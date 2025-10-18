Când se căsătoresc Simona Trașcă și Marian! Vedeta i-a schimbat planurile iubitului: ”Așa nu vreau eu”

12:30

În locuințele vechi, în care instalația de gaze nu a fost verificată de mulți ani, pot să apară scurgeri de gaze, care pot duce la un dezastru. Mirosul puternic este unul dintre semnele pe care nimeni nu ar trebui să le ignori. O flacără galbenă sau portocalie în loc de albastră poate fi un alt semn care arată o eventuală scurgere de gaze.