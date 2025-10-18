Serie A: Victorie uriaşă pentru Chivu, 1-0 acasă la AS Roma şi Inter este lider
News.ro, 18 octombrie 2025 23:50
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia AS Roma, în etapa a şaptea din Serie A.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
00:10
Echipa spaniolă Atletico Madrid a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia Osasuna, în etapa a 9-a din La Liga.
Acum o oră
23:50
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia AS Roma, în etapa a şaptea din Serie A.
23:30
Florin Tănase, jucătorul echipei FCSB, este dezamăgit de prestaţia lui şi a colegilor în meciul cu ultima clasată şi spune că este ruşinat de jocul făcut.
23:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Municipiul Bucureşti, Administraţia pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Sectorul 5 vor dispune măsuri pentru punerea în siguranţă a amplasamentului, de intervenţie la imobil, dezafectarea imobilului # News.ro
Municipiul Bucureşti, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti vor dispune măsurile necesare pentru intervenţia de urgenţă şi punerea în siguranţă a amplasamentului, măsuri de intervenţie la imobiluldin Sectorul 5 afectat de o explozie, dezafectarea imobilului şi refacerea domeniului public şi privat afectat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, a decis sâmbătă Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, caew a luat act de concluziile Raportului tehnic privind stabilirea condiţiilor de utilizare în continuare ori de dezafectare a clădirii avariate. Toţi locatarii afectaţi beneficiază de până la 7 zile de cazare la hotel, iar după finalizarea anchetei, va fi analizată posibilitatea ca locatarii din scările neafectate direct de explozie să se poată întoarce în siguranţă în locuinţele lor.
23:30
Echipa olandeză PSV Eindhoven, cu românul Dennis Man titular, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Go Ahead Eagles, în etapa a 9-a din Eredivisie, campionatul olandez.
23:30
Zece persoane, evacuate din cinci locuinţe într-o comună din judeţul Mureş, din cauza unei avarii la o ţeavă de alimentare cu gaz. Avaria la conducta de gaz a survenit din cauze necunoscute # News.ro
Zece persoane au fost evacuate, sâmbătă seară, din cinci locuinţe amplasate într-o comună din judeţul Mureş, din cauza unei avarii produse la o ţeavă de alimentare cu gaz. Avaria la conducta de gaz a survenit din cauze necunoscute, transmit autorităţile.
Acum 2 ore
23:00
Donald Trump: Statele Unite vor trimite supravieţuitorii atacului asupra unui vas suspectat de transport de droguri înapoi în Ecuador şi Columbia # News.ro
Cei doi supravieţuitori ai unui atac militar american asupra unui vas suspectat că transporta droguri în Caraibe vor fi trimişi în Ecuador şi Columbia, ţările lor de origine, a declarat sâmbătă preşedintele Donald Trump, potrivit AP.
22:40
Echipa bucureşteană Metaloglobus a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 13-a din Superligă.
Acum 4 ore
22:20
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Bujduveanu, după întâlnirea cu proprietarii din imobilul afectat: În perioada următoare, prioritatea noastră e punerea în siguranţă a clădirii şi a zonei înconjurătoare. Locatarii, cazaţi temporar în unităţi hoteliere, pentru 7 zile # News.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu declară, după întâlnirea cu proprietarii din imobilul afectat de explozie, că în perioada următoare, prioritatea este punerea în siguranţă a clădirii şi a zonei înconjurătoare, el precizând că locatarii sunt cazaţi temporar în unităţi hoteliere, pentru 7 zile.
22:20
Echipa engleză Arsenal Londra a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, de formaţia londoneză Fulham, în etapa a opta din Premier League.
22:20
Campioana Germaniei, Bayern Munchen, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Borussia Dortmund, în etapa a 7-a din Bundesliga.
22:10
O nouă performanţă pentru România la Europenele de tenis de masă: şi echipa masculină s-a calificat în finală. Este o premieră # News.ro
Echipa masculină a României s-a calificat, sâmbătă, în finala Campionatul European de seniori, de la Zadar (Croaţia).
