Explozie la un bloc din Bistriţa, duminică dimineață. O persoană a fost rănită
Aktual24, 19 octombrie 2025 08:20
În această dimineaţă s-a produs o explozie la un bloc din municipiul Bistriţa, toate persoanele din imobil autoevacuându-se. Explozia s-a produs la etajul 2, în apartamentul unui bătrân de 77 de ani, care a fost găsit în viață. „Pompierii militari intervin în municipiul Bistriţa, strada Rodnei, la un bloc de locuit unde s-a produs o […]
Acum 5 minute
08:40
Putin îi cere lui Trump ca Ucraina să cedeze teritoriul Donețkului. Ocupantul rus ar renunța la Zaporojie și Herson # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a cerut, în convorbirea telefonică de săptămâna aceasta cu președintele Donald Trump, ca Ucraina să cedeze controlul total asupra Donețkului, o regiune strategică vitală din estul țării, ca o condiție pentru încheierea războiului, au declarat doi înalți oficiali familiarizați cu conversația. Interesul liderului rus pentru Donețk, o regiune strategică vitală din […]
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
08:00
Papa Leon al XIV-lea canonizează şapte noi sfinţi, dintre care trei călugăriţe. Sfinții trebuie să fi săvârşit cel puţin două minuni # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea va canoniza, duminică, şapte noi sfinţi ai Bisericii Catolice, printre care primul originar din Papua Noua Guinee, un arhiepiscop executat în timpul genocidului armean şi „medicul celor mai slabi” din Venezuela. În cadrul acestei liturghii solemne, care va avea loc la ora 11:30 în Piaţa San Pietro din Vatican, vor fi […]
Acum 12 ore
23:50
SUA îi vor returna pe supraviețuitorii atacului asupra unei ambarcațiuni cu droguri din Caraibe în țările lor de origine # Aktual24
SUA îi va returna pe cei doi supraviețuitori ai atacului militar de joi asupra unei nave suspectate de trafic de droguri din Caraibe în țările lor de origine, Ecuador și Columbia, a declarat sâmbătă președintele Donald Trump. Trump a spus că este „o mare onoare” pentru el să distrugă un submarin transportator de droguri cu […]
23:40
Netanyahu: Războiul se va „încheia definitiv” după dezarmarea Hamas și demilitarizarea Gazei # Aktual24
Războiul din Gaza „se va încheia definitiv atunci când termenii acordului care au fost acceptați vor fi implementați”, a declarat, sâmbătă, premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Aceasta include, în primul rând, prima etapă, returnarea tuturor ostaticilor noștri. Lucrăm la asta chiar acum. Suntem fermi în ceea ce privește implementarea acordului în întregime”, a spus el în […]
23:20
Hamas mai predă cadavrele a doi ostatici israelieni, au anunțat sâmbătă Brigăzile al-Qassam, aripa armată a grupării militante. Potrivit The Times of Israel, vehiculele Crucii Roșii se îndreaptă spre un punct de predare din sudul Fâșiei Gaza pentru a prelua de la Hamas cadavrele a doi ostatici și a le aduce IDF-ului, a declarat armata. […]
23:00
Trump a ordonat eliberarea fostului congresman George Santos care avea de executat șapte ani de închisoare pentru fraudă și furt de identitate după mai puțin de trei luni. „Să ai o viață minunată!” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a comutat pedeapsa lui George Santos, un fost congresman republican care avea de executat șapte ani de închisoare pentru fraudă și furt de identitate. Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a declarat că Santos „a fost tratat în mod oribil”, adăugând: „Prin urmare, tocmai am semnat o comutare a pedepsei, […]
22:30
Protestul Fără Regi: „Nu vom ceda, nu ne vom înclina, nu ne vom teme, nu ne vom supune”, declară primarul din Chicago # Aktual24
Cel puțin 10.000 de oameni au ajuns deja la protestul „Fără Regi” din Chicago, Illinois, cae a început în jurul prânzului pe Butler Field din Grant Park. Un grup intergenerațional de protestatari s-a adunat, majoritatea cu pancarte care se opun prezenței ICE în Chicago sau care îl ironizează pe Donald Trump. Pe multe steaguri, pancarte […]
22:20
Israelul declară că punctul de trecere a frontierei Rafah va rămâne închis, sporind presiunea asupra Hamas să returneze rămășițelor ostaticilor # Aktual24
