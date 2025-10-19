Procesiune în cinstea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, azi, pe străzile Capitalei
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti organizează, duminică, tradiţionala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei. Sfântul Ioan Paul al II-lea este comemorat în calendarul catolic în ziua de 22 octombrie, data la care și-a inaugurat pontificatul.
Basistul trupei Limp Bizkit, Sam Rivers, a încetat din viață la 48 de ani, au anunțat membrii formației. Cauza morţii sale nu a fost dezvăluită.
O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa, toate persoanele din imobil autoevacuându-se.
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală” # Digi24.ro
Consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României, Cristian Păunescu, repune pe tapet, într-un interviu pentru postul public de televiziune polonez, TVPWorld, chestiunea Tezaurului României, nerecuperat de la Rusia. Acesta afirmă că pentru români, recuperarea lui este o chestiune de datorie morală. S-au încercat toate căile posibile de negociere, dar URSS și, ulterior, Rusia au ignorat această datorie. Valoarea Tezaurului se ridică acum la 8 miliarde de euro.
Topul orașelor fruntașe la încărcarea mașinilor electrice în stațiile publice. De ce Capitala nu se regăsește în clasament # Digi24.ro
Timișorenii sunt campioni la încărcarea mașinilor electrice. Datele autorităților arată că stațiile publice de încărcare din Timișoara sunt cele mai folosite din toată țara. Drept urmare, aproximativ 5.000 de tone de dioxid de carbon nu au mai ajuns în aer, spun reprezentanții primăriei. Topul este completat de Cluj-Napoca, Satu Mare, Pitești și Reșița. Din clasament lipsește, însă, Capitala. Explicația este simplă: în București nu există stații publice de încărcare, toate sunt private.
Rusia a găsit o nouă soluție ca să distrugă trenurile din Ucraina. „Șinele vor fi intacte, dar nu o să avem cu ce să circulăm pe ele” # Digi24.ro
Rusia lansează acum atacuri asupra infrastructurii Ucrainei cu mai multă precizie datorită tehnologiei mai performante folosite de dronele rusești cu rază lungă de acțiune, ceea ce le-a permis forțelor ruse să perturbe logistica militară și comercială vitală a Kievului. Oficialii și analiștii ucraineni avertizează că noile soluții tehnice găsite de ruși și ritmul tot mai intens al atacurilor prezintă o amenințare gravă.
În discuția cu Trump, Putin a cerut ca Ucraina să cedeze teritorii-cheie, ca o condiție pentru încetarea războiului (Washington Post) # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin a cerut, în convorbirea telefonică de săptămâna aceasta cu președintele Donald Trump, ca Ucraina să cedeze controlul total asupra Donețkului, o regiune strategică vitală din estul țării, ca condiție pentru încheierea războiului, au declarat doi înalți oficiali familiarizați cu conversația, citați în exclusivitate de cotidianul The Washington Post. Interesul liderului rus pentru Donețk, o regiune strategică vitală din estul Ucrainei, sugerează că acesta nu renunță la cererile anterioare care au dus conflictul într-un impas, în ciuda optimismului lui Trump cu privire la încheierea unui acord, comentează ziarul american.
Când se deschid târgurile de Crăciun din Europa și România în 2025. Ce program au în acest an evenimentele festive # Digi24.ro
An de an, târgurile de Crăciun devin puncte de atracţie culturală şi turistică, prin care centrele oraşelor capătă o nouă identitate, dominată de tradiţie, gastronomie şi patrimoniu european. Când se deschid târgurile de Crăciun din Europa și România în 2025. Ce program au în acest an evenimentele festive
Românii cred în energii misterioase. Care sunt locurile din țară care atrag anual mii de turiști dornici să se „încarce energetic” # Digi24.ro
Tot mai mulți români spun că au simțit „energie specială” în anumite locuri din țară - fie pe vârf de munte, fie în păduri sau peșteri, unde legenda se împletește cu misterul. Peste jumătate dintre români cred în existența „locurilor încărcate energetic”, arată un sondaj INSCOP. „Dacă crezi, este. Dacă nu, nu este”, susțin unii dintre români. Aceste credințe sunt răspândite la scară largă, fără legătura cu vârsta sau educația, spun sociologii, care avertizează și că astfel de convingeri pot deveni periculoase. În România ar fi șapte astfel de locuri „încărcate energetic”, printre care Sfinxul din Bucegi, Peștera Polovragi din Gorj sau Pădurea Hoia-Baciu, din județul Cluj.
