Vremea întunecată, deficitul de vitamina D și afectarea psihică. Sfatul medicului ieșean Mihai Cozmin
Ziarul de Iasi, 19 octombrie 2025 03:20
Vitamina D (D2-Ergocalciferol și D3-Colecalciferol) este o vitamină liposolubilă cu multiple roluri. Susține sănătatea sistemului osos, a sistemului imunitar, are rol în reglarea funcției musculare, ajută la buna funcționare a creierului și are un rol protector împotriva anumitor boli. Prin toate aceste funcții, se consideră mai mult că este un hormon decât o vitamină. Articolul Vremea întunecată, deficitul de vitamina D și afectarea psihică. Sfatul medicului ieșean Mihai Cozmin apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Acum o oră
03:20
Lucescu 1982 și Lucescu 2025, în balansul timpului; selecționerul de astăzi, plutind deloc ușor pe valurile schimbătoare ale opiniei publice. Articolul Doi Lucești pe două balansoare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Echipa de baschet masculin Politehnica Iași dispută astăzi un nou meci în ultimul eșalon intern. Articolul SPORT – A treia înfrângere din trei meciuri pentru Politehnica Iași? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Un provocator interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași (IV) # Ziarul de Iasi
Continuăm dialogul nostru în compania doamnei Beatrice-Aurelia Abalașei, decan al Facultății de Educație Fizică și Sport, profesor universitar și îndrumător de doctorat în Știința Sportului și Educației Fizice despre relația, din ce în ce mai profundă dintre sport și inteligența artificială. Articolul Educația fizică și sportul sub auspiciile inteligenței artificiale (AI). Un provocator interviu cu decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, UAIC Iași (IV) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Acum 12 ore
15:20
Luptă strânsă în instanță pentru terenul de sub biserica catolică din Nicolina. Fiii fostului proprietar cer 1,3 ha în zonă # Ziarul de Iasi
Terenul de sub biserica catolică din Nicolina este cerut înapoi de fiii fostului proprietar. Frații Romeo și Victor Pomponiu afirmă că biserica și blocurile din apropiere au fost construite în grădina părintească. Din aceasta, doar mici parcele au fost retrocedate până acum. Articolul Luptă strânsă în instanță pentru terenul de sub biserica catolică din Nicolina. Fiii fostului proprietar cer 1,3 ha în zonă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
13:20
Motociclistul portughez Jorge Brandao şi-a pierdut viaţa vineri, într-un tragic accident petrecut în etapa a cincea din Raliul Marocului, a confirmat Federaţia Internaţională de Motociclism printr-un comunicat postat pe site-ul oficial. Articolul Raliul Marocului: A murit motociclistul portughez Jorge Brandao apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Sunt comentate expresiile latinești familiae minorum gentium, ipsissima verba și transitus per falsum medium, prezente în publicistica eminesciană. Articolul Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (X) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Trump după întâlnirea cu Zelenski: „Gata cu împușcăturile, granițele rămân acolo unde sunt” # Ziarul de Iasi
Președintele Donald Trump a declarat, după întâlnirea cu Volodimir Zeleneski, că Statele Unite ar prefera ca războiul să se încheie și că soluția nu constă în trimiterea de rachete, ci în reluarea negocierilor de pace. „Mii de oameni mor în fiecare săptămână –gata, mergeți acasă la familiile voastre în pace”, a spus liderul american, citat de adevarul.ro. Articolul Trump după întâlnirea cu Zelenski: „Gata cu împușcăturile, granițele rămân acolo unde sunt” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
07:20
Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare # Ziarul de Iasi
Deflagrația blocului din Capitală amintește de tragedia petrecută la Iași în vara lui 2016, la imobilul cu 14 apartamente de pe strada Theodor Văscăuțeanu. Articolul Explozia de la București redeschide o veche „cicatrice” de la Iași: blocul din Copou care a sărit în aer acum 9 ani. Cum s-a finalizat: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Iașul, epicentrul național al violențelor grave împotriva femeilor: două crime și opt tentative de omor în 2025. Am depășit chiar și Bucureștiul # Ziarul de Iasi
