Mari bănci americane, date în judecată pentru presupusă manipulare a dobânzii de bază a creditării, timp de peste 30 de ani
News.ro, 19 octombrie 2025 06:30
JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo şi alte mari instituţii financiare americane se confruntă cu un nou proces colectiv în care sunt acuzate că ar fi conspirat pentru a fixa dobânda de bază a creditării (”prime rate”) în Statele Unite timp de mai bine de trei decenii, ceea ce ar fi determinat milioane de consumatori şi mici afaceri să plătească costuri de împrumut mai mari, relatează Reuters.
• • •
Acum 5 minute
07:10
Vestas amână deschiderea unei fabrici de turbine eoliene în Polonia din cauza cererii slabe în Europa # News.ro
Producătorul danez de turbine eoliene Vestas a suspendat planurile de a construi cea mai mare fabrică a sa în Polonia, invocând cererea redusă pe piaţa europeană, potrivit unui raport publicat sâmbătă de Financial Times.
Acum 15 minute
07:00
Papa Leon al XIV-lea va canoniza, duminică, şapte noi sfinţi ai Bisericii Catolice, printre care primul originar din Papua Noua Guinee, un arhiepiscop executat în timpul genocidului armean şi „medicul celor mai slabi” din Venezuela, relatează AFP.
07:00
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc: Echipele feminină şi masculină luptă pentru aurul continental # News.ro
Zi istorică pentru tenisul de masă românesc. Ambele loturi naţionale şi-au asigurat calificarea în finalele europene, iar duminică vor juca pentru trofeul suprem, la Zadar, în Croaţia.
Acum o oră
06:40
Basistul trupei Limp Bizkit, Sam Rivers, a murit. El avea 48 de ani. Cauza morţii sale nu a fost dezvăluită.
06:30
Netanyahu anunţă că va candida pentru un nou mandat de prim-ministru la următoarele alegeri # News.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat, sâmbătă seară, că va candida pentru un nou mandat la următoarele alegeri.
06:30
Acum 2 ore
06:10
Pakistanul şi Afganistanul au convenit, duminică, asupra unui „armistiţiu imediat” după negocierile de sâmbătă din Qatar, în încercarea de a restabili calmul durabil la graniţa lor, după o confruntare care a provocat zeci de morţi, a anunţat Doha, informează AFP.
05:50
Israelul a recuperat cadavrele a doi ostatici predate de Hamas în Fâşia Gaza, în cadrul acordului de încetare a focului susţinut de Statele Unite, informează AFP.
05:40
Max Verstappen, mereu excepţional pe circuitul din America, a obţinut al 47-a pole position din cariera sa şi va pleca din prima poziţie în grila de start a Marelui Premiu al Statelor Unite la Formula 1 de duminică.
05:30
„No Kings” - Sute de mii de persoane au manifestat împotriva lui Trump în toată America- VIDEO # News.ro
Mii de persoane s-au adunat pentru a protesta la adresa politicilor preşedintelui Donald Trump în oraşe din întreaga SUA - printre care New York, Washington DC, Chicago, Miami şi Los Angeles, relatează BBC.
Acum 8 ore
00:10
Echipa spaniolă Atletico Madrid a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia Osasuna, în etapa a 9-a din La Liga.
18 octombrie 2025
23:50
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia AS Roma, în etapa a şaptea din Serie A.
23:30
Florin Tănase, jucătorul echipei FCSB, este dezamăgit de prestaţia lui şi a colegilor în meciul cu ultima clasată şi spune că este ruşinat de jocul făcut.
23:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Municipiul Bucureşti, Administraţia pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Sectorul 5 vor dispune măsuri pentru punerea în siguranţă a amplasamentului, de intervenţie la imobil, dezafectarea imobilului # News.ro
Municipiul Bucureşti, Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti vor dispune măsurile necesare pentru intervenţia de urgenţă şi punerea în siguranţă a amplasamentului, măsuri de intervenţie la imobiluldin Sectorul 5 afectat de o explozie, dezafectarea imobilului şi refacerea domeniului public şi privat afectat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, a decis sâmbătă Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, caew a luat act de concluziile Raportului tehnic privind stabilirea condiţiilor de utilizare în continuare ori de dezafectare a clădirii avariate. Toţi locatarii afectaţi beneficiază de până la 7 zile de cazare la hotel, iar după finalizarea anchetei, va fi analizată posibilitatea ca locatarii din scările neafectate direct de explozie să se poată întoarce în siguranţă în locuinţele lor.
