„Kremlinul zburător”: Putin, rută secretă spre Budapesta, pentru a evita sancțiunile europene
Jurnalul.ro, 19 octombrie 2025 00:50
Președintele rus Vladimir Putin ar urma să efectueze un zbor neobișnuit de lung pentru a ajunge la Budapesta, unde este planificată o întâlnire oficială cu liderul american Donald Trump.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 30 minute
00:50
„Kremlinul zburător”: Putin, rută secretă spre Budapesta, pentru a evita sancțiunile europene # Jurnalul.ro
Președintele rus Vladimir Putin ar urma să efectueze un zbor neobișnuit de lung pentru a ajunge la Budapesta, unde este planificată o întâlnire oficială cu liderul american Donald Trump.
Acum o oră
00:30
Cât costă chiria pentru „Palatul Împăratului”, vila pregătită inițial pentru Iohannis de RA-APPS # Jurnalul.ro
„Palatul Împăratului”, vila renovată recent de RA-APPS, a fost scos oficial la închiriere, cu un preț de pornire de 35.000 de euro pe lună, potrivit informațiilor furnizate de Profit.ro.
00:20
Guvernul pregătește o reorganizare teritorială amplă. Zeci de localități își pot schimba statutul, iar pentru locuitori se anunță noi taxe și impozite.
00:10
După o perioadă tensionată, plină de încercări și momente dificile, Universul pare să își fi amintit de echilibru. Începând cu 19 octombrie 2025, trei zodii vor simți în sfârșit că viața le lasă să respire din nou.
00:10
Locatarii din Rahova afectaţi de explozie beneficiază de până la şapte zile de cazare la hotel # Jurnalul.ro
Locatarii afectaţi de explozia din Rahova beneficiază de până la şapte zile de cazare la hotel.
Acum 2 ore
23:50
Expoziția „Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, vernisată la ICR Viena # Jurnalul.ro
Institutul Cultural Român de la Viena și Muzeul Județean de Istorie Brașov, în colaborare cu Ambasada României în Republica Austria, prezintă la sediul ICR Viena expoziția „Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, un eveniment dedicat vieții, personalității și contribuției esențiale a Reginei Maria la formarea României moderne.
23:30
Un bărbat suspectat că şi-ar fi ucis mama prin sugrumare, după ce a consumat alcool, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a declarat sâmbătă seara, pentru AGERPRES, procurorul şef al Secţiei judiciare, Dan Octavian Simion, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
23:20
Moment istoric: Echipa masculină de tenis de masă, calificată în premieră în finala Campionatelor Europene # Jurnalul.ro
Selecţionata masculină a României s-a calificat în premieră în finala Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe, după ce a învins Slovenia cu 3-0, sâmbătă seara, în semifinale, la Zadar (Croaţia).
Acum 4 ore
22:50
FCSB a fost învinsă în deplasare de Metaloglobus București într-o partidă din etapa a XIII-a a Superligii de fotbal. Meciul s-a disputat sâmbătă seara.
22:50
5 zodii lasă o amprentă de neuitat în viața ta. Magia și farmecul lor nu se stinge niciodată # Jurnalul.ro
Unii oameni intră în viața ta și lasă o amprentă permanentă. Energia, farmecul și profunzimea lor îi fac de neuitat, chiar și mult timp după ce au plecat.
22:30
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) anunță începerea înscrierilor în Programul FIV 2025.
22:10
Cele patru zodii cele mai norocoase din horoscop: soarta le surâde în dragoste, sănătate și succes # Jurnalul.ro
Descoperă cele patru zodii considerate cele mai norocoase din horoscop. Află cum Balanța, Săgetătorul, Leul și Taurul atrag dragostea, sănătatea și succesul prin influența astrelor.
21:50
Prințul Andrew credea că „a face sex cu mine era dreptul său din naștere”, susține Virginia Giuffre # Jurnalul.ro
Victima traficului sexual, Virginia Giuffre, a afirmat în memoriile sale că prințul Andrew era „îndreptățit” și „credea că a face sex cu mine era dreptul său din naștere”, relatează Sky News.
