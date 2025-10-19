CSM CSU Raiffeisen Oradea a câştigat din nou pe terenul celor de la CSO Voluntari
Bihoreanul, 19 octombrie 2025 03:00
Formaţia de baschet masculin CSM CSU Raiffeisen Oradea a obţinut o victorie importantă, sâmbătă seara, în deplasare, pe terenul celor de la CSO Voluntari şi rămâne cu punctaj maxim în Liga Naţională. Bihorenii s-au impus cu 81-76 şi au câştigat pentru a cincea oară consecutiv pe terenul ilfovenilor. Este al patrulea succes, din patru posibile, pentru roş-albaştri în actuala ediţie de campionat.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 2 ore
03:00
Acum 12 ore
17:10
Guvernare turistică: Membrii Asociaţiei Comunelor din România fac „sesiuni de lucru” în Deltă, la 5 stele # Bihoreanul
Mai mulţi primari ai comunelor din judeţ şi angajaţi ai filialei Bihor a Asociaţiei Comunelor din România - entitatea despre care BIHOREANUL a dezvăluit recent că îi are pe statele de plată pe angajații primăriilor de comune - au participat, cu un efort demn de toată lauda, la o „sesiune de lucru” pe tema Bunei Guvernări.
16:20
Noi arestări în dosarul liderului interlop Romi Neguş: un complice după gratii altul, pe fugă # Bihoreanul
Ancheta procurorilor din Arad în dosarul care îl vizează pe liderul interlop orădean Romulus Markovics, alias Romi Neguş (foto stânga), se extinde. După arestarea lui Markovics şi a doi dintre apropiaţii acestuia, Titi Remus și Dudoma Sándor, cunoscut ca Tito, acum anchetatorii au pus sub acuzare încă doi membri ai grupării din Oradea, Cornel Adrian Onica şi George Beniamin Pintilie. Primul a şi fost arestat preventiv, în timp ce Pintilie (foto dreapta) este căutat, încă, de poliţişti.
15:40
Salina Praid, sabotată din interior. Raportul Guvernului României arată cum cum a fost lăsată să se "înece" cea mai vizitată mină din ţară (DOCUMENT) # Bihoreanul
Raportul Corpului de Control al premierului privind Salina Praid, publicat sâmbătă, arată că inundația din mai 2025 a fost previzibilă, însă riscurile au fost constant subevaluate. Inspectorii propun revocarea conducerii Salrom, atragerea răspunderii civile a celor implicați și reformarea legislației miniere și a celei privind gospodărirea apelor.
Acum 24 ore
14:50
Val de mesaje pe Facebook pentru doctorița antivaccinistă Flavia Groșan, aflată în comă. Adriana Bahmuţeanu: „A tratat carcalacul cu câteva pastile" # Bihoreanul
Rețelele sociale s-au umplut de reacții după ce BIHOREANUL a dezvăluit că medicul pneumolog Flavia Groșan se află în comă. Mii de oameni au transmis mesaje de rugăciune, recunoștință și speranță, în timp ce alții au criticat modul în care medicul a acționat în pandemie și influența pe care a avut-o în spațiul public, prin afirmațiile scandaloase potrivit cărora, în timpul crizei COVID, medicii „omorau pacienți” în spitale.
13:10
Orădenii și turiștii sunt invitați să descopere frumusețea patrimoniului evreiesc din oraș, la o nouă ediție a Nopții Sinagogilor Deschise, un eveniment organizat de Comunitatea Evreilor din Oradea și Oradea Heritage (Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor).
11:40
Stimată doamnă judecător, prin prezenta, noi, prostimea, vă aducem la cunoștință că în rândul breslei dumneavoastră s-a produs un abuz grosolan. După ce ați infirmat că pensionările se fac pe la 48-50 de ani cum susținea Ilie Bolojan, iată că un judecător care a trecut pe la Oradea se pensionează exact la 48 de ani, probabil ca să vă compromită...
