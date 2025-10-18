Ce l-a băgat, de fapt, în comă pe nepotul lui Nicolae Botgros? Adriana Ochișanu a dezvăluit diagnosticul fiului ei
Cancan.ro, 18 octombrie 2025 23:50
Nepotul celebrului Nicolae Botgros a ajuns în stare gravă la spital în urmă cu câteva săptămâni. Cristian a fost în comă, iar întreaga familie a sperat la o minune, până în ultima secundă. Miracolul s-a […]
• • •
Acum o oră
23:50
A venit Black Friday mai devreme și noi n-am aflat?! Fiul magnatului Greenfield Băneasa ne-a prezentat ”chilipirul” Ford GT de… doar 290.000 €! # Cancan.ro
A venit Black Friday mai devreme și noi n-am știut nimic? Altă explicație nu vedem pentru prețul de achiziție declarat de proprietarul acestui superb Ford GT: 290.000 de euro pentru o mașină care de obicei […]
23:50
Cum a plănuit Mircea Bravo și ”brigada de locatari” să scape de doamna Doina, vecina care i-a terorizat ani la rând: „Trebuia să îi luăm nişte ADN, aşa că am luat un borcan şi…” # Cancan.ro
În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Mircea Bravo vorbeşte despre noul film inspirat din viaţa sa, prima întâlnire cu soţia, statutul de tătic şi provocările întâmpinate în mediul online. Actorul povesteşte cum vecina sa […]
23:50
După nunta fastuoasă de pe Isola del Garda, moștenitoarea Dedeman s-a repatriat. Karina Pavăl și Dragoș Iamandoiu și-au încheiat luna de miere pe Aviatorilor # Cancan.ro
Apariție inedită în București, pe Bulevardul Aviatorilor, unde CANCAN.RO i-au suprins pe soții Karina Pavăl și Dragoș Iamandoiu, defilând pe un covor de frunze arămii, care, probabil, o duc pe Karina cu gândul la fastuoasa […]
23:50
TOP 50 de vedete care au înfierbântat rețelele! Mădălina Ghenea, Bianca Drăgușanu și Antonia au transformat selfie-ul în artă # Cancan.ro
Atunci când vine vorba despre poze, ședințe foto ori selfie-uri, divele noastre sunt experte în toată regula! Nu ratează nicio ocazie să imortalizeze orice moment, care poate pentru unii poate părea banal, însă pentru ele […]
23:50
Gabriela Cristea, sfaturi pentru gospodine! Rețeta de murături asortate cu care se laudă vedeta # Cancan.ro
Gospodinele au început pregătirile pentru iarnă, iar Gabriela Cristea s-a aliniat și ea la start. Aceasta se simte în largu ei în bucătărie, iar în ultimele zile s-a îndeletnicit cu preparatul murăturilor pentru iarnă. Vedeta […]
23:50
Acum 2 ore
23:10
Marilu Dobrescu, schimbare radicală! Planurile din Australia ale influenceriței s-au dat peste cap: „E pe pauză” # Cancan.ro
De o bună perioadă, Mariul Dobrescu a schimbat viața din România, cu cea din Australia. Influencerița și-a dorit un nou început și l-a găsit departe de casă. A mers în Australia cu planul făcut, însă […]
22:50
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată # Cancan.ro
Edilul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a vorbit despre cum vor fi ajutați de municipalitate, persoanele care au rămas fără locuințe în urma exploziei devastatoare din Rahova. Primarul general interimar a spus și unde sunt […]
Acum 4 ore
22:00
Incendiu într-un bloc din Tecuci! Un bărbat a sărit de la etaj pentru a se salva. Oamenii s-au temut de o explozie # Cancan.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit, sâmbătă seara – 18 octombrie, într-un bloc din municipiul Tecuci. Apelul inițial la 112 anunța o posibilă explozie. Pompierii au intervenit de urgență. În încercarea de a se salva […]
21:20
Explozia extrem de puternică care a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova, a lăsat în urmă pagube majore. Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție, iar în […]
21:10
Ce l-a făcut pe Mihai Bendeac să uite scandalul cu Antena 1 și să revină pe micile ecrane: „Ne-am întâlnit la un restaurant, unde am vorbit câteva ore” # Cancan.ro
În urmă cu trei ani, Mihai Bendeac se despărțea cu scandal de Antena 1 și emisiunea iUmor. Au urmat procese lungi, însă acum cele două părți au căzut la pace. Iar după ce a lipsit […]
21:10
Urmărire ca în filme pentru o banală trotinetă! Poliția a pătruns cu mașina în parc, doar ca să-l prindă pe puștiul făptaș # Cancan.ro
