E și lipsa noastră de responsabilitate!

12:10

Un autor: – Am trimis nişte poezii. Insist să le publicaţi pe toate, fiindcă-s foarte, foarte bune! Ei, şi când un autor îţi confirmă că toate poeziile lui sunt foarte, foarte bune, de ce nu l-am crede pe cuvânt? *** La o manifestare şoristă, o jurnalistă o întreabă pe o doamnă de ce a venit […] Articolul Discuții trăsnite (IV) apare prima dată în Ziariștii.