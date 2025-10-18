Horoscopul zilei de 19 octombrie 2025
Jurnal de Vrancea, 19 octombrie 2025 00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Dragoste & Relații: Pot apărea discuții sensibile cu partenerul — fii atent la ton și intenții. Evită reproșurile gratuite.Sănătate: O zi bună să te reconectezi cu tine însuți: meditație, plimbare scurtă sau pauze regulate pot aduce echilibru interior.Carieră & Bani: Se ridică șanse de recunoaștere sau apreciere la […] Articolul Horoscopul zilei de 19 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum o oră
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Dragoste & Relații: Pot apărea discuții sensibile cu partenerul — fii atent la ton și intenții. Evită reproșurile gratuite.Sănătate: O zi bună să te reconectezi cu tine însuți: meditație, plimbare scurtă sau pauze regulate pot aduce echilibru interior.Carieră & Bani: Se ridică șanse de recunoaștere sau apreciere la […] Articolul Horoscopul zilei de 19 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 12 ore
12:20
Garda Forestieră Focșani: amenzi de peste 130.000 de lei și aproape 320 mc de lemn confiscați în luna septembrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Garda Forestieră Focșani a continuat și în luna septembrie acțiunile de control și monitorizare pentru protejarea fondului forestier și gestionarea durabilă a resurselor naturale din județele aflate în competență. Potrivit unui raport al instituției, în septembrie 2025 au fost efectuate 104 controale privind respectarea regimului silvic, în urma cărora s-au aplicat 37 de sancțiuni contravenționale […] Articolul Garda Forestieră Focșani: amenzi de peste 130.000 de lei și aproape 320 mc de lemn confiscați în luna septembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
09:40
Lepșa, inima Vrancei tradiționale, gazda unui eveniment național al seniorilor liberali # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lepșa, una dintre cele mai îndrăgite destinații montane ale județului Vrancea, s-a transformat în acest weekend într-un punct de întâlnire pentru seniorii liberali din toată țara și din Republica Moldova. Timp de trei zile, localitatea a găzduit evenimentul Regionala OSNL “Vrancea Tradițională”, un proiect care a adus împreună oameni, idei și tradiții într-un cadru spectaculos. […] Articolul Lepșa, inima Vrancei tradiționale, gazda unui eveniment național al seniorilor liberali apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Panciu au fost sesizați, la data de 17 octombrie a.c., prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că numitul IORDACHE TRAIAN, în vârstă de 76 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu său, din comuna Răcoasa, la data de 16 octombrie a.c., în jurul orei 15:00, și […] Articolul Bărbat din Răcoasa dispărut de acasă. Autoritățile au demarat căutările apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Reprezentanții Biroului Teritorial Galaţi al instituției Avocatul Poporului acordă audiențe cetățenilor din județul Vrancea, în municipiul Focșani, miercuri, 22 octombrie 2025, la sediul Instituției Prefectului – Județul Vrancea, începând cu ora 1000. Pentru operativitate, persoanele interesate sunt rugate să se prezinte cu o petiție din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă […] Articolul Avocatul Poporului acordă audiențe în Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Investigația anchetatorilor privind explozia devastatoare din cartierul bucureștean Rahova pornește, în principiu, de la două ipoteze și părerea experților este că tragedia putea fi evitată. Cele două ipoteze pe care merg acum anchetatori sunt fie o neglijență a administratorilor, a companiei de gaze, fie o greșeală voită ori nevoită a unuia dintre locatari. Ancheta […] Articolul Cronica dimineții – 18.10.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru mulți miri, nunta și luna de miere sunt două experiențe separate: mai întâi evenimentul oficial, cu emoții și organizare intensă, apoi o călătorie relaxată în doi. Dar ce-ar fi să le combini și să le transformi într-o singură aventură? O nuntă pe plajă în Halkidiki îți oferă exact această posibilitate: o ceremonie de vis […] Articolul Cum să îmbini luna de miere cu nunta ta pe plajă în Halkidiki apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
01:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Astăzi ai în față o decizie importantă în carieră. Evită să tratezi lucrurile superficial — alegerea pe care o faci acum poate influența mult direcția ta profesională. Fii atent la detalii și nu te grăbi fără să analizezi bine toate opțiunile. ♉ Taur Primești vești încurajatoare legate de un proiect la care ai […] Articolul Horoscopul zilei de 18 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17 octombrie 2025
19:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Incidentul rutier, care nu a fost soldat cu victime, a avut loc vineri după-amiază, în jurul orei 16.30, într-una dintre cele mai aglomerate zone ale Focșaniului: Obor. Ca să fim mai preciși, la sensul giratoriu plantat la intersecția străzii Mărășești cu Bulevardul Independenței, vis-a-vis de „halta pentru veșnicie” Popa. După cum se poate vedea și […] Articolul Autoturism „rașchetat” de TIR în zona Obor din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
ULTIMA ORĂ Accident pe Șoseaua Vrancei! Trei mașini implicate printre care și o ambulanță BGS # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul s-a produs în jurul orei 17.00, pe Șoseaua Vrancei, fiind implicate (cel puțin) trei autoturisme printre care și o ambulanță privată ce aparține firmei BGS. Din ce știm, impactul nu a fost extrem de puternic, aceta nefiind soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale. Cel mai probabil, cauza acidentului este direct legată de […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident pe Șoseaua Vrancei! Trei mașini implicate printre care și o ambulanță BGS apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Circulația rutieră pe Lotul 2 al Autostrăzii A7, între Mizil și Pietroasele (28,35 km), a fost deschisă oficial, marcând un pas important în realizarea coridorului de mobilitate București–Focșani. Până la finalizarea lucrărilor pe Lotul 3, care leagă Pietroasele de municipiul Buzău (13,9 km), accesul pe autostradă se face temporar din DN 2, în zona Hanul […] Articolul Autostrada A7 deschisă oficial pe lotul 2, Mizil–Pietroasele! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Soția președintelui CJ Vrancea, Adriana Halici, a pierdut definitiv procesul intentat unei angajate a Primăriei Păulești # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Soția președintelui Consiliului Județean Vrancea, Adriana Halici, a pierdut definitiv procesul civil intentat unei angajate a Primăriei Păulești, după un scandal petrecut în urmă cu patru ani. Incidentul a avut loc în 2021, când Anamaria Popa, ofițer de stare civilă la Primăria Păulești, a sunat la 112 și a reclamat că a fost lovită de […] Articolul Soția președintelui CJ Vrancea, Adriana Halici, a pierdut definitiv procesul intentat unei angajate a Primăriei Păulești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea a participat, în perioada 15-16 octombrie, la un eveniment dedicat viitorului satelor românești – Forumul Regional Smart Village, la Buzău. Discuțiile au vizat modul în care putem îmbina tradițiile cu soluții moderne, pentru a crea comunități capabile să se autofinanțeze, să devină independente energetic, să atragă fonduri europene pentru proiecte de energie […] Articolul Vrancea, prezentă la Forumul Regional Smart Village de la Buzău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vineri, 24 octombrie, între orele 9.00 și 13.00, Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Popescu” din Focșani își deschide porțile pentru militarii activi, pensionarii militari, veteranii de război și din teatrele de operații, angajații civili ai Ministerului Apărării Naționale, dar și pentru membrii familiilor acestora care au peste 18 ani. Sub deviza „În spiritul medicinei […] Articolul Consultații fără programare la Spitalul Militar Focșani, de Ziua Armatei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Sute de sancțiuni aplicate de ISU Vrancea în urma controalelor efectuate în septembrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe parcursul lunii septembrie, ISU Vrancea a derulat 73 de controale pe linia apărării împotriva incendiilor și protecției civile, dintre care 8 la obiective de investiții, 42 la operatori economici, 17 la instituții publice și 6 la localități. Pe timpul desfășurării controalelor au fost constatate 399 de nereguli pe linia prevenirii situațiilor de urgență. Din […] Articolul Sute de sancțiuni aplicate de ISU Vrancea în urma controalelor efectuate în septembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În ultima săptămână, echipele Salvamont Vrancea au desfășurat lucrări de întreținere pe două dintre cele mai importante trasee turistice din Munții Vrancei, pentru a asigura accesul și siguranța vizitatorilor. Pe traseul din Cheile Tișiței, salvatorii montani au recuperat cele trei punți provizorii distruse de ape și le-au repoziționat, astfel încât întregul traseu de aproximativ șapte […] Articolul Salvamontiștii vrânceni readuc siguranța pe traseele din Munții Vrancei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 265 locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru prima decadă a lunii septembrie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, […] Articolul Vrei un job în Vrancea? Uită-te în baza de date a AJOFM! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
