Nota primită de Cristi Chivu după victoria lui Inter cu AS Roma: ”De parcă nici n-ar fi existat!”
Sport.ro, 19 octombrie 2025 00:20
Inter s-a impus cu scorul de 1-0 în fața celor de la AS Roma, în etapa a șaptea din Serie A.
Acum o oră
00:20
00:10
Universitatea Cluj nu a stat prea mult timp fără antrenor.
Acum 2 ore
00:00
Campioana ultimelor două ediții e de nerecunoscut, deși lotul a suferit doar mici modificări, în comparație cu sezonul trecut, când bucureștenii și-au încântat fanii.
18 octombrie 2025
23:50
Echipa pregătită de Cristian Chivu, Inter Milano, a urcat pe locul 1 în Serie A după victoria obținută pe Stadio Olimpico.
23:50
FCSB a înregistrat un nou eșec în Superliga României: 1-2 cu ultima clasată, Metaloglobus.
23:40
Mihai Teja a numit omul-cheie din victoria istorică împotriva FCSB: "Aici l-aș remarca pe el!" # Sport.ro
Metaloglobus a produs una dintre cele mai mari surprize ale campionatului, învingând campioana en-titre, FCSB, cu scorul de 2-1, în etapa a 13-a a Superligii.
23:30
O echipă care nu știa să piardă pe plan intern, în sezonul trecut, are acum o prăbușire zgomotoasă. Cum rar s-a văzut în cazul unei campioane en-titre.
23:20
Victoria cu FCSB i-a luat prin surprindere pe jucătorii lui Metaloglobus: "Nu mai știm să ne bucurăm. Nu am avut primă" # Sport.ro
Metaloglobus a reușit surpriza sezonului și a răpus campioana FCSB, scor 2-1, în etapa cu numărul 13 din Liga 1.
23:20
Propunerea care l-a făcut pe Gigi Becali să închidă telefonul după eșecul cu Metaloglobus: ”Văd că îți arde de glume!” # Sport.ro
FCSB a pierdut cu Metaloglobus, scor 1-2, în etapa a 13-a din Superliga României.
23:20
Darius Olaru, discurs furibund după umilința istorică a FCSB-ului: "Ne-am bătut joc! Play-off-ul e tot mai departe" # Sport.ro
Darius Olaru a răbufnit la finalul meciului pe care campioana FCSB l-a pierdut în mod șocant, scor 1-2, pe terenul nou-promovatei Metaloglobus.
23:10
FCSB a pierdut la Clinceni în fața lui Metaloglobus, scor 1-2, în etapa cu numărul 13 din Superliga României.
23:10
Tensiune maximă la FCSB după umilința cu Metaloglobus! Alibec a explodat la adresa fanilor și a fost calmat cu greu de colegi # Sport.ro
Seară de coșmar pentru FCSB, care a suferit o înfrângere rușinoasă, scor 1-2, pe terenul ultimei clasate, Metaloglobus.
23:10
FCSB, campioana ultimelor două ediții, a devenit ciuca bătăilor, în acest sezon. Și, când treaba nu merge, primul care plătește e antrenorul. La orice echipă.
Acum 4 ore
22:50
Nou-promovata Metaloglobus, „lipită“ de ultimul loc al clasamentului, a provocat surpriza etapei, învingând campioana țării, scor 2-1!
22:50
FCSB, umilință istorică în fața ultimei clasate! Fanii au explodat la final: "Rușine să vă fie! Demisia!" # Sport.ro
Seară de coșmar pentru campioana FCSB, care a suferit o înfrângere rușinoasă, scor 1-2, pe terenul celor de la Metaloglobus, echipa de pe ultimul loc din Superliga.
22:40
FCSB a sărbătorit degeaba! Tavi Popescu a înscris un gol superb, dar a fost anulat din cauza lui Olaru # Sport.ro
FCSB a intrat cu un avantaj de un gol la pauza meciului cu Metaloglobus, după un penalty transformat de Florin Tănase.
22:30
România, la înălțime: naționala masculină de tenis de masă, în finala Europeană! Ora meciului # Sport.ro
După performanța fetelor, care atacă și ele aurul continental, s-a obținut un rezultat istoric, la masculin.