Punctul de trecere a frontierei Rafah, dintre Gaza și Egipt, va rămâne închis „până la o nouă notificare”, a declarat Israelul sâmbătă, după ce ambasada palestiniană din Egipt a declarat că singura poartă de acces a teritoriului către lumea exterioară se va redeschide luni pentru persoanele care se întorc în Gaza. Declarația biroului premierului israelian […]
22:00
O navă-cisternă în flăcări a fost abandonată în largul Yemenului: Un marinar a dispărut și altul ar putea fi încă pe navă # Aktual24
O navă-cisternă plină cu gaz, sub pavilion camerunez, a luat foc sâmbătă în Golful Aden, în largul Yemenului, după ce a fost posibil lovită de un proiectil, au declarat oficialii. Cel puțin un marinar este dispărut, iar un altul este probabil încă la bordul petrolierului în flăcări, după ce restul echipajului a abandonat nava. Oficialii […]
21:50
Șoșoacă: ”E o plăcere să fiu la Moscova”. Declarații delirante în studioul Russia Today: ”Procurorul mi-a spus că vrea să mă bage într-o casă de nebuni” – VIDEO # Aktual24
Europarlamentara extremistă Diana Șoșoacă este prezentă în aceste zile la Moscova, unde a participat, vineri, la aniversarea a 20 de ani de la înființarea postului de propagandă Russia Today. La eveniment a fost prezent și Vladimir Putin. După ce l-a aplaudat pe Putin la evenimentul aniversar, Șoșoacă a mers în studioul Russia Today unde a […]
21:30
Pakistanul și Afganistanul au purtat discuții de pace la Doha după o săptămână de ciocniri la graniță # Aktual24
Afganistanul și Pakistanul au purtat discuții de pace la Doha, în Qatar, sâmbătă, au declarat ambele părți, după ce au prelungit armistițiul, în urma unei săptămâni de ciocniri aprige la frontieră. Cele două țări încearcă să găsească o cale de urmat după ce zeci de persoane au murit și alte sute au fost rănite în […]
21:00
Ambasada Palestinei din Egipt a anunțat redeschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah # Aktual24
Punctul de trecere a frontierei Rafah de la granița Fâșiei Gaza cu Egiptul se va redeschide luni, a anunțat sâmbătă ambasada palestiniană din Egipt, la aproape o săptămână după încheierea între Israel și Hamas a unui acord de încetare a focului și luare de ostatici mediat de SUA. Punctul de trecere, care a fost în […]
20:40
Inspectoratul de Stat în Construcţii, despre blocul din Calea Rahovei: “Nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de rezistenţă mecanică şi stabilitate” # Aktual24
Raportul Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor, conform news.ro. ”Având în vedere că în prezent organele judiciare desfăşoară […]
Acum 24 ore
19:30
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, după raportul Praid: „Societatea Naţională a Sării a gestionat dezastruos resursele statului român” # Aktual24
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a transmis, sâmbătă, printr-o postare pe pagina Facebook, după concluziile raportului Corpului de Control al Primului Ministru privind dezastrul de la Salina Praid, că a solicitat conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare şi au refuzat, a cerut convocarea unei şedinţe iar din nou au refuzat şi i-a acţionat astfel în […]
19:10
Donald Trump admite că Putin „l-ar fi putut păcăli”: întâlnirea cu Zelenski scoate la iveală tensiuni și contradicții # Aktual24
Înainte de a-l primi pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, fostul lider american Donald Trump a avut parte de un moment artistic inedit: tenorul italian Andrea Bocelli i-a cântat piesa Time To Say Goodbye, o melodie despre speranță și noi începuturi. Totuși, următoarea întâlnire din agenda lui Trump a fost departe de tonul […]
18:30
Cum îl laudă Dîncu pe șeful lui, Grindeanu: ”OUG 13 și scandalul Nordis sunt lucruri conjuncturale. El e doctor în matematică și unul dintre cei mai vechi membri PSD” # Aktual24
