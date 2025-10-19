Delicatesele românești care dau clasă omletei. Preparatele tradiționale moldovenești și ardelenești care transformă micul dejun în dezmăț
Adevarul.ro, 19 octombrie 2025 05:30
Omleta a fost importată de gastronomia românească tocmai din Franța. Tot mai puțini români știu însă că și românii au rețete tradiționale asemănătoare omletei, ba chiar mai delicioase și mai neaoșe. Acestea au denumiri și rețete diferite în funcție de regiunea etnografică.
• • •
De ce se tem rușii de rachetele Tomahawk. Pot zbura ore întregi în așteptarea momentului propice pentru a lovi ținta: „Vor face diferența” # Adevarul.ro
Temutele rachete Tomahawk ar fi o problemă atât de mare pentru ruși încât aceștia s-au oferit să răscumpere sisteme aeriene pe care le-au vândut Turciei, spune experta Iulia Joja. Va conta enorm câte astfel de rachete primesc, în contextul în care o unitate costă circa 2,2 milioane de dolari.
Momentul în care Trump și-ar fi schimbat părerea despre Putin. Greșeala făcută de președintele rus # Adevarul.ro
Summitul din Alaska a fost definitoriu pentru relațiile între Donald Trump și Vladimir Putin, relatează Financial Times, citând persoane informate cu privire la discuțiile cu ușile închise.
Bombardamente rusești tot mai intense evidențiază exacerbarea unui război aerian ce capătă proeminență pe măsura ce bătălia la sol intră în impas, relatează The Guardian.
Creșterea costurilor și nesiguranța economică îi forțează pe tot mai mulți români să-și regândească bugetul. Economisirea nu mai e un lux, ci o strategie de supraviețuire. Specialiștii în finanțe personale vorbesc despre un nou tip de echilibru: acela care îți permite să-ți acoperi nevoile.
Când Melania Medeleanu a fondat Asociația Zi de BINE, în februarie 2020, România se pregătea, fără să știe, pentru o perioadă de izolare și incertitudine. Ideea ei părea, la prima vedere, una simplă: să transforme zilele de naștere ale oamenilor în prilejuri de a face bine.
Armele terifiante folosite de cei mai de temut războinici ai Pacificului. Filosofia de viață care transforma orice nedreptate în motiv măcel # Adevarul.ro
Unele dintre cele mai războinice populații din istorie au fost triburile maori, polinezieni care au colonizat Noua Zeelandă. Conflictele între triburi izbucneau frecvent din cauza conceptului de „utu” – o formă de compensație sau reciprocitate.
Trauma prin omisiune. Când maturizarea precoce a copilului ascunde o absență dureroasă # Adevarul.ro
Uneori, independența precoce e un simptom al absenței. Copilul care se adaptează singur nu e neapărat puternic, ci format în lipsa unei protecții afective și a unei prezențe stabile.
Alertă în psihologie. Lipsa timpului personal, un nou factor de risc pentru demență. Avertismentul experților # Adevarul.ro
Lipsa de timp pentru sine nu mai este doar un disconfort modern, ci un factor de risc real pentru sănătatea creierului. Cercetările recente arată că presiunea continuă de a performa, fără perioade de refacere, favorizează declinul cognitiv și chiar demența.
Cruciadele, războaiele sfinte ale intereselor: cine le-a început și de ce au durat 200 de ani # Adevarul.ro
Timp de aproape două secole, Europa Occidentală a organizat, cu întreruperi, ample campanii militare împotriva statelor islamice din Orientul Apropiat, cunoscute sub numele de Cruciade.
19 octombrie, ziua în care Spania a prins contur prin căsătoria dintre Ferdinand de Aragon și Isabella de Castilia # Adevarul.ro
La 19 octombrie 1469, căsătoria dintre Ferdinand de Aragon și Isabella de Castilia a unit dinastic cele două coroane iberice. Această alianță a dus la formarea nucleului viitorului stat spaniol și a creat cadrul pentru expansiunea politică, militară și colonială a Spaniei.
Transalpina bicicliștilor, pista-fantomă devenită o atracție turistică stranie, fără bicicliști # Adevarul.ro
Două sate ascunse în munți care numără împreună mai puțin de 100 de locuitori sunt legate printr-o pistă de biciclete, care ar pune la grea încercare chiar și pe cicliștii antrenați. De doi ani, cea mai înaltă pistă din vestul României este folosită ca drum și stârnește uimirea călătorilor.