10:20
15 proiecte alese de orădeni vor fi finanțate de Primărie prin bugetarea participativă 2025. Cea mai votată inițiativă: reconstrucția crucii de piatră din Parcul Olosig # Bihoreanul
Votarea în cadrul programului de bugetare participativă 2025, mecanismul prin care orădenii decid ce investiții vor fi finanțate din bugetul local, s-a finalizat, iar Primăria a anunțat care sunt cele mai dorite 15 proiecte. Clasamentul s-a schimbat după votul la urnă, cea mai susținută inițiativă fiind cea pentru reconstrucția crucii de piatră din Parcul Olosig.
09:10
Județul Bihor are, începând de vineri, o nouă creșă, în localitatea Hotar, comuna Țețchea. Edificată printr-un proiect PNRR, în valoare de 11,800 milioane lei, deci circa 2,2 milioane de euro, noua unitate pentru educație timpurie a fost inaugurată în prezența ministrului bihorean al Dezvoltării, Cseke Attila.
08:10
ANAF a publicat vineri lista cu instituțiile și autoritățile publice care nu și-au plătit taxele și impozitele către stat până la 31 august 2025. În total sunt asemenea 511 instituții, care au acumulat datorii de aproape 583 milioane de lei (peste 114 milioane de euro) la bugetul de stat și la bugetele asigurărilor sociale. Pe lista datornicilor se află și opt instituții din Bihor.
Ieri
20:20
Urmează două jocuri în deplasare pentru baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea # Bihoreanul
Echipa de baschet masculin CSM CSU Raiffeisen Oradea va disputa următoarele două jocuri în deplasare. Mai întâi, în acest weekend, roş-albaştrii vor evolua sâmbătă seara la Voluntari, cu echipa locală CSO, în etapa a 5-a a Ligii Naţionale. Apoi, săptămâna viitoare, miercuri, bihorenii au joc la Braşov, cu echipa locală CSM Corona, în etapa a 2-a a Grupei C din FIBA Europe Cup.
19:20
Mai multe coruri se vor reuni în cânt la Festivalul „Francisc Hubic” de la Catedrala „Sfântul Nicolae” din Oradea # Bihoreanul
Festivalul Coral „Francisc Hubic” va avea loc vineri, 24 octombrie, la Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae”. Ediția de data aceasta, a XV-a, stă sub semnul comemorării a două mari personalități ale muzicii românești: soprana Virginia Zeani și compozitorul Francisc Hubic.
18:30
Property Lab își extinde prezența în Oradea și caută liderul care va pune compania pe harta imobiliarelor din Bihor. Printr-un concurs de leadership unic în piață, compania oferă șansa profesioniștilor locali să devină liderul viitorului birou din Oradea.
18:20
Doctorița orădeană Flavia Groșan, celebră pentru „tratamentele minune” din pandemia de Covid, este în comă profundă la Terapie Intensivă # Bihoreanul
Faimoasa pneumoloagă orădeancă Flavia Groșan, care și-a dobândit notorietatea prin afirmații scandaloase făcute în pandemia de Covid, potrivit cărora în spitale medicii omoară pacienții, în timp ce ea avea tratamente miraculoase, a fost internată în secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean cu diagnostic extrem de grav.
17:50
Oradea s-a pregătit de iarnă: RER Vest și-a cumpărat și un ATV, pentru deszăpezirea trotuarelor și a pistelor pentru bicicliști (FOTO) # Bihoreanul
Primăria a făcut, vineri, inspecția de iarnă a operatorului de salubritate RER Vest, confirmând că acesta este pregătit pentru instalarea sezonului rece. 34 de utilaje de deszăpezire sunt funcționale în curtea RER Vest, printre ele numărându-se și un ATV recent achiziționat și cu care muncitorii vor interveni pe trotuarele late din oraș sau pe pistele pentru bicicliști. De asemenea, RER Vest are asigurate și stocuri de materiale antiderapante, surpriza sezonului fiind că sarea, esențială pentru aceste activități, s-a ieftinit de când monopolul Statului a fost spart de privați.