INCREDIBIL Zeci de angajați ai Spitalului Județean Vrancea s-au trezit că trebuie să dea bani înapoi din salariu! Unii au sume foarte mari, de peste 10.000 de lei! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Totul din cauza unei erori făcute acum câțiva ani de o angajată de la Personal Situație tensionată la Spitalul Județean Vrancea după ce mai mulți angajați, medici, asistente și infirmiere s-au trezit că, pe lângă fluturașul de salariu, au primit o înștiințare conform căreia li s-a oprit din salariu o anumită sumă de bani pe […] Articolul INCREDIBIL Zeci de angajați ai Spitalului Județean Vrancea s-au trezit că trebuie să dea bani înapoi din salariu! Unii au sume foarte mari, de peste 10.000 de lei! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
VIDEO Minor reținut de polițiști după ce a pus în pericol siguranța traficului rutier # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un tânăr de 17 ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare au fost retrase şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere a fost reținut la Bacaău. Potrivit IPJ Bacău, […] Articolul VIDEO Minor reținut de polițiști după ce a pus în pericol siguranța traficului rutier apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Comuna Pufești își ia rămas bun de la mătușa Ileana, cel mai vârstnic locuitor al său – 101 ani de demnitate și istorie trăită # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea din Pufești este în doliu după trecerea la cele veșnice a mătușii Manea Ileana, cea mai vârstnică locuitoare a comunei. La venerabila vârstă de 101 ani, tușa Ileana a lăsat în urmă o viață plină de demnitate, muncă și credință. Născută în anul 1924, ea a fost martora unor vremuri care au schimbat lumea: […] Articolul Comuna Pufești își ia rămas bun de la mătușa Ileana, cel mai vârstnic locuitor al său – 101 ani de demnitate și istorie trăită apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Comunei Vizantea Livezi, județul Vrancea: ANUNȚ PUBLIC conform Lege 105/13 aprilie 2023, art.7, alin.23: Se aduce la cunoștința publicului că, în conformitate cu Autorizația de Construire nr. 3 din data de 14 martie 2025, se vor începe lucrările de execuție în vederea finalizării și recepționării obiectivului de investiții “Construire Baza de Tratament Vizantea, comuna […] Articolul Primăria comunei Vizantea Livezi, ANUNȚ de INTERES PUBLIC apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii voluntari ai comunei Dumitrești (SVSU) au fost alertați de izbucnirea incendiului aproape de miezul nopții, la ora 23.53, la o fânărie din satul Lăstuni. Spre locul intervenției a pornit imediat un echipaj format din trei oameni și autospeciala din dotare. La soirea pompierilor voluntari, anexa gospodărească (fânăria) ardea generalizat, solicitând la maximum efortul salvatorilor, […] Articolul Incendiu de amploare, azi-noapte, la Dumitrești! O fânărie s-a făcut scrum! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
Doi copii și un adult, în stare gravă după ce au fost găsiți intoxicați cu monoxid de carbon # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Echipajele de intervenţie au fost solicitate după ce trei persoane au fost găsite inconştiente, posibil intoxicate cu monoxid de carbon, într-o locuinţă din municipiul Galaţi. Acolo au ajuns o autospecială de intervenţie şi un echipaj SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Galaţi. În locuinţă au fost găsiţi doi copii şi un adult, toţi având simptome […] Articolul Doi copii și un adult, în stare gravă după ce au fost găsiți intoxicați cu monoxid de carbon apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Azi ești plin de energie, dar fii atent cum o canalizezi. Răbdarea nu este punctul tău forte, însă graba poate duce la greșeli. În plan profesional, o veste neașteptată poate aduce o schimbare de direcție. Seara e potrivită pentru relaxare. Dragoste: E momentul să comunici mai clar cu […] Articolul Horoscopul zilei de 17 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16 octombrie 2025
20:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs joi după-amiază, în jurul orei 17.00, pe strada Cuza-Vodă, la ieșire din Focșani spre Vânători (zona Dedeman). Un autoturism a acroșat un motocilist, chiar în dreptul unei treceri de pietoni. Din informațiile noastre, în urma impactului motociclistul nu a fost rănit grav, însă la fața locului s-a deplasat și un echipaj […] Articolul Motociclist lovit de mașină la ieșire din Focșani spre Vânători apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Muzeul Vrancei a găzduit joi, 16 octombrie 2025, o nouă ediție a atelierului vocațional „Vreau să devin…”, de această dată dedicată domeniului viticulturii, una dintre cele mai reprezentative tradiții ale județului. Invitatul special al întâlnirii a fost dr. ing. Marioara Pușcalău, cercetător științific consacrat R3 și secretar științific în cadrul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură […] Articolul Atelier vocațional dedicat viticulturii la Muzeul Vrancei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lotul 2 Mizil – Pietroasele al autostrăzii Ploieşti – Buzău va fi dat vineri după-amiază în trafic, a anunţat, joi, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook. „Deschidem mâine după-amiază circulaţia pe încă 28 km din A7. Ajungem, astfel, la aproximativ 132 km de […] Articolul Încă 28 de km din Autostrada Moldovei vor fi dați în exploatare vineri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Ajutoarele pentru încălzirea locuinței pot fi solicitate la Focșani. Primăria anunță condițiile și locurile de depunere a cererilor # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului Focșani anunță că acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței se face începând cu luna depunerii cererii, pentru persoanele care au depus documentele până la data de 20 a lunii. Pentru cererile depuse după data de 20, ajutorul se va acorda din luna următoare. Beneficiarii de ajutor social, ale căror drepturi sunt stabilite dintr-o anumită […] Articolul Ajutoarele pentru încălzirea locuinței pot fi solicitate la Focșani. Primăria anunță condițiile și locurile de depunere a cererilor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:50
Salariul minim ar putea rămâne neschimbat în 2026. Premierul Bolojan: „În principiu, nu va crește” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Salariul minim pe economie ar putea rămâne la nivelul actual și anul viitor, în ciuda presiunilor venite din interiorul Coaliției de guvernare. Premierul Ilie Bolojan ia în calcul varianta de a nu majora veniturile în 2026, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. „Subiectul este în analiza premierului. Când l-am întrebat, mi-a răspuns: […] Articolul Salariul minim ar putea rămâne neschimbat în 2026. Premierul Bolojan: „În principiu, nu va crește” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe parcursul lunii septembrie, pompierii vrânceni au acționat, ca de obicei, pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor calificat, descarcerarea, salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol, asanarea terenurilor de muniție rămasă neexplodată, îndeplinind nu mai puțin de 562 de misiuni. În ce privește activitatea SMURD, echipajele de salvatori au intervenit în 385 de cazuri pentru […] Articolul Peste 500 de misiuni îndeplinite de ISU Vrancea în luna septembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Autostrada A7 Mizil–Buzău se deschide vineri dar… parțial! Critici dure la adresa CNAIR și Ministerului Transporturilor din partea Asociației Pro Infrastructură # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Circulația pe lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploiești–Buzău, între Mizil și Buzău, va fi deschisă vineri, 17 octombrie, cel mai probabil după ora 15:00. Traseul are o lungime de 28,35 kilometri și marchează o nouă etapă importantă în dezvoltarea infrastructurii rutiere din regiune. Totuși, inaugurarea nu va fi una completă, iar situația a stârnit critici […] Articolul Autostrada A7 Mizil–Buzău se deschide vineri dar… parțial! Critici dure la adresa CNAIR și Ministerului Transporturilor din partea Asociației Pro Infrastructură apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Loteria Română organizează joi, 16 octombrie, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. După extragerile de duminică, 12 octombrie, când au fost acordate peste 28.700 de câștiguri în valoare totală de peste 2,63 milioane de lei, premiile acumulate promit sume impresionante pentru norocoșii jucători. Report record la […] Articolul Noi trageri loto joi, 16 octombrie! Reporturi uriașe la 6/49 și Joker apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Ghid de utilizare a inteligenței artificiale pentru în din România! Ce spune ministrul David # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Daniel David a anunțat, în premieră la Digi24, că în una-două săptămâni Ministerul Educației va publica un ghid de utilizare a inteligenței artificiale în mediul preuniversitar. „Acest ghid va arăta cum să folosești inteligența artificială nu doar focalizat pe rezultat, ci și pe pașii care te duc la rezultat. Cum să o transformi într-un plus, […] Articolul Ghid de utilizare a inteligenței artificiale pentru în din România! Ce spune ministrul David apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Accident rutier la Golești, cu daună totală! O betonieră a intrat într-un autoturism! Șoferul, scos cu Descarcerarea! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un al doilea accident rutier s-a produs în cursul acestei dimineți de 16 octombrie, în jurul orei 9.00, la aproximativ jutmătate de oră după cel de la Haret. De data aceasta, evenimentul rutier a avut loc pe raza comunei Golești, pe același DN 2 E 85. Din informațiile pe care șe deținem, o autobetonieră a […] Articolul Accident rutier la Golești, cu daună totală! O betonieră a intrat într-un autoturism! Șoferul, scos cu Descarcerarea! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi dimineață (16 octombrie), la ora 08:34:52 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 3,7 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 138,7 kilometri. Seismul a avut epicentrul în județul Vrancea, pe raza comunei Nereju, și s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 45 km V de Focșani, 63 km N de Buzău, 66 km E de […] Articolul Cutremur de aproape 4 grade cu epicentrul în Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în această dimineață, în jurul orei 8.30, atunci când a fost primit apelul prin 112. Potrivit informațiilor oficiale transmise de IPJ Vrancea, un TIR care circula pe raza localității Haret (DN 2 E 85), ce aparține de orașul Mărășești, s-a răsturnat în șanțul de la marginea părții carosabile din motive încă […] Articolul ULTIMA ORĂ TIR răsturnat la Haret! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Zi de decizii rapide. Ai multă energie și inițiativă, dar ai grijă să nu te grăbești prea tare. În plan profesional, o oportunitate neașteptată ar putea apărea. În dragoste, comunicarea clară va face diferența. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Focalizare pe stabilitate. Este o zi bună […] Articolul Horoscopul zilei de 16 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15 octombrie 2025
16:10
Piedone, trimis în judecată pentru divulgarea unor informații confidențiale. Cazul ajunge la Tribunalul Brașov # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Cristian Victor Popescu Piedone, fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Acesta este acuzat de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, faptă comisă, potrivit anchetatorilor, în scopul […] Articolul Piedone, trimis în judecată pentru divulgarea unor informații confidențiale. Cazul ajunge la Tribunalul Brașov apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere în Vrancea: DJ 205 R și DJ 205 S # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea continuă programul de modernizare a infrastructurii rutiere, cu lucrări importante desfășurate în această perioadă pe două drumuri strategice: DJ 205R – Slobozia Ciorăști și DJ 205S – legătura dintre Focșani și Cîmpineanca. Asfaltare la Slobozia Ciorăști – DJ 205R Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, a mers astăzi pe teren, la Slobozia […] Articolul Lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere în Vrancea: DJ 205 R și DJ 205 S apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:20
Proiectul de reabilitare a Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni mai aproape de faza finanțării # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un nou proiect inițiat de administrația liberală a Consiliului Județean Vrancea se apropie de etapa finală pentru obținerea finanțării: consolidarea și reabilitarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni. În acest context, PNL Vrancea a subliniat că investiția reprezintă rezultatul muncii și implicării echipei liberale din mandatul 2020–2024, alături de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea. Spitalul, […] Articolul Proiectul de reabilitare a Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni mai aproape de faza finanțării apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Campanie de sterilizare gratuită a câinilor derulată de Primăria Municipiului Focşani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Focșani anunță o nouă campanie de sterilizare gratuită a câinilor aflați în proprietatea cetățenilor prin Direcția de Dezvoltare Servicii Publice (DDSP), activitate care se va desfășura în perioada 20 octombrie – 19 decembrie. Astfel, cei interesați pot depune o cerere însoțită de un act de identitate la sediul DDSP din strada Comisia Centrală, nr.80A, […] Articolul Campanie de sterilizare gratuită a câinilor derulată de Primăria Municipiului Focşani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