Nouă teorie despre autism. Prețul pe care omenirea îl plătește pentru evoluția prea rapidă a creierului # Adevarul.ro
Un studiu realizat de doi specialiști americani în biologie aduce o nouă ipoteză în cazul originii autismului la specia umană. Aceștia bănuiesc că tulburările din spectrul autist sunt o consecință a evoluției accelerate a celulelor cerebrale umane, în comparație cu alte specii.
Horoscop duminică, 19 octombrie. Ziua aduce energie suplimentară Gemenilor şi probleme de sănătate Leilor # Adevarul.ro
Ziua de duminică, 19 octombrie le reaminteşte Berbecilor pasiunea lor pentru muzică şi le dă energie Gemenilor, în timp ce Fecioarele sunt focusate pe rezultate. Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele tuturor celor 12 semne zodiacale.
Cele cinci analize de sânge esențiale pe care orice persoană de peste 40 de ani ar trebui să le facă regulat # Adevarul.ro
După vârsta de 40 de ani, corpul începe să dea semnale că lucrurile nu mai funcționează ca la 20-30 de ani. Oboseala inexplicabilă, kilogramele în plus și scăderea energiei sunt doar câteva dintre ele. Din fericire, câteva analize simple de sânge pot dezvălui ce se întâmplă în interior.
Casele de la sate vor putea fi construite fără autorizație. Ministrul Cseke Attila explică în ce condiții # Adevarul.ro
Casele de până la 150 de metri pătrați din mediul rural și anexele aferente ar putea fi construite fără autorizație, conform noilor propuneri ale Ministerului Dezvoltării. Ministrul Cseke Attila a explicat mecanismele de simplificare a procedurilor în cadrul noului Cod al Urbanismului.
„Cine mă salvează?” O fetiță vorbea la telefon în momentul exploziei din Rahova: „Spunea că căzut uşa de la apartament” # Adevarul.ro
Bunicul unei fetițe povestește că nepoata sa se afla în convorbire telefonică cu mătușa atunci când a avut loc explozia de la blocul din Rahova. „Sunt singură, cine mă salvează?”, a strigat speriată copila. Polițiștii au intervenit rapid și au găsit-o în siguranță, evitând o tragedie ș
„Mama ta a făcut-o!”. Limbaj suburban la Casa Albă la o întrebare despre locul stabilit pentru întâlnirea dintre Trump și Putin # Adevarul.ro
Limbaj suburban la Casa Albă. „Mama ta a făcut-o!”, a răspuns purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, după ce un reporter al publicației HuffPost a întrebat cine a ales Budapesta pentru întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin.
Alexandru Rogobete, la sediul Băncii Mondiale de la Washington: „Pacienții trebuie să aibă acces la tratamente moderne” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății a avut sâmbătă o întâlnire oficială la sediul central al Băncii Mondiale din Washington, unde a discutat cu vicepreședintele instituției, Antonella Bassani.
Decizia experților în cazul blocului din Rahova, în contradicție: o echipă cere demolarea completă, ISC vine cu altă soluție # Adevarul.ro
Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) și o echipă de experți tehnici au evaluat starea blocului afectat de explozia din Rahova. Concluziile celor două echipe ridică semne de întrebare.
Decizia experților în cazul blocului din Rahova: demolarea controlată a etajelor, de la 5 la 8 # Adevarul.ro
Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) a transmis un raport după explozia produsă recent în Calea Rahova, în care recomandă interzicerea accesului în clădirea afectată, precum și delimitarea unei zone de siguranță de 30 de metri în jurul acesteia.
Șapte zile de cazare la hotel și 1.500 de lei pentru fiecare locatar afectat de explozia dramatică din Rahova # Adevarul.ro
Locatarii scării de bloc afectate de explozia produsă în blocul de pe Calea Rahovei vor beneficia de sprijin imediat și pe termen lung din partea Primăriei Capitalei. Oamenii vor primi până la șapte zile de cazare gratuită la hotel.
Răsturnare de situaţie în cazul morţii fondatorului Mango: fiul miliardarului, suspectat că şi-a ucis tatăl # Adevarul.ro
La aproape un an de la moartea fondatorului Mango, Isak Andic, cazul considerat inițial un accident tragic capătă o turnură șocantă. Fiul miliardarului, Jonathan Andic, este anchetat de poliția spaniolă sub suspiciunea că ar fi fost implicat în moartea tatălui său.