22:00
Debut de vis pentru HC Buzău în cupele europene! Echipa pregătită de Serghei Bebeshko a câştigat categoric, scor 46–21 (25–10 la pauză), în faţa formaţiei bosniace Leotar Trebinje, în primul meci din cupele europene din istoria clubului.
22:00
O nouă performanţă pentru România la Europenele de tenis de masă: şi echipa masculină s-a calificat în finală # News.ro
Echipa masculină a României s-a calificat, sâmbătă, în finala Campionatul European de seniori, de la Zadar (Croaţia).
22:00
Alimentele ultraprocesate, care domină tot mai mult dieta modernă, ar putea avea efecte asupra sănătăţii comparabile cu cele ale fumatului, avertizează experţii.
21:50
UPDATE - Acţiune a Salvamont Maramureş pentru salvarea a trei tineri ucraineni, blocaţi într-o zonă stâncoasă, în apropierea vârfului Pop Ivan / O a doua acţiune de salvare, în curs pentru salvarea altor trei tineri ucraineni # News.ro
Salvamontişti şi poliţişti de frontieră din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru salvarea a trei tineri ucraineni, blocaţi într-o zonă greu accesibilă, în apropierea vârfului Pop Ivan. Cei trei se află de trei zile pe munte şi nu mai pot înainta. Salvamont a anunţat că a demarat o a doua acţiune de salvare, a altor trei ucraineni, trei tineri cu vârste cuprinse între 24 şi 28 de ani, care se află în zona vârfului Poloninca din munţii Maramureşului şi care au cerut ajutor la 112 în condiţiile în care unul dintre ei nu se mai poate deplasa.
21:50
Israelul a încălcat armistiţiul de 47 de ori şi a ucis 38 de palestinieni, acuză biroul de presă al Gazei # News.ro
Biroul de presă al Gazei a acuzat Israelul că a încălcat armistiţiul cu Hamas de 47 de ori de la intrarea în vigoare a acestuia, ucigând 38 de palestinieni şi rănind alţi 143, relatează The Guardian.
21:50
Echipa italiană Torino a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, campioana en-titre a Italiei, Napoli, în etapa a şaptea din Serie A.
21:50
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a luat act de concluziiie Raportului tehnic, privind necesitatea dezafectării imobilului asupra căruia s-au constatat avarii grave # News.ro
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a luat act de concluziiie Raportului tehnic, privind necesitatea dezafectării imobilului asupra căruia s-au constatat avarii grave, respectiv scara a 2-a a Blocului 32, în integralitate. Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti vor proceda la demontarea elementelor structurale instabile (balcoane, pereţi, planşee), punerea în siguranţă a zonei şi pregătirea terenului pentru eventuale lucrări de demolare, se arată în Hotărâre.
21:50
Rugby: Lupii au cedat şi în al doilea meci din Rugby Europe Super Cup, cu Bohemia Warriors # News.ro
Selecţionata Romanian Wolves a pierdut, sâmbătă, şi cel de-al doilea meci din acest sezon al Rugby Europe Super Cup, cedând în faţa francizei cehe Bohemia Rugby Warriors 39-24 (15-11). Lupii vor întâlni vinerea viitoare, la 24 octombrie, pe Castilla Y Leon Iberians, partidă care va avea loc în Spania, la Murcia.
21:30
Bujduveanu, după întâlnirea cu proprietarii din imobilul afectat de explozie: În perioada următoare, prioritatea noastră este punerea în siguranţă a clădirii şi a zonei înconjurătoare. Locatarii, cazaţi temporar în unităţi hoteliere, pentru 7 zile # News.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu declară, după întâlnirea cu proprietarii din imobilul afectat de explozie, că în perioada următoare, prioritatea este punerea în siguranţă a clădirii şi a zonei înconjurătoare, el precizând că locatarii sunt cazaţi temporar în unităţi hoteliere, pentru 7 zile.
21:20
Formula 1: Verstappen a câştigat sprintul în SUA. Monoposturile McLaren s-au ciocnit în primul tur # News.ro
Max Verstappen a câştigat sâmbătă, pentru al treilea an consecutiv, sprintul din cadrul Marelui Premiu al Statelor Unite, după ce Oscar Piastri şi Lando Norris, piloţii McLaren care se luptă pentru titlu, s-au ciocnit la start şi s-au retras din cursă, relatează Reuters.