Sâmbătă după-amiază, liniștea din Parcul Herăstrău a fost brusc întreruptă de sunetul unei sirene care nu venea dintr-o ambulanță sau din filmele de acțiune de pe Netflix, ci dintr-o mașină de poliție… aflată în plină […]
Acum 6 ore
19:50
Dragoș Bucur s-a răzgândit după ce a spus că renunță la televiziune! A plecat de la Românii au Talent, dar fanii îl pot vedea într-un alt proiect # Cancan.ro
În urmă cu ceva timp, Dragoș Bucur făcea un anunț care lua prin surprindere multă lume. După trei ani consecutivi, acesta a anunțat că părăsește echipa Românii au Talent. Decizia a pus-o pe seama faptului […]
19:40
Fondatorul „Casa Rusu” are în garaj Lamborghini-ul „interzis”! Cel mai cunoscut vlogger auto din lume n-a crezut legenda până când a văzut cu ochii lui # Cancan.ro
Atunci când vorbim despre excentricitățile milionarilor, nu putem să nu ne gândim la colecții impresionante de mașini exotice. Pasiunea unora prinde formă pe patru roți, cu fel și fel de exemplare rare, scumpe, cu mulți […]
19:30
Ce se întâmplă cu cele 400 de persoane rămase fără locuință după explozia din Rahova! Primăria Capitalei a făcut anunțul # Cancan.ro
Explozia ce s-a petrecut ieri dimineață, 17 octombrie, a creat dezastru. Numeroase locuințe au fost distruse, trei persoane și-au pierdut viața și multe altele au fost rănite. În urma celor întâmplate, blocul a fost distrus […]
19:10
Medicul pneumolog Flavia Groșan este internată în stare foarte gravă la spital. Celebra doctoriță care s-a făcut remarcată prin afirmațiile controversate făcute în pandemia Covid și pentru promovarea de tratamente “miraculoase”, a fost internată în […]
18:40
Gest emoționant după explozia din Rahova. Un tânăr și-a riscat viața pentru a recupera rochia de mireasă a soției sale # Cancan.ro
După explozia devastatoare care a avut loc într-un bloc din Rahova, un moment emoționant a atras tuturor. Un tânăr și-a riscat viața pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei sale soții, care a rămas […]
18:30
Andra Măruță, sperietură de zile mari! Un coleg de la Românii au Talent i-a pus gând rău și a scos o reacție savuroasă # Cancan.ro
Românii au Talent se pregătește pentru sezonul 16. Preselecțiile pentru noul sezon au început încă din luna septembrie, iar numeroși concurenți s-au prezentat în fața juraților. La filmări atmosfera a fost una degajată, însă Andra […]
Acum 8 ore
18:10
Ghenosu a dat zvon în toată țara și a umplut Viișoara! Împăratul, spaima Irlandei, a transformat Târgul de cai în festival! # Cancan.ro
Ghenosu, zis și „Împăratul, spaima Irlandei”, viral de pe TikTok, a făcut show la Târgul de cai din Viișoara! A dat zvon în toată țara și s-au strâns românii ca la pâine caldă. Parcă ar […]
18:00
Directorul general al Termoenergetica, Adrian Teodorescu, a mărturisit că interzicerea centralelor de apartament este inevitabilă la nivel european. Acesta avertizează că țara noastră trebuie să ofere alternative de încălzire. Această măsură ar fi abuzivă dacă […]
17:40
Miracol după explozia din Rahova! Persoana care făcea cu mâna de sub dărâmături a fost salvată # Cancan.ro
Explozia ce s-a petrecut ieri dimineață, 17 octombrie, a creat dezastru. Numeroase locuințe au fost distruse, trei persoane și-au pierdut viața și multe altele au fost rănite. După producerea deflagrației, echipele de salvare s-au deplasat […]
17:30
TEST IQ | În această fotografie s-a strecurat o mare greșeală. Găsiți-o în maximum 5 secunde! # Cancan.ro
Testele de inteligență reprezintă jocuri logice care îți testează inteligența și gândirea critică. Aceste puzzle-uri îți stimulează creierul și îți testează abilitățile logice și analitice. Testele de inteligență sunt o modalitate foarte bună de a […]
17:00
Păpușa Labubu, risc mortal pentru copii. Adevărul despre jucăria chinezească devenită trend în România # Cancan.ro
Păpușile Labubu, acele figurine inedite care înfățișează iepuri cu expresii ciudate, uneori înfricoșătoare, au devenit un fenomen global, după ce numeroase vedete și influenceri le-au promovat intens pe rețelele sociale. Figurinele Labubu au fost create […]
17:00
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de azi formează un cuplu. El vine […]
16:30