Conform unei investigații publicate de Snoop.ro, Iașul este județul din România care a avut cele mai multe tentative de omor și crime împotriva femeilor în prima jumătate de an din 2025: două omoruri și opt tentative. Pe locul al doilea în acest top negru este București, cu o crimă și 8 tentative, iar pe trei e Prahova, cu 4 crime și 3 tentative. Articolul Iașul, epicentrul național al violențelor grave împotriva femeilor: două crime și opt tentative de omor în 2025. Am depășit chiar și Bucureștiul apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Rezultat rușinos! Poli n-a fost în stare să treacă de o nou-promovată modestă, deși Tony spusese că „sută la sută batem” # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași – CS Dinamo București 1-1 (0-0), în etapa a X-a a Ligii I de fotbal. Articolul Rezultat rușinos! Poli n-a fost în stare să treacă de o nou-promovată modestă, deși Tony spusese că „sută la sută batem” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Pasajul aerian peste Europeană de la Dedeman a obținut aviz de mediu. Cel de la Podu Iloaiei e mai avansat. Care e stadiul celui de la Lețcani? # Ziarul de Iasi
Mai țineți minte proiectele pasajelor de pe Europeană? Cel de la capătul Centurii Iași-Sud a ajuns în faza obținerii acordului de mediu, ultima etapă în realizarea studiului de fezabilitate. Mai avansat e doar pasajul de pe viitoarea centură de la Podu Iloaiei, proiect care stă de câteva luni la guvern. Articolul Pasajul aerian peste Europeană de la Dedeman a obținut aviz de mediu. Cel de la Podu Iloaiei e mai avansat. Care e stadiul celui de la Lețcani? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
03:20
S-a încheiat pelerinajul de la Iași, cel mai mare eveniment religios din România, dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva. Peste 200.000 de oameni au trecut pe la racla așezată în curtea Mitropoliei, unii venind de la sute de kilometri, după zile de drum, alții așteptând ore întregi în frig sau în ploaie. Câteva concluzii de bun-simț. Articolul Pelerinajul de la Iași și libertatea de a crede sau nu. Lecția nejudecății apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Se ascute lupta pentru arginți la AUR Iași: s-au conturat trei tabere. A căzut Grăsunul iar între scaune? Bonus: poze exclusive # Ziarul de Iasi
Ne-a tot întrebat lumea în ultima vreme care-i șpilul cu lăsarea la vatră a fostului dipotat Stafie cu Cioc din funcția de șef pe județ al filialei auriste. Ei bine, iată că, după un tur făcut de amicul nostru Archibald Tănase prin zonă, avem ceva răspunsuri la obiect! Articolul Se ascute lupta pentru arginți la AUR Iași: s-au conturat trei tabere. A căzut Grăsunul iar între scaune? Bonus: poze exclusive apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Mare premiu național pentru „Broboada bunicii” de la Iași. O ieșeancă, pe primul loc la FOTOGEOGRAFICA 2025 # Ziarul de Iasi
Fotografia „Broboada bunicii” i-a adus ieșencei Cornelia Gherguț Premiul I la categoria open – patrimoniu cultural în cadrul Salonului Național de Fotografie „FOTOGEOGRAFICA 2025”, deschis miercuri, 15 octombrie, la Biblioteca Națională a României. Articolul Mare premiu național pentru „Broboada bunicii” de la Iași. O ieșeancă, pe primul loc la FOTOGEOGRAFICA 2025 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Încă un împrumut pentru căldura ieșenilor din sistemul centralizat: 130 milioane lei aprobați ieri de Consiliul Local # Ziarul de Iasi
Consiliul Local (CL) a dat undă verde primarului Mihai Chirica să contracteze un nou credit pentru sistemul de termoficare. Articolul Încă un împrumut pentru căldura ieșenilor din sistemul centralizat: 130 milioane lei aprobați ieri de Consiliul Local apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
730.000 km la bord și 13 ani vechime. Am urcat în cea mai veche mașină de salvare din parcul Ambulanței Iași: cum arată? Este încă funcțională și salvează vieți # Ziarul de Iasi