Curajul soldaților ucraineni de pe linia frontului, precum și capacitatea poporului ucrainean de a rezista eficient agresiunii ruse, l-au convins pe președintele SUA, Donald Trump, că Ucraina „deține cărțile”.
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul din cei mai mari magnați imobiliari ai Europei # Digi24.ro
Imperiul imobiliar de 27 de miliarde de dolari al lui Rene Benko cuprindea cândva proprietăți precum clădirea Chrysler din New York și magazinul universal Selfridges de la Londra, atrăgând investitori de marcă din toată lumea. La doi ani de la prăbușirea spectaculoasă a grupului Signa, magnatul austriac trebuie acum să se apere în fața instanței în primul dintr-o serie mai lungă de procese de fraudă cu care Benko se va confrunta cel mai probabil în viitorul apropiat.
„Muzee naturale” ascunse în stânci. Artefacte medievale în stare perfectă descoperite în cuiburile vulturilor din Spania # Digi24.ro
Oameni de știință spanioli au descoperit artefacte medievale în cuiburile vulturilor bărbosi din sudul Spaniei, unele vechi de peste 600 de ani. În straturile de oase și resturi acumulate de generații întregi de păsări au fost găsite sandale împletite, o bucată de piele decorată, o săgeată de arbaletă și alte obiecte confecționate de oameni. Cercetătorii spun că aceste cuiburi au funcționat ca adevărate „muzee naturale”, conservând dovezi prețioase despre istoria locală și relația dintre om și mediu de-a lungul secolelor.
Când îți poate pune ANAF poprire pe salariu. Ce procent din venitul lunar se poate reține # Digi24.ro
Poprirea veniturilor salariale reprezintă una dintre cele mai utilizate măsuri de executare silită utilizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru recuperarea datoriilor bugetare.
Delfinii, afectați de Alzheimer? Studiu alarmant: boala le-ar putea deteriora memoria și orientarea, explicând eșuările misterioase # Digi24.ro
Un studiu realizat în Florida a descoperit semne ale bolii Alzheimer în creierele a 20 de delfini eșuați, indicând posibile legături între neurodegenerare și schimbările climatice. Cercetătorii au identificat acumulări de proteine similare celor observate la pacienții umani cu Alzheimer, precum și niveluri extrem de ridicate ale unei neurotoxine asociate înfloririlor algale. Potrivit specialiștilor, încălzirea globală favorizează proliferarea acestor alge toxice, care pot afecta atât fauna marină, cât și sănătatea umană.
„Ne e frică!”. Coșmarul trăit de mii de oameni din satele terorizate de șacali. Animalele s-au înmulțit alarmant în ultimii 5 ani # Digi24.ro
Sate întregi din Oltenia sunt terorizate, seară de seară, de șacali. Animalele își fac apariția la lăsarea întunericului, iar numărul lor crește alarmant, de la un an la altul. Oamenii mărturisesc că le este frică să mai iasă din case, iar ciobanii și fermierii se plâng că șacalii le omoară vitele și oile pe capete. Potrivit Direcției Silvice, numai pe fondurile cinegetice din Olt numărul prădătorilor a ajuns acum la peste 150.