17:10
Copiii sunt așteptați la muzeele din Oradea să afle despre palate, roci și plante vindecătoare # Bihoreanul
Copiii și tinerii pot participa în octombrie și noiembrie la ateliere și conferințe care combină arta, tradiția și istoria. Activitățile se țin la mai multe muzee din oraș, iar curioșii au ocazia să picteze obiecte pe ceramică, să coasă motive tradiționale, să participe la vânătoare de comori, să afle care sunt plantele vindecătoare sau să descopere prin jocuri simbolurile palatelor orădene.
15:40
Conservarea cimitirelor evreiești: Seminar pentru profesori, în Oradea, în 24-25 noiembrie # Bihoreanul
European Jewish Cemeteries Initiative (Inițiativa Europeană pentru Cimitirele Evreiești) în parteneriat cu Oradea Heritage (Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din județul Bihor) anunță organizarea seminarului cu tema “Conservarea cimitirelor evreiești”. Seminarul se adresează profesorilor din învățământul liceal (clasele IX - XII) care predau disciplinele istorie, științe socio-umane, arte vizuale/educație plastică. Sunt invitați a se înscrie profesori din județele: Bihor, Sălaj, Cluj, Arad, Satu Mare și Maramureș.
14:30
Filarmonica Oradea marchează 100 ani de la nașterea renumitei soprane Virginia Zeani printr-un recital, marți, ora 19, și care îi va aduce pe scenă pe soliștii: Veronica Anușca – soprană, Davide Crescenzi – pian și Richard Balint – narator. În program vor fi arii de opere de Verdi, Puccini, Gounod, Donizetti și Händel, care vor reda roluri interpretate de marea artistă.
13:50
Două etaje ale unui bloc din București, spulberate de o explozie puternică. UPDATE: 3 morți și 13 răniți (FOTO) # Bihoreanul
O deflagrație puternică a avut loc, vineri dimineață, într-un bloc cu 8 etaje din București, iar două etaje din imobil s-au prăbușit. Pompierii caută victime printre dărâmături, iar primul bilanț este de doi morți și patru răniți.
13:50
O autobasculantă a luat foc, vineri, în timp ce se deplasa pe un drum comunal din localitatea Mărțihaz, comuna Mădăraș. Incidentul s-a produs în jurul orei 11.20, iar șoferul a fost cel care a observart flăcările. El a fost și cel care a sunat la 112.
13:30
Toamna aduce cele mai bune vești pentru pasionații de mașini! La Das WeltAuto D&C Oradea, te așteaptă o selecție premium de autovehicule rulate, verificate și certificate, acum la prețuri reduse pentru o perioadă limitată. Fie că îți dorești un SUV elegant, o limuzină confortabilă sau un model sportiv, acum este momentul perfect să profiți de ofertă și să alegi mașina potrivită pentru tine.
12:40
Guvernul Bolojan a redus cu aproape 20% subvențiile pentru partide, pe anul 2025, fără s-o spună public # Bihoreanul
Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a redus semnificativ subvențiile pentru partidele politice pentru anul 2025, fără ca măsura să fie prezentată public. Potrivit unui articol realizat de HotNews.ro, diminuarea s-a făcut prin rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025, când bugetul alocat partidelor a fost redus de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei – o tăiere de 17,6%.
12:30
Oradea a intrat în cea mai mare rețea globală de business networking: s-a lansat oficial grupul BNI Varadinum, a cărui președintă e notarul Diana Geambașu (FOTO) # Bihoreanul
Sala Hotelului Artemis din Oradea a găzduit săptămâna aceasta, marți, Gala de lansare a grupului local BNI Varadinum, eveniment care marchează intrarea oficială a orașului în cea mai extinsă rețea globală de business networking - BNI (Business Network International). Cu 62 de membri fondatori și având-o președintă pe Diana Geambașu, de profesie notar, grupul orădean este în prezent cel mai mare din România, reunind antreprenori, profesioniști și lideri din domenii diverse.
