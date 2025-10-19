Banii din nimic și iluziile politicienilor. Analiză: cum statul și politicienii profită de expansiunea creditului, iar cetățenii plătesc nota de plată

04:20

Conform unei investigații publicate de Snoop.ro, Iașul este județul din România care a avut cele mai multe tentative de omor și crime împotriva femeilor în prima jumătate de an din 2025: două omoruri și opt tentative. Pe locul al doilea în acest top negru este București, cu o crimă și 8 tentative, iar pe trei e Prahova, cu 4 crime și 3 tentative.