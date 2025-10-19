Pakistanul şi Afganistanul au ajuns la un acord privind „încetarea imediată a focului”

21:50

Salvamontişti şi poliţişti de frontieră din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru salvarea a trei tineri ucraineni, blocaţi într-o zonă greu accesibilă, în apropierea vârfului Pop Ivan. Cei trei se află de trei zile pe munte şi nu mai pot înainta. Salvamont a anunţat că a demarat o a doua acţiune de salvare, a altor trei ucraineni, trei tineri cu vârste cuprinse între 24 şi 28 de ani, care se află în zona vârfului Poloninca din munţii Maramureşului şi care au cerut ajutor la 112 în condiţiile în care unul dintre ei nu se mai poate deplasa.