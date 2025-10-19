Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather

16:40

La 10 ani de la Colectiv, țara noastră nu poate asigura condiții de spitalizare și tratare pentru marii arși, astfel că de fiecare dată când avem situații de urgență, cum este cazul recent, de la explozia din blocul de pe Calea Rahovei, ministerul Sănătății a făcut demersuri pentru transferul unuia dintre pacienți în Graz, Austria. […]