23:30
Echipa olandeză PSV Eindhoven, cu românul Dennis Man titular, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Go Ahead Eagles, în etapa a 9-a din Eredivisie, campionatul olandez.
23:30
Zece persoane, evacuate din cinci locuinţe într-o comună din judeţul Mureş, din cauza unei avarii la o ţeavă de alimentare cu gaz. Avaria la conducta de gaz a survenit din cauze necunoscute # News.ro
Zece persoane au fost evacuate, sâmbătă seară, din cinci locuinţe amplasate într-o comună din judeţul Mureş, din cauza unei avarii produse la o ţeavă de alimentare cu gaz. Avaria la conducta de gaz a survenit din cauze necunoscute, transmit autorităţile.
Acum 12 ore
23:00
Donald Trump: Statele Unite vor trimite supravieţuitorii atacului asupra unui vas suspectat de transport de droguri înapoi în Ecuador şi Columbia # News.ro
Cei doi supravieţuitori ai unui atac militar american asupra unui vas suspectat că transporta droguri în Caraibe vor fi trimişi în Ecuador şi Columbia, ţările lor de origine, a declarat sâmbătă preşedintele Donald Trump, potrivit AP.
22:40
Echipa bucureşteană Metaloglobus a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 13-a din Superligă.
22:20
Primarul interimar Stelian Bujduveanu declară, după întâlnirea cu proprietarii din imobilul afectat de explozie, că în perioada următoare, prioritatea este punerea în siguranţă a clădirii şi a zonei înconjurătoare, el precizând că locatarii sunt cazaţi temporar în unităţi hoteliere, pentru 7 zile.
22:20
Echipa engleză Arsenal Londra a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, de formaţia londoneză Fulham, în etapa a opta din Premier League.
22:20
Campioana Germaniei, Bayern Munchen, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Borussia Dortmund, în etapa a 7-a din Bundesliga.
22:10
22:00
Debut de vis pentru HC Buzău în cupele europene! Echipa pregătită de Serghei Bebeshko a câştigat categoric, scor 46–21 (25–10 la pauză), în faţa formaţiei bosniace Leotar Trebinje, în primul meci din cupele europene din istoria clubului.
22:00
22:00
Alimentele ultraprocesate, care domină tot mai mult dieta modernă, ar putea avea efecte asupra sănătăţii comparabile cu cele ale fumatului, avertizează experţii.
21:50
UPDATE - Acţiune a Salvamont Maramureş pentru salvarea a trei tineri ucraineni, blocaţi într-o zonă stâncoasă, în apropierea vârfului Pop Ivan / O a doua acţiune de salvare, în curs pentru salvarea altor trei tineri ucraineni # News.ro
Salvamontişti şi poliţişti de frontieră din Maramureş intervin, sâmbătă seară, pentru salvarea a trei tineri ucraineni, blocaţi într-o zonă greu accesibilă, în apropierea vârfului Pop Ivan. Cei trei se află de trei zile pe munte şi nu mai pot înainta. Salvamont a anunţat că a demarat o a doua acţiune de salvare, a altor trei ucraineni, trei tineri cu vârste cuprinse între 24 şi 28 de ani, care se află în zona vârfului Poloninca din munţii Maramureşului şi care au cerut ajutor la 112 în condiţiile în care unul dintre ei nu se mai poate deplasa.
21:50
Israelul a încălcat armistiţiul de 47 de ori şi a ucis 38 de palestinieni, acuză biroul de presă al Gazei # News.ro
Biroul de presă al Gazei a acuzat Israelul că a încălcat armistiţiul cu Hamas de 47 de ori de la intrarea în vigoare a acestuia, ucigând 38 de palestinieni şi rănind alţi 143, relatează The Guardian.