A fost identificată a doua victimă care a murit în Rahova! Era avocat și își desfășura activitatea acasă # Cancan.ro
Ies la iveală noi informații în cazul tragediei care a avut loc pe 17 octombrie în Rahova. A doua victimă identificată în urma exploziei din Sectorul 5 al Capitalei este Vasilica Enache, o avocată cunoscută […]
16:30
Mai rar așa ceva! O femeie care a vrut să ofere locuințe victimelor din Rahova, linșată de locatari! La un pas să fie luată la bătaie # Cancan.ro
Explozia ce a avut loc ieri dimineață, 17 octombrie, în Rahova a lăsat în urmă pagube considerabile, victime și multe întrebări fără răspuns. Numeroși oameni au rămas fără locuințe. O femeie s-a oferit să îi […]
Acum 12 ore
16:10
Tragedie în județul Vaslui, unde doi copii, o fetiță de 8 ani și un băiețel de doar 4 ani, au fost găsiți fără viață într-o baltă situată la marginea comunei Vinderei. Cei mici dispăruseră de […]
15:50
Doliu în muzică! Pianistul Mircea Tiberiu a fost găsit fără viață într-o cameră de hotel din Galați # Cancan.ro
Este doliu în muzica românească! Mircea Tiberian a murit la vârsta de 70 de ani. Cunoscutul pianist de jazz și compozitor a încetat din viață la doar câteva ore după ce susținuse un concert în […]
15:50
TOP vedete care au spus adio orașului și își trăiesc viața pe ulița satului! Au schimbat haosul din Capitală cu liniștea de la țară # Cancan.ro
E perioada din an în care românii se uită la calorifere ca la cotele de la pariuri și în care își amintesc ce frumos era pe vremuri, în casa bunicilor, când duduia soba pe lemne […]
15:30
Localitatea din România unde casele se vând la prețul unei mașini! Cât trebuie să scoți din buzunar # Cancan.ro
Într-o localitate din România, o casă se vinde la prețul unei mașini. Proprietatea, aflată într-o zonă liniștită și cu un peisaj deosebit, ar putea deveni locuința ideală pentru cei care visează la o viață simplă […]
14:50
Anunțul momentului despre unul dintre răniții grav în explozia din Rahova! Decizia a fost luată în această dimineață # Cancan.ro
Apar noi informații despre starea de sănătate a victimelor prinse în explozia din cartierul Rahova. În urma deflagrației, 3 oameni și-au pierdut viața, iar alți 20 au avut nevoie de îngrijiri medicale. Printre cei afectați […]
14:30
Delirul continuă! Alex Bodi s-a împăcat cu fosta. Pentru a câta oară?! Au uitat că s-au tradus reciproc și sunt din nou împreună # Cancan.ro
Alex Bodi este cunoscut pentru relațiile sale cu femeile frumoase din showbiz-ul românesc. De curând a atras din nou atenția prin viața sa amoroasă intensă. Deși a declarat în repetate rânduri că își dorește stabilitate, […]
14:20
Maria Constantin a schimbat foaia, la 38 de ani! Artista își trăiește viața după propriile reguli: „Asta mi-ar mai lipsi, un copil” # Cancan.ro
Maria Constantin a luat o pauză de la emisiuni și evenimente mondene și preferă să se concentreze pe cariera de cântăreață și pe familie. Viața de artist nu e deloc ușoară, iar vedeta o știe […]
13:50
Zodia cu dublu noroc: se va îmbogăți și își va întâlni „jumătatea” până la finalul lui 2025, potrivit celebrei Cristina Demetrescu # Cancan.ro
Astrologul Cristina Demetrescu vine cu vești bune pentru nativii născuți în această zodie de apă. În ultimele luni din anul 2025 va cunoaște succesul pe plan financiar și își va întâlni sufletul pereche. Află în […]
13:20
VIDEO animație AI: cum s-a produs explozia din Rahova, de fapt? Momentul care a distrus viețile a zeci de oameni # Cancan.ro
O explozie puternică a zguduit vineri dimineață, 17 octombrie 2025, un bloc de opt etaje situat în cartierul Rahova, Sector 5, București. Deflagrația a avut loc în jurul orei 9:07 și a făcut dezastru în […]
13:10
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai mult curent noaptea, dacă sunt uitate în priză. Aceștia sunt „vampirii” energetici nocturni # Cancan.ro
În majoritatea locuințelor din România, printre metodele eficiente de încălzire (principale sau suplimentare) pe timp de iarnă se numără câteva electrocasnice care a consumă foarte mult curent electric, dacă sunt uitate în priză. Care sunt, […]
12:50
Înregistrarea dintre un pompier și un angajat Distrigaz a fost făcută publică! A avut loc la doar câteva minute după explozie # Cancan.ro