11:40
Trump și Putin se vor întâlni la Budapesta pentru a discuta „sfârșitul războiului rușinos” din Ucraina. Viktor Orbán: „Suntem pregătiți” # Bihoreanul
Președintele american Donald Trump a anunțat că va avea o întâlnire cu Vladimir Putin la Budapesta, într-o tentativă de a pune capăt războiului din Ucraina. Anunțul a venit după o lungă convorbire telefonică de peste două ore și jumătate între liderii celor două puteri, despre care Trump a spus că a fost „bună și productivă”.
10:50
O deflagrație puternică a avut loc, vineri dimineață, într-un bloc cu 8 etaje din București, iar două etaje din imobil s-au prăbușit. Pompierii caută victime printre dărâmături, iar primul bilanț este de doi morți și patru răniți.
10:50
Policlinica pentru copii din Rogerius se mută pentru o lună în vechiul ambulatoriu al Spitalului Județean din strada Republicii # Bihoreanul
Ambulatoriul din strada Corneliu Coposu al fostului Spital Municipal din Oradea, care furnizează servicii pediatrice, va funcționa, începând de luni, în vechea policlinică din strada Republicii, recent mutată în cea nou construită pe strada Gheorghe Doja. Operațiunea este necesară pentru lucrări de eficientizare energetică a clădirii, în care, totuși, rămân două structuri de pediatrie.
10:20
O deflagrație puternică a avut loc, vineri dimineață, într-un bloc cu 8 etaje din București, iar două etaje din imobil s-au prăbușit. Pompierii caută victime printre dărâmături, iar primul bilanț este de doi morți și patru răniți.
10:00
Oradea investeşte 13 milioane euro în etapa a treia a regenerării urbane din cartierul Nufărul I # Bihoreanul
Întrunit joi, în şedinţă online de îndată, Consiliul Local Oradea a aprobat cu unanimitate de voturi bugetul de 13 milioane euro al celei de-a treia etape de regenerare urbană a cartierului Nufărul I. Din această sumă, circa 8 milioane euro vor reprezenta cheltuielile eligibile, finanţate din fonduri europene prin Programul Regional Nord Vest 2021 - 2027. Diferenţa de 5 milioane euro va fi suportată de la bugetul local. Lucrările au fost deja scoase la licitaţie.
09:00
Penny cu penny: Pe rafturile magazinului e afișat un preț, la casă ești taxat cu altul! # Bihoreanul
Una dintre cele mai vechi practici de țepuire a cumpărătorilor încă se folosește și în magazinele din Bihor. O cititoare a BIHOREANULUI s-a plâns că a fost fraierită în magazinul Penny din Sântandrei, unde prețurile de la casa de marcat nu pușcă defel cu cele de la raft.
08:00
Capcana Remi: Momiți să joace câteva partide de remi pe bani, trei bărbați au fost bătuți crunt și jefuiți # Bihoreanul
Doi bărbați veniți în vacanță la Băile Felix şi un prieten au ajuns victimele unei găști de borfași din Bihor, care i-au momit la o partidă de remi pe bani şi apoi i-au tâlhărit. Cei trei au fost lăsaţi să câştige în prima seară, iar a doua zi au fost chemaţi pentru o nouă partidă într-o casă din Valea lui Mihai, unde îi aştepta o „armată” de bătăuşi care i-au sechestrat, torturat şi jefuit.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Fotbaliştii echipei FC Bihor revin în acest weekend la jocurile din campionat, urmând a evolua duminică la Slatina, pe terenul echipei locale, situată pe locul 14 al ierarhiei. Roş-albaştrii nu se confruntă cu probleme de lot înaintea disputei ce va începe de la ora 11 şi care va fi televizată. Reamintim că formaţia orădeană ocupă locul 2 în liga secundă, cu o singură înfrângere în nouă meciuri.