21:50
Echipa italiană Torino a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, campioana en-titre a Italiei, Napoli, în etapa a şaptea din Serie A.
21:50
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a luat act de concluziiie Raportului tehnic, privind necesitatea dezafectării imobilului asupra căruia s-au constatat avarii grave # News.ro
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a luat act de concluziiie Raportului tehnic, privind necesitatea dezafectării imobilului asupra căruia s-au constatat avarii grave, respectiv scara a 2-a a Blocului 32, în integralitate. Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti vor proceda la demontarea elementelor structurale instabile (balcoane, pereţi, planşee), punerea în siguranţă a zonei şi pregătirea terenului pentru eventuale lucrări de demolare, se arată în Hotărâre.
21:50
Rugby: Lupii au cedat şi în al doilea meci din Rugby Europe Super Cup, cu Bohemia Warriors # News.ro
Selecţionata Romanian Wolves a pierdut, sâmbătă, şi cel de-al doilea meci din acest sezon al Rugby Europe Super Cup, cedând în faţa francizei cehe Bohemia Rugby Warriors 39-24 (15-11). Lupii vor întâlni vinerea viitoare, la 24 octombrie, pe Castilla Y Leon Iberians, partidă care va avea loc în Spania, la Murcia.
21:30
21:20
Formula 1: Verstappen a câştigat sprintul în SUA. Monoposturile McLaren s-au ciocnit în primul tur # News.ro
Max Verstappen a câştigat sâmbătă, pentru al treilea an consecutiv, sprintul din cadrul Marelui Premiu al Statelor Unite, după ce Oscar Piastri şi Lando Norris, piloţii McLaren care se luptă pentru titlu, s-au ciocnit la start şi s-au retras din cursă, relatează Reuters.
21:20
21:10
21:10
O persoană a fost rănită, sâmbătă seară, într-un incendiu izbucnit într-o gospodărie din municipiul Piteşti. Focul a cuprins mai multe anexe gospodăreşti, fiind stins în urma intervenţiei pompierilor.
21:00
20:50
20:30
20:30
20:30
Un nou studiu, realizat în Germania, oferă speranţă în cazul pacientelor cu cancer de sân care nu au un răspuns optim la tratamentele hormonale convenţionale. Cercetătorii au descoperit că eficienţa terapiei poate fi semnificativ îmbunătăţită prin adaptarea tratamentului la modul diferit în care fiecare organism procesează substanţele active.
20:20
20:10
20:10
Cel puţin 15 persoane au murit într-un accident de autobuz în statul Pernambuco, din nord-estul Braziliei, după ce şoferul a pierdut controlul vehiculului, a anunţat Poliţia Federală Rutieră, potrivit Reuters.
20:10
Echipa Universitatea Cluj a anunţat sâmbătă seara, printr-un comunicat postat pe pagina oficială de FB a grupării, că antrenorul Ioan Ovidiu Sabău şi-a reziliat contractul.
20:00
20:00
Vicecampioana CSM Raiffeisen Oradea a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia CSO Voluntari, scor 81-76 (47-39), în derby-ul etapei a V-a a Ligii Naţionale.
19:50
Dieta ketogenică ar putea proteja sănătatea creierului şi încetini declinul cognitiv, sugerează un nou studiu # News.ro
O alimentaţie echilibrată nu doar hrăneşte corpul, ci ar putea susţine şi funcţiile creierului. Un nou studiu, realizat de cercetători de la Universitatea din Missouri, Statele Unite, indică faptul că o dietă bogată în grăsimi şi săracă în carbohidraţi - cunoscută sub numele de dietă ketogenică - ar putea contribui la menţinerea sănătăţii cerebrale şi la prevenirea declinului cognitiv, mai ales la persoanele cu risc crescut de Alzheimer.
19:50
19:40
19:40
Echipa Universitatea Craiova a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Unirea Slobozia, în etapa a 13-a din Superliga.
