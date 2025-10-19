FCSB pierde cu ultima clasată

Cotidianul de Hunedoara, 19 octombrie 2025 08:20

Debutanta Metaloglobus București a reușit prima sa victorie în Superliga de fotbal [...] The post FCSB pierde cu ultima clasată appeared first on Cotidianul RO.

Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
07:50
Explozie într-un bloc din Bistrița Cotidianul de Hunedoara
Pompierii cred ca deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaze. Toți locuitorii s-au evacuat [...] The post Explozie într-un bloc din Bistrița appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
06:40
Donald cel Mare, la ”Tomahawkiada” de la Budapesta Cotidianul de Hunedoara
A amenința Rusia și a lichida, în același timp, parteneriatul strategic cu SUA, pe când NATO se repliază pe poziții de prudență înseamnă o politică antinațională sinucigașă [...] The post Donald cel Mare, la ”Tomahawkiada” de la Budapesta appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
22:50
Cine a rupt sigiliul pus cu o zi înaintea exploziei? Cotidianul de Hunedoara
Surse Mediafax susțin că sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înaintea exploziei ar fi fost rupt de o firmă de instalații gaze autorizată de ANRE și ISCIR [...] The post Cine a rupt sigiliul pus cu o zi înaintea exploziei? appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Explozia din București: Scara nr.2 va fi dezafectată Cotidianul de Hunedoara
Vor fi demontate elementele structurale instabile, și se va pregăti terenul pentru eventuale lucrări de demolare a scării nr.2 a blocului [...] The post Explozia din București: Scara nr.2 va fi dezafectată appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Sabău a demsionat de la ”U” Cluj Cotidianul de Hunedoara
”U” a adunat doar două puncte în ultimele cinci etape [...] The post Sabău a demsionat de la ”U” Cluj appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Armistițiu între forțele ruse și cele ucrainene pentru o intervenție crucială Cotidianul de Hunedoara
Au început lucrările pentru reluarea alimentării cu energie la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub ocupație rusă și rămasă fără curent de patru săptămâni, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) [...] The post Armistițiu între forțele ruse și cele ucrainene pentru o intervenție crucială appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
19:40
Cancelaria lui premierului şi Curtea de Conturi, pe „Lista ruşinii” întocmită de ANAF Cotidianul de Hunedoara
ancelaria premierului, Curtea de Conturi, dar şi mai multe instanţe şi parchete se află pe „Lista ruşinii” întocmită de ANAF [...] The post Cancelaria lui premierului şi Curtea de Conturi, pe „Lista ruşinii” întocmită de ANAF appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Direcția de Investigații Criminale: Au fost audiate până în prezent 20-30 de persoane Cotidianul de Hunedoara
”Nu aș vrea la momentul de față să individualizez sau să spun ce persoană cu subiect și predicat, adică de la o firmă privată, de la eu știu o instituție de stat”, a spus sâmbătă chestorul Gheorghe Cristian [...] The post Direcția de Investigații Criminale: Au fost audiate până în prezent 20-30 de persoane appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Nord Stream aruncă în aer relația Polonia-Germania Cotidianul de Hunedoara
Disputa germano-poloneză pentru extrădarea unui suspect în sabotarea Nord Stream anunță hopuri mari pe calea aderării Ucrainei la UE [...] The post Nord Stream aruncă în aer relația Polonia-Germania appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Ministrul Finanțelor, despre semnalele FMI pentru România Cotidianul de Hunedoara
”Le-am vorbit investitorilor americani despre oportuniățile pe care le oferă România, la Camera de Comerț a Statelor Unite”, a spus Alexandru Nazare [...] The post Ministrul Finanțelor, despre semnalele FMI pentru România appeared first on Cotidianul RO.
17:10
No Kings: mișcare civică autentică sau proteste alimentate de miliardari? Cotidianul de Hunedoara
Milioane de americani sunt aşteptaţi să participe sâmbătă la peste 2.500 de manifestaţii planificate în toate cele 50 de state, în cadrul celei de-a doua serii de proteste ”No Kings”, [...] The post No Kings: mișcare civică autentică sau proteste alimentate de miliardari? appeared first on Cotidianul RO.
16:40
După arest preventiv, liberalul Vlad Oprea revine la Primăria Sinaia Cotidianul de Hunedoara
A fost plasat sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat de luare de mită în formă continuat, fals în declaraţiile de avere în formă continuată,  abuz în serviciu, [...] The post După arest preventiv, liberalul Vlad Oprea revine la Primăria Sinaia appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Casa Albă discută în secret o posibilă întâlnire Trump – Kim Jong Un Cotidianul de Hunedoara
Vom discuta. Cred că vrea să mă întâlnească. Aşteptăm cu interes această întâlnire pentru a îmbunătăţi relaţiile” [...] The post Casa Albă discută în secret o posibilă întâlnire Trump – Kim Jong Un appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Un război în umbră: capitalism progresist vs tehno-feudalism suveranist Cotidianul de Hunedoara
Oamenilor li se propune să aleagă între două utopii de pe urma cărora ar avea de câștigat aceiași super-bogați [...] The post Un război în umbră: capitalism progresist vs tehno-feudalism suveranist appeared first on Cotidianul RO.