România, campioană europeană la prețul energiei. Ministrul Ivan: „Nu e o exagerare, ci realitatea din cifre” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a revenit cu explicații după reacțiile stârnite de declarația sa potrivit căreia România are unul dintre cele mai mari prețuri la energie din Europa — și chiar cel mai ridicat dacă se raportează la puterea de cumpărare. Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul a prezentat date din surse oficiale europene care […] Articolul România, campioană europeană la prețul energiei. Ministrul Ivan: „Nu e o exagerare, ci realitatea din cifre” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
ULTIMA ORĂ Accident în Focșani, zona străzii Brăilei! Mai multe mașini implicate! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un nou accident de circulație s-a produs în cursul acestei dimineți de octombrie în municipiul Focșani, la intersecția străzilor Brăilei cu Bucegi. După cum se poate observa și din imagine, două autoturisme au intrat în coliziune în zona trecerii de pietoni și, se pare, chiar și o mașină de taxi. Cel mai probabil, cauza accidentului […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident în Focșani, zona străzii Brăilei! Mai multe mașini implicate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comuna Soveja continuă să facă pași concreți în dezvoltarea turismului local. Patru noi pensiuni au fost recent clasificate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, un pas important pentru consolidarea ofertei de cazare din zonă. Primarul Ionuț Filimon a anunțat că a ridicat certificatele de clasificare, documente care confirmă îndeplinirea tuturor condițiilor legale și de […] Articolul Patru pensiuni din Soveja – clasificate oficial de Ministerul Turismului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Miercuri dimineață (15 octombrie), la ora 08:31:01 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 122,5 kilometri. Seismul a avut epicentrul în județul Buzău, pe raza comunei Lopătari, la 51 km NV de Buzău, 52 km V de Focșani, 68 km SE de Sfântu-Gheorghe, 73 km E de Brașov, […] Articolul Cutremur, miercuri dimineață, cu epicentrul la 50 de kilometri de Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. În primele șase luni ale acestui an, la peste 16 ani de la lansarea sistemului de pensii administrate privat, pensia medie plătită a depășit 31.000 de lei, cu peste 56% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. (Economica) 2. România a importat cu 20% mai mult petrol brut în primele șapte luni […] Articolul Cronica dimineții – 15.10.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua de azi aduce multă energie, dar ai grijă să nu te grăbești în decizii importante. O veste bună din partea unui prieten te poate motiva să finalizezi un proiect amânat. Seara e potrivită pentru relaxare în compania celor dragi. Dragoste: Discuții sincere aduc claritate.Carieră: Fii atent la […] Articolul Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14 octombrie 2025
15:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru a aduce în prim-plan moștenirea vie din cea mai mare podgorie a României, Consiliul Județean Vrancea derulează noi activități în cadrul proiectului „Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Atelier de dogărie la Nereju Elevii de la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani și Liceul de Agricultură și […] Articolul „Vin în Vrancea” – tinerii descoperă tradițiile vii ale județului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Rotary Club VARANA Focșani, bal de caritate dedicat tinerilor care vor să-și descopere vocația # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Rotary Club VARANA Focșani are plăcerea de a anunța organizarea Balului de Caritate „Viitorul este Magic”, un eveniment dedicat susținerii tinerilor în vederea descoperirii vocației, ce va avea loc în data de 18 octombrie 2025, la Grand`Or Focșani, începând cu orele 19:30. Balul își propune să aducă împreună reprezentanți ai comunității și persoane care cred […] Articolul Rotary Club VARANA Focșani, bal de caritate dedicat tinerilor care vor să-și descopere vocația apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Secretarul de stat Bogdan Despescu a declarat, marţi, că România înregistrează cel mai redus nivel de siguranţă rutieră din Uniunea Europeană. ”Numărul celor care îşi pierd viaţa pe şoselele României ne obligă să implementăm în continuare noi măsuri menite a creşte rapid şi semnificativ gradul de siguranţă rutieră. Numărul în anul 2024 al persoanelor decedate […] Articolul Modificări importante la Codul Rutier. Se introduce conceptul de ”viteză medie” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.