19:10
Spre finalizare: a început asfaltarea pasajului pe DN 1 din Oșorhei, care urmează să fie deschis circulației la începutul lunii viitoare (FOTO) # Bihoreanul
Constructorii care realizează pasajul rutier suprateran pe DN 1 la ieșirea din Oșorhei spre Aleșd au ajuns cu lucrările la un stadiu de 90% din volumul proiectat și au început să aștearnă primul strat de asfalt. Noul pasaj ar urma să fie dat în folosință la începutul lunii noiembrie, informează Consiliul Județean Bihor.
18:00
Ignorați de Guvern, premiați de școală: Olimpicii Colegiului Emanuil Gojdu, recompensați pentru rezultatele obținute în anul școlar trecut (FOTO) # Bihoreanul
Colegiul Național Emanuil Gojdu din Oradea și-a premiat elevii cu rezultate excepționale obținute la olimpiadele și concursurile naționale și internaționale din anul școlar precedent. În contextul în care Guvernul Bolojan a eliminat bursele pentru olimpici, școala orădeană absolvită de actualul premier a găsit o soluție să repare această „eroare politică” și i-a premiat, totuși, pe elevii merituoși.
17:30
Galeria de sticlă NOCA, din centrul Oradiei, se deschide vineri pentru public: „Arta va avea o casă de care avem nevoie” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Cel mai nou centru de artă se deschide la Oradea. Galeria vitrată NOCA, adică New Oradea Contemporary Art, va găzdui de acum înainte expoziții ale unor artiști contemporani valoroși, inclusiv locali, consacrați și emergenți. Expoziția inaugurală - „Un sfinx, bestie și fată; unicorn, himeră și corp mixt” - va putea fi admirată începând de vineri, zi în care accesul va fi gratuit.
17:10
Viitorul, acum! Sintezis România a lansat la Oradea ecosistemul de soluţii digitale integrate pentru contabili Nexus Media (FOTO) # Bihoreanul
Contabilii bihoreni au acum şansa să scape de bătaia de cap, nervii şi stresul de la sfârşit de lună cu înregistrarea facturilor aduse cu sacoşa, introducerea datelor în calculator, verificarea acestora şi depunerea la fisc a raportărilor. Liderul de piaţă în soluţii fiscale din Bihor, Sintezis România, a lansat joi la Oradea, în prezenţa a peste 60 de experţi contabili, ecosistemul de soluţii integrate furnizat de Nexus Media. Sistemul, cu peste 100 de module, permite urmărirea, depunerea de documente şi generarea de rapoarte prompt, eficient şi riguros în toate procesele de activitate ale unei companii, de la producţie şi contabilitate la salarizare şi resurse umane, indiferent de domeniul de activitate.
16:40
Una dintre grădinițele din Oradea în care mai mulți copii s-au îmbolnăvit a sistat contractul cu firma de catering. Directorul așteaptă concluziile medicilor # Bihoreanul
Grădinița Don Orione, unde aproape 30 de copii s-au îmbolnăvit subit, a sistat contractul cu firma de catering care a livrat mâncarea în ziua în care micuții au început să prezinte vărsături și dureri de stomac. Directorul unității de învățământ, Alexandru Stoica, spune că așteaptă de la specialiști concluzii oficiale privind cauza îmbolnăvirilor, iar apoi va decide dacă se impun și alte măsuri. „Cu siguranța copiilor nu ne jucăm”, susține Stoica.