În parcul auto al SAJ, chiar și cele mai „bătrâne” ambulanțe continuă să își facă treaba cot la cot cu cele mai noi. Numărul lor este însă redus, în prezent în circulație se află doar 72 de vehicule, departe de normativul tehnic aprobat anul acesta. Articolul 730.000 km la bord și 13 ani vechime. Am urcat în cea mai veche mașină de salvare din parcul Ambulanței Iași: cum arată? Este încă funcțională și salvează vieți apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Jucătorul român Vlad Dragomir a înscris un gol vineri seara, în meciul pe care echipa sa, Pafos, l-a câştigat, pe teren propriu, scor 4-0, în faţa echipei Ethnikos Achnas. Articolul Cipru: Vlad Dragomir a marcat în Pafos – Ethnikos 4-0 – VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Seara aceasta a adus, ca de obicei, un spectacol de artificii mult așteptat de locuitorii orașului. Totuși, în comparație cu anii trecuți, evenimentul s-a dovedit a fi unul mai modest. Articolul Artificiile din seara aceasta: un spectacol mai modest decât în alți ani – VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17 octombrie 2025
21:20
Echipa naţională a României a urcat patru locuri şi se află pe poziţia 47 în clasamentul FIFA, dat publicităţii vineri. Tricolorii au 1480.13 puncte. Articolul România a urcat patru poziţii în clasamentul FIFA după meciurile din această lună apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Tony nu-și asumă remiza cu o nou-promovată și nu demisionează. Săgeți dure către Șeroni # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a remizat astăzi, în Copou, 1-1 cu modesta formație CS Dinamo București, în etapa a X-a a Ligii a II-a de fotbal. La finalul partidei cu echipa care a promovat în vară în eșalonul secund, antrenorul gazdelor, Anthony „Tony” Da Silva, a făcut declarații. Articolul Tony nu-și asumă remiza cu o nou-promovată și nu demisionează. Săgeți dure către Șeroni apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
Preşedintele Nicuşor Dan este aşteptat la Iaşi, la sfârşitul săptămânii viitoare, afirmă surse politice, şeful statului urmând să participe la un eveniment care va marca împlinirea a 165 de ani de la înfiinţarea Universităţii ”Al.I Cuza” şi a Universităţii de Arte. Articolul Preşedintele Nicuşor Dan, aşteptat la Iaşi, la sfârşitul săptămânii viitoare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
Ecouri după ce Poli n-a fost în stare să treacă de CS Dinamo. Bratu, mulțumit că Tony i-a ambiționat jucătorii! # Ziarul de Iasi
Iată ce a declarat antrenorul CS Dinamo București, Florin Bratu, la finalul meciului pe care echipa pe care o pregătește l-a disputat azi, în Copou, cu Politehnica Iași, în cadrul etapei a X-a a Ligii a II-a de fotbal, meci încheiat cu scorul de 1-1. Articolul Ecouri după ce Poli n-a fost în stare să treacă de CS Dinamo. Bratu, mulțumit că Tony i-a ambiționat jucătorii! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Cea mai mare investiție publică din istoria Iașului: încep lucrările de construire a Spitalului Regional de Urgență! A fost semnat contractul de execuție. Când va fi gata? # Ziarul de Iasi
Investiția publică considerată cea mai mare din istoria Iașului a intrat în linia dreaptă. Construirea Spitalului Regional de Urgență (SRU) Iași va costa 1,7 miliarde lei, fără TVA. Articolul Cea mai mare investiție publică din istoria Iașului: încep lucrările de construire a Spitalului Regional de Urgență! A fost semnat contractul de execuție. Când va fi gata? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
LIVE TEXT A început meciul din Copou (ora 17,30): Politehnica Iași-CS Dinamo București, în etapa a X-a a Ligii a II-a. Scor 0:0 # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași întâlnește astăzi CS Dinamo București, la ora 17:30, în etapa a X-a a Ligii a II-a de fotbal. Articolul LIVE TEXT A început meciul din Copou (ora 17,30): Politehnica Iași-CS Dinamo București, în etapa a X-a a Ligii a II-a. Scor 0:0 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Iată o carte răscolitoare, o mărturie de o autenticitate impresionantă care – deși vorbește despre lucruri teribile – nu are nimic teatral, nimic patetic. E, nu încape îndoială, una din cărțile majore despre comunismul românesc și despre universul carceral. Se intitulează Ce a rămas din tot ce a fost. Povestea nespusă a Ninei Moica (Polirom, 2025) și o datorăm istoricilor Alin Mureșan și Clare Mareș. Articolul O mărturie excepțională apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
