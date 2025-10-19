„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus

12:50

S-a aflat cu ce antrenor din Liga 1 a vorbit la telefon Mircea Lucescu, după ce l-a sunat şi pe Gigi Becali. Selecţionerul a discutat cu patronul FCSB-ului înaintea victoriei campioanei cu Universitatea Craiova, fapt ce a provocat furia lui Mirel Rădoi. Ioan Ovidiu Sabău a dezvăluit că şi el a discutat cu selecţionerul, imediat […] The post Cu ce antrenor din Liga 1 a vorbit la telefon Mircea Lucescu, după discuţia cu Gigi Becali: “Mi-a mulţumit” appeared first on Antena Sport.