16:10
Sora fostei ministre Carmen Dan, vizată într-un dosar de înșelăciune de 1,3 milioane de euro, cu apartamente și mașini. S-ar fi folosit și de numele surorii sale (VIDEO) # Bihoreanul
Sora fostei ministre de Interne, Carmen Dan, este suspectă într-un dosar penal de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prejudiciul estimat fiind de circa 1,3 milioane de euro. Joi, polițiștii din București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au desfășurat 16 percheziții în Capitală și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, fiind puse în aplicare și 12 mandate de aducere. Fosta șefă de la Interne, Carmen Dan, și omul de afaceri Cristi Borcea au fost chemați la audieri în calitate de martori.
16:00
Doi tineri din Bihor, băuți şi fără permis, au furat o maşină şi au ajuns cu ea în şanţ. Unul era şi drogat # Bihoreanul
Aventura periculoasă a doi tineri din Bihor, unul din Salonta şi celălalt din Tinca, s-a încheiat cu maşina în şanţ, după ce au condus cu rândul un autoturism furat, fără permis, băuţi, iar unul dintre ei era şi sub influenţa drogurilor. Cei doi au fost prinşi şi au ajuns în arest.
15:10
ANI ia bătaie! Un fost primar din Bihor, acuzat că și-ar fi favorizat soția, a câștigat definitiv procesul intentat instituției: „Mi s-au adus grave prejudicii de imagine” # Bihoreanul
Un fost primar din Bihor, pe care Agenția Națională de Integritate îl acuzase în urmă cu patru ani că și-ar fi favorizat soția, angajată ca asistent personal permanent al propriului copil, cu handicap grav de gradul I, a câștigat definitiv procesul intentat instituției. Fostul edil a demonstrat în justiție că n-a fost în conflict de interese, din simplul motiv că handicapul copilului a fost atestat înainte de a deveni primar, de către o comisie, și - chiar dacă salariile asistenților persoanelor cu handicap sunt achitate de primării - acestea nu sunt stabilite de primari, ci prin lege, astfel că prin semnătura sa a îndeplinit o simplă formalitate atunci când soției i-a fost majorat salariul.
14:10
Şofer de Audi arestat la Beiuş pentru conducere fără permis. În ultimii ani a strâns 6 dosare pentru aceeaşi infracţiune! # Bihoreanul
Un bărbat din Beiuş, eliberat condiţionat în primăvara acestui an, a ajuns din nou după gratii, după ce a fost prins conducând un Audi fără permis. Este vorba despre Ştefan Kurzveil, un recidivist notoriu, care a strâns în ultimii ani şase dosare penale pentru aceeaşi infracţiune.
13:20
Copii de la două grădinițe din Oradea au ajuns la medic, cu simptome de enterocolită. Părinții au suspectat firma de catering, autoritățile spun că mâncarea n-a avut probleme # Bihoreanul
Mai mulți preșcolari care frecventează două grădinițe din Oradea au ajuns, în această săptămână, în cabinetele medicale, cu vărsături și dureri de stomac. Părinții au suspectat că mâncarea pe care micuții au primit-o la grădiniță ar fi avut o problemă, dar autoritățile care au verificat hrana oferită de firma de catering spun că suspiciunea nu se confirmă. Cel mai probabil, copilașii au contactat un virus care le provoacă și aceste stări de rău.
12:40
De la baroc la modern: recital de violoncel al lui Jan Sekaci, la Muzeul Țării Crișurilor # Bihoreanul
Iubitorii muzicii de calitate sunt așteptați vineri, 17 octombrie, de la ora 17.30, la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, unde va avea loc un recital de violoncel. Intitulat „De la baroc la modern”, acesta îl are ca protagonist pe tânărul violoncelist orădean Jan Sekaci, unul dintre premianții de excelență ai clubului Kiwanis Art Oradea.
11:50
CAS Bihor își modifică programul de lucru: pentru ca asigurații să poată fi deserviți și după-amiaza, orarul este extins o zi pe săptămână # Bihoreanul
Casa Județeană a Asigurărilor de Sănătate Bihor și-a modificat programul începând din data de 16 octombrie, „pentru a răspunde mai bine asiguraților”. Concret, orarul de lucru cu publicul a fost extins, într-o zi din săptămână, până la ora 18.00, așa încât să aibă acces și persoanele care lucrează în cursul zilei.