15:00
A încetat din viață pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian Cotidianul de Hunedoara
Pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani, la Galaţi, unde vineri seară a susţinut un concert. Conform presei locale, vineri seară, Mircea Tiberian a avut un concert la Galaţi, fiind invitat special al [...] The post A încetat din viață pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Dosar penal în cazul copiilor găsiți înecați în comuna Vinderei Cotidianul de Hunedoara
Medicii au stabilit, în urma efectuării necropsiei, cauzele deceselor în cazul celor doi copii de 4, respectiv 8 ani [...] The post Dosar penal în cazul copiilor găsiți înecați în comuna Vinderei appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Primarul interimar, despre situația liceului „Dimitrie Bolintineanu” Cotidianul de Hunedoara
”Până când nu avem o certitudine cu imobilul de  vizavi, cel afectat, cu blocul care a explodat, noi nu putem permite copiilor să intre în şcoală” [...] The post Primarul interimar, despre situația liceului „Dimitrie Bolintineanu” appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Când vor fi organizate alegerile pentru Primăria Capitalei Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan: Cred că trebuie făcute cât mai repede posibil pentru a fi în spiritul legii și în interesul bucureștenilor [...] The post Când vor fi organizate alegerile pentru Primăria Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Presa internațională: Zelenski a plecat cu mâna goală de la Casa Albă Cotidianul de Hunedoara
Liniile generale ale unui acord final rămân aceleași ca acum două luni: războiul ar îngheța de-a lungul frontului actual, Rusia păstrează teritoriile ocupate, Ucraina ar primi garanții de securitate din partea Occidentului [...] The post Presa internațională: Zelenski a plecat cu mâna goală de la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
12:00
RO-Alert: Incendiu la subsolul unui bloc din București Cotidianul de Hunedoara
Incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, dintr-un ansamblu de blocuri de zece etaje, pe Calea Plevnei [...] The post RO-Alert: Incendiu la subsolul unui bloc din București appeared first on Cotidianul RO.
11:40
”E straniu că mai există blocuri fără detectoare de gaz” Cotidianul de Hunedoara
Dispozitivele sunt obligatorii din 2008, iar în 2018 autoritățile au întărit obligativitatea [...] The post ”E straniu că mai există blocuri fără detectoare de gaz” appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Hamas refuză să se dezarmeze şi controlul asupra securităţii Cotidianul de Hunedoara
Hamas este dispusă la o încetare a focului de până la cinci ani, dar vrea ”orizonturi şi speranţă” pentru formarea unui stat palestinian [...] The post Hamas refuză să se dezarmeze şi controlul asupra securităţii appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Cum va decurge despăgubirea celor afectați de explozia din Rahova Cotidianul de Hunedoara
Riscul de explozie nu e acoperit în baza polițelor obligatorii, este acoperit în baza poliței facultative [...] The post Cum va decurge despăgubirea celor afectați de explozia din Rahova appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Giorgia Meloni, acuzată că este ”curtezana lui Trump” Cotidianul de Hunedoara
Un lider sindical o acuză pe Giorgia Meloni ca ”nu a mișcat un deget” pentru pacea din Gaza [...] The post Giorgia Meloni, acuzată că este ”curtezana lui Trump” appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Marele chirurg român George Assaky Cotidianul de Hunedoara
„Operația Assaky” – așa cum a fost denumită în literatura de specialitate era cunoscută pe plan mondial. Doctorul Assaky elaborează și o importantă lucrare [...] The post Marele chirurg român George Assaky appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Pentagonul critică Netflix pentru că produce „gunoi woke” Cotidianul de Hunedoara
Pentagonul a atacat Netflix pentru că produce „gunoi woke”, după lansarea dramei militare cu tematică gay ”Boots” [...] The post Pentagonul critică Netflix pentru că produce „gunoi woke” appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
08:40
Date despre starea a trei victime ale exploziei din București Cotidianul de Hunedoara
Pacienţii sunt stabili. Cei care au fost operaţi se recuperează [...] The post Date despre starea a trei victime ale exploziei din București appeared first on Cotidianul RO.
08:20
România, în drumul lui Putin spre întâlnirea cu Trump Cotidianul de Hunedoara
Un general rus spune ca avionul prezidențial ar trebui sa treacă prin spațiul aerian al României, evitând ruta prin Polonia [...] The post România, în drumul lui Putin spre întâlnirea cu Trump appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Zelenski nu obține Tomahawk, ci complimente pentru sacou Cotidianul de Hunedoara
Deși, recent, a declarat că Ucraina își poate recupera taeritoriile, președintele SUA a cerut acum oprirea luptelor pe actualul aliniament, iar Volodimir Zelenski a declarat ca Trump ”are dreptate” [...] The post Zelenski nu obține Tomahawk, ci complimente pentru sacou appeared first on Cotidianul RO.