Vasile Dîncu îl laudă pe actualul preşedinte interimar al PSD şi pentru moment unic candidat la şefia partidului, Sorin Grindeanu, susţinând, într-o emisiune la Prima TV, că Ordonanţa 13, care a scos oamenii în stradă şi scandalul Nordis, în care apare şi numele lui Grindeanu sunt „lucruri conjuncturale” în cariera acestuia. Întrebat, în emisiunea Insider […]
18:00
Explozia din Rahova. Poliția anunță că a audiat peste 20 de persoane: ”Măsurile o să le stabilim după ce o să terminăm cercetarea la faţa locului” # Aktual24
Directorul Direcţiei de Investigaţii Criminale, chestor de poliţie Gheorghe Cristian, a declarat că, în cazul exploziei care a avut loc vineri în Rahova, au fost audiate până în prezent 20 – 30 de persoane. „Persoanele care au fost audiate la momentul de faţă sunt destul de multe, peste 20 – 30. Nu aş putea să […]
18:00
„Fără Regi”. Se așteaptă ca protestele din SUA împotriva lui Trump să adune milioane de oameni # Aktual24
Peste 2.600 de evenimente de protest „Fără regi” („No Kings”) sunt programate sâmbătă în cele 50 de state americane, o mobilizare de proporții împotriva politicilor președintelui Donald Trump privind imigrația, educația și securitatea, despre care organizatorii spun că împing țara spre autocrație. Potrivit Reuters, protestele organizate în marile orașe, suburbii sau orășele din SUA urmează […]
16:50
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, după raportul privind dezastrul de la Praid: “Decizia de demitere a fostului director al Apelor Române a fost o decizie corectă” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacţionat după publicarea raportului de la Salina Praid al Corpului de Control al prim-ministrului menționând că „demiterea fostului director al Apelor Române şi asumarea unor reforme profunde pentru instituţie reprezintă decizia corectă.” „Raportul Corpului de Control al Prim-ministrului, după dezastrul de la Salina Praid, este public. Constatările sunt clare: la Salina […]
16:40
Fost ambasador, apropiat al lui Trump: ”Georgescu a fost clar sprijinit de Rusia/ Americanii să facă puțin mai multe verificări în legătură cu Georgescu și Simion” – VIDEO # Aktual24
Fostul ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman, a declarat într-un interviu că extremisrul Călin Georgescu a fost în mod ”clar” susținut de Rusia pentru a obține Președinșia României. El le-a cerut americanilor care l-au susținut ”să facă puțin mai multe verificări de fond și să vadă cine sunt”. ”Georgescu se confruntă acum cu o […]
16:00
A murit pianistul și compozitorul de jazz Mircea Tiberian. Artistul a avut un concert în Galați ieri seara # Aktual24
Lumea muzicală din România este în doliu după aflarea veștii că celebrul pianist de jazz Mircea Tiberian s-a stins din viață la Galați, potrivit news.ro. Mircea Tiberian a avut un concert, vineri seara, la Galaţi, fiind invitat special al formaţiei „Nicolas Simion Quartet”. După concert, pianistul a plecat la hotelul unde era cazat. Alarma a […]
15:50
Explozia din Rahova a avut loc în apartamentul unei avocate: ”Nimeni nu merită un asemenea sfârșit” # Aktual24
Explozia din București a avut loc în apartamentul unei avocate, Vasilica Enache, a anunțat o rudă a victimei. ”Am stat mult pe gânduri dacă să scriu această postare, dar simt că trebuie, din respect pentru un om bun, un om care a fost alături de noi mereu. Explozia din blocul din Rahova a avut loc […]
15:50
Minele marine din Marea Neagră, lăsate în urma războiului, au devenit o amenințare ecologică majoră: ele se transformă în „recife artificiale” care atrag viața marină, dar o singură explozie distruge instantaneu ecosisteme întregi — de la midii și crabi la delfini și păsări. Ecologiștii avertizează că fiecare detonare provoacă moartea organismelor pe o rază de […]
15:40
Ministrul Finanțelor anunță „semnale foarte bune pentru România” în urma discuțiilor de la Washington cu FMI și agenția de rating Fitch # Aktual24
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, aflat la Reuniunea Anuală a FMI și a Băncii Mondiale (14–18 octombrie 2025), anunță că a avut vineri o zi „foarte intensă” la Washington D.C., marcată de întâlniri cheie cu oficiali internaționali și investitori americani. „Am început ziua la Agenția de rating Fitch, unde am discutat proiecțiile pentru 2026 și cel […]