21:20
Acţiune a Salvamont Maramureş pentru salvarea a trei tineri ucraineni, blocaţi într-o zonă stâncoasă, în apropierea vârfului Pop Ivan # News.ro
Salvamontişti şi poliţişti de frontieră din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru salvarea a trei tineri ucraineni, blocaţi într-o zonă greu accesibilă, în apropierea vârfului Pop Ivan. Cei trei se află de trei zile pe munte şi nu mai pot înainta.
21:10
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Raport ISC, despre pagubele la Liceul Bolintineanu: A fost afectat stâlpul de beton armat în care a fost proiectat panoul blocului. Avarii la ferestrele şi plafoanele suspendate. Nu există risc de colaps # News.ro
Raport Inspectoratului de Stat pentru Construcţii cuprinde şi concluziile privind pagubele provocate clădirii Liceului Bolintineanu, în urma exploziei la blocul de locuinţe din Calea Rahovei, fiind afectat stâlpul de beton armat în care a fost proiectat panoul de perete provenit din bloc şi fiind produse avarii la ferestrele şi plafoanele suspendate, dar fără să existe risc de colaps.
21:10
O persoană a fost rănită, sâmbătă seară, într-un incendiu izbucnit într-o gospodărie din municipiul Piteşti. Focul a cuprins mai multe anexe gospodăreşti, fiind stins în urma intervenţiei pompierilor.
21:00
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Experţii spun că nu e justificată economic consolidarea clădirii: Există posibilitatea ca pe durata desfăşurării lucrărilor amplasamentul să fie afectat de un cutremur moderat sau mare care ar pune în imediat pericol stabilitatea cl # News.ro
Experţii convocaţi de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care au mers la locul exploziei din Calea Rahovei, au trans mis că nu e justificată economic consolidarea clădirii afectate, pentru că există posibilitatea ca pe durata desfăşurării lucrărilor de consolidare, amplasamentul să fie afectat de un cutremur moderat sau mare care ar pune în imediat pericol stabilitatea clădirii. Experţii au concluzionat că imobilul prezintă colaps parţial, prezintă avarii grave asupra componentelor structurale şi nestructurale şi că situaţia constatată are un caracter evolutiv, clădirea neaflându-se într-un stadiu de echilibru permanent, existând riscul de colaps progresiv.
20:50
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - ISC propune interzicerea accesului în clădire precum şi pe o zonă de siguranţă de 30 m în jurul acesteia, demolarea controlată a etajelor de la 5 la 8, pe zona avariată ca urmare a exploziei, instalarea unor popi de siguranţă # News.ro
Inspectoratul de Stat în Construcţii propune în raportul elaborat în urma exploziei din Calea Rahovai interzicerea accesului în clădirea avariată, precum şi pe o zonă de siguranţă de 30 m în jurul acesteia, demolarea controlată a etajelor de la 5 la 8, pe zona avariată ca urmare a exploziei şi instalarea unor popi de siguranţă.
20:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Raport ISC: Imobilul afectat nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori, nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor # News.ro
Raportul Inspectoratului de Stat în Construcţii arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori astfel că nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor. ISC arată că, având în vedere constatările din teren ale experţilor tehnici, se dispune încetarea utilizării imobilului bloc de locuinţe 30A, în urma unei expertize concluzionându-se că este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a cetăţenilor sau poate cauza distrugerea totală sau parţială a construcţiei.
20:30
ISC propune interzicerea accesului în clădire precum şi pe o zonă de siguranţă de 30 m în jurul acesteia, demolarea controlată a etajelor de la 5 la 8, pe zona avariată ca urmare a exploziei, instalarea unor popi de siguranţă # News.ro
Inspectoratul de Stat în Construcţii propune în raportul elaborat în urma exploziei din Calea Rahovai interzicerea accesului în clădirea avariată, precum şi pe o zonă de siguranţă de 30 m în jurul acesteia, demolarea controlată a etajelor de la 5 la 8, pe zona avariată ca urmare a exploziei şi instalarea unor popi de siguranţă.
