebuie să vedem de ce a fost atât de violentă” # HotNews.ro
Autoritățile au audiat deja între 20 și 30 de persoane în cadrul anchetei privind explozia produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova, Sectorul 5 al Capitalei, a declarat sâmbătă directorul Direcției de Investigații Criminale, chestorul…
18:20
Diana Șoșoacă, în vizită la Moscova. Europarlamentarul a dat un interviu pentru Russia Today, post interzis în UE # HotNews.ro
Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă a participat la Moscova la gala organizată de canalul Russia Today (RT) cu ocazia împlinirii a 20 de ani de existență, potrivit imaginilor publicate de ea pe Facebook. Pe scenă la eveniment…
17:50
Poliția Capitalei: S-a reușit intrarea în anumite locuințe din blocurile afectate de explozie pentru ca oamenii să își poată lua bunuri, bani și chiar și animale de companie # HotNews.ro
Directorul general adjunct în cadrul Poliţiei Capitalei, chestor de poliţie Marius Andrei, a declarat că toate persoanele care au avut nevoie de cazare după explozia înregistrată vineri dimineață într-un bloc de pe Calea Rahovei au…
Acum 8 ore
17:10
Obstacol cheie eliminat înaintea votului din UE pentru al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei # HotNews.ro
Austria a anunțat sâmbătă că va fi de acord cu cel mai recent pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, într-o schimbare de poziție care elimină un obstacol crucial înaintea votului de săptămâna viitoare,…
16:40
Se întețesc tensiunile în Marea Caraibilor. Trump consolidează prezența militară a SUA în regiune, iar Maduro îi răspunde cu aceeași monedă # HotNews.ro
Oficiali ai administrației Trump au recunoscut în privat că intensificarea campaniei americane de presiune vizează înlăturarea lui Nicolas Maduro de la putere, însă liderul Venezuelei și-a intensificat la rândul său discursul și propaganda pentru venezueleni,…
16:30
Oficialii administraţiei Trump poartă discuţii neoficiale privind organizarea unei întâlniri între preşedintele Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul unui turneu asiatic al liderului american programat pentru luna viitoare, potrivit unor surse…
16:30
Directorul unei mari companii de software avertizează cu privire la „profeții falși” din domeniul AI: „Sunt mulți” # HotNews.ro
Directorul general al Salesforce, Marc Benioff, i-a avertizat pe investitori să se ferească de „falșii profeți” care vând iluzii despre creșterea spectaculoasă a afacerilor lor cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), în timp ce compania sa…
16:10
Un cutremur cu magnitudinea 3 pe Richter s-a produs sâmbătă, la ora locală 14:31, în zona seismică Făgăraş – Câmpulung, judeţul Vâlcea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul…
16:00
REPORTAJ VIDEO După criticile pentru organizarea deficitară, MApN a pus în scenă o demonstrație cu fumigene/ Cum a arătat o zi printre rezerviști # HotNews.ro
Peste 2.000 de rezerviști din Armata Română au participat, vineri, la un exercițiu de tragere. Atât persoane care au îndeplinit stagiul militar obligatoriu înainte ca acesta să fie suspendat, cât și cadre militare, s-au prezentat…
15:50
Trei persoane au murit și cinci au fost rănite într-o explozie la fabrica Avangard din orașul Sterlitamak, regiunea Bașkortostan, potrivit anunțului făcut de guvernatorul regional Radi Habirov sâmbătă pe Telegram. Fabrica Avangard produce explozibili industriali…
15:50
Imagini dramatice cu un incendiu și nori mari de fum pe un aeroport internațional / Toate zborurile au fost suspendate # HotNews.ro
Un incendiu a izbucnit sâmbătă în secțiunea de marfă a Aeroportului Internațional Hazrat Shahjalal din capitala Bangladeshului, Dhaka, forțând suspendarea tuturor zborurilor, au raportat mai multe ziare locale, citate de Reuters. Incendiul a izbucnit în…
