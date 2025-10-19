Europa își îmbracă din nou armura. Curaj, unitate și vis imperial

07:15

Istoria este o Matrioșka și o Enigma la un loc: când crezi că ai terminat de descifrat și ai ajuns la ultima păpușă, ai parte de o surpriză. Un astfel de capitol este Masacrul de la Fântâna Albă, din 1 aprilie 1941, când peste 3.000 de români au fost împușcați fără remușcare de trupele URSS.