22:10
Improvizația lui Gigi Becali a eșuat! Eroarea care a dus la un penalty pentru Metaloglobus # Sport.ro
Metaloglobus - FCSB se joacă în etapa a 13-a din Superliga României.
21:50
Florin Tănase a marcat în minutul 34 al partidei cu Metaloglobus din etapa a 13-a din Superliga României.
21:50
Internaționalul nostru a contribuit la urcarea echipei pe primul loc al clasamentului.
21:40
Ignoră UEFA și CSA Steaua! Reacție de orgoliu a fanilor FCSB. Mesajul afișat la meciul cu Metaloglobus # Sport.ro
La primul meci disputat după ce UEFA a șters Cupa Campionilor din dreptul FCSB într-o secțiune a site-ului oficial, ultrașii din Peluza Nord au oferit un răspuns tranșant.
21:20
Postecoglou, ironizat după ce a fost dat afară în ziua 39: "Nici nu apucase să-și desfacă bagajul" # Sport.ro
Ange Postecoglou a avut parte de un mandat de coșmar pe banca echipei Nottingham Forest.
21:20
Gonit de Becali de la FCSB, vârful italian de 29 de ani tocmai a obținut cea mai mare performanță din cariera sa de până acum în K-League.
21:10
Într-o perioadă în care parcă nimic nu merge la CFR Cluj, ardelenii mai primesc și vești bune.
Acum 6 ore
21:00
Prunea lansează teoria conspirației după ce străinii l-au făcut praf pentru tirada anti-Klopp și anunță: ”Vreau să-l sun!” # Sport.ro
Florin Prunea l-a făcut praf pe Jurgen Klopp, fostul antrenor al lui Liverpool și actual oficial în grupul Red Bull.
21:00
Manchester City - Everton 2-0. VIDEO cu golurile lui Erling Haaland. Premier League, exclusiv pe VOYO # Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise de VOYO.
20:40
Dezastru pentru McLaren! Piastri l-a scos pe Norris din cursa de sprint din MP al Statelor Unite # Sport.ro
Sezonul din Formula 1 se află pe final, dar lupta pentru titlul piloților este în continuare deschisă. La constructori, McLaren a obținut deja trofeul.
20:30
Mirel Rădoi, o nouă reacție în războiul cu Lucescu după victoria cu Slobozia: "Prefer să fiu furat decât să câștig ajutat" # Sport.ro
Universitatea Craiova a învins Unirea Slobozia cu 3-1 și a urcat pe locul al doilea în Superliga.
20:20
O nouă șansă pentru "perla" lui Gigi Becali. Un jucător de la FCSB revine titular în campionat după 2 luni # Sport.ro
FCSB va înfrunta Metaloglobus în această seară, în etapa cu numărul 13 din Liga 1. Meciul începe la 20:30 și poate fi urmărit în format LIVE BLOG pe site-ul www.sport.ro.
20:10
Fostul jucător de la FCSB nu își găsește echipă! Unde a ajuns: ”Nu se pune problema să semnez!” # Sport.ro
Fostul jucător de la FCSB a rămas liber de contract.
20:10
Un fotbalist experimentat, de 29 de ani, a reușit să-l facă mare pe Isenko, portarul Craiovei, la o fază la care ar fi trebuit să înscrie pentru Unirea Slobozia.
20:00
Sabău a plecat de la U Cluj.
20:00
Jean Vlădoiu surprinde după eșecul din Bănie: "Am câștigat multe! Mergem în Giulești să batem" # Sport.ro
Unirea Slobozia a pierdut cu 3-1 pe terenul Universității Craiova, dar Jean Vlădoiu, antrenorul din acte al ialomițenilor, a surprins pe toată lumea la finalul partidei cu o reacție plină de optimism.
19:50
Cine este Eminem de la Real Madrid?! ”Toți îmi spun așa aici!” Pe Bernabeu este și ”50 Cent” # Sport.ro
Starurile lui Real Madrid au luat parte la o provocare inedită.
19:30
Bam-bam! România s-a calificat în finala feminină a Europeanului de tenis de masă. Victorie uriașă # Sport.ro
România, o forță în tenisul de masă feminin!