15:50
Egiptul, favorit să conducă o forță internațională de stabilizare în Gaza. În plan apare și un fost lider occidental, vizat pentru un rol-cheie în noul consiliu pentru pace # HotNews.ro
O rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU, susținută de Europa și Statele Unite, care să ofere viitoarei forțe internaționale de stabilizare atribuții ferme pentru a controla securitatea în Fâșia Gaza, este în pregătire, au…
Acum 12 ore
15:20
Un avion care zbura de la Hangzhou, din China, spre Seul, în Coreea de Sud, a fost forțat să aterizeze de urgență la Shanghai, sâmbătă, din cauza unei baterii cu litiu care a luat foc,…
15:00
O persoană a fost ucisă și alte câteva mii de persoane au rămas fără energie electrică sâmbătă, în mai multe regiuni din Ucraina, după ce drone rusești au atacat peste noapte mai multe instalații energetice,…
14:50
Lumea muzicală din România este îndoliată după aflarea veștii că celebrul pianist de jazz Mircea Tiberian s-a stins din viață la Galați, potrivit publicației locale Viața Liberă, Radio România Cultrual și Antena 3 CNN. Informația…
14:40
Un roman profetic din 1933 a căpătat, în mod surprinzător, o a doua viață și oferă lecții valoroase / „Odată ce prinde rădăcini, extremismul le oferă tinerilor un grup de oameni pe care să-i urască” # HotNews.ro
Romanul a cărei acțiune se petrece în perioada ascensiunii nazismului arată atât modul în care extremismul prinde rădăcini, cât și forța morală necesară pentru a-i rezista. „În ce direcție se întreabă situația politică?”, întreabă redactorul-șef…
14:30
Distrigaz Sud Rețele a prelungit măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienților de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, din sectorul 5 al municipiului București, întrucât zona…
14:10
Edilul din Sinaia, Vlad Oprea, se întoarce la primărie, după ce procurorul au întârziat să ceară prelungirea arestului la domiciliu # HotNews.ro
Primarul stațiunii Sinaia, Vlad Oprea, a anunțat că se întoarce la conducerea instituției începând de luni, în condițiile în care acesta a scăpat de arestul la domiciliu printr-o eroare a DNA. Procurorul care se ocupă…
13:50
SuperLiga: Măsuri anunţate de Jandarmerie pentru meciul Dinamo – Rapid. 70 de microbiști au interdicție să intre pe Arena Națională # HotNews.ro
Partida FC Dinamo – FC Rapid, din etapa a 13-a a Superligii, se dispută, duminică, de la ora 20.30, pe Arena Naţională. Jandarmeria anunţă că 39 de suporteri ai echipei gazdă şi 31 de suporteri…
13:30
„Fără Regi”. Proteste în SUA împotriva lui Trump în SUA, condamnate de liderii Partidului Republican # HotNews.ro
Nemulțumiți față de direcția în care se îndreaptă SUA sub conducerea președinteluir Donald Trump, oamenii vor protesta sâmbătă în capitală, dar și în alte orașe din întreaga țară sub sloganul „Fără Regi”, manifestații pe care…
13:10
Ce fac detectoarele de gaz și când sunt obligatorii / Lista firmelor acreditate de ANRE care pot monta astfel de echipamente # HotNews.ro
Detectoarele automate de gaz sunt obligatorii în încăperile în care există centrale sau aragazuri, unde geamurile sunt de tip termopan sau securizat sau au o grosime mai mare de 4 milimetri, prevede legislația în vigoare.…
12:50
Ce a pățit un paznic de vânătoare care și-a pierdut arma de serviciu. Doi tineri au găsit-o # HotNews.ro
Un paznic de vânătoare din comuna dâmbovițeană Valea Mare a ieșit dn tură joi dimineațaă și a plecat spre casă cu arma de serviciu. Abia seara a constantat că pistolul și muniția îi lipsesc. Bărbatul…
12:20
Neregulile găsite la Salina Praid de Corpul de Control al premierului. Raportul guvernamental a fost publicat # HotNews.ro
