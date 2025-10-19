STB va monta camere pe autobuze ca să-i amendeze pe șoferii care intră pe banda unică de transport. Primăria vrea să facă un culoar pe tot Iuliu Maniu
Gândul, 19 octombrie 2025 06:40
Andrei Dinculescu, director general STB, a declarat în exclusivitate în emisiunea „Cu Gândul la București” că autobuzele vor fi dotate cu camere video, astfel încât șoferii care intră pe banda unică de transport public să fie identificați și amendați. „Foarte multă lume se plânge de faptul că există întârzieri în trafic. Îmi doresc să rezolv […]
Acum o oră
06:40
Acum 2 ore
06:10
Blocul groazei din Rahova, flancat de polițiști și jandarmi. Oamenii sunt strigați de pe liste să-și strângă lucrurile: „Nu știm când ne întoarcem acasă”/„Copilul meu e traumatizat” # Gândul
În jurul blocului groazei din cartierul Rahova, sectorul 5 al Capitalei, sunt făcute mai multe perimetre de către polițiști și jandarmi. Doar locatarilor li se permite accesul și asta după o lungă așteptare. Aceștia sunt strigați pe rând de către un ofițer, pentru a merge în apartamente să-și strângă lucrurile. Evident, doar strictul necesar. O […]
06:10
Te simți HĂRȚUIT de angajator la locul de muncă? CNCD a sancționat o mare companie din România cu o amendă drastică. Cristian Jura: „Cadru intimidant, ostil, degradant” # Gândul
În spațiul public se discută foarte intens, în ultima perioadă, despre hărțuire, fie că este vorba despre locul de muncă, fie de viața personală a unei persoane. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a sancționat o companie din România cu o amendă drastică, într-un astfel de caz, iar speța a ajuns până la Curtea de […]
06:10
Șefa Spitalului Militar, Florentina Ioniță, „căutată” de procurorii militari ai DNA și la Hotelul de pe plaja Venus. DGIA a declasificat documente # Gândul
DNA lucrează de 2 ani în dosarul care este instrumentat chiar de șeful structurii militare anticorupție, generalul de brigadă Adrian Mircea Florentina Ioniță ar fi luat decizii în locul ministrului Apărării și în locul șefului Statului Major al Apărării Procurorii militari acuză un cumul de funcții și plăți totale de 8,2 milioane de lei într-un […]
Acum 4 ore
05:10
Lista orașelor din România în care vin NINSORILE săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather # Gândul
Lista orașelor din România în care vin ninsorile săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather. Cum va fi vremea, de fapt, în toată țara. Lista orașelor din România în care vin ninsorile săptămâna viitoare, potrivit meteorologilor Accuweather Luni și marți vom avea ninsori în orașele de la altitudine mare (peste 1.000 de metri). De exemplu, la Predeal, […]
Acum 8 ore
00:00
Mulți români care locuiesc la casă se întreabă adesea cât zgomot pot face în curte fără să riște o amendă. Fie ca vorbim despre o petrecere, lucrări de construcție sau de o simplă activitate în gospodărie, legea stabilește limite clare, atât pentru orele de liniște, cât și pentru nivelul maxim de zgomot admis. Cât zgomot […]
18 octombrie 2025
23:50
Care e condiția lui Putin să oprească războiul. Discuția, în telefonul de peste 2 ore cu Trump # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, el a cerut Kievului să predea controlul deplin asupra Donețkului, o regiune strategic vitală din estul Ucrainei, drept condiție pentru încheierea războiului. Oficialii au spus despre cererea lui Putin că ar dezavantaja semnificativ Ucraina, dar și că ar putea fi un […]
Acum 12 ore
23:00
Performanță incredibilă la tenis de masă! România joacă finalele Euro și la feminin, și la masculin. Partidele sunt programate duminică # Gândul