Investiții în schimbul rezidenței. De ce are nevoie România de Golden Visa, programul lansat recent în SUA de Donald Trump # Adevarul.ro
România își pregătește propria „viză de aur”: un program inspirat din modelul american introdus de Donald Trump, care oferă drept de ședere investitorilor străini dispuși să plaseze cel puțin 400.000 de euro în economie.
Un bărbat a sărit de la etajul 2, speriat de incendiul izbucnit într-un bloc din Tecuci # Adevarul.ro
Un bărbat de 47 de ani a sărit de la etajul al doilea al unui imobil din orașul Tecuci, speriat de fumul dens provocat de un incendiu. Victima a fost transportată la spital.
„Vor fi pedepse aspre”. Ministrul Energiei, despre explozia din Rahova: „Nu vom permite ca firmele să-și paseze vina” # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, 18 octombrie, că autoritățile fac verificări amănunțite în cazul exploziei din Rahova, iar persoanele fizice sau juridice care nu și-au respectat atribuțiile „vor răspunde în fața legii”.
Diana Şoşoacă, față în față cu „ţarul” Putin la Moscova, de unde a lansat atacuri grave la adresa UE # Adevarul.ro
Diana Șoșoacă a participat, la Moscova, la gala aniversară a postului Russia Today, post interzis în UE, unde a avut ocazia să îl întâlnească pe Vladimir Putin și a făcut declarații controversate privind Uniunea Europeană, războiul din Ucraina și libertatea de exprimare în Europa.
Cancelaria premierului Bolojan, pe „lista rușinii” ANAF. Curtea de Conturi și ministere, printre marii restanțieri ai statului # Adevarul.ro
ANAF a făcut publică noua „listă a rușinii”, iar printre datornici se află chiar instituții din vârful administrației. Cancelaria premierului Ilie Bolojan și Curtea de Conturi figurează cu restanțe la buget, alături de ministere, instanțe și alte entități publice.
Calificare magică a naționalei României în finala Campionatului European de tenis de masă # Adevarul.ro
Bernadette Szocs, Eliza Samara şi Andreea Dragoman şi-au învins adversarele.
Avocata Vasilica Enache a murit în explozia din Rahova. Rudă: „Deflagrația s-a produs în apartamentul ei” # Adevarul.ro
Noi detalii ies la iveală despre explozia devastatoare din cartierul Rahova, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost grav rănite. Potrivit unei rude, deflagrația s-ar fi produs chiar în apartamentul avocatei pensionate a Baroului București.
Românii ale căror locuințe au fost distruse sau avariate în urma exploziei din Rahova pot beneficia de despăgubiri materiale și morale, ajutoare de urgență și sprijin juridic gratuit.
Daniel Jones, jurnalist „The New York Times“: „Tehnologia schimbă complet modul în care ne găsim partenerii romantici“ # Adevarul.ro
Aplicațiile de dating au înlocuit întâmplarea cu programarea. Într-o lume dominată de ecrane și algoritmi, modul în care oamenii se întâlnesc, flirtează și se îndrăgostesc nu mai seamănă deloc cu cel de acum un deceniu.
Aproape 170 de angajați ai fabricii Bosch din Jucu, Cluj - adică peste 5% din personal - vor rămâne fără loc de muncă în pragul sărbătorilor de iarnă. Compania a anunțat pachete compensatorii și posibilități de relocare pentru cei afectați.
„De luni, mă întorc”. Primarul din Sinaia își reia atribuțiile, deși e cercetat că a luat bani de la patronul Nordis # Adevarul.ro
Primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, revine la conducerea Primăriei după luni de interdicție și chiar o perioadă de arest preventiv, într-un dosar de corupție care îl vizează pentru luare de mită, trafic de influență și abuz în serviciu.
Antrenorul român a declarat public că nu dorește să mai ocupe banca tehnică a ardelenilor.
O călugăriță a renunțat la viața din mănăstire pentru a preda yoga în bikini: „Am fost învățată că senzualitatea era un păcat” # Adevarul.ro
O tânără din Brazilia a decis să renunțe la viața din mănăstire, după cineva i-a spus „ești prea frumoasă ca să fii călugăriță”. În prezent, ea predă yoga pe plajă în bikini.
Arta de a rezista, ep. 1. Cultura care ajunge unde nu ajunge nimeni: de la scena din șură la scena identității # Adevarul.ro
De la spectacole de teatru în sate fără scenă, la ateliere pentru tineri din comunități vulnerabile, două proiecte independente – „Artă în vatra satelor” și „Me sem sukar” – arată cum cultura devine educație, identitate și dreptul de a fi văzut.