15:30
Primarul general interimar al municipiului Bucureşti, Stelian Bujduveanu, anunţă că toate autovehiculele parcate în zona unde a avut loc explozia, în blocul din sectorul 5, sunt ridicate în condiţiile în care blocul construit din plăci care s-au distanţat una de cealaltă în momentul deflagraţiei riscă să se prăbuşească, conform news.ro. Potrivit edilului, aproape 100 dintre […]
15:20
Vremea se va încălzi, după acest weekend. Temperaturile maxime vor ajunge până la 19 grade # Aktual24
Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru săptămâna viitoare. Duminică, vremea va fi rece pentru această dată în majoritatea zonelor țării. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în prima parte a zilei în partea centrală și sud-estică a teritoriului și în zona Carpaților Orientali unde izolat va mai ploua slab, conform ANM. […]
14:40
Afganistanul și Pakistanul vor purta negocieri de pace la Doha, sâmbătă, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului afgan, după ce cele două țări au prelungit armistițiul în urma luptelor intense. „Așa cum s-a promis, negocierile cu partea pakistaneză vor avea loc astăzi la Doha”, a declarat Zabihullah Mujahid într-un comunicat. O delegație de […]
12:30
Se apropie Halloweenul: Credeți în fantome? Care sunt cele mai înfricoșătoare orașe din SUA # Aktual24
Mai multe localități din SUA pretind a fi reginele Halloweenului. Dar trei în special – Savannah din Georgia, New Orleans și Salem din Massachusetts – au istorii tulburătoare care le conferă cu adevărat acest titlu. Cele trei orașe istorice, fiecare vechi de cel puțin câteva secole, sunt fermecătoare și primitoare în lumină, cu străzile lor […]
12:10
Talibanii acuză Pakistanul că ar fi bombardat civili afgani, la doar câteva ore după ce se anunțase prelungirea armistițiului dintre cele două țări # Aktual24
Tensiunile dintre Afganistan și Pakistan au escaladat dramatic vineri, după ce autoritățile talibane au acuzat Islamabadul că a încălcat armistițiul prin bombardarea unor zone rezidențiale din provincia Paktika. Potrivit Times of India, raidurile aeriene pakistaneze ar fi vizat locuințe din districtele Argun și Barmal. Un oficial taliban a confirmat atacurile, declarând că ”armistițiul a fost […]
12:00
Primul punct critic al crizei climatice a fost atins: moartea recifelor de corali – raport # Aktual24
Pământul a atins primul său punct critic catastrofal legat de emisiile de gaze cu efect de seră, recifele de corali din apele calde confruntându-se acum cu un declin pe termen lung și punând în pericol mijloacele de trai a sute de milioane de oameni, potrivit unui nou raport. Raportul realizat de oameni de știință și […]
12:00
Oficial Hamas: Gruparea are de gând să-și mențină controlul asupra securității din Gaza și „nu se poate angaja să se dezarmeze” # Aktual24
Gruparea „nu poate promite dezarmarea”, a declarat Mohammed Nazzal, membru al biroului politic al grupării, într-un interviu acordat la Doha. Declaraţiile sale arată dificultăţile majore cu care se confruntă planul Statelor Unite de a pune capăt războiului din Gaza. Nazzal a spus că Hamas este dispusă la o încetare a focului de până la cinci […]
11:40
Cercetătorii japonezi au pus la punct un vaccin experimental împotriva depresiei și a stresului, ale cărui prime rezultate sunt semnificative # Aktual24
Cercetători japonezi au dezvoltat un vaccin experimental, denumit PA-915, care ar putea deschide calea către o nouă generație de tratamente rapide și durabile împotriva depresiei și stresului. Rezultatele preliminare, publicate în prestigioasă revistă de specialitate Molecular Psychiatry, arată că substanța a avut efecte semnificative asupra comportamentului șoarecilor supuși la stres cronic, oferind speranță pentru viitoare […]
11:30
Ce face un pașaport „puternic”? Ei bine, un criteriu clar este libertatea de călătorie — capacitatea de a ajunge în diferite destinații din întreaga lume doar cu pașaportul, fără a fi nevoie de viză. Indicele Henley Passport este unul dintre numeroasele clasamente care măsoară puterea pașaportului în acest sens și, pentru prima dată în istoria […]