06:50
O speranță geopolitică Cotidianul de Hunedoara
Pentru ca acordul din Sharm el-Sheikh, să aibă șanse de pace reală și de durată, va trebui ca Israelul să renunțe la visul extinderii teritoriale, să revină la granițele din 1948 [...] The post O speranță geopolitică appeared first on Cotidianul RO.
17 octombrie 2025
22:50
Prinţul Andrew renunţă la titlurile regale Cotidianul de Hunedoara
Prinţul Andrew al Marii Britanii a anunţat vineri că renunţă la titlul [...] The post Prinţul Andrew renunţă la titlurile regale appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Întâlnirea de la Budapesta, bilaterală. ”Vom păstra legătura cu preşedintele Zelenski„ Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că la viitoarea [...] The post Întâlnirea de la Budapesta, bilaterală. ”Vom păstra legătura cu preşedintele Zelenski„ appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Zelenski a ajuns la Casa Albă. ”Cred că putem pune capăt acestui război cu ajutorul dvs.” Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este la Casa Albă, [...] The post Zelenski a ajuns la Casa Albă. ”Cred că putem pune capăt acestui război cu ajutorul dvs.” appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Doctorița Flavia Groșan, la Terapie Intensivă, în comă profundă Cotidianul de Hunedoara
Flavia Groșan, medic pneumolog din Oradea, [...] The post Doctorița Flavia Groșan, la Terapie Intensivă, în comă profundă appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Nicușor Dan, reacție pe FB. ”Această tragedie putea fi prevenită„ Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a transmis, vineri seara, un mesaj [...] The post Nicușor Dan, reacție pe FB. ”Această tragedie putea fi prevenită„ appeared first on Cotidianul RO.
21:00
Cum modelează Inteligența Artificială jocurile de casino Cotidianul de Hunedoara
Cazinourile online tratează cu seriozitate securitatea cibernetică și investesc în cele mai avansate măsuri de securitate pentru a le oferi [...] The post Cum modelează Inteligența Artificială jocurile de casino appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Moşteanu răspunde criticilor. „Am să o spun pe şleau: există propagandă rusă…„ Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a inspectat exerciţiul MOBEX în Bucureşti şi Ilfov, [...] The post Moşteanu răspunde criticilor. „Am să o spun pe şleau: există propagandă rusă…„ appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Trupul tinerei însărcinate, scos de sub dărâmături Cotidianul de Hunedoara
Trupul neînsuflețit al tinerei femei însărcinate a fost scos de sub [...] The post Trupul tinerei însărcinate, scos de sub dărâmături appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Coliziune între un tramvai și un autobuz, 5 persoane au fost rănite Cotidianul de Hunedoara
Un tramvai şi un autobuz s-au ciocnit, vineri seară, în Bucureşti, i [...] The post Coliziune între un tramvai și un autobuz, 5 persoane au fost rănite appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Explozie în Capitală. Distrigaz, noi explicații privind robinetul pe care s-a aplicat sigiliul Cotidianul de Hunedoara
Distrigaz Sud Reţele transmite, într-un comunicat, [...] The post Explozie în Capitală. Distrigaz, noi explicații privind robinetul pe care s-a aplicat sigiliul appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Explozia din Rahova. Ajutor de 2.9 milioane de lei pentru persoanele afectate Cotidianul de Hunedoara
Primarul General al Municipiului București, Stelian Bujduveanu [...] The post Explozia din Rahova. Ajutor de 2.9 milioane de lei pentru persoanele afectate appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Sora lui Carmen Dan, în arest la domiciliu Cotidianul de Hunedoara
Simona Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen [...] The post Sora lui Carmen Dan, în arest la domiciliu appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Operatori economici, amendați de ANPC. Cele nereguli au descoperit Cotidianul de Hunedoara
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) [...] The post Operatori economici, amendați de ANPC. Cele nereguli au descoperit appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Gemul din bucătărie și evaziunea fiscală Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că noi nu cu gemul [...] The post Gemul din bucătărie și evaziunea fiscală appeared first on Cotidianul RO.
17:30
După explozia din Rahova, 32 de bucureşteni sunt în drum spre hotel Cotidianul de Hunedoara
Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu dă asigurări [...] The post După explozia din Rahova, 32 de bucureşteni sunt în drum spre hotel appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Cum vede premierul guvernarea „stabilă„ Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre relaţiile din coaliţie, [...] The post Cum vede premierul guvernarea „stabilă„ appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Bolojan spune când se închide subiectul majorării salariului minim Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan spune că subiectul majorării salariului minim [...] The post Bolojan spune când se închide subiectul majorării salariului minim appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti, cercetări pentru distrugere din culpă Cotidianul de Hunedoara
Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări [...] The post Parchetul Curţii de Apel Bucureşti, cercetări pentru distrugere din culpă appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Ministrul Sănătăţii, despre starea răniţilor în explozie Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, despre starea [...] The post Ministrul Sănătăţii, despre starea răniţilor în explozie appeared first on Cotidianul RO.
