A început sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București
Ziarul Lumina, 19 octombrie 2025 08:20
La Catedrala Patriarhală din București au debutat în această dimineață, 19 octombrie 2025, evenimentele dedicate sărbătorii Ocrotitorului Bucureștilor. De la ora 7:00 au fost scoase în pridvorul lăcașului de
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 30 minute
08:20
La Catedrala Patriarhală din București au debutat în această dimineață, 19 octombrie 2025, evenimentele dedicate sărbătorii Ocrotitorului Bucureștilor. De la ora 7:00 au fost scoase în pridvorul lăcașului de
Acum 12 ore
19:50
Fraților, vă fac cunoscut că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om; pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Căci ați auzit despre
19:50
Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia XV, 39-40, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 166„Acela, (...)care s-a mutat, în cele lăuntrice, din moarte la
Acum 24 ore
19:40
Prorocul Ioil din Vechiul Testament era fiul lui Petuel din seminţia lui Ruben şi a trăit cu 800 de ani înainte de Întruparea Mântuitorului. Numele lui înseamnă „dragostea lui Dumnezeu” şi el a prorocit
16:20
De‑a lungul istoriei s‑au arătat a fi prieteni ai sfinților. Oamenii de rând, cei simpli și smeriți, învățații ori truditorii câmpului, cei cu râvnă și credință vie, pot deveni prietenii adevărați ai
Ieri
22:50
Profesorii şi elevii Colegiului Național „Andrei Șaguna” din Braşov au adus cinstire Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, icoana relicvar dăruită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru
22:00
Sfântul Luca, marele Apostol şi Evanghelist, era grec de neam şi s-a născut în Antiohia Siriei. De tânăr deprinsese medicina şi pictura. El s-a dovedit şi un iscusit zugrav de icoane.
22:00
„În vremea aceea Iisus învăța și de față ședeau farisei și învățători ai Legii, veniți din toate orașele mici ale Galileei, ale Iudeei și din Ierusalim. Iar puterea Domnului se arăta în tămăduiri.
22:00
Fraților, fiți tari, neclintiți, sporind totdeauna în lucrul Domnului, știind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul. Cât despre strângerea de ajutoare pentru sfinți, precum am rânduit pentru
18:50
Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir (Ev. Ioan 15, 17-27; 16, 1-2)Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Aceasta v
16:10
Primăria comunei Vânători‑Neamț, prin Organizația de Management al Destinației Locale (OMD) Vânători‑Neamț și Asociația Culturală „Vovidenia‑Neamț”, a organizat, în preajma zilei de 19 octombrie
15:50
Un număr de opt preoți și trei diaconi din cadrul Administrației Patriarhale și Administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost ridicați în rang, vineri, 17 octombrie. Rânduiala hirotesiei
15:20
Într-o societate marcată de instabilitate economică şi divizare socială, în care discursurile politice adesea dezbină, iar valorile autentice sunt relativizate, Biserica Ortodoxă Română rămâne un reper de
15:20
Mozaicul era una dintre formele cele mai populare de artă din lumea antică și suprema manifestare a artei creștine din Evul Mediu. „Clasicii” iubeau lucrurile care dăinuie cu o pasiune atât de covârșitoare,
15:20
De la fondarea sa de către Casandru (regele Macedoniei care l-a ucis pe fiul lui Alexandru cel Mare) până la înființarea Eleftheriei (primul ziar de rezistență antinazistă al Europei aflate sub ocupația lui
15:20
Ţările cu populaţie ortodoxă, mai ales cele trecute prin tăvălugul comunismului în secolul trecut, au înţeles să-şi manifeste credinţa strămoşilor lor inclusiv prin zidirea unor catedrale naţionale,
15:20
Catedrala Națională, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, reprezintă un ideal de veacuri al românilor ortodocși, apărut din secolul al XIX-lea, ca expresie a unității naționale și a
15:20
Este o binecuvântare să fim contemporani cu evenimentele importante din istorie, iar unul dintre acestea se petrece la 26 octombrie 2025, când se sfințeşte pictura în mozaic a Catedralei Naționale. Moment unic în
15:20
Biserica este mireasa Mântuitorului, adică este lumea însăși, pentru care Mântuitorul a venit pe pământ, a trăit, a murit și a înviat „a treia zi, după scripturi”. În limba română, cuvântul care
15:20
„Se cunoaște că au fost acest oraș un ce deosebit, se cunoaște că au lăcuit întrânsul oameni mari, și că odată a dat pravilă în toată Evropa... Cum și ale bisericii de mirare luminoase lucruri, le
15:20
Ideologii postmodernității califică edificarea de catedrale și lăcașuri de cult în veacul al XXI-lea drept atipică, considerând-o abatere de la direcția secularismului dominant. Cu toate acestea, în Europa
15:20
Catedrala Națională din București - un ideal împlinit la Centenarul Patriarhiei Române # Ziarul Lumina
Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, în Anul Centenar al României Mari 2018 a fost sfințit, la 25 noiembrie, Altarul Catedralei Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională, cu
14:20
La Școala profesională „Vasile Bacalu” din Mahmudia, județul Tulcea, a avut loc joi, 16 octombrie, un eveniment cu semnificație spirituală și culturală deosebită, care a reunit întreaga comunitate
13:40
Calendarul creștin‑ortodox pentru anul 2026 a fost tipărit și poate fi achiziționat de la pangarele bisericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, de la librăriile și magazinele de cărți și obiecte
13:20
Cu ocazia evenimentelor religioase prilejuite de hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor,
12:00