Anunțul așteptat de turiști: plaje fără șezlonguri. Ce spun primarii din stațiunile de pe litoral despre proiectul votat de Parlament # Digi24.ro
Vestea că ar putea merge la plajă, din 2026, fără să plătească șezlonguri sau baldachine îi bucură deopotrivă și pe localnici, și pe turiști. „Ar fi trebuit să fie așa încă de la început”, spun aceștia. Și primarii din stațiunile de litoral spun că proiectul e de bun augur și fac deja planuri de amenajare. Miercuri, Parlamentul a votat un proiect de lege prin care 20% din plajele litoralului pot deveni publice, fără activități comerciale. Primăriile vor fi responsabile de curățenie, cabine de schimb, dușuri și accesul persoanelor cu dizabilități. Proiectul merge la promulgare la președintele României.
Zece persoane au fost evacuate din locuințe în urma unei avarii la o țeavă de gaz, în județul Mureș # Digi24.ro
Zece persoane au fost evacuate, sâmbătă seară, din cinci locuinţe amplasate într-o comună din judeţul Mureş, din cauza unei avarii produse la o ţeavă de alimentare cu gaz. Avaria la conducta de gaz a survenit din cauze necunoscute, transmit autorităţile.
Israelul a încălcat armistiţiul cu Hamas de 47 de ori, ucigând 38 de palestinieni şi rănind alţi 143, acuză autoritățile din Gaza # Digi24.ro
Biroul de presă al autorităților din Gaza a acuzat Israelul că a încălcat armistiţiul cu Hamas de 47 de ori de la intrarea în vigoare a acestuia, ucigând 38 de palestinieni şi rănind alţi 143, relatează The Guardian.
„Printre cele mai bizare structuri cosmice”: Ce sunt inelele uriașe ce înconjoară întregi galaxii, descoperite recent de astronomi # Digi24.ro
În spațiul cosmic îndepărtat, astronomii au descoperit cel mai puternic „cerc radio bizar” (odd radio circle) detectat până acum, ceea ce ar putea duce la o mai bună înțelegere a acestor inele misterioase care cuprind întregi galaxii și cum se formează ele.
Secretele filosofului care a fondat Stoicismul au fost descifrate după ce un papirus recuperat din cenușă a fost citit de cercetători # Digi24.ro
La mai bine de 2.200 de ani de la moartea sa, unul dintre cei mai influenți și evazivi filosofi ai Antichității vorbește din nou. Folosind o tehnică inovativă de imagistică, cercetătorii italieni au citit părți dintr-un sul de papirus carbonizat care deveniseră ilizibile în urma celui mai notoriu dezastru natural care a lovit lumea clasică: erupția vulcanului Vezuviu în anul 79 d.Hr, potrivit The Times.
SUA interzice companiei israeliene NSO, care deține programul de spionaj Pegasus, să mai acceseze WhatsApp # Digi24.ro
O instanţă federală din Statele Unite a ordonat companiei israeliene NSO Group să înceteze definitiv orice încercare de a accesa ilegal serviciul de mesagerie WhatsApp al Meta Platforms, decizie despre care firma a avertizat că ar putea-o scoate din afaceri, transmite Reuters.
Estonia construiește ocolitoare după închiderea drumurilor care traversează teritoriul rus # Digi24.ro
Estonia a închis definitiv două drumuri din sud-estul țării care traversează teritoriul rus, din motive de securitate, și a început construirea de ocolitoare în jurul zonelor afectate, relatează TVPWorld.
Ce arată raportul Inspectoratului de Stat pentru Construcții despre pagubele produse liceului Bolintineanu de explozia din Rahova # Digi24.ro
Raportul Inspectoratului de Stat pentru Construcţii (ISC) despre efectele exploziei de la blocul de apartamente din Rahova cuprinde şi concluziile privind pagubele provocate clădirii Liceului Bolintineanu, în urma deflagrației fiind afectat stâlpul de beton armat în care a fost proiectat panoul de perete provenit din bloc şi fiind produse avarii la ferestrele şi plafoanele suspendate, dar fără să existe risc de colaps, scrie News.ro.