Apelul dintre angajații Distrigaz Sud și pompieri a fost făcută publică la scurt timp după explozia de vineri dimineață din Rahova. Reprezentanții companiei au transmis că gazul a fost oprit cu o zi înainte din […]
12:20
Ce s-a întâmplat cu tatăl lui Costel Gâlcă, după explozia din Rahova. Bărbatul locuiește lângă locul tragediei # Cancan.ro
După explozia devastatoare care a avut loc în blocul de locuințe din Rahova, Costel Câlcă, antrenorul echipei de fotbal Rapid, a trecut printr-o sperietură soră cu moartea. Tatăl său locuiește la doi pași de locul […]
12:20
După divorțul de Kanye West în 2021, Kim Kardashian nu și-a pus pe pauza situația amoroasă. A avut o relație cu Odell Beckham Jr. care s-a sfârșit în 2024, iar acum a pus ochii pe […]
11:40
S-a decis! Data surprinzătoare la care vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Cine candidează # Cancan.ro
După ce Nicușor Dan a părăsit fotoliul de la Primăria Capitalei pentru a prelua funcția de președinte al României la Palatul Cotroceni, conducerea municipalității a fost preluată de Stelian Bujduveanu, până la organizarea de noi […]
11:40
Câte clase are Dan Alexa de la Asia Express? Porecla ”Chirurgul” n-are nicio treabă cu educația # Cancan.ro
Odată cu participarea în sezonul 8 de la Asia Express – Drumul Eroilor, Dan Alexa (46 de ani) a revenit în atenția publicului. Dacă până în urmă cu ceva ani reușitele din viața de sportiv […]
Acum 24 ore
11:20
BREAKING! Incendiu în Grozăvești, în urmă cu puțin timp. S-a emis Ro-ALERT: mai multe blocuri sunt afectate # Cancan.ro
Un incendiu a izbucnit în această dimineață în cartierul Grozăvești din București. Din primele informații, mai multe clădiri de locuințe ar fi afectate. S-a emis și Ro-ALERT pentru informarea și protejarea populației. ”Intervenim pentru stingerea […]
11:00
Anda Adam, scandal cu producătorii Asia Express. Acuzații fără precedent la adresa postului Antena 1 # Cancan.ro
Anda Adam a iscat din nou un scandal în cadrul emisiunii Asia Express, demonstrând încă o dată cât este de impulsivă. Cântăreața nu este la prima abatere de acest fel, și în trecut a avut […]
10:40
CANCAN.RO îți prezintă testul de perspicacitate al zilei! În provocarea de astăzi trebuie să identifici cele 4 diferențe în cel mult 12 secunde. Cele două imagini par identice, dar nu sunt. Ești pregătit? Dacă da, […]
10:20
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. De-a lungul generațiilor, despre bărbați s-au făcut tot felul de glume, unele dintre ele fiind parcă inspirate din viața de zi cu zi a protagoniștilor. Îți prezentăm o situație care […]
10:20
Prima prognoză meteo Accuweather pentru iarna asta. Cum va fi vremea în București în decembrie 2025 și în ianuarie 2026 # Cancan.ro
Primele două luni de iarnă se anunță cu temperaturi blânde pentru bucureșteni, cu temperaturi peste media obișnuită a perioadei și cu puține episoade de ninsoare. Deși începutul lui decembrie va fi ușor instabil, finalul aduce […]
10:00
Strigător la cer! Mesajul scris pe o foaie A4 și lipit la avizierul unui bloc din București, după explozia din Rahova # Cancan.ro
După nenorocirea din Rahova, mai multe asociații de locatari au început să ia măsuri de prevenție în cazul unor posibile probleme legate alimentarea rețelei de gaze naturale. Mesajul scris pe o foaie A4 de la […]
09:20
Este prima zi de weekend și este un moment ideal pentru cele mai haioase bancuri. Indiferent că ai o zi aglomerată sau stai să te relaxezi, câteva glume sunt ideale pentru a-ți aduce zâmbetul pe […]
09:10
Triplă tragedie în familia gravidei moarte în explozia din Rahova! Ce s-a întâmplat cu fratele ei # Cancan.ro
Este anchetă de amploare în cazul exploziei din cartierul Rahova. Trei persoane au murit, iar printre acestea se numără o tânără gravidă în 6 luni. Fratele ei, un adolescent de 17 ani, a fost și […]
09:00
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova! Apartamentul care a explodat ar fi avut o centrală ilegală # Cancan.ro
Tragedia produsă în cartierul Rahova a readus în atenție vulnerabilitatea instalațiilor de gaz din blocurile vechi. O analiză recentă a imaginilor surprinse de Google Street View în 2023 arată că apartamentul situat la etajul cinci, […]