Cu profundă întristare am aflat despre tragicul eveniment petrecut în această dimineață pe Calea Rahovei din Capitală, unde o puternică explozie într-un bloc de locuințe a provocat prăbușirea a două etaje ș
11:30
Joi, 16 octombrie 2025, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat Sfânta Liturghie în capela Batalionului 202 Apărare CBRN (Intervenție la dezastre ) „General Gheorghe Teleman” din
11:30
Joi, 16 octombrie 2025, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, a fost prezent în mijlocul copiilor Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” Bacău, pentru a binecuvânta
11:20
Sfințirea și inaugurarea Centrului de îngrijiri paliative pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară # Ziarul Lumina
Centrul de îngrijiri paliative pediatrice „Sfântul Hristofor” din localitatea clujeană Sânnicoară a fost inaugurat joi, 16 octombrie. Centrul este un proiect medico‑social al Asociației „Sfântul
Mai mult de 2 zile în urmă
23:30
Clement Alexandrinul, Stromatele, Stromata a IV-a, Cap. VI, 40.2-40.4, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 5, p. 254„Fericiți făcătorii de pace, adică cei care domesticesc și îmblânzesc
23:30
Fraților, purtați-vă numai în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie venind eu și văzându-vă, fie nefiind de față, să aud despre voi că stați într-un duh, nevoindu-vă împreună într-un su
23:20
„În vremea aceea au stat în loc șes Iisus, mulțime multă de ucenici ai Săi și mulțime mare de popor din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră să-L asculte
23:20
Sfântul Proroc Oseea a trăit cu opt secole înainte de Mântuitorul Iisus Hristos, pe vremea când evreii din ţinutul Samariei au fost luaţi în robie de asirieni (721 î.Hr.). A fost un bărbat de mare credinţă î
23:00
Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Buzău a declarat focar de pestă porcină africană în localitatea Zărnești, după ce au fost descoperite trei animale bolnave într-o
22:50
Suprafaţa agriculturii ecologice din România a înregistrat o creştere de 160% între 2013 şi 2024, atingând în prezent peste 780.000 de hectare, respectiv 6% din terenul agricol al ţării, potrivit datelor
22:50
De ieri, 16 octombrie, și până sâmbătă, 18 octombrie, în curtea Ministerului Agriculturii are loc evenimentul „Promovarea recoltelor bogate din această toamnă”, organizat cu sprijinul Cooperativei Agricole
22:40
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a finalizat controalele aferente Campaniei 2025, a prelucrat rapoartele în sistemul informatic și a început ieri plățile în avans. Au fost verificate
22:40
Miercuri și joi s-a desfășurat, la Buzău, Forumul Regional Smart Village în cadrul căruia a fost prezentat, în premieră, modul în care tradiţiile şi tehnologia pot fi utilizate în scopul înfiinţării de la
22:10
Profesorii din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi vor ţine cursuri gratuite de anatomie dedicate tinerilor care doresc să se pregătească pentru admiterea la
22:10
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează, în data de 22 octombrie, un târg de voluntariat dedicat tinerilor care doresc să se implice în activităţi comunitare. Evenimentul reuneşte cele mai
22:00
Asociaţia Naţională a Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) a acordat mai multe premii în cadrul Conferinței ANBPR BiblioPUBLICA 2025, în semn de recunoaştere a activităţii bibliotecarilor şi implicării
21:50
Profesorii au acces, după modelul altor state europene, la un ghid realizat de specialiști din cadrul Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA),
21:30
Provocarea transumanismului nu ar fi fost una atât de puternică astăzi în lipsa dezvoltării unui comportament ipocrit, a vinderii unor iluzii periculoase și a înstrăinării omului de Creatorul său. Este
21:30
Problema atotcunoașterii Fiului în polemica antiariană a Sfântului Atanasie cel Mare # Ziarul Lumina
În contextul disputelor sale cu arienii, Sfântul Atanasie cel Mare a abordat și tema înțelepciunii și a atotcunoașterii lui Iisus Hristos pe care le-a pus în evidență printr-o raportare corectă la întregul
21:30
Odeonul lui Herodes Atticus, situat la poalele Acropolei, în Atena, unul dintre cele mai faimoase teatre antice din Grecia, se va închide în aceste zile pentru lucrări de restaurare care vor dura aproximativ trei
21:20
Nu numai nouă, oamenilor, ne este dată copilăria. Tot ce există pe lume trece prin această vârstă. Nimeni însă nu are atât de multe copilării ca timpul. Nici nu le poți număra pe toate. Este mai întâi
16:20
Când vii din București, atmosfera din Cluj e foarte diferită, la propriu și la figurat. Aerul e mai curat, oamenii mai calmi, nu ridică nimeni vocea, traficul e fluent, nu se claxonează, e liniște. Toate acestea sunt valabile în centru, dar cu atât mai mult pe dealurile din jur, care, de când orașul prosperă, s-au umplut de vile. Undeva în sudul acestei urbe, aproape nebănuită dacă nu știi unde este, se află Grădina Botanică „Alexandru Borza”, a Universității „Babeș-Bolyai”, 14 hectare de paradis, care sărbătorește 100 de ani de când a fost deschisă publicului.
16:10
Parohia ortodoxă română Cornești, Arhiepiscopia Timișoarei, organizează licitație pentru adjudecarea lucrărilor de pictură a bisericii parohiale (frescă), pentru pictori categoria a
14:00
Atriumul Bibliotecii Naționale a României din București a găzduit miercuri, 15 octombrie, vernisajul ediției a 29‑a a Salonului național de fotografie „Fotogeografica 2025”, cu ocazia împlinirii a 150 de ani
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.