19:30
Ratarea anului în Superliga? Papeau putea da lovitura, dar s-a făcut de râs singur cu portarul # Sport.ro
În meciul dintre Universitatea Craiova și Unirea Slobozia, atacantul oaspeților, Jayson Papeau, a irosit o șansă monumentală de a-și aduce echipa în avanta.
19:30
La doar 30 de ani, Alexandru Mitriță a încheiat socotelile cu fotbalul internațional. Și, deocamdată, decizia nu-l ajută la nivel de club. Din contră!
19:10
FCSB, primită regește la Clinceni! Stadionul a fost modernizat, iar vestiarele strălucesc înaintea meciului cu Metaloglobus # Sport.ro
Metaloglobus se pregătește să o înfrunte pe FCSB în condiții foarte bune, după ce arena din Clinceni a trecut printr-un proces de modernizare.
Acum 8 ore
19:00
Superliga, mereu surprinzătoare.
18:50
Becali își dă „palme“: Compagno, aruncat de FCSB, a dat cea mai mare lovitură a carierei! # Sport.ro
Cea mai proastă decizie fotbalistică a latifundiarului, în ultimii ani, a fost gonirea unui atacant care își făcea treaba pe teren. Dovadă că a continuat să dea goluri pe bandă și după ce a părăsit Superliga noastră.
18:30
Răzvan Lucescu, fidel planului său! Decizia luată înaintea derby-ului încins cu AEK Atena # Sport.ro
Răzvan Lucescu aplică din nou tactica misterului total înaintea unui meci crucial pentru PAOK.
18:20
Ioan Ovidiu Sabău a vorbit din nou despre plecarea de la U Cluj! Decizia pe care ar fi luat-o antrenorul # Sport.ro
U Cluj a pierdut pe teren propriu în fața lui FC Botoșani, scor 0-2, în etapa 13 din Superliga României.
18:10
România, componență inedită la Billie Jean King Cup. Pe cine a convocat Alexandru Dulgheru # Sport.ro
Alexandra Dulgheru l-a înlocuit pe Horia Tecău în funcția de căpitan nejucător al echipei României de Billie Jean King Cup, fosta Fed Cup.
18:00
Antrenorul de 58 de ani a făcut dintr-o echipă de subsolul clasamentului o formație care ocupă locul 1, în campionat, după 13 etape.
17:50
Dezastru pentru fostul antrenor al lui Drăgușin! Demis în 39 de zile, a intrat în istoria neagră a Angliei # Sport.ro
Ange Postecoglou, tehnicianul care l-a transferat și l-a pregătit pe Radu Drăgușin la Tottenham, a fost demis de la Nottingham Forest după un mandat de coșmar, care a durat doar 39 de zile.
17:40
Fostul star al FCSB-ului e într-o situație tot mai dificilă, la Al-Gharafa, unde are statutul unui jucător „de umplutură“ în lotul lui Pedro Martins.
17:30
Ioan Becali, atac la liderul din Superliga: "Este o rușine!" FC Botoșani i-a dat replica pe teren # Sport.ro
Ioan Becali a lansat un atac dur la adresa liderului surpriză din Superliga, FC Botoșani, considerând că prezența moldovenilor în fruntea clasamentului este jenantă pentru fotbalul românesc.
17:20
Sancțiunile pe care le poate primi Florin Prunea după ce l-a jignit pe Jurgen Klopp! Ce scrie în regulamentul UEFA # Sport.ro
Mai în glumă, mai în serios, Florin Prunea a lansat dur împotriva lui Jurgen Klopp, fostul antrenor al lui Liverpool și actual oficial în conducerea tehnică a grupului RB, din care fac parte formații precum Salzburg sau Leipzig.
Acum 12 ore
17:00
Începe Mondialul de gimnastică! Toți ochii pe Sabrina Maneca-Voinea pentru a rupe blestemul de un deceniu # Sport.ro
Duminică, în Indonezia, se dă startul celei de-a 53-a ediții a Campionatului Mondial de gimnastică artistică, iar România visează să pună capăt unei așteptări de 10 ani.
17:00
Naționala Emiratelor a ratat calificarea directă la Mondiale, iar de aici s-a născut o întreagă dezbatere în micuțul stat din zona Golfului Persic.