Ambele echipe, feminină și masculină a României, s-au calificat, sâmbătă, în finala Campionatul European de seniori, de la Zadar (Croaţia). Duminică, în finală, la masculin, România va întâlni Franţa, de la ora 18:00. Performanță incredibilă la tenis de masă la Campionatul European! România joacă finalele și la feminin, și la masculin, partidele sunt programate duminică […]
22:50
Stresul a devenit o problemă tot mai vizibilă pentru Generația Z, amplificată de presiunea de a avea performanțe școlare și așteptări sociale continue. Mulți tineri se simt epuizați de cerințele de la școală, de nesiguranța locurilor de muncă, dar și de ritmul alert al vieții moderne. Un studiu realizat recent a arătat că anxietatea și […]
22:30
Haosul continuă în cazul “Blocului Groazei”. Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul de Stat în Construcții se contrazic. Unii vor demolare, alții susțin că se alterează probe și nu pot recomanda “niciun tip de intervenție până la finalizarea anchetei” # Gândul
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (IS), prin Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, spune că „Blocul Groazei”, unde a avut loc explozia de vineri dimineață, trebuie „dezafectat”, întrucât se poate prăbuși. În aceeași vreme, la câteva ore distanță, raportul publicat de Inspectoratul de Stat în Construcții spune că blocul va trebui dărâmat, însă nu […]
21:50
Finalul lunii octombrie 2025 va aduce un val puternic de transformări karmice, pentru unele zodii, universul pregătește o recompensă mult așteptată. După o perioadă de încercări și obstacole, energia cosmică se schimbă complet. Planetele aduc echilibru și noroc, iar cei care au acționat cu bunătate și răbdare, primesc ce merită. Zodiile pe care karma le […]
21:30
Vlad Craioveanu îl toacă „mărunt” pe Makaveli, după ce influencerul a făcut scandal în Rahova, locul exploziei devastatoare, care a curmat trei vieți. Scenele cu Makaveli în Rahova au stârnit comentarii aprinse. Influencerul a mers printre cei ieșiți în stradă din cauza exploziei blocului din Sectorul 5 și le-a reamintit că guvernul dă bani pentru […]
21:20
Harta României se va schimba. 150 de orașe ar putea deveni comune, iar Chiajna și Florești municipii # Gândul
Guvernul vrea să facă o reorganizare teritorială: apar orașe noi, dispar orașe vechi. Bragadiru, Chiajna, Popeşti Leordeni şi Floreşti devin municipii. Pe de altă parte, alte localități, aproape 150, cad în rang de la oraș la comună. Sunt numeroase localități care nu se mai încadrează în numărul de locuitori. Proiectul Ministrului Dezvoltării ar putea fi […]
21:00
Inspectoratul de Stat în Constucții a finalizat expertiza tehnică la blocul unde a avut loc explozia din cartierul Rahova, în prezența Prefectului și a Primarului General, Sebastian Bujduveanu. Concluziile specialiștilor indică faptul că imobilul a suferit avarii iremediabile, iar consolidarea acestuia ar reprezenta un risc ridicat și ar implica costuri mult prea ridicate. S-a stabilit […]
20:50
Mulți oameni se întreabă de ce răcesc iarna, mai ales când temperaturile scăzute aduc numeroase viroze și gripă. Medicii explică limpede faptul că nu frigul este cauza directă, ci contactul cu virusurile respiratorii care circulă mai intens. În sezonul rece, oamenii stau mai mult timp în spații închise, unde transmiterea microbilor devine mult mai ușoară […]
20:50
Inspectoratul de Stat în Construcții a dat verdictul: BLOCUL unde a avut loc explozia va fi demolat # Gândul
Inspectoratul de Stat în Constucții a finalizat expertiza tehnică la blocul unde a avut loc explozia din cartierul Rahova, în prezența Prefectului și a Primarului General, Sebastian Bujduveanu. Concluziile specialiștilor indică faptul că imobilul a suferit avarii iremediabile, iar consolidarea acestuia ar reprezenta un risc ridicat și ar implica costuri mult prea ridicate. S-a stabilit […]
20:30
Centralele electrice au devenit o soluție tot mai des aleasă în România, mai ales în zonele unde nu există acces la rețeaua de gaze naturale. Înainte de a instala o astfel de centrală este bine să știm consumul estimativ lunar pentru a aproxima costurile la facturi. Consumul depinde de puterea aparatului, de gradul de izolație […]