11:10
Percheziții DNA la Spitalul Militar din București. Printre cei vizați se numără generalul Florentina Ioniță, care conduce spitalul # Bihoreanul
Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, joi, 19 percheziții în București și județul Ilfov, într-un dosar penal care vizează suspiciuni de corupție săvârșite de cadre medicale militare în perioada 2020 – 2023, a anunțat oficial DNA. Principalul nume vizat în această anchetă ar fi cel al managerului Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila”, generalul-maior Florentina Ioniță-Radu.
11:00
CSM Oradea a cedat cu 19-11 jocul de la Budapesta, cu deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor Europeni la polo # Bihoreanul
Poloiştii de la CSM Oradea au început bine jocul din fieful campioanei Europei, FTC Telekom Budapesta, înscriind primele goluri şi conducând cu 2-0 şi 3-1, dar în cele din urmă echipa gazdă şi-a impus jocul şi a câştigat partida cu scorul de 19-11. Meciul, care s-a desfăşurat miercuri seara la Budapesta, a contat pentru prima etapă din faza grupelor Ligii Campionilor.
10:40
Poloiştii de la CSM Oradea au început bine jocul din fieful campioanei Europei, FTC Telekom Budapesta, înscriind primele goluri şi conducând cu 2-0 şi 3-1, dar în cele din urmă echipa gazdă şi-a impus jocul şi a câştigat partida cu scorul de 19-11. Meciul, care s-a desfăşurat miercuri seara la Budapesta, a contat pentru prima etapă din faza grupelor Ligii Campionilor.
10:00
Biblioteca Judeţeană din Oradea, un magnet pentru cititori în prima lună de la redeschidere # Bihoreanul
Numărul cititorilor s-a triplat în prima lună de activitate în sediul modernizat al Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Şincai” din Oradea, semn că investiţia în reamenajarea spaţiului şi diversificarea serviciilor culturale a atras un public numeros, dornic să redescopere lectura într-un loc adaptat vremurilor actuale.
09:00
112, nu deranjați! A avertizat că e un pericol în drum, dar s-a trezit amendat de Poliție # Bihoreanul
Un orădean a avut, la finele lunii trecute, ghinionul să dea cu roțile din partea stângă a mașinii, o Subaru, într-o gură de canal neacoperită dintre liniile de tramvai de la intersecția străzii Lugojului cu Dimitrie Cantemir. Îngrijorat de posibilele avarii, dar și din dorința de a evita ca alți șoferi să pățească la fel, omul a sunat la 112 pentru a anunța „groapa”, dar...
08:00
VIP-uri fără frică: Soții Cioflan continuă să facă lucrări neautorizate și îi amenință pe vecini (FOTO) # Bihoreanul
Când tupeul nu are limite: un șef din Poliția Bihor și o fostă judecătoare recidivează în șantiere ilegale. După ce au scăpat suspect de ușor de o anchetă penală pentru lucrări neautorizate la o casă din centrul istoric al Oradiei, soții Adina și Aurel Cioflan nu s-au lecuit și au continuat amenajările ilegale, totodată terorizându-și vecinii.
15 octombrie 2025
23:20
Debut cu dreptul pentru CSM CSU Raiffeisen Oradea în noua ediţie a FIBA Europe Cup (FOTO) # Bihoreanul
Echipa de baschet masculin CSM CSU Raiffeisen Oradea a debutat cu victorie în noua ediţie a FIBA Europe Cup. Roş-albaştrii au învins, miercuri seara, la Oradea Arena, campioana Ciprului, Petrolina AEK Larnaca, cu scorul de 89-75, după un joc pe care, în mare parte, l-au controlat. Cu acest prilej, a debutat în mod oficial pentru formaţia orădeană şi fundaşul Jaizec Lottie.