21:50
Misiune contracronometru în Maramureș: Tineri ucraineni, blocați de trei zile pe munte # Jurnalul.ro
Salvamontiștii și polițiștii de frontieră încearcă să salveze trei tineri ucraineni blocați de trei zile într-o zonă montană periculoasă.
21:40
Inspectoratul de Stat în Construcții consideră că blocul din Rahova, afectat de explozia de vineri, trebuie demolat, potrivit Gândul.
21:30
Casa Albă pregătește o întâlnire a lui Donald Trump cu președintele din Coreea de Nord, Kim Jong-un. Informația nu a fost confirmată de Trump sau de membrii administrației sale. Luna viitoare, liderul SUA va face o călătorie în Asia unde se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping.
21:20
Clujeanul care a pus România pe coperta Nature Chemistry: Dr. Paul Nicu a reprodus „viața” în laborator # Jurnalul.ro
Un român semnează una dintre cele mai spectaculoase descoperiri științifice ale anului, publicată pe coperta prestigioasei reviste Nature Chemistry.
21:10
Visele pot fi mai mult decât simple imagini trecătoare – pentru anumite zodii, ele devin adevărate ferestre către subconștient și chiar către viitor. Peștii, Scorpionii și Racii sunt semnele de apă cele mai conectate la lumea viselor, primind adesea avertismente, revelații și soluții ascunse prin intermediul somnului.
21:10
Avocata Vasilica Enache, printre victimele exploziei din Rahova. Rudă: Explozia a avut loc în apartamentul ei # Jurnalul.ro
Tragedia care a zguduit cartierul Rahova capătă o nouă dimensiune emoțională odată cu confirmarea identității uneia dintre victime.
Acum 6 ore
21:00
Calificare pentru România! Echipa feminină de tenis de masă, în finala Campionatului European # Jurnalul.ro
Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat în finala Campionatului European după ce a depășit Olanda cu 3-0 în semifinale. Și băieții vor evolua contra Sloveniei în semifinalele Campionatului European de tenis de masă masculin.
20:50
Un bărbat a sărit de la etaj și a ajuns la spital. Incidentul s-a produs sâmbătă, în timpul unui incendiu. Victima s-a speriat de fumul din clădire și a sărit în gol.
20:50
Milioane de americani, așteptați la protestele „Fără Regi” împotriva președintelui Trump # Jurnalul.ro
Peste 2.600 de manifestații „Fără Regi” sunt programate sâmbătă în toate cele 50 de state americane, într-o amplă mobilizare împotriva politicilor președintelui Donald Trump privind imigrația, educația și securitatea, notează Reuters.
20:50
Ioan Ovidiu Sabău a demisionat din funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal Universitatea Cluj, a anunţat clubul, sâmbătă seara, pe pagina sa de Facebook.
20:30
Papa Leon al XIV-lea apără căsătoria creştină în faţa modelelor de uniuni "trecătoare şi egoiste" # Jurnalul.ro
Papa Leon al XIV-lea a apărat sâmbătă căsătoria creştină în faţa modelelor de uniuni "adesea trecătoare şi egoiste", care, a avertizat el, sunt prezentate tinerilor de astăzi şi care pot face ca modelul familiei să pară "demodat şi plictisitor", transmite agenţia EFE.
19:50
Supa cemă de guturi combnă notele dulci și sărate, putând fi servită simplă, cu ulei de măsline și cruoane, ori cu brânză de capră și miere.
19:30
Cancelaria lui Bolojan și Curtea de Conturi se află pe „Lista rușinii” întocmită de ANAF # Jurnalul.ro
Cancelaria lui Bolojan, Curtea de Conturi, dar și mai multe instanțe și parchete se află pe „Lista rușinii” întocmită de ANAF. Este vorba despre lista cu instituții și companii publice care înregistrează datorii la bugetul de stat.
