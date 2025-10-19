Explozie într-un bloc din Bistrița, de la o acumulare de gaze

23:30

Un bărbat suspectat că şi-ar fi ucis mama prin sugrumare, după ce a consumat alcool, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a declarat sâmbătă seara, pentru AGERPRES, procurorul şef al Secţiei judiciare, Dan Octavian Simion, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.