11:20
ChatGPT va putea purta conversații mai… provocatoare. OpenAI intră pe piața conținutului pentru adulți # Aktual24
ChatGPT va putea purta conversații mai… provocatoare după ce CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a anunțat că va permite în curând chatbot-ului său să se implice în conținut erotic destinat doar persoanelor adulte care și-au confirmat vârsta. OpenAI nu va fi prima companie care va încerca să profite de pe urma inteligenței artificiale sexualizate. Conținutul sexual […]
11:20
„Faceți corupția măreață din nou”: Șoc în America, după ce Donald Trump l-a grațiat pe fostul congresman republican George Santos, condamnat la șapte ani de închisoare pentru fapte grave de corupție # Aktual24
Președintele Donald Trump a anunțat vineri seară că a semnat o comutare a pedepsei pentru fostul congresman republican George Santos, ordonând eliberarea lui imediată din detenție. Decizia marchează una dintre cele mai controversate acte de clemență politic recentă, într‑o perioadă în care președintele utilizează frecvent puterea de grațiere pentru figuri politice de marcă, relatează Reuters. Santos, […]
11:10
Asta vor „suveraniștii”? În Rusia, veniturile lunare ale deținuților cu drept de muncă au ajuns să fie mai mari decât ale profesorilor # Aktual24
În Federația Rusă, veniturile medii ale deținuților au ajuns în anul 2025 la 33.000 de ruble lunar, o creștere de 125% față de 2019, depășind astfel salariile cadrelor didactice din majoritatea regiunilor. Potrivit unui raport oficial publicat de Serviciul de Informații Externe al Ucrainei (FISU), în 73 de regiuni rusești, profesorii câștigă mai puțin decât […]
10:40
Tragedie zguduitoare la Vaslui: doi copii, de 8 și 4 ani, găsiți morți chiar de mama unuia dintre ei, pe o baltă din apropierea comunei Vinderei # Aktual24
O tragedie cumplită a lovit comunitatea din satul Docăneasa, comuna Vinderei, unde doi copii – o fetiță de 8 ani și un băiețel de 4 ani – au fost găsiți fără viață într-o baltă aflată în apropierea unui pod. Circumstanțele morții lor rămân neclare, iar autoritățile anchetează dacă a fost vorba despre un accident sau […]
10:30
O trotinetă electrică a fost găsită pe un pilon de pod din Cracovia la 40 de metri deasupra solului # Aktual24
O trotinetă electrică a fost găsită parcată în vârful unui pilon de pod din orașul Cracovia, sudul Poloniei, la o înălțime de peste 40 de metri. Pompierii au avut nevoie de aproape trei ore să coboare trotineta de pe piciorul podului. Cazul este acum gestionat de poliția poloneză, potrivit TVP World. Incidentul rămâne un mister, […]
10:20
Explozia din Rahova: Un pacient aflat în stare critică a fost transferat în Austria, o femeie de 78 de ani este intubată, dar stabilă hemodinamic # Aktual24
Explozia produsă vineri dimineață într-un bloc de locuințe situat pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei, a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 20 de locatari, dintre care 15 au necesitat spitalizare de urgență, potrivit datelor comunicate de autorități și citate de Agerpres. Printre victime se numără și o persoană aflată în […]
10:10
Pe urmele lui Stalin: Vladimir Putin vrea să populeze teritoriile ucrainene ocupate cu cetățeni ruși din estul Siberiei # Aktual24
Kremlinul a lansat un nou program de colonizare a teritoriilor temporar ocupate ale Ucrainei, prin care intenționează să înlocuiască populația locală cu cetățeni ruși aduși din regiunile îndepărtate, din estul Siberiei, ale Federației Ruse. Potrivit Centrului pentru Rezistență Națională (CNR), această inițiativă reprezintă o legalizare a înlocuirii populației și a procesului de rusificare forțată, prin […]
10:00
Poliția spaniolă investighează dispariția unui tablou de Pablo Picasso, care a avut loc aparent în drum spre o expoziție. Lucrarea în guașă din 1919, „Natură statică cu chitară”, care măsoară doar 12,7 centimetri pe 9,8 centimetri, trebuia să fie expusă în cadrul unei expoziții temporare la Centrul Cultural CajaGranada din orașul Granada, în sudul Spaniei, […]