20:30
Un nou studiu, realizat în Germania, oferă speranţă în cazul pacientelor cu cancer de sân care nu au un răspuns optim la tratamentele hormonale convenţionale. Cercetătorii au descoperit că eficienţa terapiei poate fi semnificativ îmbunătăţită prin adaptarea tratamentului la modul diferit în care fiecare organism procesează substanţele active.
Acum 6 ore
20:20
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Raport ISC: Imobilul afectat nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor # News.ro
Raportul Inspectoratului de Stat în Construcţii arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor.
20:10
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Bujduveanu: Locuitorii blocului au ca modalităţi de relocare chirie sau apartamente provizorii puse la dispoziţie / Primăria Capitalei va oferi un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană din locuinţe # News.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunţat că locatarii au trei modalităţi de relocare, fie să aleagă o chirie, un apartament puse la dispoziţie de ONG-uri sau apartamente ale Primăriei Capitalei sau ale primăriilor de sector. În plus, el a mai spus că Primăria generală va oferi un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană din locuinţele afectate.
20:10
Cel puţin 15 persoane au murit într-un accident de autobuz în statul Pernambuco, din nord-estul Braziliei, după ce şoferul a pierdut controlul vehiculului, a anunţat Poliţia Federală Rutieră, potrivit Reuters.
20:10
Echipa Universitatea Cluj a anunţat sâmbătă seara, printr-un comunicat postat pe pagina oficială de FB a grupării, că antrenorul Ioan Ovidiu Sabău şi-a reziliat contractul.
20:00
UPDATE - Galaţi: Incendiu într-un imobil din Tecuci / Apelul iniţial anunţa producerea unei explozii, pompierii nu au găsit urme de deflagraţie / Opt persoane, evacuate / Un bărbat a sărit de la etajul al doilea, speriat de fum # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seară, într-un imobil din municipiul Tecuci. Apelul iniţial dat la 112 anunţa producerea unei explozii, însă în urma primelor verificări pompierii nu au găsit semne care să arate că s-ar fi produs o deflagraţie. Opt persoane au fost evacuate din imobilul afectat. Un bărbat de 47 de ani a sărit de la etajul al doilea, speriat de fum. El a fost preluat de echipajul SMURD, conştient, şi transportat la Spitalul Municipal Tecuci. Incendiul a fost lichidat.
20:00
Vicecampioana CSM Raiffeisen Oradea a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia CSO Voluntari, scor 81-76 (47-39), în derby-ul etapei a V-a a Ligii Naţionale.
19:50
Dieta ketogenică ar putea proteja sănătatea creierului şi încetini declinul cognitiv, sugerează un nou studiu # News.ro
O alimentaţie echilibrată nu doar hrăneşte corpul, ci ar putea susţine şi funcţiile creierului. Un nou studiu, realizat de cercetători de la Universitatea din Missouri, Statele Unite, indică faptul că o dietă bogată în grăsimi şi săracă în carbohidraţi - cunoscută sub numele de dietă ketogenică - ar putea contribui la menţinerea sănătăţii cerebrale şi la prevenirea declinului cognitiv, mai ales la persoanele cu risc crescut de Alzheimer.
19:50
Galaţi: Incendiu într-un imobil din Tecuci / Apelul iniţial anunţa producerea unei explozii, pompierii nu au găsit urme de deflagraţie / Opt persoane, evacuate # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seară, într-un imobil din municipiul Tecuci. Apelul iniţial dat la 112 anunţa producerea unei explozii, însă în urma primelor verificări pompierii nu au găsit semne care să arate că s-ar fi produs o deflagraţie. Opt persoane au fost evacuate din imobilul afectat.
