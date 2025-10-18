SUA îi vor returna pe supraviețuitorii atacului asupra unei ambarcațiuni cu droguri din Caraibe în țările lor de origine

08:40

Autoritățile din Cipru estimează că există aproximativ o pisică fără stăpân pentru fiecare dintre cei un milion de locuitori ai săi – deși activiștii susțin că populația reală este cu sute de mii de exemplare mai mare. La sfârșitul lunii septembrie, comisia parlamentară pentru mediu a fost informată că programul existent de sterilizare este prea […]