Replică scandaloasă a purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, la întrebarea unui jurnalist. „Maică-ta a ales-o” # Digi24.ro
Budapesta, capitala Ungariei, stabilită ca loc de întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, a stârnit un întreg scandal în presa americană. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, este acuzată de un jurnalist de la Huff Post că i-a răspuns într-un mod obraznic când a întrebat cine a ales Budapesta ca loc de întâlnire.
Misterul statuilor Moai de pe Insula Paștelui, dezvăluit: cum au fost mutate capetele uriașe de piatră # Digi24.ro
Timp de mai mulți ani, cercetătorii s-au întrebat cum au reușit vechii locuitori ai insulei Rapa Nui să realizeze ceea ce părea imposibil și să mute statuile Moai, simbolul insulei. Utilizând o combinație de fizică, modelare 3D și experimente pe teren, o echipă formată din membri ai Universității Binghamton, Universitatea de Stat din New York, a confirmat că statuile au fost de fapt mutate, conform Binghamton University.
Primul raport al ISC legat de blocul din Rahova afectat de explozie: „Prezintă risc ridicat”. Bujduveanu: Demolarea, luată în calcul # Digi24.ro
Raportul preliminar al Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru locuitori.
Diana Șoșoacă a participat la un eveniment unde Putin a ținut un discurs. Dictatorul a vorbit despre promovarea Rusiei în alte țări # Digi24.ro
Europarlamentara Diana Șoșoacă se laudă că l-a întâlnit pe Vladimir Putin, la un eveniment dedicat aniversării a 20 de ani de când a fost lansat postul de propagandă rusească Russia Today. În imagini se vede că șefa SOS România este în public, la discursul ținut de președintele Rusiei, în cadrul evenimentului. Eurodeputata prorusă apare în fotografii alături de tatăl lui Elon Musk, dar și alături de personaje controversate, cum ar fi Chay Bowes, un jurnalist irlandez, cunoscut pentru opiniile sale pro-Kremlin.
Kremlinul apelează la „spioni ocazionali”, după ce Europa a expulzat sute de agenți ruși. Din România au plecat 52 # Digi24.ro
De la începutul războiului pe scară largă din Ucraina, rețeaua de informații a Rusiei a pierdut peste 700 de agenți în Europa. Drept urmare, Moscova recrutează acum în mod activ „spioni ocazionali”, susține Serviciul de Informații Externe al Ucrainei. Din februarie 2022, rețeaua de informații a Rusiei în Europa a fost în mare parte desființată. Serviciile de securitate europene au expulzat aproximativ 700 de spioni ruși, dintre care majoritatea operau sub acoperirea misiunilor diplomatice ruse, relatează BRC Ukraine.
Aventura incredibilă a lui Andrzej Bargiel. Cum a făcut polonezul istorie coborând pe schiuri de pe Everest, fără oxigen suplimentar # Digi24.ro
Imaginile cu Andrzej Bargiel din Polonia schiind pe un Everest singuratic și înzăpezit, la prima coborâre completă fără oxigen suplimentar, au făcut furori în întreaga lume. Cu toate acestea, până acum, se știau destul de puține despre strategia și munca depusă pentru această performanță incredibilă.
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei din Belarus # Digi24.ro
Gărzile de frontieră poloneze au descoperit un tunel folosit, se pare, de migranți pentru a intra în țară din Belarus, ocolind bariera de la suprafață. Descoperirea pasajului subteran, care se întindea pe aproximativ 20 de metri în teritoriul polonez, a fost confirmată vineri de către oficiali polonezi, relatează TVPWorld.
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, afectat de explozia din Rahova: Am copilărit acolo. Tatăl și fraţii mei stau în cartier # Digi24.ro
Tehnicianul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat că a fost foarte afectat de explozia din cartierul Rahova, locul unde şi-a petrecut o parte din copilărie. Gâlcă a afirmat că tatăl său şi fraţii săi locuiesc încă în acest cartier.