20:10
Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara într-un bloc din Tecuci, iar în apelul la 112 era anunțată producerea unei explozii. Primele verificări ale pompierilor nu au indicat semne care să arate că s-ar fi produs o deflagraţie. Opt persoane au fost evacuate din imobilul afectat. Un bărbat de 47 de ani a sărit de la etajul […]
20:00
O femeie de 29 de ani și-a pierdut viața în timpul unei drumeții. Aceasta a căzut într-o râpă # Gândul
O femeie în vârstă de 29 de ani a fost găsită moartă într-o râpă, în zona Piatra Craiului din județul Brașov. Echipa Salvamont Brașov acționează pentru extragerea victimei din râpă. Elicopterul SMURD Brașov nu poate acționa din cauza condițiilor meteo nefavorabile, iar autoritățile au anunțat că se fac cercetări. O femeie de 29 de ani […]
20:00
Polițiștii de frontieră din Polonia au descoperit vineri un tunel care trece pe sub granița cu Belarusul. Ministrul Administrației și Internelor de la Varșovia, Marcin Kierwiński, a oferit informații despre tunelul descoperit într-o postare pe platforma de socializare X. „Ofițerii au descoperit un tunel sub bariera de la granița polono-bielorusă. Tunelul începea și se termina […]
19:50
Președintele Argentinei, Javier Milei, a făcut senzație sâmbătă, când a venit la un eveniment de campanie urcat pe o mașină. Influencerul Mario Nafwal a scris pe X că, în timp ce mai multe persoane au încercat să îi blocheze accesul lui Milei la evenimentul electoral, acesta s-a urcat pe mașină și tot a reușit să […]
19:40
Costel Gâlcă, despre explozia din Rahova. Antrenorul Rapidului a copilărit în zona AFECTATĂ. „Inima mea este alături de ei” # Gândul
Costel Gâlcă a fost afectat de cele întâmplate în Rahova, unde un bloc a explodat ca urmare a unor scurgeri de gaze. Antrenorul Rapidului a spus că tatăl său şi fraţii săi locuiesc în zonă. În Rahova un bloc a fost avariat după o explozie, dar a fost afectat și un bloc vecin sau Liceul […]
19:30
Horoscop săptămâna 19-25 octombrie 2025. Perioadă de purificare și de redescoperire a adevăratei identități # Gândul
Alina Bădic a prezentat horoscopul pentru săptămâna 19-25 octombrie 2025. Tema perioadei o reprezintă purificarea interioară și recunoaștere identității reale, într-un context marcat de lecții de viață. Ea a subliniat, în emisiunea 360 de grade” de la B1 TV, importanța de a nu contrazice viața și de a elimina influențele care blochează evoluția personală. Cum […]
19:20
Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, liderul SOS România, a participat la gala care a marcat 20 de ani de existență a canalului RT (fost Russia Today), eveniment la care a fost prezent și Vladimir Putin. Șoșoacă a menționat că liderul rus i-a transmis mulțumiri pentru participarea la eveniment. Diana Șoșoacă a publicat pe Facebook imagini video din sala […]
19:10
Radu Miruță, după raportul Corpului de Control al premierului: Salrom și-a bătut joc de banii și resursele românilor # Gândul
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, declară, după concluziile raportului Corpului de Control al Primului Ministru privind dezastrul de la Salina Praid că a cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare şi au refuzat, a cerut convocarea unei şedinţe, au refuzat şi i-a acţionat în instanţă. Radu Miruță a declarat că s-a confirmat încă o […]
19:00
Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă a decis ce face cu Blocul groazei. Hotărârea, publicată în exclusivitate de Gândul # Gândul
Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă a decis ce face cu Blocul groazei. Hotărârea, în exclusivitate publicată de Gândul. Consiliul General al Primăriei București votează demolarea blocului unde a avut loc explzia din Rahova.