Nu știi ce faci în weekend? Iașul e plin de evenimente – de la târguri de toamnă și joburi, până la video mapping pe Palatul Culturii. Articolul Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Cupa Mondială din 2026: Mutarea meciurilor este puţin probabilă, în ciuda retoricii lui Trump, spun foşti şi actuali oficiali # Ziarul de Iasi
Oficiali cu implicare în organizarea Cupei Mondiale din 2026 au respins joi îngrijorările potrivit cărora preşedintele american Donald Trump ar putea muta meciurile din oraşele pe care nu le consideră „sigure”, relatează Reuters, preluat de news.ro. Articolul Cupa Mondială din 2026: Mutarea meciurilor este puţin probabilă, în ciuda retoricii lui Trump, spun foşti şi actuali oficiali apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Superliga: Csikszereda – CFR Cluj, scor 2-2 într-un meci contând pentru etapa a cincea # Ziarul de Iasi
Formaţia Csikszereda a remizat, joi seară, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa CFR Cluj, într-un meci restant din etapa a V-a a Superligii. Gazdele au reuşit să egaleze în minutul 90+9, dintr-un penalti acordat pentru fault în careu după consultarea VAR. Articolul Superliga: Csikszereda – CFR Cluj, scor 2-2 într-un meci contând pentru etapa a cincea apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Explozie puternică într-un bloc din Capitală. S-a activat planul roșu. Cel puțin doi morți – UPDATE # Ziarul de Iasi
O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei, scrie news.ro. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu. Articolul Explozie puternică într-un bloc din Capitală. S-a activat planul roșu. Cel puțin doi morți – UPDATE apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Acuze grave de tortură la Spitalul Pădureni-Grajduri. Șefii unității medicale ieșene resping acuzațiile din raportul oficial al UE: „Sunt cazuri vechi” # Ziarul de Iasi
Reprezentanții Spitalului Pădureni-Grajduri au respins acuzațiile din raportul publicat de Comitetul pentru Prevenirea Torturii (CPT) al Consiliului Europei, care semnalează presupuse abuzuri și condiții necorespunzătoare în spitalele de psihiatrie din România. Articolul Acuze grave de tortură la Spitalul Pădureni-Grajduri. Șefii unității medicale ieșene resping acuzațiile din raportul oficial al UE: „Sunt cazuri vechi” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
FOTBAL Bateți la scor, pentru un golaveraj bun! Misiune facilă pentru Poli, care poate trece lejer astăzi de o nou-promovată modestă # Ziarul de Iasi
Astăzi, de la ora 17:30, în Copou, Politehnica Iași – CS Dinamo București, în etapa a X-a a Ligii a II-a de fotbal. Avancronica meciului. Articolul FOTBAL Bateți la scor, pentru un golaveraj bun! Misiune facilă pentru Poli, care poate trece lejer astăzi de o nou-promovată modestă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
EXCLUSIV Studentul care a murit în pat noaptea, lângă logodnică: care ar fi cauza misteriosului deces? Declarații mișcătoare de la cei ce l-au cunoscut # Ziarul de Iasi
Moarte învăluită în mister la Iași. Un tânăr de doar 22 de ani din comuna Pădureni, județul Vaslui, student în ultimul an la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” (TUIASI), a murit în noaptea de 14 spre 15 octombrie, în apartamentul în care locuia cu chirie împreună cu logodnica sa. Articolul EXCLUSIV Studentul care a murit în pat noaptea, lângă logodnică: care ar fi cauza misteriosului deces? Declarații mișcătoare de la cei ce l-au cunoscut apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:20
Al cui e drumul? Răspunsul secretarului general al Municipiului în scandalul imobiliar din Copou # Ziarul de Iasi
Grupul de persoane care a invocat abuzuri din partea Primăriei Iași în refuzul de a emite o autorizație de construire a obținut un prim răspuns la petiția lor. Articolul Al cui e drumul? Răspunsul secretarului general al Municipiului în scandalul imobiliar din Copou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
„Vine A8. Tot șesul Bahlui de la Lețcani la Iași va fi plin de fabrici și uzine. Cum le apărăm?” Siguranța muncii în era digitală: interesantă conferință despre roboți, atacuri cibernetice și revoluția Industry 5.0 la BCU – GALERIE FOTO # Ziarul de Iasi