09:40
S-a aflat traseul pe care-l va urma Putin pentru a ajunge la Budapesta: avionul său va face un ocol de 5 000 km, în locul rutei normale, de 1 500 km # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin ar urma să parcurgă o rută aeriană neobișnuit de lungă pentru a ajunge la Budapesta, unde este planificată o întâlnire oficială cu președintele american Donald Trump. Potrivit publicației specializate Air Live, avionul prezidențial rusesc va evita spațiul aerian al majorității țărilor din Uniunea Europeană, din cauza sancțiunilor impuse Moscovei după invazia […]
09:10
Trimis pe front de Rusia, un soldat uzbec care s-a predat din prima zi de luptă unei drone ucrainene, vorbește despre dezastrul din armata lui Putin: „Erau cadavre peste tot, nu aveai pe unde să calci” –VIDEO # Aktual24
Un luptător uzbec mobilizat de Rusia pe frontul din Ucraina s-a predat forțelor ucrainene în mod neobișnuit — ridicând mâinile în fața unei drone de recunoaștere, imediat ce a ajuns în zona de luptă. Bărbatul identificat drept Zuhriddin Iuldoșev, născut în 1994 în orașul Buhara, a fost surprins într-o înregistrare video în care explică circumstanțele […]
09:10
Marea Britanie: Un TikToker a terminat un mic-dejun uriaș în doar 13 minute. Și a mâncat și o porție de tort la sfârșit # Aktual24
Un TikToker a lăsat pe toată lumea fără cuvinte când a reușit să termine un mic-dejun uriaș la o cafenea din Greater Manchester, Marea Britanie. La Peggies Kitchen, mic-dejunul i-ar face chiar și pe cei mai pasionați gurmanzi să rămână cu gura căscată. Porția conține 10 cârnați, numeroase felii de bacon, ciuperci, roșii, fasole, budincă, […]
09:10
ANAF a publicat lista datornicilor, instituții și companii de stat, după ce premierul Ilie Bolojan a atras atenția că instituții publice trebuie să achite contribuțiile restante la buget, pentru pensii și sănătate. În total, sunt peste 500 de entități datornice, iar jumătate dintre acestea sunt primării care nu și-au plătit dările. Suma totală a datoriilor […]
Ieri
08:40
Mesaj subliminal pentru Zelenski? Pete Hegseth, secretarul american al apărării, a purtat o cravată în culorile steagului Rusiei la întâlnirea de la Washington # Aktual24
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a atras atenția jurnaliștilor în timpul întâlnirii dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderul american Donald Trump, purtând o cravată în culorile steagului Rusiei. În același timp, batista din buzunarul sacoului său era decorată în culorile drapelului american. Potrivit agenției de presă UNN, Hegseth a apărut în fața presei […]
08:40
Autoritățile din Cipru estimează că există aproximativ o pisică fără stăpân pentru fiecare dintre cei un milion de locuitori ai săi – deși activiștii susțin că populația reală este cu sute de mii de exemplare mai mare. La sfârșitul lunii septembrie, comisia parlamentară pentru mediu a fost informată că programul existent de sterilizare este prea […]
08:10
Scandal în stil italian: Giorgia Meloni, numită în direct la televizor, de liderul celui mai mare sindicat din peninsulă, „curtezana lui Trump” # Aktual24
Premierul italian Giorgia Meloni a denunţat ferm declaraţiile lui Maurizio Landini, secretarul general al celui mai mare sindicat italian (CGIL), după ce acesta a afirmat că Meloni s-ar fi „limitat să fie curtezana lui Donald Trump şi nu a mișcat un deget”. Incidentul a avut loc într o emisiune TV de marţi seară, la „diMartedì” pe canalul La7, […]
07:50
Trump spune că se va întâlni cu Putin fără Zelenski. “Între cei doi președinți există multă ură, ură profundă” # Aktual24
Președintele american, Donald Trump, a declarat că intenționează să se întâlnească cu președintele rus, Vladimir Putin, în Ungaria, într-o discuție care va fi probabil bilaterală, adică fără participarea directă a Ucrainei, relatează dpa, preluată de Agerpres. În același timp ei doresc să rămână în contact cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat Trump în cadrul […]