Arta de a rezista, ep. 3. Casa care devine atelier: cum se construiește un laborator pentru noi forme de artă # Adevarul.ro
Într-o casă veche din satul Șona, Galeria ARTEP construiește un spațiu dedicat experimentului artistic. „Rezidența 110” reunește artiști, curatori și cercetători din România și din străinătate, într-un proiect care repune dialogul cultural în centrul creației.
Arta de a rezista, ep.2. Tradiții marginalizate și istorii invizibile. Un sat care dispare și identitățile care ies la lumină # Adevarul.ro
Pentru Refugiul de Creație, cultura înseamnă și recuperare – a tradițiilor rurale care se sting și a identităților queer ascunse din teama de a fi văzute.
Ancheta poliției privind explozia de la blocul din Rahova este îngreunată din cauza riscului major de prăbușire a etajelor superioare ale clădirii afectate. Deflagrația puternică a provocat moartea a trei femei și rănirea gravă a altor 15 persoane, internate în spital.
Profesoara italiană Sofia Corradi, supranumită „mamma Erasmus” pentru rolul ei esențial în crearea programului european de schimburi studențești, a murit sâmbătă dimineață, la Roma, la vârsta de 91 de ani.
Andrea Bocelli i-a cântat lui Trump „Time to Say Goodbye”, în Biroul Oval. Momentul a devenit viral # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a avut parte de o surpriză muzicală, în Biroul Oval: tenorul italian Andrea Bocelli i-a cântat live în Biroul Oval celebra piesă „Time to Say Goodbye”. Momentul a devenit viral.
Cine sunt cei 18 ofițeri anchetați alături de generalul Florentina Ioniță-Radu în dosarul de la Spitalul Militar „Dr. Carol Davila” # Adevarul.ro
Ancheta DNA care o vizează pe generalul Florentina Ioniță-Radu scoate la iveală o rețea extinsă de complicități în interiorul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”, astfel că alţi 18 ofițeri sunt cercetați penal şi li s-a pus sechestru pe bunuri.
Ce se ascunde în spatele refuzului lui Trump de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk. Veștile bune pentru Kiev # Adevarul.ro
Vizita lui Volodimir Zelenski la Washington, vineri, nu i-a adus lucrul cel mai preț pentru care a venit, dar există totuși unele vești bune pentru Ucraina în urma acestei întrevederi, scrie analistul CNN Nick Paton Walsh.
Val de revoltă după tragedia din Rahova. Instituțiile, acuzate că au ignorat semnalele de pericol: „Punem sigiliu și plecăm?” # Adevarul.ro
Explozia din Rahova a stârnit un val de indignare în rândul românilor, care acuză statul că nu face nimic concret pentru a-și proteja cetățenii.
De la menajeră la milionară: femeile care l-au cucerit pe Putin. Cine a fost cea mai vizibilă figură feminină din jurul liderului rus # Adevarul.ro
Viața privată a lui Vladimir Putin rămâne un subiect misterios în Rusia, iar încercarea unui jurnalist de a o investiga a dus la intimidări directe din partea serviciilor secrete.
Brahiterapia, o formă avansată de radioterapie internă, acționează direct asupra tumorii maligne, din imediata apropiere a acesteia, reducând considerabil expunerea la radiații a țesuturilor sănătoase din jur.
Prima fabrică de ouă lichide a fost deschisă în România. De ce este importantă pasteurizarea # Adevarul.ro
Prima fabrică de ouă lichide pasteurizate a fost deschisă în România, în urma unei investiții de 5 milioane de euro, a anunțat ministrul Agriculturii Florin Barbu, precizând că fabrica se află în Costeștii din Vale, județul Dâmbovița.
Vila din Aviatorilor, care ar fi fost pregătită pentru Iohannis şi în care s-au băgat 14 milioane de lei, scoasă la închiriat # Adevarul.ro
Imobilul de protocol din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, renovat cu milioane de euro din fonduri publice și despre care s-a speculat că ar fi fost pregătit pentru președintele Klaus Iohannis, a fost scos la închiriere de RA-APPS.
Flăcări și panică în avionul Air China: zbor deviat după ce o baterie aflată în bagajele de mână a luat foc # Adevarul.ro
Un zbor Air China a fost deviat sâmbătă, 18 octombrie, după ce o baterie aflată în bagajul de mână al unui pasager a luat foc, au transmis autoritățile și compania aeriană.