19:00
Cum va zbura Putin spre Budapesta? Trebuie să OCOLEASCĂ mii de kilometri pentru a ajunge la întâlnirea cu Trump # Gândul
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va face un ocol amplu pentru a ajunge la Budapesta pentru a participa la întâlnirea planificată cu președintele SUA, Donald Trump, deoarece spațiul aerian al UE rămâne închis aeronavelor rusești în urma sancțiunilor impuse de la invazia Ucrainei din 2022. Ruta neobișnuită de zbor evidențiază atât obstacolele logistice, cât și cele […]
18:50
FC Botoşani a învins sâmbătă după-amiază, în deplasare, scor 2-0, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 13-a din Superligă. Moldovenii și-au consolidat prima poziție în clasament, în schimb antrenorul gazdelor, Ioan Ovidiu Sabău, și-a prezentat a doua oară demisia în decurs de două săptămâni. Ovidiu Ioan Sabău demisionează din nou! FC Botoșani, lider detașat în […]
18:50
Diana Șoșoacă, invitată la postul TV susținut de Putin, la 20 de ani de emisie: „Voi spuneți adevărul, exact ca mine. Deci suntem ca frații” # Gândul
Senatoarea SOS, Diana Șoșoacă, a fost invitată la televiziunea Russia Today „RT”, un post internațional controlat de Kremlin, cu ocazia celebrării a 20 de ani de emisie. Șoșoacă a declarat că Uniunea Europeană a impus „o dictatură” împotriva televiziunii ruse și a salutat postul pentru „curajul” de a o invita în platou. Diana Iovanovici-Șoșoacă, liderul […]
18:30
DERAPAJ la Casa Albă. Răspunsul dat de oficiali după ce au fost întrebați de ce Trump se va întâlni cu Putin la Budapesta: „Mama ta…” # Gândul
Casa Albă a atras atenția și a stârnit controverse după ce doi oficiali ai Președinției americane au răspuns cu o remarcă surprinzătoare atunci când au fost întrebați despre summitul președintelui american Donald Trump cu omologul său rus, Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc la Budapesta. Trump a anunțat că va avea o altă […]
18:20
Rogobete a discutat cu vicepreşedintele Băncii Mondiale despre necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi în Capitală # Gândul
Ministrul Sǎnǎtǎţii, Alexandru Rogobete, a avut discuţii cu vicepreşedintele Băncii Mondiale, Antonella Bassani, în Washington D.C, el arătând că a punctat necesitatea construirii unui nou Spital de Arşi pentru Adulţi în Capitală, o investiţie majoră pe care o pregăteşte în perioada următoare. Alexandru Rogobete a participat, la sediul central al Băncii Mondiale din Washington […]
18:20
Mai este puțin până la Black Friday 2025, programat în noiembrie. Evenimentul va genera în România cel mai mare interes din istoria comerțului autohton, în special în mediul online. Se speculează că valoarea unei comenzi medii date de Black Friday va fi de 400-500 de lei, sub nivelul de anul trecut, reiese dintr-o analiză de […]
Acum 24 ore
18:00
Vila din Aviatorilor, renovată cu 14 milioane de lei pentru Iohannis, scoasă la LICITAȚIE pentru închiriere # Gândul
Vila din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, renovată cu 14 milioane de lei din bani publice și despre care s-a speculat că ar fi fost pregătit pentru președintele Klaus Iohannis, a fost scos la închiriere de RA-APPS. Licitație cu garanție de participare Vila a fost scoasă la închiriere prin licitație publică cu strigare, notează Profit.ro. Imobilul […]
17:50
Profesoara italiană Sofia Corradi, cunoscută drept „mamma Erasmus”, datorită rolului ei esențial în crearea programului european de schimburi studențești, a murit sâmbătă dimineață, la Roma, la vârsta de 91 de ani. Sofia Corradi era cunoscută pentru energia și generozitatea sa intelectuală, ea a fondat programul de burse Erasmus și a contribuit ca milioane de tineri […]
17:50