Corpul de Control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA sau Salrom) și Administrația Națională „Apele Române”, acțiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai, a anunțat sâmbătă…
12:20
Bilanțul inundațiilor din Suceava și Neamț: Statul a plătit peste 3,1 mil. de euro pentru refacerea locuințelor. „Pentru prima oară, s-a ținut cont de asigurarea obligatorie” / Cum s-au împărțit banii # HotNews.ro
Inundațiile majore din luna iulie au distrus sau avariat peste 500 de case în județele Suceava și Neamț. De atunci și până acum, statul a plătit peste 15,7 milioane de lei, echivalentul a 3,1 milioane…
12:10
Teama locatarilor din blocul vecin cu cel în care s-a produs catastrofa din Rahova: „Și la noi s-a simțit miros de gaz și acum ni s-a permis să ne întoarcem” # HotNews.ro
La o zi după tragedia din Rahova, oamenii care locuiesc în apropiere se tem că pot fi loviți de o tragedie similară. Hotnews a discutat sâmbătă cu fiica unor locatari din blocul aflat imediat lângă…
11:40
Miliardarul șef al unei companii gigant le oferă angajaților un bonus de 75.000 de dolari, drept încurajare să aibă copii # HotNews.ro
Marile corporații din Coreea de Sud intervin pentru a ajuta la inversarea tendinței care poate duce la reducerea cu jumătate a forței de muncă din țară în următorii 50 de ani. Cât valorează renunțarea la…
11:20
Incendiu cu degajări mari de fum în București. Mesaj RO-Alert transmis locuitorilor din sectorul 6 # HotNews.ro
Pompierii intervin sâmbătă să stingă un incendiu izbucnit pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei. Incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, dintr-un ansamblul de blocuri cu 10 etaje, unde…
11:00
Răspunsul bizar dat de Casa Albă după ce un reporter a întrebat cine a ales Budapesta pentru întâlnirea Trump – Putin # HotNews.ro
„Mama ta a făcut-o”, a răspuns purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, după ce publicația americană HuffPost a contactat reprezentanții Casei Albe cu întrebarea „cine a ales Budapesta” pentru summitul dintre Donald Trump…
10:50
Fostul congresman republican George Santos, trimis după gratii pentru fraudă, iese din pușcărie grație lui Donald Trump. „Să ai o viață minunată!” # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a comutat pedeapsa lui George Santos, un fost congresman republican care ispășea o pedeapsă de șapte ani de închisoare pentru fraudă și furt de identitate, ordonând eliberarea sa imediată, după trei…
Acum 24 ore
10:30
„Putin, care este următoarea ta mișcare?”. Întâlnirea lui Zelenski cu Trump de la Casa Albă a adus vești bune pentru Ucraina, dar adevărata miză pentru Kiev rămâne, pentru moment, de neatins # HotNews.ro
După nouă luni de acrobații diplomatice și discursuri extraordinare, Donald Trump preferă în continuare să-i acorde președintelui rus Vladimir Putin încă o șansă de a-l convinge, în locul unei escaladări militare directe, potrivit unei analize…
10:10
„Moartea fierului de călcat este iminentă”. De ce tot mai mulți oameni au renunțat să-și mai calce hainele # HotNews.ro
Generația Z se laudă pe rețelele de socializare că a decis în mod colectiv să renunțe la călcatul hainelor, dar oare acest lucru se datorează lipsei de timp, sustenabilității sau luptei împotriva perfecțiunii, se întreabă…
09:30
Un rănit în explozia din Rahova, transportat acum la o clinică în Austria. Bărbatul are arsuri severe # HotNews.ro
O persoană rănită în explozia din blocul de pe Calea Rahovei din București, care prezintă arsuri extinse și multiple traumatisme, aflată în stare critică și intubată, este transportată, în aceste momente, la o clinică din…
09:00
Trei persoane au murit și alte 15 au fost rănite în explozia produsă vineri într-un bloc bucureștean din cartierul Rahova. Dintre răniții internați în spitalele din Capitală, doi au fost operați și mai mulți au…