De ce întâlnirea Trump-Putin e considerată de Orban o „justificare” pentru viziunea sa politică: „Nu e despre noi, e despre pace” # Digi24.ro
Găzduirea următoarei întâlniri a președintelui Donald Trump cu omologul său de la Moscova Vladimir Putin, la Budapesta, este considerată de premierul maghiar Viktor Orban o justificare atât a poziției sale „pro-pace” în calitate de cel mai apropiat prieten al președintelui rus în Uniunea Europeană, cât și a statutului său de susținător înfocat al liderului american, scrie The Times.
Oficialii administrației Trump discută în privat despre o posibilă întâlnire între Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul viitoarei vizite a președintelui american în Asia, a relatat sâmbătă CNN, citând surse familiarizate cu subiectul, informează Reuters.
Fluturii își pierd culorile pe măsură ce pădurile dispar: natura se estompează odată cu defrișările. Avertismentul cercetătorilor # Digi24.ro
Fluturii, considerați un simbol al diversității și frumuseții naturii, devin tot mai monocromatici. O cercetare realizată în Brazilia arată că distrugerea pădurilor tropicale și înlocuirea lor cu plantații uniforme, precum cele de eucalipt, determină pierderea culorilor strălucitoare ale acestor insecte. Pe măsură ce mediul devine mai sărac și mai uniform, fluturii se adaptează: aripile lor devin mai cenușii, iar ecosistemele își pierd vitalitatea. Oamenii de știință avertizează că „decolorarea naturii” ar putea fi un nou semnal al degradării accelerate a planetei.
Miruță, după concluziile privind dezastrul de la Praid: Am cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia. Au refuzat. I-am dat în judecată # Digi24.ro
Miruță, după concluziile privind dezastrul de la Praid: Am cerut conducerii Salrom să-şi dea demisia. Au refuzat. I-am dat în judecată
Austria s-a răzgândit și nu va mai bloca al 19-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei # Digi24.ro
Austria a anunţat sâmbătă că va susţine cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, renunţând la opoziţia exprimată anterior şi eliminând astfel un obstacol important înaintea votului programat pentru începutul săptămânii viitoare, transmite Reuters.
Serviciile secrete ucrainene dezvăluie câți soldați ruși au dezertat în 2024. Unii soldați au fugit cu tot cu arme și echipament # Digi24.ro
Peste 25.000 de soldați și ofițeri au dezertat din armata rusă de la sfârșitul anului 2024, a declarat sâmbătă serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), potrivit TVPWorld.
Autoritățile audiază zeci de martori pentru stabilirea cauzelor exploziei din Rahova. „Zona afectată este foarte instabilă” # Digi24.ro
Echipe de criminaliști, dar și de specialiști de la INSEMEX Petroșani, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă, participă la cercetările de la faţa locului în cazul exploziei care a avut loc la blocul de locuinţe din Capitală, din cartierul Rahova. Locul a fost delimitat, pentru a fi protejat, precum și pentru crearea unui canal de transport pentru echipele de intervenție. Blocul în care s-a produs deflagrația rămâne sigilat, doar locatarii celorlalte scări au putut intra, însoțiți de Poliție, în unele locuințe, pentru a-și putea recupera bunuri personale, acte și animale de companie. Potrivit specialiștilor, zona afectată este foarte instabilă. Poliția foloseşte nacele şi drone pentru a realiza fotografii şi pentru a avea acces la imagini din interiorul imobilului în care s-a produs deflagraţia.
Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN” # Digi24.ro
Criminaliștii care au cercetat locul exploziei de la blocul din Rahova au anunțat că cele trei persoane decedate în urma tragediei sunt femei. Două dintre ele urmează să fie identificate oficial cu ajutorul testelor ADN.
Palatul Împăratului, vila renovată de RA-APPS cu aproximativ trei milioane de euro care urma să fie reședința unuia dintre foștii președinți ai României, a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire pentru imobilul situat pe bulevardul Aviatorilor nr. 86 este de 35.000 de euro pe lună, potrivit Profit.ro.
Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3 pe scara Richter s-a produs sâmbătă, ora locală 14:31, în zona seismică Făgăraş - Câmpulung, judeţul Vâlcea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Incendiu la o magazie aflată lângă un cămin de bătrâni din Cornetu. Pompierii au găsit o persoană moartă înăuntru # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după amiază, în localitatea Cornetu din judeţul Ilfov, focul manifestându-se la o construcţie învecinată cu un cămin pentru vârstnici. Conform autorităţilor, 30 de persoane au fost evacuate. În incinta magaziei a fost identificată o persoană decedată.
Mărturii ale locatarilor blocului din Rahova în care a fost explozia. „Am ieșit pe balcon și m-am uitat în sus, n-am mai văzut 2 etaje” # Digi24.ro
Locatarii blocului din Rahova unde a avut loc explozia de ieri s-au dus să stea pe unde a putut, la rude, la prieteni sau în cazările oferite de Primăria Capitalei. Oamenii mărturisesc că sunt în stare de șoc și se gândesc cu groază la ce urmează.
Ce variantă de traseu ar putea folosi Putin pentru a ajunge la Budapesta, fără probleme privind sancțiunile # Digi24.ro
Când Putin s-a deplasat în Alaska pentru summitul de la Anchorage din august, Statele Unite au acordat o autorizaţie specială pentru avionul prezidenţial al liderului de la Kremlin. Avioanele ruseşti au interdicţie de zbor în spaţiul aerian al SUA şi al UE. Aşadar, dacă Putin va zbura la Budapesta, va avea nevoie de o derogare dacă va decide să survoleze un stat membru al UE sau de un traseu anevoios, așa cum propune site-ul Air Live, care crede că a găsit soluția pentru acesta.
Agenta de turism, coafeza și războiul. Două rusoaice au trimis cubanezi să lupte în Ucraina, dar chiar ele au ajuns pe front # Digi24.ro
Publicația de investigații Sistema a publicat o anchetă despre modul în care cetățeni din Cuba și Sri Lanka au fost recrutați pentru a se alătura Armatei ruse și a lupta în Ucraina. Jurnaliștii au descoperit că două femei din Reazan, vestul Rusiei, se aflau în spatele schemei - o agentă de turism și o coafeză. Ambele au fost ulterior închise pentru furt și, în cele din urmă, trimise pe front.
Vlad Oprea își reia funcția de primar al orașului Sinaia. Liberalul a fost în arest, fiind anchetat pentru fapte de corupție # Digi24.ro
Primarul din Sinaia Vlad Oprea a anunțat că își reia atribuțiile, după ce în ultimele luni a avut interdicție să își exercite funcția și a fost arestat într-un dosar în care e anchetat pentru fapte de corupție. „Oraşul are nevoie de oameni care muncesc, nu de cei care fac calcule politice pe spatele comunităţii”, a afirmat edilul.
Un chip uman sculptat pe un stâlp vechi de 12.000 de ani, descoperit în situl neolitic Karahan Tepe din Turcia # Digi24.ro
Un stâlp sub forma literei „T”, vechi de aproximativ 12.000 de ani, pe care este sculptat un chip uman, a fost descoperit în situl arheologic Karahan Tepe din sud-estul Turciei. Potrivit Ministerului Culturii, este pentru prima dată când o astfel de reprezentare apare direct pe un stâlp din perioada neolitică.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 18 octombrie
Oamenii de știință vor să creeze un medicament „anti-Ozempic” pentru a încetini declinul pacienților care au cancer. Cum ar funcționa # Digi24.ro
Cancer Research UK îl finanțează pe cercetătorul Tobias Janowitz pentru a explora căi biologice care ar putea stimula apetitul, pentru alimente și pentru viață, și ar putea ajuta oamenii care au cancer să trăiască mai mult, potrivit The Times.
Rogobete, anunț pentru persoanele evacuate din blocul distrus de explozie, care urmează tratamente medicale # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Digi24, că autoritățile medicale au organizat un flux pentru persoanele evacuate în urma exploziei din cartierul R, persoane care erau pe tratamente cronice sau dependente de insulină.