19:40
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Bujduveanu: Locuitorii blocului au trei modalităţi de relocare: chirie, apartamente puse la dispoziţie de ONG-uri sau de către Primărie / Primăria Capitalei va oferi un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană din locuinţe # News.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunţat că locatarii au trei modalităţi de relocare, fie să aleagă o chirie, un apartament puse la dispoziţie de ONG-uri sau apartamente ale Primăriei Capitalei sau ale primăriilor de sector. În plus, el a mai spus că Primăria generală va oferi un ajutor de 1500 de lei pentru fiecare persoană din locuinţele afectate.
19:40
Echipa Universitatea Craiova a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Unirea Slobozia, în etapa a 13-a din Superliga.
19:40
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Ministrul Energiei anunţă că va cere modificări legislative, dacă va fi cazul: Nu putem să vedem cum mor oamenii în case din cauza erorii unui Dorel care nu şi-a făcut treaba sau care a spus că merge şi aşa # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că, în funcţie de rezultatul anchetei privind explozia produsă în blocul din cartierul Rahova, Ministerul Energiei va propune modificări de legislaţie, pentru ca firmele sau entităţile care trebuie să intervină în caz de sesizări privind scurgerile de gaz natural să nu mai dea vina una pe alta. „Nu putem să vedem cum mor oamenii în case, fără să fie vinovaţi, din cauza erorii unui Dorel care nu şi-au făcut treaba la timp sau care a fost indolent şi a spus că merge şi aşa”, afirmă Bogdan Ivan.
19:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Bujduveanu: Primăria îşi va asuma punerea în siguranţă a imobilului, imediat ce se finalizează ancheta Poliţiei. Ne uităm inclusiv la opţiunea de demolare / Locatarii vor intra să îşi ia bunurile de valoare, nu vor putea locui # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat sâmbătă că Primăria Capitalei îşi va asuma punerea în siguranţă a imobilului, imediat ce se finalizează ancheta Poliţiei dar din raport reiese că este foarte grav afectată clădirea, ceea ce înseamnă că se uită inclusiv la opţiunea de demolare a imobilului. Primarul a mai spus că locatarii vor intra să îşi ia bunurile de valoare, dar nu vor putea locui acolo.
19:30
Echipa engleză Manchester City a dispus sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia Everton, în etapa a opt din Premier League.
19:30
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia catalană Girona, în etapa a 9-a din La Liga.
19:30
Echipa HC Buzău a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia bosniacă RK Leotar, scor 46-21 (25-10), formaţia RK Leotar, în prima manşă din turul 2 al European Cup. HC Buzău joacă pentru prima dată în cupele europene.
19:30
Finală europeană pentru echipa feminină a României la tenis de masă. Tricolorele luptă duminică pentru aurul continental # News.ro
Echipa feminină a României ţinteşte titlul continental, după o nouă evoluţie la înălţime din partea tricolorelor, sâmbătă, în sala din Zadar, Croaţia. În semifinala Campionatului European, tricolorele au învins selecţionata Olandei, scor 3-0.
18:40
Handbal masculin: CSM Constanţa, al doilea eşec cu HC Dukla şi ratează turul 3 European Cup # News.ro
Echipa CSM Constanţa a fost învinsă şi sâmbătă, în deplasare, de formaţia HC Dukla Praga, scor 33-31 (20-13), astfel că ratează calificarea în turul 3 al European Cup.
18:40
David Attenborough a devenit cel mai în vârstă câştigător al unui Daytime Emmy. Britanicul are 99 de ani # News.ro
Sir David Attenborough a doborât recordul pentru cel mai în vârstă câştigător al unui premiu Daytime Emmy pentru activitatea sa la documentarul Secret Lives of Orangutans, relatează BBC.
18:40
Echipa germană Bayer Leverkusen a învins sâmbătă, în deplasare, scor 4-3, formaţia FSV Mainz, în etapa a 7-a din Bundesliga.
18:30
Paul Gascoigne se simte mai bine, dar spune că nu reuşeşte să scape de dependenţa de alcool # News.ro
Spitalizat în această vară, Paul Gascoigne se simte mai bine. Într-un interviu acordat ziarului Mirror, fostul mijlocaş a mărturisit însă că nu reuşeşte să scape de dependenţa de alcool. De aceea, acum trăieşte „de pe o zi pe alta”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.