19:30
Descoperă cele trei zodii care spun „îmi pare rău” prea des. Racul, Balanța și Peștii își cer scuze chiar și când nu e cazul, din dorința de a menține armonia și de a evita conflictele.
19:10
Semnale de alarmă în sănătatea mintală: 5 tulburări psihice cu impact major asupra vieții # Jurnalul.ro
Problemele de sănătate mintală sunt tot mai răspândite la nivel mondial. În România, prevalența acestor afecțiuni aproape s-a dublat în ultimul deceniu.
Acum 8 ore
18:50
Miracol printre ruine! Persoana care cerea ajutor de sub dărâmături a supraviețuit: „A refuzat internarea” # Jurnalul.ro
Explozia devastatoare care a avut loc vineri dimineață într-un bloc din București a provocat moartea a trei persoane. Echipele de intervenții au recuperat însă, dintre ruinele imobilului, mai mulți răniți, printre care și o femeie prinsă sub dărâmături la etajul 5. Un miracol, consideră salvatorii.
18:30
Cu toții avem atât aspecte luminoase, cât și aspecte întunecate ale personalității noastre. Deși aceste elemente sunt adesea considerate tabu și împinse în mintea noastră inconștientă, transformări uimitoare pot apărea atunci când învățăm să integrăm, să iubim și să acceptăm aceste părți adesea respinse ale noastre.
18:00
Schimbări majore în Codul urbanismului: Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele vor putea fi ridicate fără autorizație # Jurnalul.ro
Ministrul Cseke Attila a anunțat principalele noutăți din proiectul noului Cod al Urbanismului.
17:50
Temperatura din camera dormitor joacă un rol crucial în calitatea somnului și în sănătatea creierului.Medicul Vlad Ciurea explică cum aerul prea cald poate afecta odihna și recomandă intervalul optim de grade pentru o noapte liniștită.
17:30
Costel Gâlcă, îngrijorat de explozia din cartierul Rahova. Tatăl fotbalistului este administrator al unei scări din imobilul unde s-a produs deflagrația # Jurnalul.ro
Printre persoanele care și-au făcut griji că familia lui a pățit ceva se numără și Constantin Gâlcă, fost fotbalist și în prezent antrenor al echipei Rapid București. Sportivul a copilărit acolo și și-a sunat imediat după tragedie familia.
17:10
O îmbrățișare poate fi un gest simplu, dar pentru unele semne zodiacale este o expresie a afecțiunii și grijii față de persoanele la care țin.
Acum 12 ore
16:50
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a convocat de urgenţă Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă. Ședința va fi sâmbătă după amiaza.
16:30
Lichiorul de struguri negri este o băutură de casă rafinată, cu aromă intensă și culoare rubinie, perfectă pentru sezonul rece.
16:20
Incendiu la o magazie din apropierea unui cămin de bătrâni, în Ilfov. O persoană decedată # Jurnalul.ro
O persoană a fost găsită decedată în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă la o magazie din apropierea unui cămin de bătrâni din localitatea ilfoveană Cornetu.
16:10
Un pianist cunoscut, membru al unei trupe de jazz, găsit decedat într-un hotel din Galați # Jurnalul.ro
Un pianist cunoscut, membru al unei trupe de jazz, a fost găsit decedat într-un hotel din Galați. Poliția anunță că bărbatul de 70 de ani suferea de mai multe afecţiuni cronice.
15:50
Distrigaz prelungeşte măsura sistării alimentării cu gaze naturale în Rahova, în zona în care s-a produs explozia # Jurnalul.ro
Distrigaz Sud Reţele prelungeşte măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienţilor de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti, întrucât zona în care a avut loc explozia este încă securizată de autorităţi.
15:30
Budăi: Îngheţarea salariului minim e o greşeală enormă atât în plan politic, cât şi economic # Jurnalul.ro
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, consideră că îngheţarea salariului minim este o ''greşeală enormă'' atât în plan politic, cât şi economic.