Un tânăr a intrat în blocul din Rahova, la o zi după dezastru, pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei sale soţii. „Emoție pură” # Gândul
Un tânăr a mers însoțit de echipa de intervenție în apartamentul său afectat de deflagrație pentru a recupera un singur bun prețios: rochia de mireasă a soției sale. La o zi de la dezastrul din Rahova, un astfel de moment a „rupt” un zâmbet pe chipurile îndurerate ale oamenilor. Astăzi, tânărul urma să ajungă în […]
17:40
A fost cutremur în România, în cursul după-amiezii de sâmbătă, 18 octombrie 2025. Potrivit INCDFP, seismul a avut loc în Vâlcea, la o adâncime de 4.2 kilometri. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul s-a produs în Vâlcea, la ora 14:31, având o magnitudine de 3 grade […]
17:40
Diana Şosoacă a fost la Moscova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce i-a spus liderul de la Kremlin # Gândul
Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, liderul SOS România, a participat la gala care a marcat 20 de ani de existență a canalului RT (fost Russia Today), eveniment la care a fost prezent și Vladimir Putin. Șoșoacă a menționat că liderul rus i-a transmis mulțumiri pentru participarea la eveniment. Diana Șoșoacă a publicat pe Facebook imagini video din sala […]
17:30
El País: Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta, un coșmar politic pentru Uniunea Europeană # Gândul
Organizarea unui summit între președintele SUA, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, la Budapesta, ar putea fi un „coșmar” din punct de vedere politic pentru Uniunea Europeană. Potrivit publicației El País, care citează mai multe surse din UE, însuși faptul că summitul va avea loc în capitala Ungariei reflectă „lipsa de respect față […]
17:30
Cine ar fi rupt sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înaintea exploziei devastatoare? SURSE: „O firmă de instalații gaze autorizată de ANRE și ISCIR” # Gândul
Explozia devastatoare care s-a produs vineri, 17 octombrie, la un bloc de pe Calea Rahovei din București a lăsat în urmă 3 morți și 15 răniți. Ancheta care va stabili, cu precizie, cauzele aceste deflagrații este în plină desfășurare. Cine sunt vinovații pentru această tragedie nu se știe încă, iar autoritățile au fost acuzate că […]
17:00
Scurgeri de gaz într-un bloc din Târgu Mureș. ISU a oprit imediat alimentarea pentru siguranța locuitorilor # Gândul
Locuitorii unui bloc din Târgu Mureș, situat pe strada Cugir au alertat autoritățile după ce au simțit un miros de gaz pe casa scării. Incidentul a făcut ca pompierii ISU Mureș să se deplaseze urgent la imobilul de locuințe, dar și echipele specializate ale companiei de gaze, aceștia au constatat existența unor scurgeri minore de […]
16:40
Singurii pensionari care beneficiază de mai mulți bani la pensie, la finalul lui 2025. Anunțul făcut de CNPP # Gândul
Mai mulți pensionari ar putea beneficia de mai mulți bani la pensie, la finalul lui 2025. Potrivit datelor transmise de Casa Națională de Pensii (CNPP), sute de mii de cetățeni ar putea să primească pensii mai mari, la final de an, iar aceste decizii vin în urma soluționării cererilor de trecere la pensia de limită […]
16:40
Salvarea pentru marii arși vine tot din străinătate. După 10 ani de la Colectiv, în România nu reușim să tratăm pacienții la noi în spitale # Gândul
La 10 ani de la Colectiv, țara noastră nu poate asigura condiții de spitalizare și tratare pentru marii arși, astfel că de fiecare dată când avem situații de urgență, cum este cazul recent, de la explozia din blocul de pe Calea Rahovei, ministerul Sănătății a făcut demersuri pentru transferul unuia dintre pacienți în Graz, Austria. […]
16:30