Roboți, autostrăzi, atacuri cibernetice și soluții digitale pentru siguranța angajaților – toate au fost în centrul conferinței regionale SSM organizate la Iași. Peste 250 de experți, inspectori și lideri din industrie au discutat cum Industry 4.0 și 5.0 transformă munca și protecția angajaților. De la holograme în fabrici la scenarii de atacuri asupra spitalelor, digitalizarea cere o nouă cultură a prevenției. Articolul „Vine A8. Tot șesul Bahlui de la Lețcani la Iași va fi plin de fabrici și uzine. Cum le apărăm?” Siguranța muncii în era digitală: interesantă conferință despre roboți, atacuri cibernetice și revoluția Industry 5.0 la BCU – GALERIE FOTO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Între blazarea filozofică a medicului voltairian şi cea exhibată de doctorul (post)modern nu există deosebiri de esenţă. Şi astăzi medicina mai curând „ia” decât „dă”, călăuzitorul şi salvatorul ei prin excelenţă fiind Natura. Disciplina medicală se întemeiază pe actul descrierii şi nu, în mod fundamental, pe cel al explicaţiei. Medicina descrie enorm, propunând tratamentele consacrate, fără a avea totuşi forţa să vindece per se. Articolul Dilemele prințesei apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Evoluțiile surprinzătoare din ultimele luni de pe scena politică internațională, dar și de pe frontul Rusia-Ucraina, par a fi, în sfârșit, de natură a întrezări un posibil deznodământ al războiului de la granița României. Nu o spunem noi, ci publicațiile specializate. Deocamdată. Dincolo de asta, ce previziuni post-conflict sunt? Articolul Imperiile nu mor în tăcere. Cum ne va afecta pierderea războiului de către Rusia? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Un spectacol coral în aer liber înaintea concertului și numărului cu drone care încheie Sărbătorile Iașului # Ziarul de Iasi
Sărbătorile Iașului se vor încheia vineri, 17 octombrie, cu un concert coral în aer liber, organizat în Piața Palatului Culturii. Evenimentul, cu acces liber, marchează finalul celei de-a 34-a ediții a manifestărilor dedicate Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Concertul va începe la ora 17.30 și va aduce pe scenă trei coruri de copii din România și Republica Moldova. Articolul Un spectacol coral în aer liber înaintea concertului și numărului cu drone care încheie Sărbătorile Iașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Ehehei, stimați moldoveni, vă mai amintiți ce spuneam noi aicea la rubricuță anul trecut, ba chiar și acuma doi ani, despre faptul că rusofilii mascați de prin pozițiile de decizie din țară au ordin să facă tot ce se poate, chiar și pe dracu-n patru, ca să pună piedici din orice loc avansării proiectului Autostrăzii Unirii, A8? Articolul Politichie și autostradă: groparii interni ai A8 primesc acuma ajutor și din Asia? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Județul Iași îl are tot pe „Muțunache” pe frontispiciul virtual. După ce a pierdut pagina de Facebook, CJ cumpără software antivirus și antihackeri # Ziarul de Iasi
De mai bine de o săptămână, pagina de Facebook a Consiliului Județean are tot sigla „Chicken Game”. Conținutul nu a mai fost actualizat de o lună. Chiar și pe pagina personală a vicelui Marius Dangă scrie „vicepreședinte la Chicken Game”. Articolul Județul Iași îl are tot pe „Muțunache” pe frontispiciul virtual. După ce a pierdut pagina de Facebook, CJ cumpără software antivirus și antihackeri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Diseară, punct final al Sărbătorilor. Totul despre concertul de la Palat: Ștefan Bănică Jr. și The URS pe scenă, spectacol cu drone și foc de artificii în aer # Ziarul de Iasi
Concertul din fața Palatului Culturii va începe după ora 19:00. În program sunt incluse un spectacol aerian cu drone luminoase și un foc de artificii. Articolul Diseară, punct final al Sărbătorilor. Totul despre concertul de la Palat: Ștefan Bănică Jr. și The URS pe scenă, spectacol cu drone și foc de artificii în aer apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16 octombrie 2025
23:20
FIFA a anunţat, joi, într-un comunicat, că a vândut peste un milion de bilete pentru Cupa Mondială din 2026, competiţie care va avea loc în Statele Unite, Mexic şi Canada, scrie news.ro. Articolul FIFA: Peste un milion de bilete s-au vândut deja pentru Cupa Mondială din 2026 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:20
Liga Europa: Fanii echipei Maccabi Tel Aviv nu vor putea asista la meciul cu Aston Villa din motive de siguranţă # Ziarul de Iasi