15:10
Bujduveanu: Aceste sigilii nu au ca rol să salveze vieți, au ca rol doar ca să stopeze furtul de gaze # Jurnalul.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că, începând de luni, va avea o discuție aplicată cu reprezentanții Distrigaz privind modul de montare și funcționare a contoarelor de gaz, ca urmare a exploziei de vineri din Sectorul 5.
14:50
Alexandru Rogobete: Un copil externat, o fetiță în stare stabilă în ATI după explozia de pe Calea Rahovei # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a anunțat, sâmbătă, evoluția favorabilă a doi pacienți minori internați în urma exploziei din Sectorul 5. Acesta a făcut precizări și despre transferul unei victime într-o clinică din Austria.
14:30
Pacientul de la Universitar, rănit în explozia din Rahova a ajuns în siguranță în Austria # Jurnalul.ro
Unul dintre răniţii în explozia produsă pe Calea Rahovei - un bărbat de 53 de ani - a fost transferat sâmbătă la Spitalul Universitar din Graz, în Austria.
14:10
Bujduveanu: Oamenii cazaţi în weekend în hoteluri vor fi relocaţi de luni în apartamente # Jurnalul.ro
Oamenii afectaţi de explozia care a avut loc, vineri, în blocul din Rahova, care sunt găzduiţi în weekend în hoteluri, vor fi relocaţi de luni în apartamente, pe cheltuiala Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), a anunţat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
13:30
Corpul de Control al Prim-Ministrului a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA și Administrația Națională „Apele Române”, după inundarea Salinei Praid concluzionând că riscul a fost subevaluat, iar măsurile tehnice nu nu asigurau protecția pe termen lung.
13:10
6 cele mai artistice zodii. Modurile diferite în care își exprimă imaginația și creativitatea # Jurnalul.ro
În timp ce unele zodii se remarcă prin pragmatismul și determinarea lor, altele sunt creative, fiind artiști înnăscuți, bucurându-ne mintea și sufletul cu imaginația lor bogată și talentul de neegalat.
12:50
Stelian Bujduveanu în urma exploziei din Rahova: Poliția a început să permită accesul cu însoțitori # Jurnalul.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a afirmat că poliția a început să permită accesul în clădirea avariată de explozia de vineri, locatarilor, pentru a-și recupera bunurile personale.
12:50
Potrivit ultimei informări ISU BIF, „Incendiul se manifesta la subsolul unei clădiri, unde functioneaza un centru spa”.
12:30
Partidele din coaliția de guvernare ar fi ajuns la un acord privind organizarea de alegeri pentru Primăria Municipiului București în decursul anului curent. Acesta s-ar putea organiza pe 30 noiembrie sau 7 decembrie.
12:10
Rusia dansează cazacioc pe ritm de csárdás. Cât de tare se aude muzica de la Kremlin? – partea I # Jurnalul.ro
În această analiză, care va fi publicată în mai multe numere, va fi investigată în detaliu rețeaua complexă a influenței rusești în Europa și chiar la nivel global, examinând modul în care Vladimir Putin instrumentalizează FSB (Serviciul Federal de Securitate) pentru a-și îndeplini obiectivele strategice, beneficiind, conștient sau nu, de asistența lui Viktor Orbán și a unor elemente din cadrul serviciilor de informații maghiare, ”Oficiul de Informații al Ungariei”. Aceasta nu este doar o investigație asupra unor incidente izolate, ci o analiză cuprinzătoare a unei strategii concertate menite să remodeleze peisajul geopolitic, să conteste alianța transatlantică și să submineze ordinea liberal-democratică ce a definit Europa timp de decenii. Amploarea acestei întreprinderi necesită o abordare meticuloasă, demascarea mecanismelor de înșelăciune, analizarea fluxurilor financiare complicate, a declarațiilor publice și a acțiunilor secrete ale actorilor cheie implicați.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.