Vești bune pentru cei care tranzitează Ploiești-Buzău. Directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a precizat faptul că ritmul de lucru este unul bun pentru lotul trei al autostrăzii. Se lucrează de zor pentru lotul trei (Buzău) al autostrăzii Ploiești-Buzău. Lotul 2 Mizil – Pietroasele a fost dat în circulație […]
16:20
Două victime, făcute scrum. Poliția a apelat la analize suplimentare: „Avem nevoie de confirmarea ADN” # Gândul
Autoritățile au transmis în cadrul unei conferințe de presă privind intervenția autorităților în urma exploziei produse pe Calea Rahovei, Sector 5, București, că toate cele trei victime decedate sunt de sex femin. Pentru identificarea a două dintre trupurile carbonizate, este nevoie de analize ADN. Poliția a declarat că pentru două dintre cele trei femei decedate […]
16:10
Concert pentru Donald Trump în Biroul Oval. Muzica lui Andrea Bocelli a răsunat la Casa Albă # Gândul
Tenorul italian Andrea Bocelli a cântat pentru Donald Trump în Biroul Oval, vineri, înainte de întâlnirea președintelui american cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Prezența cântărețului italian a fost în contrast puternic cu un eveniment din 2017, când Bocelli nu a venit la ceremonia de învestire a lui Trump după ce ar fi primit amenințări […]
16:00
Poliția oferă DETALII oficiale despre ancheta, referitoare la explozia din Rahova, într-o conferință de presă, la ora 16:00 # Gândul
Poliția a organizat o conferință de presă, sâmbătă la ora 16:00, chiar în apropiere de locul tragediei din București, în cadrul căreia va răspunde întrebărilor jurnaliștilor și va oferi detalii despre anchetă. „Declarații de presă privind intervenția autorităților în urma exploziei produse pe Calea Rahovei, Sector 5, București. Vă invităm să participați astăzi, 18 octombrie […]
16:00
Singura zodie care pentru care anul 2025 se încheie pe plus, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu. Nativii se îmbogățesc și își găsesc „jumătatea” # Gândul
O singură zodie va străluci până la finalul anului 2025. Va încheia anul pe plus, conform faimoasei Cristina Demetrescu, iar nativul are șansa să găsească stabilitate financiară și chiar să se îndrăgostească. Iată mai jos zodia norocoasă. Există o zodie care, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu, va fi favorizată în următoarea perioadă. Anul 2025 poate să […]
15:50
Comitetul pentru situații de URGENȚĂ se reunește azi la Primăria Capitalei pentru a discuta despre explozia din Rahova # Gândul
Prefectura Capitalei a anunțat că azi, la ora 18:00, va avea loc ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, la sediul Primăriei Municipiului București, din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, în vederea gestionării urmărilor exploziei din cartierul Rahova. La întâlnire vor participa instituțiile cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență. „Astăzi, la ora 18:00, va avea […]
15:40
Alexandru Rogobete anunță semnarea contractului pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat semnarea contractului de lucrări pentru Spitalul Regional de Urgență Iași, marcând începutul efectiv al construcției. „S-a semnat contractul de lucrări pentru construcția Spitalului Regional de Urgență de la Iași! La sediul Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, a fost semnat contractul de lucrări – faza a doua […]
15:30
Al doilea INCENDIU, în mai puțin de 48 de ore de la explozia din Rahova. O persoană a MURIT, după ce o magazie din Ilfov a luat foc # Gândul
Al doilea incendiu a avut loc în zona Capitalei, la nici 48 de ore de la explozia din cartierul Rahova. O magazie din Ilfov a luat foc și a afectat și un cămin de bătrâni din apropiere, de unde au fost evacuate 30 de persoane. UPDATE: „În urma acțiunilor de stingere a incendiului, în magazia […]
