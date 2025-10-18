Zece persoane au fost evacuate din locuințe în urma unei avarii la o țeavă de gaz, în județul Mureș

17:10

Echipe de criminaliști, dar și de specialiști de la INSEMEX Petroșani, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă, participă la cercetările de la faţa locului în cazul exploziei care a avut loc la blocul de locuinţe din Capitală, din cartierul Rahova. Locul a fost delimitat, pentru a fi protejat, precum și pentru crearea unui canal de transport pentru echipele de intervenție. Blocul în care s-a produs deflagrația rămâne sigilat, doar locatarii celorlalte scări au putut intra, însoțiți de Poliție, în unele locuințe, pentru a-și putea recupera bunuri personale, acte și animale de companie. Potrivit specialiștilor, zona afectată este foarte instabilă. Poliția foloseşte nacele şi drone pentru a realiza fotografii şi pentru a avea acces la imagini din interiorul imobilului în care s-a produs deflagraţia.