Fanii echipei Maccabi Tel Aviv nu vor putea asista la meciul din Liga Europa împotriva formaţiei Aston Villa, din deplasare, din motive de siguranţă, relatează Sky News, citată de news.ro. Articolul Liga Europa: Fanii echipei Maccabi Tel Aviv nu vor putea asista la meciul cu Aston Villa din motive de siguranţă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Trump anunţă că se va întâlni cu Putin în Ungaria. Discuție telefonică Putin–Trump înainte ca Zelenski să ajungă la Washington # Ziarul de Iasi
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că a convenit cu omologul rus Vladimir Putin, cu care a vorbit la telefon, să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria, pentru a vedea dacă pot pune capă războiului dintre Rusia şi Ucraina, scrie news.ro. Articolul Trump anunţă că se va întâlni cu Putin în Ungaria. Discuție telefonică Putin–Trump înainte ca Zelenski să ajungă la Washington apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Un fotbalist care susţinea că vaccinurile împotriva Covid ar fi cauza accidentărilor sale a pierdut procesul contra Pfizer şi Federației Franceze # Ziarul de Iasi
Fostul fotbalist al echipei Laval, François-Xavier Fumu Tamuzo (30 de ani), cu 141 de meciuri la profesionişti şi 2 selecţii în echipa Franţei U20, şi-a încheiat prematur cariera în 2024, la doar 29 de ani, după mai multe accidentări, scrie News.ro. Articolul Un fotbalist care susţinea că vaccinurile împotriva Covid ar fi cauza accidentărilor sale a pierdut procesul contra Pfizer şi Federației Franceze apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Șanse în plus la viață – SAJ Iași investește 1,66 milioane euro în ambulanțe moderne și defibrilatoare publice. Județul are un deficit de 84 mașini de salvare # Ziarul de Iasi
Serviciul de Ambulanță Județean Iași a lansat astăzi proiectul transfrontalier „Asistența Medicală de Urgență Prespitalicească Salvează Vieți - PreMed”, derulat în parteneriat cu Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din Chișinău, Republica Moldova, și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST din Iași. Articolul Șanse în plus la viață – SAJ Iași investește 1,66 milioane euro în ambulanțe moderne și defibrilatoare publice. Județul are un deficit de 84 mașini de salvare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Un student de 22 de ani a murit în somn, lângă iubita sa, în condiții misterioase, la Iași # Ziarul de Iasi
Un tânăr de 22 de ani din comuna Pădureni, student în anul III la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași, a murit în noaptea de 14 spre 15 octombrie, în apartamentul în care locuia cu chirie. Articolul Un student de 22 de ani a murit în somn, lângă iubita sa, în condiții misterioase, la Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
08:20
O spargere ciudată la Iași: magazin de haine second-hand prădat de hoți noaptea. Paguba cea mai mare: geamurile sparte # Ziarul de Iasi
O spargere ciudată a avut loc la începutul acestei săptămâni în Iași. Cu o zi înainte de hramul Sfintei Parascheva, unul sau mai mulți hoți au spart un magazin de haine second-hand aflat pe Șoseaua Nicolina. Articolul O spargere ciudată la Iași: magazin de haine second-hand prădat de hoți noaptea. Paguba cea mai mare: geamurile sparte apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
08:20
Familiile afectate de incendiul recent de pe strada Cuza Vodă, chiriașe ale Primăriei, primesc alte locuințe # Ziarul de Iasi
Consiliul Local (CL) va atribui noi locuințe chiriașilor Primăriei afectați de incendiul recent la un imobil de pe str. Cuza Vodă. Articolul Familiile afectate de incendiul recent de pe strada Cuza Vodă, chiriașe ale Primăriei, primesc alte locuințe apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Baschet masculin: CSM Oradea, victorie, Corona Braşov şi CS Vâlcea, eşecuri, la debutul în grupele FIBA Europe Cup # Ziarul de Iasi
Echipele Corona Braşov, CSM Oradea şi CS Vâlcea au debutat, miercuri, în grupele FIBA Europe Cup. Doar vicecampioana CSM Oradea a fost victorioasă. Articolul Baschet masculin: CSM Oradea, victorie, Corona Braşov şi CS Vâlcea, eşecuri, la debutul în grupele FIBA Europe Cup apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
